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Представлен Gthree, порт three.js для GObject и GTK

05.06.2019 21:25

Александр Ларсон (Alexander Larsson), разработчик Flatpak и активный участник проекта GNOME, представил новый проект Gthree, в рамках которого подготовлен порт 3D-библиотеки three.js для GObject и GTK. API Gthree практически идентичен three.js, в том числе реализован загрузчик glTF (GL Transmission Format) и возможность использования в моделях материалов на базе PBR (Physically Based Rendering). Для отрисовки поддерживается только OpenGL. На практике Gthree может применяться для добавления 3D-эффектов в приложения GNOME.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/alexl/...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnone, gtree
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  • 1.1, Аноним (1), 21:32, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    ждем нескучных 3д-эффектов в gnome-calculator
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 21:38, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сперва из него надо выпилить че то, а то калькулятор гнома все еще лучше китайских калькуляторов 90-х...
     
     
  • 3.12, Michael Shigorin (ok), 21:52, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эт которые от фотоэлементов работали-то? :)
     
  • 3.24, Аноним (24), 23:31, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > калькулятор гнома все еще лучше китайских калькуляторов 90-х...

    Вот не надо на те калькуляторы наезжать. Я в школьные годы, помнится, купил научный на 100 с чем-то функций по цене примерно двух-трёх булочек с повидлом, и он не меньше 5 лет работал на одной батарейке (и дольше бы проработал, если б не потерялся). Складной, с крупными цифрами и прозрачными клавишами, так что надписи на них вечные. Sunway, кажись.

     
     
  • 4.25, Аноним (24), 23:51, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, наяндексил (нагуглить не удалось): Sunway S-699.
    https://21.img.avito.st/640x480/4990801521.jpg
    Что, умеет гномовский калькулятор статистику считать?
     
  • 4.26, Annoynymous (ok), 23:58, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да, мой Citizen SR-166, купленный примерно в 2002-м, работает до сих пор. От той же батарейки.

    Сейчас так не делают ©

     
  • 4.29, Led (ok), 00:20, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > он не меньше 5 лет работал на одной батарейке

    Странно... инженерный Citizen 95-го (или 94-го) года до сих пор работает...

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:33, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот так и началась эпоха обратного портирования с JS ...
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 21:37, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу ядро на js! Хочу, хочу, хочу! и DE на node.js, и чтоб Gnome 4 был переписан (с нуля) на электроне!
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:39, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VS Code как раз для тебя написали.
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 21:41, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, не, не! Мне мышкой!  и чтоб мышка была приколочена гвоздями к системд!
     
     
  • 5.11, Аноним (8), 21:46, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди ка движек V8 написан на С++. Значит то что написано на джаваскрипт на самом деле на С++ и тормозить не может. Шах и мат хайтеры.
     
     
  • 6.13, Аноним (-), 21:54, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с++ на чем написан? на ассемблере?
     
     
  • 7.16, Аноним (-), 22:05, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На js
     
     
  • 8.21, Аноним (-), 22:24, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итерация свойственна человеку, рекурсия божественна с кто то умный... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (-), 21:33, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое ненужно красивенькое! Хочу еще вкусных булочек, да выпью чаю!
     
  • 1.4, Аноним (8), 21:35, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Типа он в своем вебвью показывает все тот же джаваскриптовый 3д?
     
     
  • 2.7, Денис (??), 21:39, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В репозитории вполне себе сишечка.
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 21:42, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего он обернул джава скипт с вызовами, на выхде то что он делает? Как он сри.джэс выполняет на с? Я так понимаю он описывает логику на с потом вызывает сри.джэс и он все рисует. Или он так заодно её и транслятор джаваскрипта в с написал?
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 21:58, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Я так понимаю

    Ошибка: понимание прошло неверно. Повторите снова.

    [ Повторить понимание ] [ Оставить текущее понимание ] [ Я уже ничего не понимаю, отменить ]

     
     
  • 5.27, Ordu (ok), 00:03, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя тут с UX некоторые проблемы: ты используешь слово "понимание" для обозначения как процесса понимания, так и результата этого процесса понимания. Лучше было бы подобрать более точные слова, и главное разные.

    Лучше так:

    [ Подумать ещё 5 сек ] [ Оставить текущее понимание ] [ Я уже ничего не понимаю, отменить ]

     

  • 1.15, Аноним (15), 22:04, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что бы не делать, лишь бы тулкит до нормального состояния не доводить.
     
  • 1.17, Аноним (15), 22:06, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    З - Зачем?
     
  • 1.18, Аноним (-), 22:08, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вот же бесит. Нахрена этот ccаный JS всюду тащат? Пропал, пропал калабухинский дом.
     
     
  • 2.19, жека воробьев (?), 22:14, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    никуда его не тащат, вы новость не смогли прочесть и понять
     
  • 2.20, Дуплик (ok), 22:18, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > C 76.9% GLSL 13.2% C++ 8.9% Meson 1.0%

    Где там Js, лапа? Это, наоборот, с Js переписали.

     

  • 1.22, Аноним (22), 22:28, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это круть! Очень понравился three.js своей простотой, но тормоза были проблемой, теперь я думаю все будет намного лучше, нужно!
     
     
  • 2.23, имя (?), 22:38, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь будут тормозить не только вкладки браузера, но и гномоподелия. Да уж, нужно.
     
     
  • 3.28, НяшМяш (ok), 00:12, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будут?
     
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