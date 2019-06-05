СУБД CockroachDB переходит на несвободную лицензию

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|1.1, Аноним (1), 09:36, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем
Принятие духа СПО не каждому по силам.
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|2.2, Некто (??), 09:42, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Сколько лет существует СПО а с каждым разом всех смешнее и смешнее смотреть на вот такие высказывания, свободное по это уже не горстка домоседов которые день и ночь пишут ls и rm и портируют их на разные операционки. Уже много лет крутые дядьки за зарплату пишут открытый софт и в том что компаний теряет деньги на паразитах вроде амазона и как-то с этим борется нет ничего выходящего из "духа спо"
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|3.3, terryfilch (ok), 09:47, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну собственно большие компании всегда и во все времена воровали у нонеймов или то, что не имело патента. Потому Столмановская тема лицензии изначально была за "мир во всем мире". Но оказалось, что этот "мир" никому не выгоден, есть всегда чет хочется, в независиммости есть "мир" или нет... Вот Амазон и показал дыры и недочеты в лицензиях СПО.
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|4.10, Аноним (1), 09:58, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Потому Столмановская тема лицензии изначально была за "мир во всем мире". Но оказалось, что этот "мир" никому не выгоден, есть всегда чет хочется
Ну я 20 лет пишу свои проекты, раздаю их бесплатно и не получил за них ни копейки, хотя используются они в сотнях организаций и тысячами пользователей. Прежде чем рассуждать на эту тему, покажите, что Вы лично сделали для СПО.
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|5.18, RusCheat (?), 10:11, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а мог бы писать за бабки и дал бы возможность детям пожить в удовольствие. а так за твой счет в удовольствие живут другие
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|6.20, пох. (?), 10:33, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> а мог бы писать за бабки
за бабки пришлось бы писать совсем другой софт, и по указке богатых дядей, так и для того, за что они будут тебе иногда не задерживать зарплату
и никто за его счет не живет, живут другие за счет _своих_ сервисов, которые не возникают из воздуха, даже если софт взят бесплатный. Если сделать его платным - будет то же самое, что с амазоном - либо сервис перестанут предоставлять вовсе, либо сделают свой закрытый клон. В проигрыше в обоих случаях конечные пользователи, потому что софт от этого станет _хуже_.
А вот "шлите, шлите нам ваши патчи, но пользоваться нашей прекрасной программой - за деньги" - это именно паразиты. Т:пые и жадные, до чужого бабла.
Причем эта манд@вошь-дебе еще толком даже не дописана, но дятлы уже мечтают о халяве и миллионах за свои великие труды. Ню-ню. На миску риса одну на всех может и подадут.
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|7.29, RusCheat (?), 11:12, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наплевать на амазон и пользователей, которые его используют, их проблемы что у них там будет хуже. 20 лет что-то писать и ничего с этого не получить, нафига? Если только и так денег девать некуда и это чисто "just for fun"
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|8.36, пох. (?), 11:28, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
если на пользователей плевать -то и just for fun ты напишешь неюзабельное гуанец... текст свёрнут, показать
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|7.47, Клыкастый (ok), 11:44, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты ведь не настоящий пох, верно? Ну как минимум потому что я не согласен только с последним абзацем.
Если ты внимательно почитал, то они хотят денег с продавцов их софта в виде SaaS. а лично этих демонов мне например совсем не жалко - пусть стригут.
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|8.56, пох. (?), 11:58, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
они хотят денег с тех у кого, как им кажется, денег много Причем шансы на получ... текст свёрнут, показать
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|6.49, Аноним (49), 11:48, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Точнее мог бы увеличить энтропию, потому что вместо одного хорошего открытого проекта с кучей реквестов, получили бы один никому не нужный коммерческий и второй закрытый в недрах амазона своя реализация того же самого
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|4.23, IRASoldier_registered (ok), 10:54, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>воровали у нонеймов или то, что не имело патента
Нет патента - нет воровства.
Не запатентовал, не потребовал лицензионных отчислений - сам себе злобный баклан.
И вот эта вот левацкая риторика про "паразитов" - а с какой стати "паразитам" НЕ брать и НЕ использовать на халяву то, что явно и недвусмысленно НЕ было запрещено брать и использовать?
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|3.5, Аноним (1), 09:49, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> открытый софт
Изучите разницу между свободным и открытым софтом. Потом посмеётесь.
