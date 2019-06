Представлен Gthree, порт three.js для GObject и GTK

2.6 , Аноним ( - ), 21:38, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сперва из него надо выпилить че то, а то калькулятор гнома все еще лучше китайских калькуляторов 90-х...

3.12 , Michael Shigorin ( ok ), 21:52, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Эт которые от фотоэлементов работали-то? :)

3.24 , Аноним ( 24 ), 23:31, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > калькулятор гнома все еще лучше китайских калькуляторов 90-х... Вот не надо на те калькуляторы наезжать. Я в школьные годы, помнится, купил научный на 100 с чем-то функций по цене примерно двух-трёх булочек с повидлом, и он не меньше 5 лет работал на одной батарейке (и дольше бы проработал, если б не потерялся). Складной, с крупными цифрами и прозрачными клавишами, так что надписи на них вечные. Sunway, кажись.

4.25 , Аноним ( 24 ), 23:51, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, наяндексил (нагуглить не удалось): Sunway S-699.

https://21.img.avito.st/640x480/4990801521.jpg

Что, умеет гномовский калькулятор статистику считать?

4.26 , Annoynymous ( ok ), 23:58, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, да, мой Citizen SR-166, купленный примерно в 2002-м, работает до сих пор. От той же батарейки. Сейчас так не делают ©

4.29 , Led ( ok ), 00:20, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > он не меньше 5 лет работал на одной батарейке Странно... инженерный Citizen 95-го (или 94-го) года до сих пор работает...