LibreOffice прекращает формирование 32-разрядных сборок для Linux

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|2.55, Аноним (55), 17:49, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За то что Windows 32-разрядные сборки продолжат публиковаться без изменений? :)
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|1.2, И. Й. Крикун (?), 13:37, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–20 +/–
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это была последняя капля. мало того что совместимость с МС офисом хуже никуда так еще и под мою архитектуру не собирают. теперь только мс офис 2003 под вином.
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|2.4, Ключевский (?), 13:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тебе мама запрещает ставить из репозитория твоего дистрибутива или собирать самому?
Не будет их собственных сборок, которые нужны только под виндой.
А про совместимость с форматами виндового офиса ты врешь, как любой мс-бот. Все хорошо с совместимостью
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|3.7, пох. (?), 13:44, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Все хорошо с совместимостью
пока не общаешься с "мс-ботами" (то есть с людьми, действительно использующими ms office, для работы, а не открывающие .docx oowriter потому что нетакиекаквсе) - ага, все хорошо.
> Тебе мама запрещает ставить из репозитория твоего дистрибутива или собирать самому?
а оно точно соберется на немодном дистрибутиве да еще с 32битным компилятором?
Точно-точно?
Особенно - если разработчики забили на тестирование.
> Не будет их собственных сборок, которые нужны только под виндой.
подвиндой они как раз ненужны, там и ворд хорошо работает.
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|4.44, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 16:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> подвиндой они как раз ненужны, там и ворд хорошо работает.
Ну... Тебе виндее.
Я конечно догадываюсь, что некрософт-шояд должен быть совместим с некрософт-шоядом, но тянуть ради этого некрософт/макось - таки нафиг.
Тем временем, Onlyoffice открывает всё, даже с сохранением шрифтов. Немного хуже работает проприетарный WPSOffice.
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|4.51, Аноним (51), 17:36, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> использующими ms office
Именно - использующими. А работать надо в LibreOffice.
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|4.61, Ананнимас (?), 18:23, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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FreeBSD не модный и не молодежный. Однако и под 32бит и под 64 все собирается прекрасно.
Подозреваю что в генту то же самое.
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|5.74, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 19:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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До сего момента - 32 бита будут нормально собираться. Везде. Касательно бзды - большая часть ifdef в коде будут те же, что и для линукса. Это одна из причин, почему бзда подтягивается без официальной поддержки. Проблема в том, что будет дальше... А дальше, по мере написания кода, будут появляться новые платформозависимые куски кода, которые ха 32-х битах тестировались реже, чем никогда. А ещё черз какое-то время у 32-битных людей могут иссякнуть силы и возможности для поддержки этого. Короче - небо падает...
Вот только волноваться причин нет. Если у тебя остался где-то geode или древний fujitsu на via, то используй его здесь и сейчас. Либря ведь арботает! Наверняка, в ближайшие годы тебе ещё и обновления прилетят.
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|3.14, Андрей (??), 14:11, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не Либрой единой жив линуксист.
OnlyOffice распознаёт DOCX-формат лучше, чем LibreOffice.
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|5.39, Андрей (??), 16:24, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по объяснениям из их фирменного блога на Хабре, другие.
>Когда мы отображаем документ, мы по сути отображаем набор объектов — определенную объектную модель. У LibreOffice объектная модель документа соответствует формату ODF, созданному программистами Open Office, у нас — объектная модель полностью соответствует формату OOXML, созданному Microsoft.
https://habr.com/ru/company/teamlab/blog/312460/
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|4.81, mikhailnov (ok), 20:14, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Далеко не всегда. Обычно с Libreoffice последних версий наоборот меньше проблем.
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|2.11, Аноним (11), 13:55, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>под мою архитектуру не собирают. теперь только мс офис 2003 под вином.
Колись, где в 2019-м купил такую архитектуру?
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|3.30, пох. (?), 15:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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лучше ты колись, куда нелегально выбросил архитектуры годов с 2010 по 2018 - между прочим, этого делать низзя-низзя, они не бытовой, а особо опасный отход, и должны быть утилизированы лицензированными на это предприятиями, и перевозиться спецтехникой.
Но я никому не скажу, если ты наведешь меня на то место.
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|3.46, Аноним (51), 17:00, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Досчатый сортир в деревне видел с дыркой в двери в виде сердечка? Вот это та самая архитектура.
