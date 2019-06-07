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21-22 июня в Москве пройдёт юбилейная конференция DevConfX

07.06.2019 17:41

21-22 июня в Москве в X-perience Hall состоится юбилейный десятый DevConf. Как и раньше, решение о приёме докладов в секции Backend принимается на основе голосования.

Заявки секции BackEnd:

  • Инфраструктура большой платежной платформы (Антон Куранда)
  • Теория программирования: пакетные принципы и метрики (Александр Макаров)
  • Domain Driven Design (Alexander Kudrin)
  • PHP 7.4: стрелочные функции, типизированные свойства и др (Антон Околелов)
  • TDD: как уйти от мучений и войти в поток (Сергей Рябенко)
  • JMeter - мультитул для работы с бэкендом (Александр Пермяков)
  • Как делается оптимизация? (Андрей Аксенов)
  • Как мы построили сервис распределённых очередей в Яндексе (Василий Богонатов)
  • Best Practices for Securing Your Site (Valentyn Pylypchuk)
  • Как нам не повезло писать очередной генератор генераторов. (Egor Malkevich)
  • Процессинг vs наша реальность! (Артем Терехин)
  • Организация обрезки изображений на лету и их оптимальное и масштабируемое хранение (Антон Морев)
  • RAD vs ENTERPRISE (Анатолий Притульский)
  • История одного вебхука (Дмитрий Кушников)
  • Один из способов быстрого добавления аналитики на python в проект на С++ (Александр Боргардт)
  • Разработка абстрактных компонентов и Symfony бандлов (Павел Степанец)


  1. Главная ссылка к новости (https://devconf.ru/ru...)
  2. OpenNews: 17 июня в Сколково пройдет конференция DevConf 2016
  3. OpenNews: 9 июня в Москве пройдет конференция DevConf 2012
  4. OpenNews: 19 июня в Москве пройдёт конференция DevConf 2015, которая начнётся с презентации PHP7
  5. OpenNews: 14 июня в Москве пройдет конференция DevConf 2014
  6. OpenNews: 14 июня в Москве пройдет конференция DevConf 2013
Автор новости: Alexandr Smirnov
Тип: К сведению
Ключевые слова: devconf
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:43, 07/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    кто о чем, а пыхеры о своем нескучном пыхосинтаксисе
     
  • 2, Аноним (2), 21:47, 07/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ровно в 04:00 утра?
     
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