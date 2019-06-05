Представлен Gthree, порт three.js для GObject и GTK

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|2.6, Аноним (-), 21:38, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сперва из него надо выпилить че то, а то калькулятор гнома все еще лучше китайских калькуляторов 90-х...
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|3.24, Аноним (24), 23:31, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> калькулятор гнома все еще лучше китайских калькуляторов 90-х...
Вот не надо на те калькуляторы наезжать. Я в школьные годы, помнится, купил научный на 100 с чем-то функций по цене примерно двух-трёх булочек с повидлом, и он не меньше 5 лет работал на одной батарейке (и дольше бы проработал, если б не потерялся). Складной, с крупными цифрами и прозрачными клавишами, так что надписи на них вечные. Sunway, кажись.
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|4.26, Annoynymous (ok), 23:58, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, да, мой Citizen SR-166, купленный примерно в 2002-м, работает до сих пор. От той же батарейки.
Сейчас так не делают ©
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|4.29, Led (ok), 00:20, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> он не меньше 5 лет работал на одной батарейке
Странно... инженерный Citizen 95-го (или 94-го) года до сих пор работает...
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|2.5, Аноним (-), 21:37, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочу ядро на js! Хочу, хочу, хочу! и DE на node.js, и чтоб Gnome 4 был переписан (с нуля) на электроне!
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|4.9, Аноним (-), 21:41, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, не, не! Мне мышкой! и чтоб мышка была приколочена гвоздями к системд!
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|5.11, Аноним (8), 21:46, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погоди ка движек V8 написан на С++. Значит то что написано на джаваскрипт на самом деле на С++ и тормозить не может. Шах и мат хайтеры.
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|3.10, Аноним (8), 21:42, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чего он обернул джава скипт с вызовами, на выхде то что он делает? Как он сри.джэс выполняет на с? Я так понимаю он описывает логику на с потом вызывает сри.джэс и он все рисует. Или он так заодно её и транслятор джаваскрипта в с написал?
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|4.14, Аноним (1), 21:58, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Я так понимаю
Ошибка: понимание прошло неверно. Повторите снова.
[ Повторить понимание ] [ Оставить текущее понимание ] [ Я уже ничего не понимаю, отменить ]
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|5.27, Ordu (ok), 00:03, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя тут с UX некоторые проблемы: ты используешь слово "понимание" для обозначения как процесса понимания, так и результата этого процесса понимания. Лучше было бы подобрать более точные слова, и главное разные.
Лучше так:
[ Подумать ещё 5 сек ] [ Оставить текущее понимание ] [ Я уже ничего не понимаю, отменить ]
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|1.18, Аноним (-), 22:08, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вот же бесит. Нахрена этот ccаный JS всюду тащат? Пропал, пропал калабухинский дом.
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|2.20, Дуплик (ok), 22:18, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> C 76.9% GLSL 13.2% C++ 8.9% Meson 1.0%
Где там Js, лапа? Это, наоборот, с Js переписали.
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|1.22, Аноним (22), 22:28, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это круть! Очень понравился three.js своей простотой, но тормоза были проблемой, теперь я думаю все будет намного лучше, нужно!
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|2.23, имя (?), 22:38, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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теперь будут тормозить не только вкладки браузера, но и гномоподелия. Да уж, нужно.
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