Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4

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|1.6, iCat (ok), 08:58, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для предоставления образов на тестирование обращайтесь по адресу presale@rosalinux.ru
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|2.21, Anonim (??), 09:56, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В вашей мутной схеме всегда можно одному дать один образ, а другому другой.
Хоть хеши подписанные цифровой подписью выкладывают в публичный доступ. Чтобы Вова и Вася были уверены что им один и тотже образ дали.
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|3.26, iCat (ok), 11:01, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> В вашей мутной схеме ...
В нашей? Ты по ссылке-то ходил, милдруг? Или для тебя все, кто не ты - "вражеские они"?
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|3.33, Аноним999 (ok), 12:11, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> За KDE 4 в 2019-м?
А чем KDE4 плох для корпоративного варианта?
Кстати, по желанию, сис.админ может одной командой поставить Плазма5 вместо KDE4.
Всё есть в репозиториях и поддерживается.
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|4.45, Аноним (45), 12:37, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кем поддерживается? Не вводите людей в заблуждение. Лучше спросите у них, почему R11 вышла на год позже и без Gnome. ;-)
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|2.27, trolleybus (?), 11:03, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так тут самая суть энтерпрайза - дистрибутив, основанный на пакетах N-летней давности. Зато "все стабильно, работает - не трогай".
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|2.32, гы (?), 12:06, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Установочные iso-образы не доступны публично и предоставляются только по отдельному запросу.
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|1.3, A.Stahl (ok), 08:53, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>Установочные iso-образы не доступны публично
Охренеть "опубликовали". Зачем вообще писать про этих уродов, создавая им рекламу?
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|2.8, Аноним (8), 09:01, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы всегда можете скачать версию fresh... Да и корпоративную (при запросе).
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|3.40, Аноним (45), 12:31, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перед тем как скачать версию fresh, следует понимать, что она предназначена для тестирования. То есть её пользователи работают тестировщиками. При этом, как говорит тестер из НТЦ ИТ "РОСА" на зарплате, "если ты работал на нас бесплатно, значит ты лох" (с)
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|2.10, тоже Аноним (ok), 09:15, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы считаете это рекламой? Имхо, любой грамотный админ понимает, что это, с одной стороны, нескучная сборка без какой-либо незаменимой составляющей. А с другой - оттестирована она на тех полутора вляпавшихся, которые отбашляли за корпоративный образ - а значит, к серьезной работе не пригодна.
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|1.4, Skull_2 (?), 08:56, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А давно лицензия бета-версии (кстати, как это бьётся с утверждением про проверенные компоненты?) Яндекс Браузера позволяет редистрибьюцию?
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|2.12, Аноним (12), 09:25, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уверен что Яндекс может дать некоторым компаниям персональное разрешение.
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|3.31, Аноним (30), 11:24, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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[code]
%post
# <...>
# Yandex.Browser by Yandex
if [ 'rpm -q %{oname}-beta | wc -w' == 1 ]
then
rpm -e %{oname}-beta
fi
# Old version
if [ 'rpm -q %{name} | wc -w' == 1 ]
then
rpm -e %{name}
fi
[/code]
Прекрасно! А никому в голову не пришло протестировать, будут ли эти костыли работать?
(Спойлер: не будут.)
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|2.37, Аноним (45), 12:24, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А им плевать и на чужие права, и на собственные утверждения.
Вы полагаете, они понимают, как работают компоненты? Отнюдь. Что там сделано в "установка на накопители NVMe и SSD M.2" не очень понимает даже автор изменений (потому что Пёрл я принципиально изучать не хочу), установилось, да и ладно. Они это тупо утянули в дистрибутив. В знак благодарности удалив мои репозитории. =)
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|2.38, Аноним (45), 12:25, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Судя по страничке ВК, стал меньше бухать. Но последнее время за ней не слежу.
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|1.7, iCat (ok), 08:59, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ROSA Enterprise Desktop X4 (RED X4) — коммерческий дистрибутив линейки ROSA Desktop
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|2.13, Агроном (?), 09:27, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как правило, дизайн по себе делают. Какие авторы - такой и дистрибутив
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|1.11, Аноним (12), 09:21, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я один чи аю название дистрибутива как "Роза"? Может следует дистрибутив переименовать в "Dewdrop" или хотя-бы писать кириллицей, а не транслитом?
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|2.17, Аноним999 (ok), 09:33, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я один чи аю название дистрибутива как "Роза"?
А что плохого в слове РОЗА?
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|2.28, trolleybus (?), 11:05, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если напишут кириллицей, то будут читать "Пока". Не думаю, что это лучше, чем "Роза".
P.S. По-испански, кстати, без проблем получается "Роса" - хотя и с ударением на первый слог
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|3.39, Аноним999 (ok), 12:25, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ROSA — Russian Operating System and Applications (российская операционная система и приложения)
Аббревиатура.
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|5.44, Аноним999 (ok), 12:35, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Готовы подтвердить это в суде?
Подавай. Будет интересно чем это у тебя закончиться.
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|2.18, since1997 (?), 09:37, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> интерфейс как будто вернулся в 2006 год... для олд пердунов сойдет
Я олд пердун. Не сойдет.
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|1.34, Андрей (??), 12:16, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне, как опытному пользователю fedora/centos,
здешний установщик пакетов взорвал мозг.
И это единственный минус, кажется. Но он огромный,- как целых три минуса. Потому что это самое главное, на мой взгляд, в дистрибутиве.
Сделайте плиз упрощенный пак.менеджер
Чтобы как dnf search/install/remove
Удачи проекту!
П.С. визуальная составляющая на высоте, топ!
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|2.48, Аноним (45), 12:45, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они в rpm5 не могли самостоятельно исправить ошибки, какой dnf?
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|2.42, Аноним999 (ok), 12:33, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он не просто одобряет, он ещё и лицензию подписывает.
Твои хозяева из ЦРУ нервно курят в сторонке.
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|3.49, Аноним (45), 12:48, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что подписывает тов. майор, это мы узнаем не от тебя, а когда завершится аудит Ангстрем-Т, который ВТБ забрал за долги г-на Реймана.
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|1.51, Игорь (??), 12:59, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Роса стояла у меня на ноуте больше года. Дистр в общем не плохой. Но убило отношение модераторов на их форуме к замечаниям. Особенно персонаж по имени Юля не адекватный!
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