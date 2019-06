LibreOffice прекращает формирование 32-разрядных сборок для Linux

2.5 , Ключевский ( ? ), 13:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Под линуху собирают мэйнтейнеры дистрибутивов. Зачем им тратить свое время на платформу где пользуются другими сборками?

3.8 , пох. ( ? ), 13:45, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Под линуху собирают мэйнтейнеры дистрибутивов. позапрошлую версию - и то, много ли осталось у тебя актуальных дистрибутивов 32bit? 4.24 , Аноним ( 24 ), 15:03, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > позапрошлую версию use rolling || use ppa || use rpmforge || чо-ещё-там-есть?

5.32 , пох. ( ? ), 15:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – много васян-сборок еще есть, но вот не факт что оно и вообще работает, и работает на старой системе, и что ничего от себя не добавили. P.S. у кого там в "2k19" еще остался какой-то "rolling" на 32бита, кроме M$ ? 6.38 , Аноним ( 38 ), 16:21, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гнету, фрю, ещё что-то можно держать на 32 бита. А вот арч вроде как уже не алё, да?

2.6 , proninyaroslav ( ok ), 13:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 32 бита на винде куда более частое явление чем на линуксе.

3.13 , KhabMan ( ok ), 14:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Винда на десктопах в принципе куда более частое явление, чем Линукс)) Правда вот доля виндаюзеров среди пользователей LibreOffice явно не такая уж и значительная

3.23 , Аноним ( 23 ), 14:57, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Под 32-битную винду обычно какой-нибудь Офис2007 ставят (и правильно делают).

4.37 , eraserkry ( ? ), 15:55, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тьфу тьфу самый говенный пакет... 2010 не больше и не меньше.

5.50 , Какаянахренразница ( ok ), 17:35, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы зажрались. Я после 97-го офиса ничего не ставил. Правда, последняя винда, которой я осквернил свой компьютер, была WinMe...