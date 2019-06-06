Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc

> Но зачем?

Тебя удивляет, что человек, переписывающий i3 с иксов на вяленого переписывает mutt на go в соответствии со своим художественным видением "современного" почтового клиента?

(справедливости ради, скорее не mutt, а какой-нибудь alpine, но так как alpine - безызвестное ненужно написал так как написал)

