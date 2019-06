Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.2

1.1 , Аноним ( 1 ), 12:33, 04/06/2019 [ответить] +1 + / – At first I was like > Код проекта написан на PHP и Javascript But then... > распространяется под лицензией MIT I liked

2.6 , Аноним ( 6 ), 13:44, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ¿Te gusta?



1.2 , user ( ?? ), 12:41, 04/06/2019 [ответить] –1 + / – Главная проблема - хостинг. Не у всех дома есть сервер, который включен круглосуточно даже во время командировок.

1.3 , Аноним ( 3 ), 12:56, 04/06/2019 [ответить] + / – какие из децентрализованных социальных сетей актуальны в россии?

2.4 , xm ( ok ), 12:57, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Уже таки любые.

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:32, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А все, главное, чтобы интеграция по ActivityPub была.

2.7 , Аноним ( - ), 13:58, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >актуальны а ви с какой целью интеrесуетесь? Если пообщаться с людьми - то как и всякие опенсорсные мессенжеры, ни одна, ввиду отсутствия пользователей (которые не переедут, ибо у них весь френдлист в проприетарно-хайповых штуках сидит. Замкнутый круг, да).

Если за сомнительным контентом - то, как и все что имеет сервера, ни одна, ввиду отсутствия анонимности. Сам пользуюсь только чтобы зеркалить свой контент куда то помимо твиттера



1.8 , Аноним ( - ), 13:59, 04/06/2019 [ответить] + / – под все эти убийцы твиттера вообще есть хоть один десктопный клиент не на электроне?