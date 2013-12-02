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Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4

10.06.2019 08:41

Компания Роса представила дистрибутив ROSA Enterprise Desktop X4, ориентированный на использование в корпоративном секторе и основанный на платформе ROSA Desktop Fresh 2016.1 с рабочим столом KDE4. При подготовке дистрибутива главное внимание уделяется стабильности - в состав включаются только проверенные компоненты, которые прошли обкатку на пользователях ROSA Desktop Fresh. Установочные iso-образы не доступны публично и предоставляются только по отдельному запросу.

Основные новшества:

  • По умолчанию используется ядро Linux 4.15 с патчами из состава Ubuntu 18.04 и включением таких дополнительных возможностей, как режим Full Preemption и поддержка SELinux вместо AppArmor. В качестве опции также предлагаются пакеты с ядрами 4.18, 4.20 и 5.0;
  • Добавлен просмотрщик файлов системного аудита Rosa Audit Viewer;
  • Возможность включения двухфактрной аутентификация при входе в систему;
  • Обновлён мастер подключения к домену Windows AD с автоматическим заполнением большинства параметров;
  • Обновлён инсталлятор с возможностью установки на накопители NVMe и SSD M.2, а также поддержкой использования файловых систем F2FS и Btrfs cо сжатием Zstd;
  • Добавлены средства для удалённого администрирования с использованием системы Ansible;

Особенности дистрибутива:

  • Использование рабочего стола KDE4 с интеграцией новых программ из KDE5, модернизацией оформления и использованием специально разработанных для ROSA компонентов, таких как SimpleWelcome, RocketBar, StackFolder и Klook;
  • Графический интерфейс для управление системой, в том числе поддерживающий установку проприетарных драйверов и ввод в домены Windows AD и FreeIPA;
  • Возможность быстрой установки и запуска проприетарных программ (Skype, Viber и др.) из стартового меню;
  • В качестве основного браузера предлагается ESR-ветка Firefox, опционально доступен Яндекс.Браузер. Среди предлагаемых по умолчанию программ: почтовый клиент Thunderbird с расширением-органайзером Lighting, программа для мгновенного обмена сообщениями Pidgin с поддержкой avahi-bonjour (работа без центрального сервера), офисный пакет LibreOffice, редакторы изображений GIMP и Inkscape, редактор видео KDEnlive. Для выполнения Java-приложений предустановлен OpenJDK 1.8.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.rosalinux.ru/2019/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Rosa Fresh R11
  3. OpenNews: Доступен ROSA Enterprise Desktop X3, дистрибутив для корпоративного сектора
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива ROSA FRESH R10
  5. OpenNews: Выпуск российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.13
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Enterprise Linux Server 6.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rosa
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, iCat (ok), 08:58, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для предоставления образов на тестирование обращайтесь по адресу presale@rosalinux.ru
     
     
  • 2.21, Anonim (??), 09:56, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вашей мутной схеме всегда можно одному дать один образ, а другому другой.

    Хоть хеши подписанные цифровой подписью выкладывают в публичный доступ. Чтобы Вова и Вася были уверены что им один и тотже образ дали.

     
     
  • 3.26, iCat (ok), 11:01, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > В вашей мутной схеме ...

    В нашей? Ты по ссылке-то ходил, милдруг? Или для тебя все, кто не ты - "вражеские они"?

     

  • 1.1, Consta (?), 08:51, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Молодцы.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:12, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За KDE 4 в 2019-м?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:13, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрешачок.
     
  • 3.33, Аноним999 (ok), 12:11, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За KDE 4 в 2019-м?

    А чем KDE4 плох для корпоративного варианта?
    Кстати, по желанию, сис.админ может одной командой поставить Плазма5 вместо KDE4.
    Всё есть в репозиториях и поддерживается.  

     
     
  • 4.45, Аноним (45), 12:37, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кем поддерживается? Не вводите людей в заблуждение. Лучше спросите у них, почему R11 вышла на год позже и без Gnome. ;-)
     
  • 2.35, Аноним (45), 12:18, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, напопрошайничали твои бывшие коллеги.
     

  • 1.2, diceman (??), 08:52, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так что в нем корпоративного то?
     
     
  • 2.27, trolleybus (?), 11:03, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так тут самая суть энтерпрайза - дистрибутив, основанный на пакетах N-летней давности. Зато "все стабильно, работает - не трогай".
     
  • 2.32, гы (?), 12:06, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установочные iso-образы не доступны публично и предоставляются только по отдельному запросу.
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 08:53, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >Установочные iso-образы не доступны публично

    Охренеть "опубликовали". Зачем вообще писать про этих уродов, создавая им рекламу?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:01, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы всегда можете скачать версию fresh... Да и корпоративную (при запросе).
     
     
  • 3.20, Anonim (??), 09:52, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что они хотят при запросе? Можно любому Васи с любого мейла?
     
  • 3.40, Аноним (45), 12:31, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перед тем как скачать версию fresh, следует понимать, что она предназначена для тестирования. То есть её пользователи работают тестировщиками. При этом, как говорит тестер из НТЦ ИТ "РОСА" на зарплате, "если ты работал на нас бесплатно, значит ты лох" (с)
     
  • 2.10, тоже Аноним (ok), 09:15, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы считаете это рекламой? Имхо, любой грамотный админ понимает, что это, с одной стороны, нескучная сборка без какой-либо незаменимой составляющей. А с другой - оттестирована она на тех полутора вляпавшихся, которые отбашляли за корпоративный образ - а значит, к серьезной работе не пригодна.
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:31, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бабок занесли очевидно же
     
     
  • 3.41, Аноним (45), 12:32, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исключено. Скорее, напели что-то в уши, как у них принято.
     

