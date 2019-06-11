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Обновление Firefox 67.0.2

11.06.2019 22:49

Представлен промежуточный выпуск Firefox 67.0.2, в котором устранена уязвимость (CVE-2019-11702), специфичная для платформы Windows и позволяющая открыть локальный файл в Internet Explorer через манипуляции со ссылками, в которых указан протокол "IE.HTTP:".

Кроме уязвимости в новом выпуске также устранено несколько не связанных с безопасностью проблем:

  • Устранён вывод в консоли JavaScript-ошибки "TypeError: data is null in PrivacyFilter.jsm", которая могла негативно отразиться на надёжности и производительности восстановления сессии;
  • Решена проблема c выводом всплывающего диалога аутентификации подключения через прокси;
  • Решена проблема входа в сервис Pearson MyCloud при использовании FIDO U2F;
  • Налажен запуск браузера в безопасном режиме (safe mode), который в Linux и macOS начиная с Firefox 67 давал сбой, так как браузер считал профиль слишком новым для текущей версии Firefox;
  • Устранена невозможность установки и использования дополнительных языковых пакетов через интерфейс настройки в версиях Firefox, предоставляемых дистрибутивами Linux;
  • В инструментах для разработчиков исправлена ошибка, не позволявшая из окна инспектирования скопировать ссылки и код HTML-тегов;
  • Исправлена ошибка, приводившая к невозможности установить собственную стартовую страницу при установке в настройках опции очистки данных перед завершением работы;
  • Решены проблемы с производительностью при выполнении web-приложений на базе фреймворка Eclipse RAP;
  • Устранён крах при запуске в окружении macOS 10.15;
  • Запрещён запуск двух параллельных загрузок через тег "a" с атрибутом "download".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  3. OpenNews: Выпуск Firefox 67.0.1 c включением по умолчанию блокировки отслеживания перемещений
  4. OpenNews: Представлен менеджер паролей Firefox Lockwise
  5. OpenNews: Релиз Firefox 67
  6. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 22:57, 11/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > специфичная для платформы Windows и позволяющая открыть локальный файл в Internet Explorer

    Надеюсь это с /bin/sh не повторится...

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:57, 11/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    После обновления до Firefox 67 при перезапуске некорректно восстановился сеанс, открылись вкладки которые были открыты не перед перезапуском, а за несколько дней до этого.

    В sessionstore-backups файл  recovery.jsonlz4 создан с отставанием часов на 12 и содержит старые данные. После краха восстанавливается какое-то старьё. У кого-нибудь такое начиная с Firefox 67 проявляется?

     
     
  • 2.3, Аноним (2), 23:00, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас ещё раз проверил, после killall firefox восстановил вкладки которые были утром. Раньше, до Firefox 67, все нормально восстанавливалось.
     
  • 2.4, Андрэ (?), 23:02, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Го репортить!
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:03, 11/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Запрещён запуск двух параллельных загрузок

    а че так?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:06, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через тег "a" с атрибутом "download".
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:42, 11/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Почему у меня при использовании Fractional Scaling плывут шрифты в браузере?
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:58, 11/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > В инструментах для разработчиков исправлена ошибка, не позволявшая из окна инспектирования скопировать ссылки и код HTML-тегов;

    Наверно смеху было..

     
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