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|3.26, drsealks (?), 11:05, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А паразиты в Амазоне конкретно кто? Там просто целая куча людей в компании.
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|2.7, _hide_ (ok), 09:53, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причем тут дух? Просто умилительно продавать услугу, основу которой составляет открытое ПО, и, возможно, присутствуют ошибки и недочёты, приводящие к безвозвратной потере данные. Но облачные, они такие облачные, что данные могут терять и фиг с ними, с данными. Просто не существует организации, пользовавшейся облаком более 5 лет без миграций. Это я к чему? В лицензии нужно прописать, что при оказании не персонифицированных услуг, такой-то процент дохода такой-то организации, но это ещё не всё. Вписать в лицензию пункт об ответственности для облачных провайдеров за данные, хранимые пользователем, чтобы они были заинтересованы в "улучшении качества". Причем именно в улучшении качества, а то фонд Мозила прекрасно показывает, как можно деньги жрать лопатой и ничего не создавать.
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|3.11, Аноним (1), 10:02, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Просто умилительно продавать услугу, основу которой составляет открытое ПО,
Статья о свободном ПО, а не об открытом ПО.
> возможно, присутствуют ошибки и недочёты, приводящие к безвозвратной потере данные.
Ошибки гарантированно есть в любой программе, независимо от лицензии на неё.
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|3.13, ххх (?), 10:04, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>продавать услугу
Это не запрещено законами и лицензией. Почему бы и нет?
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|4.25, IRASoldier_registered (ok), 11:01, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот и меня удивляет, на хрена ругань про "паразитирование", если можно было честно сказать - "знаете, мы поняли, что всё-таки не хотим делать бесплатное ПО, а хотим за свою работу денег"? Как будто хотеть денег стыдно, и желание денег непременно надо вуалировать какой-то идеологией.
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|5.27, пох. (?), 11:09, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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погоди-погоди, а баги нам что - самим теперь исправлять? Нееее, так дело не пойдет - мы ж хотим и булку съесть, и нах..н не сесть!
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|6.34, IRASoldier_registered (ok), 11:24, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и выходит не бизнес, а какая-то истерика благородной институтки. По-нормальному бы - сделать консорциум с чётко прописанными взаимосвязями: компания-поставщик основного программного продукта, компании-пользователи, получающие за деньги лицензию на продукт и существенные скидки на техподдержку и лицензионные выплаты за участие в разработке продукта. Но нет, "не подходи ко мне, я обиделась, я обиделась, ля-ля-ля-ля-ля"...
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|7.39, пох. (?), 11:31, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот и выходит не бизнес, а какая-то истерика благородной институтки. По-нормальному бы
> - сделать консорциум с чётко прописанными взаимосвязями: компания-поставщик основного
это денег требует, причем вагон - у такого консорциума должно быть дофига официально оформленных бумажек.
Деньги на это берутся у инвестора, а тот спрашивает бизнес-план. А у нас в бизнес-плане - "нагнуть амазон. .... ???? ... PROFIT!!!!"
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|5.48, Клыкастый (ok), 11:47, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> знаете, мы поняли, что всё-таки не хотим делать бесплатное ПО, а хотим за свою работу денег
они их всегда хотели и сколько-то получали. вопрос исключительно в том, что "вы продаёте наши наработки по схеме SaaS. таки надо поделиться."
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|3.35, prokoudine (ok), 11:26, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вписать в лицензию пункт об ответственности для облачных провайдеров за данные, хранимые пользователем
Святая простота. Или толстота? :)
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|2.31, IRASoldier_registered (ok), 11:15, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Принятие духа СПО не каждому по силам.
Не надо _требовать_ принимать "дух СПО". Религия - дело добровольное. Или - таки _требовать_, но с чётким прописыванием в какой-нибудь GPL v666 - "наше открытое и свободное ПО ЗАПРЕЩЕНО использовать тем, кто не вносит в него открытых и свободных патчей": открытое и свободное ПО - это не 'дар кода миру', а закрытый Клуб Только Для Участников". Старая метафора "трусов и крестика" же.
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|4.58, пох. (?), 12:01, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дай угадаю: потому что его сп-л кто-то другой
чисто из желания нагадить.
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|1.4, Вася (??), 09:49, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ненавижу облачные сервисы, из-за них весь open source закроется :(
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|2.6, Аноним (1), 09:51, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не скажите. Частное облако - очень неплохо. Не говоря уже об использовании ПО из облака, такие плюшки, как синхронизация, архивирование, обновление через синхронизацию очень полезны.
