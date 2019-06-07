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LibreOffice прекращает формирование 32-разрядных сборок для Linux

07.06.2019 12:19

Организация Document Foundation объявила о прекращении формирования 32-разрядных бинарных сборок LibreOffice для Linux. Изменение вступит в силу начиная с выпуска 6.3, который ожидается 7 августа. В качестве причины называется низкая востребованность подобных сборок, которая не оправдывает ресурсы, потраченные на их компиляцию, тестирование, сопровождение и распространение. Основная масса пользователей Linux устанавливает LibreOffice из дистрибутивов, а не загружает с основного сайта проекта.

В исходном коде поддержка 32-разрядных систем будет сохранена, поэтому дистрибутивы Linux смогут продолжить поставку 32-разрядных пакетов с LibreOffice, а энтузиасты смогут при необходимости собрать более новые версии из исходных текстов. Официальных же 32-разрядных сборок для Linux больше не будет (для Windows 32-разрядные сборки продолжат публиковаться без изменений).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.2
  3. OpenNews: Выпуск ONLYOFFICE 5.2 c поддержкой облачных хранилищ ownCloud/Nextcloud
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.6
  5. OpenNews: Обновление офисного пакета WPS Office 2019 для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, BlackRot (?), 13:36, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ок, спасибо :)
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 17:49, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За то что Windows 32-разрядные сборки продолжат публиковаться без изменений? :)
     
     
  • 3.59, BlackRot (?), 18:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без изменений? Откуда лезут эти мысли?
     
  • 3.70, Онаним (?), 19:17, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да пусть продолжают, всё равно не нужны.
     

  • 1.2, И. Й. Крикун (?), 13:37, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –20 +/
    это была последняя капля. мало того что совместимость с МС офисом хуже никуда так еще и под мою архитектуру не собирают. теперь только мс офис 2003 под вином.
     
     
  • 2.4, Ключевский (?), 13:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тебе мама запрещает ставить из репозитория твоего дистрибутива или собирать самому?
    Не будет их собственных сборок, которые нужны только под виндой.

    А про совместимость с форматами виндового офиса ты врешь, как любой мс-бот. Все хорошо с совместимостью

     
     
  • 3.7, пох. (?), 13:44, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Все хорошо с совместимостью

    пока не общаешься с "мс-ботами" (то есть с людьми, действительно использующими ms office, для работы, а  не открывающие .docx oowriter потому что нетакиекаквсе) - ага, все хорошо.

    > Тебе мама запрещает ставить из репозитория твоего дистрибутива или собирать самому?

    а оно точно соберется на немодном дистрибутиве да еще с 32битным компилятором?
    Точно-точно?

    Особенно - если разработчики забили на тестирование.

    > Не будет их собственных сборок, которые нужны только под виндой.

    подвиндой они как раз ненужны, там и ворд хорошо работает.

     
     
  • 4.35, Аноним (-), 15:47, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а оно точно соберется на немодном дистрибутиве да еще с 32битным компилятором?

    Надо просить автора AppImage сборок, чтобы он делал и 32-битные пакеты - https://www.libreoffice.org/download/appimage

     
     
  • 5.56, Аноним (56), 17:52, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Надо просить автора..

    Не надо. Пусть сам догадывается.

     
  • 4.44, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 16:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > подвиндой они как раз ненужны, там и ворд хорошо работает.

    Ну... Тебе виндее.
    Я конечно догадываюсь, что некрософт-шояд должен быть совместим с некрософт-шоядом, но тянуть ради этого некрософт/макось - таки нафиг.
    Тем временем, Onlyoffice открывает всё, даже с сохранением шрифтов. Немного хуже работает проприетарный WPSOffice.

     
  • 4.51, Аноним (51), 17:36, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > использующими ms office

    Именно - использующими. А работать надо в LibreOffice.

     
  • 4.61, Ананнимас (?), 18:23, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD не модный и не молодежный. Однако и под 32бит и под 64 все собирается прекрасно.
    Подозреваю что в генту то же самое.
     
     
  • 5.74, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 19:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До сего момента - 32 бита будут нормально собираться. Везде. Касательно бзды - большая часть ifdef в коде будут те же, что и для линукса. Это одна из причин, почему бзда подтягивается без официальной поддержки. Проблема в том, что будет дальше... А дальше, по мере написания кода, будут появляться новые платформозависимые куски кода, которые ха 32-х битах тестировались реже, чем никогда. А ещё черз какое-то время у 32-битных людей могут иссякнуть силы и возможности для поддержки этого. Короче - небо падает...
    Вот только волноваться причин нет. Если у тебя остался где-то geode или древний fujitsu на via, то используй его здесь и сейчас. Либря ведь арботает! Наверняка, в ближайшие годы тебе ещё и обновления прилетят.
     
