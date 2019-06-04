Разработчики игрового движка Unity анонсировали Unity Editor для GNU/Linux

Компания Unity Technologies объявила о формировании предварительного выпуска редактора для создания игр Unity Editor для GNU/Linux. Выпуск сформирован после нескольких лет публикации неофициальных экспериментальных сборок. Теперь компания планирует обеспечить официальную поддержку Linux.

Отмечается, что спектр поддерживаемых операционных систем расширяется в связи с ростом спроса на Unity в различных сферах, от игровой и киноиндустрии, до автомобилестроения и управления транспортом. Для тестирования предложена предварительная версия редактора для Ubuntu 16.04/18.04 и CentOS 7 (установка через UnityHub), отзывы о работе которой принимаются в форуме Unity. Полноценная поддержка редактора для Linux ожидается в выпуске Unity 2019.3.

Предложенная сборка редактора доступна всем пользователям лицензий Personal (бесплатная), Plus и Pro, начиная с Unity 2019.1. Разработчики намерены довести стабильность и надёжность выпуска для Linux до максимально возможного уровня, поэтому сфокусировали внимание на обеспечении работы в Ubuntu 16.04/18.04 или CentOS 7 с рабочим столом GNOME поверх сервера X11 на системах с архитектурой x86-64, проприетарным драйвером NVIDIA или открытым драйвером AMD из состава Mesa. В дальнейшем возможно расширение официально поддерживаемых окружений Linux.

Отметим, что это не первый случай, когда серьёзные программы или системы разработки, связанные с играми, переносят на GNU/Linux. Ранее Valve инициировала проект Proton для запуска игр из Steam в GNU/Linux. Это должно, как ожидается, расширить сферу применения GNU/Linux и на игровые ПК.



