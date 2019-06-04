The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.2

04.06.2019 12:21

После около 3 месяцев разработки представлен выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 4.2. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT.

Hubzilla поддерживает единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Также реализовано хранилище данных с поддержкой WebDAV и работа с событиями с поддержкой CalDAV.

Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола ZotVI, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus.

Наиболее значимые изменения в новой версии включают в себя:

  • Новое приложение "Календарь" которое объединило ранее бывшие независимыми функции поддержки событий и CalDAV Hubzilla.
  • Функция "Ответить на комментарий" реализующая ветвление ответов в дискуссиях при сохранении традиционного для Hubzilla плоского вида их представления.
  • Возможность выбора хранилища для генерируемых миниатюр изображений между базой данных и дисковым хранилищем. Представлена утилита для переноса данных между ними.
  • Улучшена поддержка взаимодействия по протоколу ActivityPub с другими сетями включая пересылку контента Friendica и Mastodon.


  1. Главная ссылка к новости (https://hub.somaton.com/channe...)
  2. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.0
  3. OpenNews: Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0
  4. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  5. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 1.3
Автор новости: xm
Тип: Программы
Ключевые слова: hubzilla, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:33, 04/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    At first I was like

    > Код проекта написан на PHP и Javascript

    But then...

    > распространяется под лицензией MIT

    I liked

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:44, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ¿Te gusta?
     

  • 1.2, user (??), 12:41, 04/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Главная проблема - хостинг. Не у всех дома есть сервер, который включен круглосуточно даже во время командировок.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:56, 04/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    какие из децентрализованных социальных сетей актуальны в россии?
     
     
  • 2.4, xm (ok), 12:57, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Уже таки любые.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:32, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А все, главное, чтобы интеграция по ActivityPub была.
     
  • 2.7, Аноним (-), 13:58, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >актуальны

    а ви с какой целью интеrесуетесь?

    Если пообщаться с людьми - то как и всякие опенсорсные мессенжеры, ни одна, ввиду отсутствия пользователей (которые не переедут, ибо у них весь френдлист в проприетарно-хайповых штуках сидит. Замкнутый круг, да).
    Если за сомнительным контентом - то, как и все что имеет сервера, ни одна, ввиду отсутствия анонимности.

    Сам пользуюсь только чтобы зеркалить свой контент куда то помимо твиттера

     

  • 1.8, Аноним (-), 13:59, 04/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    под все эти убийцы твиттера вообще есть хоть один десктопный клиент не на электроне?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру