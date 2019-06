СУБД CockroachDB переходит на несвободную лицензию

2.2 , Некто ( ?? ), 09:42, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Сколько лет существует СПО а с каждым разом всех смешнее и смешнее смотреть на вот такие высказывания, свободное по это уже не горстка домоседов которые день и ночь пишут ls и rm и портируют их на разные операционки. Уже много лет крутые дядьки за зарплату пишут открытый софт и в том что компаний теряет деньги на паразитах вроде амазона и как-то с этим борется нет ничего выходящего из "духа спо"

3.3 , terryfilch ( ok ), 09:47, 05/06/2019 –1 Ну собственно большие компании всегда и во все времена воровали у нонеймов или то, что не имело патента. Потому Столмановская тема лицензии изначально была за "мир во всем мире". Но оказалось, что этот "мир" никому не выгоден, есть всегда чет хочется, в независиммости есть "мир" или нет... Вот Амазон и показал дыры и недочеты в лицензиях СПО.

4.10 , Аноним ( 1 ), 09:58, 05/06/2019 +3 > Потому Столмановская тема лицензии изначально была за "мир во всем мире". Но оказалось, что этот "мир" никому не выгоден, есть всегда чет хочется Ну я 20 лет пишу свои проекты, раздаю их бесплатно и не получил за них ни копейки, хотя используются они в сотнях организаций и тысячами пользователей. Прежде чем рассуждать на эту тему, покажите, что Вы лично сделали для СПО.

5.18 , RusCheat ( ? ), 10:11, 05/06/2019 а мог бы писать за бабки и дал бы возможность детям пожить в удовольствие. а так за твой счет в удовольствие живут другие

6.20 , пох. ( ? ), 10:33, 05/06/2019 +6 > а мог бы писать за бабки за бабки пришлось бы писать совсем другой софт, и по указке богатых дядей, так и для того, за что они будут тебе иногда не задерживать зарплату и никто за его счет не живет, живут другие за счет _своих_ сервисов, которые не возникают из воздуха, даже если софт взят бесплатный. Если сделать его платным - будет то же самое, что с амазоном - либо сервис перестанут предоставлять вовсе, либо сделают свой закрытый клон. В проигрыше в обоих случаях конечные пользователи, потому что софт от этого станет _хуже_. А вот "шлите, шлите нам ваши патчи, но пользоваться нашей прекрасной программой - за деньги" - это именно паразиты. Т:пые и жадные, до чужого бабла. Причем эта манд@вошь-дебе еще толком даже не дописана, но дятлы уже мечтают о халяве и миллионах за свои великие труды. Ню-ню. На миску риса одну на всех может и подадут. 7.29 , RusCheat ( ? ), 11:12, 05/06/2019 Наплевать на амазон и пользователей, которые его используют, их проблемы что у них там будет хуже. 20 лет что-то писать и ничего с этого не получить, нафига? Если только и так денег девать некуда и это чисто "just for fun"

8.36 , пох. ( ? ), 11:28, 05/06/2019 если на пользователей плевать -то и just for fun ты напишешь неюзабельное гуанец... 9.43 , Anonymoustus ( ok ), 11:36, 05/06/2019 Кстати об Амазоне Поставил себе намедни их сборку Жабы 1 , которая называется т... 10.60 , Аноним ( 1 ), 12:13, 05/06/2019 Сборка RedHat лучше если мы говорим о Windows ... 7.47 , Клыкастый ( ok ), 11:44, 05/06/2019 Ты ведь не настоящий пох, верно? Ну как минимум потому что я не согласен только с последним абзацем. Если ты внимательно почитал, то они хотят денег с продавцов их софта в виде SaaS. а лично этих демонов мне например совсем не жалко - пусть стригут.

8.56 , пох. ( ? ), 11:58, 05/06/2019 +1 они хотят денег с тех у кого, как им кажется, денег много Причем шансы на получ... 6.49 , Аноним ( 49 ), 11:48, 05/06/2019 +1 Точнее мог бы увеличить энтропию, потому что вместо одного хорошего открытого проекта с кучей реквестов, получили бы один никому не нужный коммерческий и второй закрытый в недрах амазона своя реализация того же самого

4.23 , IRASoldier_registered ( ok ), 10:54, 05/06/2019 >воровали у нонеймов или то, что не имело патента Нет патента - нет воровства. Не запатентовал, не потребовал лицензионных отчислений - сам себе злобный баклан. И вот эта вот левацкая риторика про "паразитов" - а с какой стати "паразитам" НЕ брать и НЕ использовать на халяву то, что явно и недвусмысленно НЕ было запрещено брать и использовать?

3.5 , Аноним ( 1 ), 09:49, 05/06/2019 +5 > открытый софт Изучите разницу между свободным и открытым софтом. Потом посмеётесь.

3.26 , drsealks ( ? ), 11:05, 05/06/2019 А паразиты в Амазоне конкретно кто? Там просто целая куча людей в компании.

2.7 , _hide_ ( ok ), 09:53, 05/06/2019 Причем тут дух? Просто умилительно продавать услугу, основу которой составляет открытое ПО, и, возможно, присутствуют ошибки и недочёты, приводящие к безвозвратной потере данные. Но облачные, они такие облачные, что данные могут терять и фиг с ними, с данными. Просто не существует организации, пользовавшейся облаком более 5 лет без миграций. Это я к чему? В лицензии нужно прописать, что при оказании не персонифицированных услуг, такой-то процент дохода такой-то организации, но это ещё не всё. Вписать в лицензию пункт об ответственности для облачных провайдеров за данные, хранимые пользователем, чтобы они были заинтересованы в "улучшении качества". Причем именно в улучшении качества, а то фонд Мозила прекрасно показывает, как можно деньги жрать лопатой и ничего не создавать.

3.11 , Аноним ( 1 ), 10:02, 05/06/2019 +1 > Просто умилительно продавать услугу, основу которой составляет открытое ПО, Статья о свободном ПО, а не об открытом ПО. > возможно, присутствуют ошибки и недочёты, приводящие к безвозвратной потере данные. Ошибки гарантированно есть в любой программе, независимо от лицензии на неё.

3.13 , ххх ( ? ), 10:04, 05/06/2019 +1 >продавать услугу Это не запрещено законами и лицензией. Почему бы и нет?

4.25 , IRASoldier_registered ( ok ), 11:01, 05/06/2019 +3 Вот и меня удивляет, на хрена ругань про "паразитирование", если можно было честно сказать - "знаете, мы поняли, что всё-таки не хотим делать бесплатное ПО, а хотим за свою работу денег"? Как будто хотеть денег стыдно, и желание денег непременно надо вуалировать какой-то идеологией.

5.27 , пох. ( ? ), 11:09, 05/06/2019 +1 погоди-погоди, а баги нам что - самим теперь исправлять? Нееее, так дело не пойдет - мы ж хотим и булку съесть, и нах..н не сесть!

6.34 , IRASoldier_registered ( ok ), 11:24, 05/06/2019 Вот и выходит не бизнес, а какая-то истерика благородной институтки. По-нормальному бы - сделать консорциум с чётко прописанными взаимосвязями: компания-поставщик основного программного продукта, компании-пользователи, получающие за деньги лицензию на продукт и существенные скидки на техподдержку и лицензионные выплаты за участие в разработке продукта. Но нет, "не подходи ко мне, я обиделась, я обиделась, ля-ля-ля-ля-ля"...

7.39 , пох. ( ? ), 11:31, 05/06/2019 > Вот и выходит не бизнес, а какая-то истерика благородной институтки. По-нормальному бы

> - сделать консорциум с чётко прописанными взаимосвязями: компания-поставщик основного это денег требует, причем вагон - у такого консорциума должно быть дофига официально оформленных бумажек.

5.48 , Клыкастый ( ok ), 11:47, 05/06/2019 > знаете, мы поняли, что всё-таки не хотим делать бесплатное ПО, а хотим за свою работу денег они их всегда хотели и сколько-то получали. вопрос исключительно в том, что "вы продаёте наши наработки по схеме SaaS. таки надо поделиться."

3.35 , prokoudine ( ok ), 11:26, 05/06/2019 > Вписать в лицензию пункт об ответственности для облачных провайдеров за данные, хранимые пользователем Святая простота. Или толстота? :)

2.31 , IRASoldier_registered ( ok ), 11:15, 05/06/2019 > Принятие духа СПО не каждому по силам. Не надо _требовать_ принимать "дух СПО". Религия - дело добровольное. Или - таки _требовать_, но с чётким прописыванием в какой-нибудь GPL v666 - "наше открытое и свободное ПО ЗАПРЕЩЕНО использовать тем, кто не вносит в него открытых и свободных патчей": открытое и свободное ПО - это не 'дар кода миру', а закрытый Клуб Только Для Участников". Старая метафора "трусов и крестика" же.

3.50 , Аноним ( 50 ), 11:52, 05/06/2019 offtop: почему ты не зарегистрировал ник IRASoldier?

4.58 , пох. ( ? ), 12:01, 05/06/2019 дай угадаю: потому что его сп-л кто-то другой

чисто из желания нагадить.