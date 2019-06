Обновление Firefox 67.0.2

Представлен промежуточный выпуск Firefox 67.0.2, в котором устранена уязвимость (CVE-2019-11702), специфичная для платформы Windows и позволяющая открыть локальный файл в Internet Explorer через манипуляции со ссылками, в которых указан протокол "IE.HTTP:". Кроме уязвимости в новом выпуске также устранено несколько не связанных с безопасностью проблем: Устранён вывод в консоли JavaScript-ошибки "TypeError: data is null in PrivacyFilter.jsm", которая могла негативно отразиться на надёжности и производительности восстановления сессии;

Решена проблема c выводом всплывающего диалога аутентификации подключения через прокси;

Решена проблема входа в сервис Pearson MyCloud при использовании FIDO U2F;

Налажен запуск браузера в безопасном режиме (safe mode), который в Linux и macOS начиная с Firefox 67 давал сбой, так как браузер считал профиль слишком новым для текущей версии Firefox;

Устранена невозможность установки и использования дополнительных языковых пакетов через интерфейс настройки в версиях Firefox, предоставляемых дистрибутивами Linux;

В инструментах для разработчиков исправлена ошибка, не позволявшая из окна инспектирования скопировать ссылки и код HTML-тегов;

Исправлена ошибка, приводившая к невозможности установить собственную стартовую страницу при установке в настройках опции очистки данных перед завершением работы;

Решены проблемы с производительностью при выполнении web-приложений на базе фреймворка Eclipse RAP;

Устранён крах при запуске в окружении macOS 10.15;

Запрещён запуск двух параллельных загрузок через тег "a" с атрибутом "download".