  • 3.14, Андрей (??), 14:11, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не Либрой единой жив линуксист.
    OnlyOffice распознаёт DOCX-формат лучше, чем LibreOffice.
     
     
  • 4.28, Anon999 (ok), 15:19, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А библиотеки для парсинга DOCX не те самые, что в Либре?
     
     
  • 5.39, Андрей (??), 16:24, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по объяснениям из их фирменного блога на Хабре, другие.

    >Когда мы отображаем документ, мы по сути отображаем набор объектов — определенную объектную модель. У LibreOffice объектная модель документа соответствует формату ODF, созданному программистами Open Office, у нас — объектная модель полностью соответствует формату OOXML, созданному Microsoft.

    https://habr.com/ru/company/teamlab/blog/312460/

     
  • 4.81, mikhailnov (ok), 20:14, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Далеко не всегда. Обычно с Libreoffice последних версий наоборот меньше проблем.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:55, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >под мою архитектуру не собирают. теперь только мс офис 2003 под вином.

    Колись, где в 2019-м купил такую архитектуру?

     
     
  • 3.30, пох. (?), 15:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лучше ты колись, куда нелегально выбросил архитектуры годов с 2010 по 2018 - между прочим, этого делать низзя-низзя, они не бытовой, а особо опасный отход, и должны быть утилизированы лицензированными на это предприятиями, и перевозиться спецтехникой.

    Но я никому не скажу, если ты наведешь меня на то место.

     
  • 3.46, Аноним (51), 17:00, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Досчатый сортир в деревне видел с дыркой в двери в виде сердечка? Вот это та самая архитектура.
     
     
  • 4.63, Sgt. Gram (?), 18:28, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Досчатый

    Дощатый. Д,Б!

     
  • 2.21, Аноним (21), 14:47, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требуйте файлы в ф-те ODF вместо DOCX. А лучше не общайтесь с теми кто сохраняет в DOCX. Так победим.
     
     
  • 3.36, НяшМяш (ok), 15:55, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Одна проблема - таким образом можно остаться без дохода и работы. Так и живём...
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 16:39, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ищи работу. Лучше создавай рабочие места сам.
    Ты должен играть, чтобы выигрывать. Но: ты должен выигрывать, чтобы играть дальше.
     
     
  • 5.64, Аноним (64), 18:33, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О, я вижу, вы в теме! Не хотите ли посетить специализированный уникальный тренинг по развитию бизнеса всего за $999?
     
  • 2.48, iCat (ok), 17:17, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя MSOffice 64-битный?
     
     
  • 3.83, Аноним (51), 20:19, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, у меня 64-битный MSOffice 2003.
     
  • 2.53, marks (?), 17:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > мало того что совместимость с МС офисом хуже никуда

    Ого. Сочувствую, бро. Ты покусился на святую корову линуксоидов и будешь жестоко и с чувством заминусован. Хотя я тебя поддерживаю, совместимость - говно. И именно поэтому ставлю Onlyoffice, разработчики которого по крайней мере на словах гарантируют стопроцентную совместимость.

    https://www.onlyoffice.com/ru/apps.aspx

    И  вот пример на сайте - https://www.onlyoffice.com/ru/best-libreoffice-alternative.aspx

    Хотя там нет 32битной версии в любом случае.

     
     
  • 3.60, Аноним (51), 18:13, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та есть 32-битная версия https://www.onlyoffice.com/ru/download-desktop.aspx
     
  • 2.71, Онаним (?), 19:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это очень большая потеря для всех. Нет. Срочно продолжаем собирать.
     
     
  • 3.87, АнОним (?), 20:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерестно, сколько времени он будет собираться на целевой платформе (старом 32 битном компе)? Неделю? Это не жалоба (раз из 32бит дистра уже собраное можно установить), просто, интересно.
     
  • 2.72, Аноним (72), 19:18, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки что вам мешает собрать у себя дома на своём компе? Код то остался, просто собирать не будут в 32-х разрядке. Всё нормально.
     