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|2.8, Аноним (1), 09:53, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> весь open source
И Вам совет - изучите разницу между свободным и открытым софтом. Тема об СПО, а не об open source.
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|1.9, Аноним (9), 09:55, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Все эти whateverfucksyourmindDB изначально созданы как замануха, лучше пользоваться проверенными годами решениями.
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|2.15, Аноним (1), 10:06, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В одном вузе студентам - будущим программистам - под видом теории СУБД преподают Microsoft SQL Server. Вы это имеете в виду?
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|3.21, пох. (?), 10:35, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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почему бы и нет, кстати, для студентов он тоже бесплатен в лайт-версии.
зачем кормить каких-то мутных опенотсосеров, когда есть проверенное и надежное решение, и оба - за деньги?
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|4.30, Аномномномнимус (?), 11:14, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому (всё равно аргументы не дойдут)
TL;DR
Сначала они воруют (начиная с ОС, продолжая всем сопровождающим софтом и софтом для разработки) и учатся тыкаться ровно в один экземпляр софта, пишут только под него софт годами, а потом ноют что
- нифига не понятно и всё непривычно в другом софте (конечно, вы же на это годами забивали намеренно);
- софт не умеет работать с чем-то кроме одной дефолтной поделки потому что "а нас так научили", причём даже с ней он работает ТОЛЬКО на локалхосте студентла (классический УМВР);
- нет отечественных аналогов (конечно, вы же на это годами забивали намеренно);
- за их поделки никто не готов платить, потому что следом надо купить ещё кучу всего, плюс всё это на виндосервере который надо перезапускать на каждый чих;
- их дерут за отсутствие лицензий маски-шоу (и правильно делают)
При этом эти наркоманы верят в непоколебимую надёжность коммерческого софта (поставленного на хакнутую завирусованную машину, где каждая вторая софтина сомнительно крякнута и протухла ещё во времена w95)
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|5.44, пох. (?), 11:39, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сначала они воруют (начиная с ОС, продолжая всем сопровождающим софтом и софтом
зачем воровать то что ms с радостью поставит для учебных целей на халяву или за копейку, которую еще и выплатит вуз не из зарплатного фонда (то есть все равно не получилось бы обналичить)?
> для разработки) и учатся тыкаться ровно в один экземпляр софта, пишут
это никак не связано с тем, что за софт выбран - и лучше пусть тычутся в такой, на который есть спрос на рынке, а не в мертворожденные поделки
> - нет отечественных аналогов
пишите...в смысле, пилите, пилите, на ваш век может и хватит.
> - за их поделки никто не готов платить, потому что следом надо
> купить ещё кучу всего, плюс всё это на виндосервере который надо
кучавсего вместе с виндосервером стоит копеек на фоне заказной разработки и последующей поддержки.
> перезапускать на каждый чих;
специалиста великого вижу я!
> - их дерут за отсутствие лицензий маски-шоу (и правильно делают)
у нас есть все лицензии, включая ненужные на ненужнолинуксы, что мы делаем не так?
> При этом эти наркоманы верят в непоколебимую надёжность коммерческого софта (поставленного
при этом мы вполне себе знаем, чьей техподдержкой можно пользоваться, а где сидят кумарнacpaлы, и нет, с виндософтом все существенно лучше, чем с поделками на полу-открытой базе.
возможно по той же причине - принято платить.
> на хакнутую завирусованную машину, где каждая вторая софтина сомнительно крякнута и
> протухла ещё во времена w95)
сочувствую, зачем так жить?
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|4.33, prokoudine (ok), 11:23, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> зачем кормить каких-то мутных опенотсосеров, когда есть проверенное и надежное решение, и оба - за деньги?
А потом заходишь в ИТ-отдел с новыми задачами на другом стеке, а они такие: "Ой, а мы не умеем, а мы знаем только сиквел, и вообще у нас всё на дотнете".
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|5.45, пох. (?), 11:42, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А потом заходишь в ИТ-отдел с новыми задачами на другом стеке, а
а потом приходишь к экскаваторщику с требованием вскопать поле и положить к нему асфальтовую дорогу...
> они такие: "Ой, а мы не умеем, а мы знаем только
> сиквел, и вообще у нас всё на дотнете".