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|2.21, Аноним (21), 14:47, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Требуйте файлы в ф-те ODF вместо DOCX. А лучше не общайтесь с теми кто сохраняет в DOCX. Так победим.
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|3.36, НяшМяш (ok), 15:55, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Одна проблема - таким образом можно остаться без дохода и работы. Так и живём...
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|4.42, Аноним (42), 16:39, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не ищи работу. Лучше создавай рабочие места сам.
Ты должен играть, чтобы выигрывать. Но: ты должен выигрывать, чтобы играть дальше.
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|5.64, Аноним (64), 18:33, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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О, я вижу, вы в теме! Не хотите ли посетить специализированный уникальный тренинг по развитию бизнеса всего за $999?
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|2.71, Онаним (?), 19:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это очень большая потеря для всех. Нет. Срочно продолжаем собирать.
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|3.87, АнОним (?), 20:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интерестно, сколько времени он будет собираться на целевой платформе (старом 32 битном компе)? Неделю? Это не жалоба (раз из 32бит дистра уже собраное можно установить), просто, интересно.
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|2.72, Аноним (72), 19:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таки что вам мешает собрать у себя дома на своём компе? Код то остался, просто собирать не будут в 32-х разрядке. Всё нормально.
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|2.75, Аноним (72), 19:30, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не у либры совместимость с мс-офисом плохая, это у мс-офиса по-умолчанию до сих пор стоит кнопка для сохранения в свой формат. Вроде 2007 офис не мог сохранять в ODF, хотя формат уже задолго до этого был придуман и пропихивался. В последних версиях всё прекрасно работает. Короче вся ваша беда с совместимостью в том, что вам лень у тёти Глаши поставить по-умолчанию .odt. Учитывая, что у многих отключено отображение расширения (бред то какой, боже...), она даже не заметит разницы.
P.S.: Срочно нужен вирус petya2.0, который во всех мс-офисах будет удалять возможность сохранять документы в мс-ные форматы
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|1.3, Аноним (3), 13:40, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Официальных же 32-разрядных сборок для Linux больше не будет (для Windows 32-разрядные сборки продолжат публиковаться без изменений)
То есть, под винду у них есть ресурсы и время. Зашибись.
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|2.5, Ключевский (?), 13:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Под линуху собирают мэйнтейнеры дистрибутивов. Зачем им тратить свое время на платформу где пользуются другими сборками?
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|3.8, пох. (?), 13:45, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Под линуху собирают мэйнтейнеры дистрибутивов.
позапрошлую версию - и то, много ли осталось у тебя актуальных дистрибутивов 32bit?
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|4.24, Аноним (24), 15:03, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> позапрошлую версию
use rolling || use ppa || use rpmforge || чо-ещё-там-есть?
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|5.32, пох. (?), 15:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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много васян-сборок еще есть, но вот не факт что оно и вообще работает, и работает на старой системе, и что ничего от себя не добавили.
P.S. у кого там в "2k19" еще остался какой-то "rolling" на 32бита, кроме M$ ?
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|6.38, Аноним (38), 16:21, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гнету, фрю, ещё что-то можно держать на 32 бита. А вот арч вроде как уже не алё, да?
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|3.13, KhabMan (ok), 14:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Винда на десктопах в принципе куда более частое явление, чем Линукс)) Правда вот доля виндаюзеров среди пользователей LibreOffice явно не такая уж и значительная
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|3.23, Аноним (23), 14:57, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Под 32-битную винду обычно какой-нибудь Офис2007 ставят (и правильно делают).
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|5.50, Какаянахренразница (ok), 17:35, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы зажрались. Я после 97-го офиса ничего не ставил. Правда, последняя винда, которой я осквернил свой компьютер, была WinMe...
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|1.9, Аноним (9), 13:47, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Причина в том, что меняют окружение сборки с RHEL5 на RHEL7. А RHEL7 не имеет 32-битной версии. Вот и вся причина.Не "устаревание" 32-битных систем, не то, что приложение больше не влезает в 4 Гб ОЗУ.
Они перескочили с RHEL5 сразу на RHEL6 потому, что они хотят поддержку GTK3 и Wayland в своих бинарных сборках. А в RHEL6 их нет.
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|2.10, Аноним (9), 13:48, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они перескочили с RHEL5 сразу на RHEL6 потому
"Они перескочили с RHEL5 сразу на RHEL7 потому" быстрофикс
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|2.12, Аноним (12), 13:59, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Давно пора i686 на помоечку. Матрица тестирования под линукс и так распухшая до неприличия, пусть хоть одно измерение сдохнет.