  • 2.75, Аноним (72), 19:30, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не у либры совместимость с мс-офисом плохая, это у мс-офиса по-умолчанию до сих пор стоит кнопка для сохранения в свой формат. Вроде 2007 офис не мог сохранять в ODF, хотя формат уже задолго до этого был придуман и пропихивался. В последних версиях всё прекрасно работает. Короче вся ваша беда с совместимостью в том, что вам лень у тёти Глаши поставить по-умолчанию .odt. Учитывая, что у многих отключено отображение расширения (бред то какой, боже...), она даже не заметит разницы.

    P.S.: Срочно нужен вирус petya2.0, который во всех мс-офисах будет удалять возможность сохранять документы в мс-ные форматы

     
     
  • 3.79, ОШИБКА Граничные пробелы и смешивание (?), 20:09, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хуже, у MSO c MSO совместимость сравнимая. В либре документы, бывает, разваливаются меньше, чем в мелкоофисе другой версии. Если они там вообще откроются.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:40, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Официальных же 32-разрядных сборок для Linux больше не будет (для Windows 32-разрядные сборки продолжат публиковаться без изменений)

    То есть, под винду у них есть ресурсы и время. Зашибись.

     
     
  • 2.5, Ключевский (?), 13:41, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Под линуху собирают мэйнтейнеры дистрибутивов. Зачем им тратить свое время на платформу где пользуются другими сборками?
     
     
  • 3.8, пох. (?), 13:45, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Под линуху собирают мэйнтейнеры дистрибутивов.

    позапрошлую версию - и то, много ли осталось у тебя актуальных дистрибутивов 32bit?

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:03, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > позапрошлую версию

    use rolling || use ppa || use rpmforge || чо-ещё-там-есть?

     
     
  • 5.32, пох. (?), 15:43, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    много васян-сборок еще есть, но вот не факт что оно и вообще работает, и работает на старой системе, и что ничего от себя не добавили.

    P.S. у кого там в "2k19" еще остался какой-то "rolling" на 32бита, кроме M$ ?

     
     
  • 6.38, Аноним (38), 16:21, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гнету, фрю, ещё что-то можно держать на 32 бита. А вот арч вроде как уже не алё, да?
     
  • 2.6, proninyaroslav (ok), 13:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    32 бита на винде куда более частое явление чем на линуксе.
     
     
  • 3.13, KhabMan (ok), 14:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда на десктопах в принципе куда более частое явление, чем Линукс)) Правда вот доля виндаюзеров среди пользователей LibreOffice явно не такая уж и значительная
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:57, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под 32-битную винду обычно какой-нибудь Офис2007 ставят (и правильно делают).
     
     
  • 4.37, eraserkry (?), 15:55, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тьфу тьфу самый говенный пакет... 2010 не больше и не меньше.
     
     
  • 5.50, Какаянахренразница (ok), 17:35, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы зажрались. Я после 97-го офиса ничего не ставил. Правда, последняя винда, которой я осквернил свой компьютер, была WinMe...
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:47, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Причина в том, что меняют окружение сборки с RHEL5 на RHEL7. А RHEL7 не имеет 32-битной версии. Вот и вся причина.Не "устаревание" 32-битных систем, не то, что приложение больше не влезает в 4 Гб ОЗУ.

    Они перескочили с RHEL5 сразу на RHEL6 потому, что они хотят поддержку GTK3 и Wayland в своих бинарных сборках. А в RHEL6 их нет.

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 13:48, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они перескочили с RHEL5 сразу на RHEL6 потому

    "Они перескочили с RHEL5 сразу на RHEL7 потому" быстрофикс

     
  • 2.12, Аноним (12), 13:59, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Давно пора i686 на помоечку. Матрица тестирования под линукс и так распухшая до неприличия, пусть хоть одно измерение сдохнет.
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 14:31, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам наверное всё тестируешь?
     
  • 2.34, пох. (?), 15:46, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пааанятна, нельзя же, и вправду, не обмазываться свеженьким.

    причем центось-то выпустила свою неофициальную сборку, но у этих ребят, видимо, много лишних денег на "настоящий" rhel, к сожалению.

    в принципе, не о чем уже и беспокоиться - те, у кого до сих пор живут замшелые и отсталые 32бита, явно не хотят ни gtk3, ни вафлянда.

     
     
  • 3.57, Аноним (57), 17:58, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Традиция. Они делают официальные сборки в Red Hat чуть ли не с OpenOffice.org 1.0 от 2000 года. Не знаю как StarOffice. И не только они. NVIDIA драйвер до версии 410 собирала в RHEL4. Выполните с этим драйвером nvidia-xconfig, и в получившемся конфиге будет информация о сборке
     
     
  • 4.67, Аноним (9), 18:51, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот что в моём xorg.conf:

    nvidia-xconfig:  version 331.20  (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-05)  Wed Oct 30 18:20:53 PDT 2013

    331.20 это версия, с которой файл был создан (сейчас установлен более новый драйвер). RHEL 4.7, серьёзно? Я могу использовать Vulkan и RTX-карточки на Linux 2.6.9?

