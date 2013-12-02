Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4

Компания Роса представила дистрибутив ROSA Enterprise Desktop X4, ориентированный на использование в корпоративном секторе и основанный на платформе ROSA Desktop Fresh 2016.1 с рабочим столом KDE4. При подготовке дистрибутива главное внимание уделяется стабильности - в состав включаются только проверенные компоненты, которые прошли обкатку на пользователях ROSA Desktop Fresh. Установочные iso-образы не доступны публично и предоставляются только по отдельному запросу. Основные новшества: По умолчанию используется ядро Linux 4.15 с патчами из состава Ubuntu 18.04 и включением таких дополнительных возможностей, как режим Full Preemption и поддержка SELinux вместо AppArmor. В качестве опции также предлагаются пакеты с ядрами 4.18, 4.20 и 5.0;

Добавлен просмотрщик файлов системного аудита Rosa Audit Viewer;

Возможность включения двухфактрной аутентификация при входе в систему;

Обновлён мастер подключения к домену Windows AD с автоматическим заполнением большинства параметров;

Обновлён инсталлятор с возможностью установки на накопители NVMe и SSD M.2, а также поддержкой использования файловых систем F2FS и Btrfs cо сжатием Zstd;

Добавлены средства для удалённого администрирования с использованием системы Ansible; Особенности дистрибутива: Использование рабочего стола KDE4 с интеграцией новых программ из KDE5, модернизацией оформления и использованием специально разработанных для ROSA компонентов, таких как SimpleWelcome, RocketBar, StackFolder и Klook;

Графический интерфейс для управление системой, в том числе поддерживающий установку проприетарных драйверов и ввод в домены Windows AD и FreeIPA;

Возможность быстрой установки и запуска проприетарных программ (Skype, Viber и др.) из стартового меню;

В качестве основного браузера предлагается ESR-ветка Firefox, опционально доступен Яндекс.Браузер. Среди предлагаемых по умолчанию программ: почтовый клиент Thunderbird с расширением-органайзером Lighting, программа для мгновенного обмена сообщениями Pidgin с поддержкой avahi-bonjour (работа без центрального сервера), офисный пакет LibreOffice, редакторы изображений GIMP и Inkscape, редактор видео KDEnlive. Для выполнения Java-приложений предустановлен OpenJDK 1.8.