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|2.34, пох. (?), 15:46, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пааанятна, нельзя же, и вправду, не обмазываться свеженьким.
причем центось-то выпустила свою неофициальную сборку, но у этих ребят, видимо, много лишних денег на "настоящий" rhel, к сожалению.
в принципе, не о чем уже и беспокоиться - те, у кого до сих пор живут замшелые и отсталые 32бита, явно не хотят ни gtk3, ни вафлянда.
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|3.57, Аноним (57), 17:58, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Традиция. Они делают официальные сборки в Red Hat чуть ли не с OpenOffice.org 1.0 от 2000 года. Не знаю как StarOffice. И не только они. NVIDIA драйвер до версии 410 собирала в RHEL4. Выполните с этим драйвером nvidia-xconfig, и в получившемся конфиге будет информация о сборке
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|4.67, Аноним (9), 18:51, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот что в моём xorg.conf:
nvidia-xconfig: version 331.20 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-05) Wed Oct 30 18:20:53 PDT 2013
331.20 это версия, с которой файл был создан (сейчас установлен более новый драйвер). RHEL 4.7, серьёзно? Я могу использовать Vulkan и RTX-карточки на Linux 2.6.9?
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|4.69, пох. (?), 18:56, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> только они. NVIDIA драйвер до версии 410 собирала в RHEL4. Выполните
так это как раз - хорошо. он получался совместим со всем чем можно и нельзя.
А обмазаться свеженьким, не глядя на совместимость - не очень.
полагаю, рано или поздно мы услышим что в вяленом почти все отлично, только немного глючит и падает, а в иксах какая-нибудь блокирующая проблема, которую решать не хотят.
буду, конечно, рад ошибиться
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|3.76, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 19:32, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> много лишних денег на "настоящий" rhel, к сожалению.
Bread какой-то. В оригинале это звучит как: «СВАКС… Когда вы забатите довольно воровать настоящий лучший».
180 бачей - это же цена твоего любимого вантуза. Ну, или RHEL Desktop. А тестирование под EL - просто означает то, что он будет работать под EL, а чентось - и так бинарно-совместима, если официально. Либреофис - это же не системный софт.
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|3.84, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 20:20, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у ребят 30% коммитов от разработчиков из Red Hat, чего тут удивительного, что они юзают для сборки то, что привыкли и что скорее всего досталось просто даром?
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|2.62, Anonymoustus (ok), 18:27, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Собственно, самая частая причина всех лжеинноваций.
Именно за такие инновации (если не учитывать системду) я прекратил использовать линукс и софт линуксоидов.
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|2.65, Аноним (65), 18:34, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> RHEL7 не имеет 32-битной версии
Внезапно, у CentOS 7 есть 32-битная репа, и сделать с её помощью чрут или контейнер для сборки — ни разу не проблема.
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|1.15, тоже Аноним (ok), 14:19, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Подоконники вынуждены сидеть на том, что однажды купили, поэтому у них хвост совместимости заметно длиннее.
Линукс легче обновить, лишь бы железо поддерживало. Но x64 появился еще в четвертых Пентиумах. Правда, был вырезан в первых бюджетных корках.
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|2.18, Аноним (9), 14:34, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Однажды я установил Mageia 1, когда эта версия была ещё актуальной. Мне попалась на глаза статья Додонова про то, как не просто выключить PulseAudio/Systemd, а вообще нафиг пересобрать все пакеты, которые от него зависят. Там виртуозно используются инструменты Mandriva, чтобы вывести список того, что надо пересобрать.
Всё компилировалсь НАСТОЛЬКО медленно, что я офигел. Попробовал в 32-битной системе. Всё стало значительно быстрее!
Похоже что EM64T, как только появился, работал медленнее, чем обычный 32-битный режим. А работать быстро он стал только в Core2Duo. А про AMD64 от самой же AMD я такого сказать не могу: первые же процы от 2003 года нормально запускали Linux 2010-х годов.