     
     
  • 5.80, mikhailnov (ok), 20:10, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, какие ядра поддерживаются, не имеет отношения к сборочному окружения
     
  • 4.69, пох. (?), 18:56, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только они. NVIDIA драйвер до версии 410 собирала в RHEL4. Выполните

    так это как раз - хорошо. он получался совместим со всем чем можно и нельзя.
    А обмазаться свеженьким, не глядя на совместимость - не очень.

    полагаю, рано или поздно мы услышим что в вяленом почти все отлично, только немного глючит и падает, а в иксах какая-нибудь блокирующая проблема, которую решать не хотят.

    буду, конечно, рад ошибиться

     
  • 3.76, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 19:32, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > много лишних денег на "настоящий" rhel, к сожалению.

    Bread какой-то. В оригинале это звучит как: «СВАКС… Когда вы забатите довольно воровать настоящий лучший».

    180 бачей - это же цена твоего любимого вантуза. Ну, или RHEL Desktop. А тестирование под EL - просто означает то, что он будет работать под EL, а чентось - и так бинарно-совместима, если официально. Либреофис - это же не системный софт.

     
  • 3.84, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 20:20, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у ребят 30% коммитов от разработчиков из Red Hat, чего тут удивительного, что они юзают для сборки то, что привыкли и что скорее всего досталось просто даром?
     
  • 2.62, Anonymoustus (ok), 18:27, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, самая частая причина всех лжеинноваций.

    Именно за такие инновации (если не учитывать системду) я прекратил использовать линукс и софт линуксоидов.

     
  • 2.65, Аноним (65), 18:34, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RHEL7 не имеет 32-битной версии

    Внезапно, у CentOS 7 есть 32-битная репа, и сделать с её помощью чрут или контейнер для сборки — ни разу не проблема.

     

  • 1.15, тоже Аноним (ok), 14:19, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подоконники вынуждены сидеть на том, что однажды купили, поэтому у них хвост совместимости заметно длиннее.
    Линукс легче обновить, лишь бы железо поддерживало. Но x64 появился еще в четвертых Пентиумах. Правда, был вырезан в первых бюджетных корках.
     
     
  • 2.18, Аноним (9), 14:34, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однажды я установил Mageia 1, когда эта версия была ещё актуальной. Мне попалась на глаза статья Додонова про то, как не просто выключить PulseAudio/Systemd, а вообще нафиг пересобрать все пакеты, которые от него зависят. Там виртуозно используются инструменты Mandriva, чтобы вывести список того, что надо пересобрать.

    Всё компилировалсь НАСТОЛЬКО медленно, что я офигел. Попробовал в 32-битной системе. Всё стало значительно быстрее!

    Похоже что EM64T, как только появился, работал медленнее, чем обычный 32-битный режим. А работать быстро он стал только в Core2Duo. А про AMD64 от самой же AMD я такого сказать не могу: первые же процы от 2003 года нормально запускали Linux 2010-х годов.

     
     
  • 3.26, тоже Аноним (ok), 15:08, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще-то это могло быть регрессией компилятора, а не проблемой процессора.
     
  • 3.40, Ordu (ok), 16:29, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Или это могло быть не регрессией компилятора, а бюджетным процессором. Intel отличается тем, что он может SSE реализовывать поверх FPU в дешманских процессорах, то есть эмулировать SIMD -- я напоролся на это когда купил свой первый комп -- целерончик, 667MHz, и естественно сразу ломанулся играться с вкусными векторными инструкциями, которые казалось бы позволят мне ускорить кучу задач в четыре раза. Ан не тут-то было. Не было ускорения. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что там весь SIMD выполнялся не параллельно, а последовательно. Ну дык почему бы интелю было не делать 64-битные процессоры, которые эмулируют 64-х битные операции через 32-х битные, потому что 32-bit adder есть на схеме, а 64-bit adder вырезан, дабы отучить тебя покупать дешёвые процессоры.

    Впрочем, это лишь гипотеза. Я не знаю, как там на самом деле было. Может и регрессия компилятора.

