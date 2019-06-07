LibreOffice прекращает формирование 32-разрядных сборок для Linux

2.10 , Аноним ( 9 ), 13:48, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они перескочили с RHEL5 сразу на RHEL6 потому "Они перескочили с RHEL5 сразу на RHEL7 потому" быстрофикс

2.12 , Аноним ( 12 ), 13:59, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Давно пора i686 на помоечку. Матрица тестирования под линукс и так распухшая до неприличия, пусть хоть одно измерение сдохнет.

3.17 , Аноним ( 9 ), 14:31, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сам наверное всё тестируешь?

2.34 , пох. ( ? ), 15:46, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пааанятна, нельзя же, и вправду, не обмазываться свеженьким. причем центось-то выпустила свою неофициальную сборку, но у этих ребят, видимо, много лишних денег на "настоящий" rhel, к сожалению. в принципе, не о чем уже и беспокоиться - те, у кого до сих пор живут замшелые и отсталые 32бита, явно не хотят ни gtk3, ни вафлянда. 3.57 , Аноним ( 57 ), 17:58, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Традиция. Они делают официальные сборки в Red Hat чуть ли не с OpenOffice.org 1.0 от 2000 года. Не знаю как StarOffice. И не только они. NVIDIA драйвер до версии 410 собирала в RHEL4. Выполните с этим драйвером nvidia-xconfig, и в получившемся конфиге будет информация о сборке

4.67 , Аноним ( 9 ), 18:51, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот что в моём xorg.conf: nvidia-xconfig: version 331.20 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-05) Wed Oct 30 18:20:53 PDT 2013 331.20 это версия, с которой файл был создан (сейчас установлен более новый драйвер). RHEL 4.7, серьёзно? Я могу использовать Vulkan и RTX-карточки на Linux 2.6.9?

5.80 , mikhailnov ( ok ), 20:10, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То, какие ядра поддерживаются, не имеет отношения к сборочному окружения

4.69 , пох. ( ? ), 18:56, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > только они. NVIDIA драйвер до версии 410 собирала в RHEL4. Выполните так это как раз - хорошо. он получался совместим со всем чем можно и нельзя.

А обмазаться свеженьким, не глядя на совместимость - не очень. полагаю, рано или поздно мы услышим что в вяленом почти все отлично, только немного глючит и падает, а в иксах какая-нибудь блокирующая проблема, которую решать не хотят. буду, конечно, рад ошибиться

3.76 , Лапчатый девляпс бубунтёнак ( ? ), 19:32, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > много лишних денег на "настоящий" rhel, к сожалению. Bread какой-то. В оригинале это звучит как: «СВАКС… Когда вы забатите довольно воровать настоящий лучший». 180 бачей - это же цена твоего любимого вантуза. Ну, или RHEL Desktop. А тестирование под EL - просто означает то, что он будет работать под EL, а чентось - и так бинарно-совместима, если официально. Либреофис - это же не системный софт.

3.84 , тот_же_анон_уже_без_мабилы ( ? ), 20:20, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у ребят 30% коммитов от разработчиков из Red Hat, чего тут удивительного, что они юзают для сборки то, что привыкли и что скорее всего досталось просто даром?

2.62 , Anonymoustus ( ok ), 18:27, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собственно, самая частая причина всех лжеинноваций. Именно за такие инновации (если не учитывать системду) я прекратил использовать линукс и софт линуксоидов.

2.65 , Аноним ( 65 ), 18:34, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > RHEL7 не имеет 32-битной версии Внезапно, у CentOS 7 есть 32-битная репа, и сделать с её помощью чрут или контейнер для сборки — ни разу не проблема.

