Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4

[code]

%post

# <...> # Yandex.Browser by Yandex

if [ 'rpm -q %{oname}-beta | wc -w' == 1 ]

then

rpm -e %{oname}-beta

fi # Old version

if [ 'rpm -q %{name} | wc -w' == 1 ]

then

rpm -e %{name}

fi

[/code] Прекрасно! А никому в голову не пришло протестировать, будут ли эти костыли работать?

(Спойлер: не будут.)