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Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc

06.06.2019 23:56

После двух лет разработки доступен первый предварительный выпуск нового почтового клиента Aerc 0.1, предоставляющего консольный интерфейс с поддержкой вкладок и оптимизированного для разработчиков, использующих списки рассылки и Git. Вкладки переключаются в стиле tmux и позволяют, например, проверять новые письма и просматривать нити обсуждений одновременно c написанием ответа и работой в терминале с Git. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Проект развивает Дрю ДеВолт (Drew DeVault), разработчик Sway, композитного менеджера на базе Wayland.

Основные особенности:

  • Отображение разметки HTML через интерактивный консольный web-браузер;
  • Подсветка прикреплённых к письмам патчей;
  • Клавиатурные комбинации и система ex-команд (":команда") в стиле Vim;
  • Поддержка работы с Git;
  • Возможность использования нескольких учётных записей и поддержка IMAP, Maildir, SMTP и sendmail;
  • Поддержка CalDAV и CardDAV для синхронизации адресной книги и календаря-планировщика;
  • Возможность обращения к IMAP в асинхронном режиме, не блокируя интерфейс во время загрузки писем;
  • Эффективное использование сетевых ресурсов - загружается только информация, необходимая для представления писем в интерфейсе.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.32
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 60.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 1.10.0
  5. OpenNews: Подробности атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах
  6. OpenNews: Релиз почтового клиента Notmuch 0.26
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mail, aerc
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  • 1.1, Аноним (1), 00:28, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.3, Дон Ягон (ok), 00:32, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но зачем?

    Тебя удивляет, что человек, переписывающий i3 с иксов на вяленого переписывает mutt на go в соответствии со своим художественным видением "современного" почтового клиента?

    (справедливости ради, скорее не mutt, а какой-нибудь alpine, но так как alpine - безызвестное ненужно написал так как написал)

     

  • 1.2, Аноним (2), 00:28, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да ладно? Что как оно? Джвжа года жду такое, без шуток.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:32, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И сразу на свалку истории
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:41, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > The world's best email client

    Однако сильное заявление для:
    >Notice: aerc is a work in progress and some of these features are not working yet.

    Быстрого развития, качественных релизов и долгих лет проекту.

    P.S.: go-мания печалит. Я на работе на go пишу только потому что так большенство проголосовало. И я скажу прямо runtime корявый. Да и более важные причина, которую все игнорят: язык написан google для google, и весь контроль в руках google, а не в руках сообщества.

     
     
  • 2.6, имя (?), 00:53, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > P.S.: go-мания печалит.

    Я, надо сказать, тоже не фанат, но уж пусть лучше так, чем немытыми руками невесть каких контрибуторов указатели трогать, как уже тут пытались: https://github.com/ddevault/aerc (да-да, aerc сперва на си был). Быстро копипастить if err != nil все ведь горазды, а искать умеющих воевать с borrow checker ради всего лишь почтового клиента я большого смысла не вижу.

     

  • 1.7, Аноним (-), 00:53, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Отображение разметки HTML
    > Подсветка патчей
    > Поддержка работы с Git
    > Поддержка CalDAV и CardDAV

    А это точно почтовый клиент?

    > Go
    > Wayland

    А, ну да. Понятно-понятно.
    *отхлебнул смузи и подклеил ус*

     
  • 1.8, Аноним (8), 00:54, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бля, для кого это? Rmail, по умолчанию. Или давайте разведем тут тыщщу утилит ради "посесать жопу - жопопочесалка 0.1"
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:56, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВНЕЗПАНО, но это Unix-way!
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 02:10, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ВНЕЗПАНО, но это Unix-way!

    Нет, это не Unix-way.
    А вот это Unix-way:
    cat жoпa | чесалка

     
     
  • 4.14, виндотролль (ok), 03:04, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если жопу через трубу направить в чесалку, то получится обосраная чесалка и непригодная к повторному использованию труба. Вы там осторожней с однострочниками.
     
  • 2.10, Григорий Федорович Конин (?), 00:57, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Или давайте разведем тут тыщщу утилит ради "посесать жопу - жопопочесалка 0.1"

    Добро пожаловать в линукс! Кстати, а у вас какой дистрибутив? ;)

     
     
  • 3.11, Аноним (8), 01:01, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про Emacs собственно. "Там есть все". Или как, молодежь не использует?
     

  • 1.13, Skullnet (?), 02:31, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно на Go и это сразу не_нужно.
     
  • 1.15, виндотролль (ok), 03:07, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    После того, как muttator от thunderbird отвалился, нормальных не мышкотыкательных клиентов под линукс не осталось совсем.

    mutt не нормальный, если что. В 2019 клиент должен уметь imap, oauth2 и рендер html (пусть хоть в текстовом режиме).

    Проект интересный, но когда с год назад пробовал, еще ничего не умел.

     
     
  • 2.17, Дон Ягон (ok), 03:38, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > oauth2

    Нет, не должен. Самый правильный клиент для gmail - gmail. В хроме. С отключённым adblock, разумеется. Подписались жрать "продукты" гугла - жрите.
    Не надо тащить всякое говно в нормальные инструменты.

    > рендер html (пусть хоть в текстовом режиме)

    Зачем? Это же "антифича".

    Впрочем, может и хорошо, что aerc появился, да. Хорошие вещи чище будут.

     

  • 1.16, Аноним (16), 03:27, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, надо попробовать, давно такое ждал.
     
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