  • 1.4, Skull_2 (?), 08:56, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А давно лицензия бета-версии (кстати, как это бьётся с утверждением про проверенные компоненты?) Яндекс Браузера позволяет редистрибьюцию?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:25, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен что Яндекс может дать некоторым компаниям персональное разрешение.
     
  • 2.23, mikhailnov (ok), 10:22, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там блобы на лету выкачиваются %pre и %post скриптами, см. https://abf.io/import/get-yandex-browser/blob/rosa2016.1/get-yandex-browser.sp . Остальное лучше не буду комментировать
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 11:24, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    [code]
    %post
    # <...>

    # Yandex.Browser by Yandex
    if [ 'rpm -q %{oname}-beta | wc -w' == 1 ]
    then
    rpm -e %{oname}-beta
    fi

    # Old version
    if [ 'rpm -q %{name} | wc -w' == 1 ]
    then
    rpm -e %{name}
    fi
    [/code]

    Прекрасно! А никому в голову не пришло протестировать, будут ли эти костыли работать?
    (Спойлер: не будут.)

     
  • 2.37, Аноним (45), 12:24, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А им плевать и на чужие права, и на собственные утверждения.

    Вы полагаете, они понимают, как работают компоненты? Отнюдь. Что там сделано в "установка на накопители NVMe и SSD M.2" не очень понимает даже автор изменений (потому что Пёрл я принципиально изучать не хочу), установилось, да и ладно. Они это тупо утянули в дистрибутив. В знак благодарности удалив мои репозитории. =)

     

  • 1.5, Аноним (5), 08:56, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как там Алзим поживает?
     
     
  • 2.38, Аноним (45), 12:25, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Судя по страничке ВК, стал меньше бухать. Но последнее время за ней не слежу.
     

  • 1.7, iCat (ok), 08:59, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ROSA Enterprise Desktop X4 (RED X4) — коммерческий дистрибутив линейки ROSA Desktop
     
  • 1.9, жека воробьев (?), 09:08, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Капец, зачем же интерфейс такой страшный
     
     
  • 2.13, Агроном (?), 09:27, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как правило, дизайн по себе делают. Какие авторы - такой и дистрибутив
     

  • 1.11, Аноним (12), 09:21, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я один чи аю название дистрибутива как "Роза"? Может следует дистрибутив переименовать в "Dewdrop" или хотя-бы писать кириллицей, а не транслитом?
     
     
  • 2.17, Аноним999 (ok), 09:33, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я один чи аю название дистрибутива как "Роза"?

    А что плохого в слове РОЗА?

     
  • 2.28, trolleybus (?), 11:05, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если напишут кириллицей, то будут читать "Пока". Не думаю, что это лучше, чем "Роза".
    P.S. По-испански, кстати, без проблем получается "Роса" - хотя и с ударением на первый слог
     
     
  • 3.39, Аноним999 (ok), 12:25, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ROSA — Russian Operating System and Applications (российская операционная система и приложения)
    Аббревиатура.
     
     
  • 4.43, Аноним (45), 12:33, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовы подтвердить это в суде?
     
     
  • 5.44, Аноним999 (ok), 12:35, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Готовы подтвердить это в суде?

    Подавай. Будет интересно чем это у тебя закончиться.

     
     
  • 6.47, Аноним (45), 12:43, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вопрос ответь.
     

  • 1.14, Аноним (15), 09:30, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интерфейс как будто вернулся в 2006 год... для олд пердунов сойдет
     
     
  • 2.18, since1997 (?), 09:37, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > интерфейс как будто вернулся в 2006 год... для олд пердунов сойдет

    Я олд пердун. Не сойдет.

     

  • 1.16, Аноним (16), 09:32, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подозреваю, что кнопка выключения всегда в углу неспроста, хехе
     
  • 1.34, Андрей (??), 12:16, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне, как опытному пользователю fedora/centos,
    здешний установщик пакетов взорвал мозг.
    И это единственный минус, кажется. Но он огромный,- как целых три минуса. Потому что это самое главное, на мой взгляд, в дистрибутиве.

    Сделайте плиз упрощенный пак.менеджер
    Чтобы как dnf search/install/remove

    Удачи проекту!

    П.С. визуальная составляющая на высоте, топ!

     
     
  • 2.48, Аноним (45), 12:45, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они в rpm5 не могли самостоятельно исправить ошибки, какой dnf?
     

  • 1.36, vantoo (ok), 12:23, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищ Майор одобряет.
     
     
  • 2.42, Аноним999 (ok), 12:33, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не просто одобряет, он ещё и лицензию подписывает.
    Твои хозяева из ЦРУ нервно курят в сторонке.
     
     
  • 3.49, Аноним (45), 12:48, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что подписывает тов. майор, это мы узнаем не от тебя, а когда завершится аудит Ангстрем-Т, который ВТБ забрал за долги г-на Реймана.
     
     
  • 4.50, Аноним999 (ok), 12:52, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень интересно. Держи нас в курсе.
     

  • 1.51, Игорь (??), 12:59, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Роса стояла у меня на ноуте больше года. Дистр в общем не плохой. Но убило отношение модераторов на их форуме к замечаниям. Особенно персонаж по имени Юля не адекватный!
     

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