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|3.40, Ordu (ok), 16:29, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Или это могло быть не регрессией компилятора, а бюджетным процессором. Intel отличается тем, что он может SSE реализовывать поверх FPU в дешманских процессорах, то есть эмулировать SIMD -- я напоролся на это когда купил свой первый комп -- целерончик, 667MHz, и естественно сразу ломанулся играться с вкусными векторными инструкциями, которые казалось бы позволят мне ускорить кучу задач в четыре раза. Ан не тут-то было. Не было ускорения. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что там весь SIMD выполнялся не параллельно, а последовательно. Ну дык почему бы интелю было не делать 64-битные процессоры, которые эмулируют 64-х битные операции через 32-х битные, потому что 32-bit adder есть на схеме, а 64-bit adder вырезан, дабы отучить тебя покупать дешёвые процессоры.
Впрочем, это лишь гипотеза. Я не знаю, как там на самом деле было. Может и регрессия компилятора.
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|1.16, eRIC (ok), 14:24, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ну хоть так 32-битные платформы постепенно сдвинутся в устаревшие, 64-битные набирают обороты.
интересно, IPv6 тоже так же таким макаром завоевывать свое место?
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|2.19, Аноним (19), 14:34, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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никуда он ничего не завоюет. переусложнённый, создает чудовищный оверхед на маршрутизаторах, концепция каждого чайника, открыто слушающего инет, небезопасна по определению.
осознают рано или поздно осознают и сделают куда более вменяемый ipv7, нормально обратно совместимый с v4, и все перейдут уже на него, даже не заметив.
v4 хорош низким порогом входа. как php или ethernet: освоить и начать зарабатывать на технологии может даже школьник. такие штуки завоёвывают мир, а переусложненные "идеалогически верные" технологии ждёт судьба xhtml.
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|3.25, Аноним (24), 15:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато подумали в сторону multicast'а. Да и проще он с таким количеством и "прям доступом". Или вам видео всё продолжать по https вещать?
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|3.45, пох. (?), 16:59, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>осознают рано или поздно осознают и сделают куда более вменяемый ipv7
это невозможно - инерцию индустрии и заслон из бородатых плешивых "комитетчиков" не одолеть.
так и будем накручивать nat over nat over nat.
пока не появится какая-нибудь совсем другая технология, которая просто отправит internet туда же, куда отправились X.25, X.400 и прочие порождения прежнего поколения оторванных от жизни дельцов-мудрецов, оставщись нам рудиментами вроде ldap.
там, если что, тоже были миллиардные вложения в аналаговнетную аппаратуру и сокровенные знания.
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|2.20, Админоним (?), 14:37, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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от х64 польза. какая польза от IPvДальшеХренЗапомнишь сетей?
если админишь более чем свой локалхост и субдомены, у IPv4 замены нет.
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|1.22, Аноним (22), 14:51, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>То есть, под винду у них есть ресурсы и время. Зашибись.
Прогнили совсем разрабы! Теперь только под Винду все и затачивают! Им наверное Мелкомягкие бабло за это приплачивают! Куда катится мир?!
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|2.78, тоже Аноним (ok), 19:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За создание наиболее технически успешного конкурента своему наиболее коммерчески успешному продукту? Ага, чемоданами бабло шлют.
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|1.41, Аноним (41), 16:30, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>ну хоть так 32-битные платформы постепенно сдвинутся в устаревшие, 64-битные набирают обороты.
новичок, но всё же не смейтесь, а готовится хоть что-то для смены x64, или ещё ничего не придумано?
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|2.43, Аленевод (?), 16:40, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда текстовый редактор типа "Блокнот" будет выжирать не гиг ОЗУ, как сейчас, а хотя бы 16 гигов, тогда в этом появится смысл.
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|3.58, eRIC (ok), 18:03, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 128-битные набирают
архитектуры еще нет, а файловая система да, ZFS
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|2.66, Аноним (21), 18:35, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее следует ждать открытых 32-х битных архитектур.
Когда я был студентом, наш препод утверждал что 64-х битную невозможно придумать мз-за каких-то ограничений, всё дело времени.
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|2.77, Аноним (72), 19:37, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MIPS, RISC-V, ARM уже завоевал бОльшую часть рынка для ПерсональныхКомпьютеров. x64 - всего лишь проторенная дорожка. А уж что происходит в видеокартах...
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|1.86, DerRoteBaron (ok), 20:25, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не видел ни разу чтобы кто-то использовал официальные бинарные билды либры под линуксом.
Если кто-то это и делает, это от виндузятных привычек идёт или от желания поставить что-то модномолодёжное в древнющий el6 или его ровесника?
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