а к тебе-то приди, и ты немедленно решишь задачу на oracle и j#, например, щас-щас, вот только книжку 2day dba быстренько пролистаешь?
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|3.24, Аномномномнимус (?), 10:56, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В остальных училищах студентам под видом теории СУБД преподают MS Access. Но в целом да, кретинизм высшей степени
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|4.46, пох. (?), 11:43, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В остальных училищах студентам под видом теории СУБД преподают MS Access. Но
вот сволочи, а меня так и не научили им пользоваться :-(
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|2.17, Аноним (1), 10:10, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да нет. Просто в бригаду пробрался некто, который предложил заработать быстро и много, а над путями монетизации в рамках свободной лицензии думать не хочет.
Как только к свободной лицензии на ПО добавляется маленький пункт об ограничении, ПО перестает быть свободным и ... интересным.
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|3.51, Клыкастый (ok), 11:53, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а над путями монетизации в рамках свободной лицензии думать не хочет.
Бедные SaaS-ники. Они в поте лица день за днём стригли бабки за использование не ими написанного софта, а теперь припёрлись жадные авторы и разрабы софта и хотят нахаляву получить с них денег. Рятуйте!
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|4.59, пох. (?), 12:13, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бедные SaaS-ники. Они в поте лица день за днём стригли бабки за использование не ими написанного
> софта
им же бабки падали в корзину прямо из сервера, от самого факта что этот прекрасный софт крутится на их облачной платформе? Или может, их несли глупые обманутые пользователи, не понимающие что то же самое могут на халяву?
А если нет - то подумай все же головушкой - может, бабки-то вовсе не за "использование", а за их основную работу - делать так, чтобы софт (любой, востребованный пользователями) использовать можно было удобно и просто.
А использовали софт при этом их клиенты, но, увы, поскольку он бесплатный - разработчикам софта платить не собирались и дальше не планируют.
А то так каждого админа надо выставить на счетчик - получает, гад, зарплату, "используя" (ему самому нахрен не сдавшийся) чужой прекрасный софт!
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|4.61, Аноним (61), 12:21, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может мерзким SaaS'икам предложить в glibc отстегнуть? А то, видишь ли, бизнес строят.
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|1.19, Андрей (??), 10:30, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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MS вот-вот внедрит в винду ядро Линукс через хитрую тонкую виртуализацию, нейтрализующую устаревшую GPLv2, и скоро начнётся наконец-то движение и в этом сообществе по замене GPLv2 на что-то действенное в современных реалиях.
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|2.22, пох. (?), 10:36, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ага, а линукс будет, наконец-то, писать и развивать - microsoft.
(а что получается у на голову больных - хорошо иллюстрирует hurd)
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|2.40, X4asd (ok), 11:32, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тонкую
сколько раз я это уже слышал:
сидят пишут жирнющщий софт, а потом всем втирают про его якобы "лёгкость" и "тонкость". :-)
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|2.42, X4asd (ok), 11:35, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> виртуализацию, нейтрализующую устаревшую GPLv2
врядли это её нейтралицет.
производный продукт должен быть весь открытым.
в данном случае linux-kernel выступает в роль библиотеки. а использование GPL для библиотек (в отличии от LGPL) обладает фиговыми юридическими свойствами
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|2.38, KonstantinB (ok), 11:29, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что цель не в том, чтобы получить в апстрим патчи (которых может и вообще не быть), а в том, чтобы дядюшка Безос поделился профитом.
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|3.53, Аноним (50), 11:55, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тогда их уникальные фичи были бы доступны апстриму Об этом и речь AGPL решает ... текст свёрнут, показать
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|1.37, prokoudine (ok), 11:28, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Столкновение опеннетчиков с реальностью как всегда болезненно.
Оказывается, кто-то хочет получать деньги за свой труд!
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|2.41, KonstantinB (ok), 11:33, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Практика показывает, что столкновение с реальностью происходит как раз у позарившихся на миллиарды Безоса - как это уже произошло с MongoDB и ElasticSearch.
Хотя в случае с сабжем, может, и не будет форка - просто потому что он мало кому нужен.
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|2.55, Клыкастый (ok), 11:57, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они получали деньги за свой труд. Вопрос в дележе бабок, которые нарабатываюс SaaS-ники. Лично я не имею ничего против, если SaaS-ники поделятся с разрабами. Мне это представляется справедливым.
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