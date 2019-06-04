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Разработчики игрового движка Unity анонсировали Unity Editor для GNU/Linux

04.06.2019 17:16

Компания Unity Technologies объявила о формировании предварительного выпуска редактора для создания игр Unity Editor для GNU/Linux. Выпуск сформирован после нескольких лет публикации неофициальных экспериментальных сборок. Теперь компания планирует обеспечить официальную поддержку Linux.

Отмечается, что спектр поддерживаемых операционных систем расширяется в связи с ростом спроса на Unity в различных сферах, от игровой и киноиндустрии, до автомобилестроения и управления транспортом. Для тестирования предложена предварительная версия редактора для Ubuntu 16.04/18.04 и CentOS 7 (установка через UnityHub), отзывы о работе которой принимаются в форуме Unity. Полноценная поддержка редактора для Linux ожидается в выпуске Unity 2019.3.

Предложенная сборка редактора доступна всем пользователям лицензий Personal (бесплатная), Plus и Pro, начиная с Unity 2019.1. Разработчики намерены довести стабильность и надёжность выпуска для Linux до максимально возможного уровня, поэтому сфокусировали внимание на обеспечении работы в Ubuntu 16.04/18.04 или CentOS 7 с рабочим столом GNOME поверх сервера X11 на системах с архитектурой x86-64, проприетарным драйвером NVIDIA или открытым драйвером AMD из состава Mesa. В дальнейшем возможно расширение официально поддерживаемых окружений Linux.

Отметим, что это не первый случай, когда серьёзные программы или системы разработки, связанные с играми, переносят на GNU/Linux. Ранее Valve инициировала проект Proton для запуска игр из Steam в GNU/Linux. Это должно, как ожидается, расширить сферу применения GNU/Linux и на игровые ПК.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.unity3d.com/2019...)
  2. OpenNews: Система создания игр Unity доступна для Linux
  3. OpenNews: В игровом движке Unity3D будет реализована поддержка GNU/Linux
  4. OpenNews: Игровой движок Unity 4.0 вышел с поддержкой Linux
Автор новости: Павел Павлов
Тип: К сведению
Ключевые слова: unity, game
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:26, 04/06/2019 [ответить]  
    		• –4 +/
    Лучше бы у них выпали волосы со всего тела. Unity это самое позорище что когда-либо случалось с игровой индустрией.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:33, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пруф или Эпик стор.
     
  • 2.3, Никита (??), 19:37, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Unity - отличный игровой движок, который обладает огромными возможностями для разработки любой игры.
     
     
  • 3.7, НяшМяш (ok), 20:46, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный - это вряд ли, а со всем остальным соглашусь.
     
  • 2.8, КГБ СССР (?), 21:04, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы ты не выставлял себя клоуном и помалкивал.

    Unity хорош тем, что у него очень низкий порог вхождения и куча фич, из-за которых легко сделать игру любого уровня сложности.

    Твои вскукареки по этому поводу я слушать не буду.

     

  • 1.4, Pepenez (?), 19:51, 04/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Может наконец перепишут Vega Conflict под Linux?
     
  • 1.5, ёнкр (?), 20:28, 04/06/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошая новость. Vulkan API + Unity = годный проект.
     
  • 1.6, dimamon (ok), 20:32, 04/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    джва года ждал!!! Ура!
     
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