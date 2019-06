21-22 июня в Москве пройдёт юбилейная конференция DevConfX

21-22 июня в Москве в X-perience Hall состоится юбилейный десятый DevConf. Как и раньше, решение о приёме докладов в секции Backend принимается на основе голосования. Заявки секции BackEnd: Инфраструктура большой платежной платформы (Антон Куранда)

Теория программирования: пакетные принципы и метрики (Александр Макаров)

Domain Driven Design (Alexander Kudrin)

PHP 7.4: стрелочные функции, типизированные свойства и др (Антон Околелов)

TDD: как уйти от мучений и войти в поток (Сергей Рябенко)

JMeter - мультитул для работы с бэкендом (Александр Пермяков)

Как делается оптимизация? (Андрей Аксенов)

Как мы построили сервис распределённых очередей в Яндексе (Василий Богонатов)

Best Practices for Securing Your Site (Valentyn Pylypchuk)

Как нам не повезло писать очередной генератор генераторов. (Egor Malkevich)

Процессинг vs наша реальность! (Артем Терехин)

Организация обрезки изображений на лету и их оптимальное и масштабируемое хранение (Антон Морев)

RAD vs ENTERPRISE (Анатолий Притульский)

История одного вебхука (Дмитрий Кушников)

Один из способов быстрого добавления аналитики на python в проект на С++ (Александр Боргардт)

Разработка абстрактных компонентов и Symfony бандлов (Павел Степанец)