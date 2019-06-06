Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc

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|2.3, Дон Ягон (ok), 00:32, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но зачем?
Тебя удивляет, что человек, переписывающий i3 с иксов на вяленого переписывает mutt на go в соответствии со своим художественным видением "современного" почтового клиента?
(справедливости ради, скорее не mutt, а какой-нибудь alpine, но так как alpine - безызвестное ненужно написал так как написал)
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|1.5, Аноним (5), 00:41, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> The world's best email client
Однако сильное заявление для:
>Notice: aerc is a work in progress and some of these features are not working yet.
Быстрого развития, качественных релизов и долгих лет проекту.
P.S.: go-мания печалит. Я на работе на go пишу только потому что так большенство проголосовало. И я скажу прямо runtime корявый. Да и более важные причина, которую все игнорят: язык написан google для google, и весь контроль в руках google, а не в руках сообщества.
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|2.6, имя (?), 00:53, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> P.S.: go-мания печалит.
Я, надо сказать, тоже не фанат, но уж пусть лучше так, чем немытыми руками невесть каких контрибуторов указатели трогать, как уже тут пытались: https://github.com/ddevault/aerc (да-да, aerc сперва на си был). Быстро копипастить if err != nil все ведь горазды, а искать умеющих воевать с borrow checker ради всего лишь почтового клиента я большого смысла не вижу.
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|1.7, Аноним (-), 00:53, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Отображение разметки HTML
> Подсветка патчей
> Поддержка работы с Git
> Поддержка CalDAV и CardDAV
А это точно почтовый клиент?
> Go
> Wayland
А, ну да. Понятно-понятно.
*отхлебнул смузи и подклеил ус*
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|1.8, Аноним (8), 00:54, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Бля, для кого это? Rmail, по умолчанию. Или давайте разведем тут тыщщу утилит ради "посесать жопу - жопопочесалка 0.1"
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|3.12, Аноним (12), 02:10, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ВНЕЗПАНО, но это Unix-way!
Нет, это не Unix-way.
А вот это Unix-way:
cat жoпa | чесалка
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|4.14, виндотролль (ok), 03:04, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если жопу через трубу направить в чесалку, то получится обосраная чесалка и непригодная к повторному использованию труба. Вы там осторожней с однострочниками.
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|2.10, Григорий Федорович Конин (?), 00:57, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или давайте разведем тут тыщщу утилит ради "посесать жопу - жопопочесалка 0.1"
Добро пожаловать в линукс! Кстати, а у вас какой дистрибутив? ;)
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|3.11, Аноним (8), 01:01, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я про Emacs собственно. "Там есть все". Или как, молодежь не использует?
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|1.15, виндотролль (ok), 03:07, 07/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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После того, как muttator от thunderbird отвалился, нормальных не мышкотыкательных клиентов под линукс не осталось совсем.
mutt не нормальный, если что. В 2019 клиент должен уметь imap, oauth2 и рендер html (пусть хоть в текстовом режиме).
Проект интересный, но когда с год назад пробовал, еще ничего не умел.
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|2.17, Дон Ягон (ok), 03:38, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> oauth2
Нет, не должен. Самый правильный клиент для gmail - gmail. В хроме. С отключённым adblock, разумеется. Подписались жрать "продукты" гугла - жрите.
Не надо тащить всякое говно в нормальные инструменты.
> рендер html (пусть хоть в текстовом режиме)
Зачем? Это же "антифича".
Впрочем, может и хорошо, что aerc появился, да. Хорошие вещи чище будут.
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