     

  • 1.16, eRIC (ok), 14:24, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну хоть так 32-битные платформы постепенно сдвинутся в устаревшие, 64-битные набирают обороты.

    интересно, IPv6 тоже так же таким макаром завоевывать свое место?

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:34, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    никуда он ничего не завоюет. переусложнённый, создает чудовищный оверхед на маршрутизаторах, концепция каждого чайника, открыто слушающего инет, небезопасна по определению.

    осознают рано или поздно осознают и сделают куда более вменяемый ipv7, нормально обратно совместимый с v4, и все перейдут уже на него, даже не заметив.

    v4 хорош низким порогом входа. как php или ethernet: освоить и начать зарабатывать на технологии может даже школьник. такие штуки завоёвывают мир, а переусложненные "идеалогически верные" технологии ждёт судьба xhtml.

     
     
  • 3.25, Аноним (24), 15:05, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато подумали в сторону multicast'а. Да и проще он с таким количеством и "прям доступом". Или вам видео всё продолжать по https вещать?
     
  • 3.45, пох. (?), 16:59, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >осознают рано или поздно осознают и сделают куда более вменяемый ipv7

    это невозможно - инерцию индустрии и заслон из бородатых плешивых "комитетчиков" не одолеть.

    так и будем накручивать nat over nat over nat.

    пока не появится какая-нибудь совсем другая технология, которая просто отправит internet туда же, куда отправились X.25, X.400 и прочие порождения прежнего поколения оторванных от жизни дельцов-мудрецов, оставщись нам рудиментами вроде ldap.

    там, если что, тоже были миллиардные вложения в аналаговнетную аппаратуру и сокровенные знания.

     
  • 2.20, Админоним (?), 14:37, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от х64 польза. какая польза от IPvДальшеХренЗапомнишь сетей?
    если админишь более чем свой локалхост и субдомены, у IPv4 замены нет.
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:51, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/

    >То есть, под винду у них есть ресурсы и время. Зашибись.

    Прогнили совсем разрабы! Теперь только под Винду все и затачивают! Им наверное Мелкомягкие бабло за это приплачивают! Куда катится мир?!

     
     
  • 2.78, тоже Аноним (ok), 19:42, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За создание наиболее технически успешного конкурента своему наиболее коммерчески успешному продукту? Ага, чемоданами бабло шлют.
     

  • 1.29, Аноним (29), 15:23, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    УРА! Наконец-то!
     
  • 1.41, Аноним (41), 16:30, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ну хоть так 32-битные платформы постепенно сдвинутся в устаревшие, 64-битные набирают обороты.

    новичок, но всё же не смейтесь, а готовится хоть что-то для смены x64, или ещё ничего не придумано?

     
     
  • 2.43, Аленевод (?), 16:40, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда текстовый редактор типа "Блокнот" будет выжирать не гиг ОЗУ, как сейчас, а хотя бы 16 гигов, тогда в этом появится смысл.
     
  • 2.47, Аноним (51), 17:06, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    128-битные набирают
     
     
  • 3.52, Какаянахренразница (ok), 17:40, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу! Где?
     
  • 3.58, eRIC (ok), 18:03, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 128-битные набирают

    архитектуры еще нет, а файловая система да, ZFS


     
  • 2.66, Аноним (21), 18:35, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее следует ждать открытых 32-х битных архитектур.
    Когда я был студентом, наш препод утверждал что 64-х битную невозможно придумать мз-за каких-то ограничений, всё дело времени.
     
  • 2.77, Аноним (72), 19:37, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MIPS, RISC-V, ARM уже завоевал бОльшую часть рынка для ПерсональныхКомпьютеров. x64 - всего лишь проторенная дорожка. А уж что происходит в видеокартах...
     

  • 1.68, Аноним (-), 18:52, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно просто поставить 32-битную версию с flathub.
     
  • 1.73, Онаним (?), 19:18, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    x86-32 давно пора вообще закопать, а не сборки под него собирать.
     
  • 1.82, Аноним (82), 20:15, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неасилили. А сколько понтов было. А сколько жёлчи в сторону OpenOffice.
     
     
  • 2.85, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 20:24, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://blog.documentfoundation.org/blog/2019/06/06/libreoffice-6-3-on-linux-a читай внимательно
     

  • 1.86, DerRoteBaron (ok), 20:25, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не видел ни разу чтобы кто-то использовал официальные бинарные билды либры под линуксом.

    Если кто-то это и делает, это от виндузятных привычек идёт или от желания поставить что-то модномолодёжное в древнющий el6 или его ровесника?

     

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