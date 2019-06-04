Выпуск среды разработки Qt Design Studio 1.2

Проект Qt опубликовал выпуск Qt Design Studio 1.2, окружения для проектирования интерфейса пользователя и разработки графических приложений на базе Qt. Qt Design Studio позволяет упростить совместную работу дизайнеров и разработчиков над созданием рабочих прототипов сложных и масштабируемых интерфейсов. Дизайнеры могут сосредоточиться только над графическим макетом оформления, в то время как разработчики могут уделить основное внимание разработке логики работы приложения, используя автоматически сгенерированный для макетов дизайнера QML-код. При помощи предлагаемого в Qt Design Studio рабочего процесса можно в считанные минуты превратить подготовленные в Photoshop или других графических редакторах макеты в рабочие прототипы, которые можно запустить на реальных устройствах. Изначально продукт поставлялся бесплатно, но распространять подготовленные компоненты интерфейсов было разрешено только обладателям коммерческой лицензии на Qt. Начиная с версии 1.2 разработчикам предложена редакция Qt Design Studio Community Edition, которая не налагает ограничений на использование, но отстаёт по функциональности от основного продукта. В частности, в состав Community Edition не входят модули для импорта графики из Photoshop и Sketch. По поводу открытия исходных текстов сообщается, что приложение представляет собой специализированный вариант среды Qt Creator, собираемый из общего репозитория. Большая часть специфичных для Qt Design Studio изменений уже входит в основную кодовую базу Qt Creator. В том числе некоторые возможности Qt Design Studio доступны непосредственно из Qt Creator, например, начиная с выпуска 4.9 доступен графический редактор на основе шкалы времени. Модули интеграции с Photoshop и Sketch остаются проприетарными. Выпуск Qt Design Studio 1.2 примечателен добавлением модуля Qt Bridge for Sketch, который позволяет на основе подготовленных в Sketch макетов создавать готовые к использованию компоненты и экспортировать их в QML-код. Из общих изменений выделяется поддержка сложных градиентов на базе Qt Quick Shapes, которые теперь могут обрабатываться как компоненты Qt Design Studio. Например, сферические и конические градиенты в сочетании с анимацией могут применяться для эффектной визуализации измерений и показаний датчиков. Кроме того, при дизайне интерфейсов теперь можно не ограничиваться линейными вертикальными градиентами. Основные возможности Qt Design Studio: Анимация по шкале времени - редактор на основе шкалы времени и ключевых кадров, позволяющий легко создавать анимацию без написания кода;

Разработанные дизайнером ресурсы превращаются в универсальные QML-компоненты, которые можно повторно использовать в различных проектах;

Qt Live Preview - позволяет предпросматривать приложение или разрабатываемый интерфейс пользователя напрямую на рабочем столе, устройствах Android или Boot2Qt. Вносимые изменения сразу можно наблюдать на устройстве. Имеется возможность контролировать FPS, загружать файлы с переводами, изменять масштаб элементов. В том числе поддерживается предпросмотр на устроствах элементов, подготовленных в приложении Qt 3D Studio.

Возможность интеграции с Qt Safe Renderer - элементы Safe Renderer можно сопоставлять с элементами разрабатываемого интерфейса.

Отображение бок о бок визуального редактора и редактора кода - можно одновременно визуально вносить изменения в дизайн или править QML;

Набор готовых и настраиваемых кнопок, переключателей и других управляющих элементов;

Встроенный и настраиваемый набор визуальных эффектов;

Динамическая раскладка элементов интерфейса позволяет адаптировать его для любых экранов;

Расширенный редактор сцены, позволяющий до мелочей прорабатывать элементы;

Модули Qt Photoshop Bridge и Qt Sketch Bridge для импорта графики из Photoshop и Sketch. Позволяют создавать готовые к использованию компоненты напрямую из графики, подготовленной в Photoshop или Sketch, и экспортировать их в QML-код. Не входят в состав Community-редакции.







