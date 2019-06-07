21-22 июня в Москве пройдёт юбилейная конференция DevConfX

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21-22 июня в Москве в X-perience Hall состоится юбилейный десятый DevConf. Как и раньше, решение о приёме докладов в секции Backend принимается на основе голосования.
Заявки секции BackEnd:
- Инфраструктура большой платежной платформы (Антон Куранда)
- Теория программирования: пакетные принципы и метрики (Александр Макаров)
- Domain Driven Design (Alexander Kudrin)
- PHP 7.4: стрелочные функции, типизированные свойства и др (Антон Околелов)
- TDD: как уйти от мучений и войти в поток (Сергей Рябенко)
- JMeter - мультитул для работы с бэкендом (Александр Пермяков)
- Как делается оптимизация? (Андрей Аксенов)
- Как мы построили сервис распределённых очередей в Яндексе (Василий Богонатов)
- Best Practices for Securing Your Site (Valentyn Pylypchuk)
- Как нам не повезло писать очередной генератор генераторов. (Egor Malkevich)
- Процессинг vs наша реальность! (Артем Терехин)
- Организация обрезки изображений на лету и их оптимальное и масштабируемое хранение (Антон Морев)
- RAD vs ENTERPRISE (Анатолий Притульский)
- История одного вебхука (Дмитрий Кушников)
- Один из способов быстрого добавления аналитики на python в проект на С++ (Александр Боргардт)
- Разработка абстрактных компонентов и Symfony бандлов (Павел Степанец)