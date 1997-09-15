ФСБ потребовала ключи шифрования к данным пользователей Яндекс, но компания не передает их

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|1.1, Аноним (1), 12:09, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Удивляет? Нет. Договорятся? Да. Детали сделки мы узнаем? ...
Ну вы поняли 😉
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|2.11, adolfus (ok), 12:20, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Удивляет, что поздно потребовали. А что касается самого намерения, то доступ ФСБ к этим ресурсам на фоне доступа работников яндекса, да и любого, кому яндекс продает бигдату, в плане личной безопасности не только абсолютно безобиден, но и полезен.
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|3.30, пох. (?), 12:44, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Удивляет, что поздно потребовали. А что касается самого намерения, то доступ ФСБ
> к этим ресурсам на фоне доступа работников яндекса
у работников яндекса нет доступа к пользовательским сессиям, внезапно.
И при попытке такой себе получить - работник работником быть перестанет гораздо раньше, чем придет к успеху - поскольку неминуемо затронет конфиги находящиеся под мониторингом разных отделов - даже если вокруг себя всех убедит что так и надо.
> кому яндекс продает бигдату, в плане личной безопасности не только абсолютно
яндекс ее и не продает (он продает результаты своего доступа к ней) и это совершенно не то же самое что продать твой пароль (традиционно передаваемый клиртекстом, в надежде на ssl обертку - ведь пользовательский браузер мы нагружаем каким угодно жабабскрипт мусором, добавить шифрование на клиенте никак было невозможно) или токен-его эквивалент.
Которые они бы может и подарили бы ФСБ, но нормальная система, очевидно, нормально спроектирована так, что нигде вся эта радость перманентно не хранится, и добыть эти ключи - геморройнейшая переделка всей инфраструктуры яндекса.
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|4.74, ыы (?), 14:00, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>у работников яндекса нет доступа к пользовательским сессиям, внезапно.
Вы это заявляете как официальный представитель Яндекса или ОБС ?
>Которые они бы может и подарили бы ФСБ, но нормальная система, очевидно, нормально спроектирована так, что нигде вся эта радость перманентно не хранится, и добыть эти ключи - геморройнейшая переделка всей инфраструктуры яндекса.
Мечты питают нашу душу... (с)
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|2.15, Аноним (15), 12:27, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Они уже давно обо всём договорились.
А сейчас публику дурачат, типа "янитокая-яждутранвая".
Типа, верьте нам, мы беспокоимся о вашей безопасности. Ага.
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|3.43, zrln (ok), 13:07, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У этой новости только один источник - РБК. А у того источника совсем как-то мутно, ни документов, ни отсылок к ФСБ, ни к Яндексу. И общее впечатление- РБК привлекает внимание к себе. Так что на данный момент это все писями по воде виляно.
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|4.75, Аноним (75), 14:01, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отсылок к ФСБ, ни к Яндексу
Ждешь официального заявления пресс-службы ФСБ ? :)
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|5.80, Алексей (??), 14:07, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бумажки от ФСБ с большой гербовой печатью, и челобитной от Яндекса, не меньше.
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|1.3, hfgsd (?), 12:10, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>так и не предоставил в спецслужбу ключи
Но отгрузил уже дешифрованное и распечатанное на гербовой бумаге?
С - Сервис
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|2.4, яндекс (?), 12:12, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>так и не предоставил в спецслужбу ключи
> Но отгрузил уже дешифрованное и распечатанное на гербовой бумаге?
у нас нет столько бумаги
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|2.50, Аноним (50), 13:20, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не патриотично
Из Википедии: "транснациональная компания, зарегистрированная в Нидерландах"
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|1.6, Аноним (6), 12:13, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Яндекс настолько туп, что не в состоянии понять, что мафия от них никогда не отстанет и не даст с им развиваться)) С мафией нельзя СОСУЩЕСТВОВАТЬ) бедный глупый Яндекс
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|2.8, бедный глупый Яндекс (?), 12:15, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мы не сосуществуем, мы сотрудничаем.
Но пацаны, похоже, по беспределу теперь работают :-(
а с беспредельщиками базарить бесполезно.
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|3.44, Аноним (44), 13:10, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же? AES-256, а потом Магма - и пусть расшифровывают. AES - openssl'евский, 28147 - самописная обёртка вокруг, эээ, не скажу чьей либы. S-блоки крипротпрошные, если гэбистам от этого легче.
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|4.70, Аноним (70), 13:54, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Объясню тебе, маркетологу из Яндекса, на пальцах.
Если ты знаешь что хранилище Яндекса дыра можно положить свои данные в ДРУГОЕ точно такое же хранилище без этой конкретной дыры и ничего не потерять. Зачем нормально человеку вообще нужен Яндекс?
При том что сам факт расположения шифрованного файла в открытом хранилище вызывает вопросы. Зачем ты его туда положил что-то прячешь? Приедем проверим.
надеюсь вхождение ключевиков тебя устроит дорогой мой маркетолог.
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|1.16, АнонимЯЯЯ (?), 12:29, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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«Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи...
да-да-да-да-да...
даже на полшишечки не предоставил
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|2.52, имя (?), 13:23, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В той серии речь шла о крыше. Так что эта реплика не Яндекса, а какой-нибудь другой спецслужбы.
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|2.21, Аноним (29), 12:38, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каникулы начались? Там написано что телегу внесли в список (просто с сайта скопировали юридический адерс) и больше ничего.
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|1.19, Аноним (29), 12:36, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Яндекс пеарится. Не отдаёт то чего нет. При том что ни один человек кроме маркетологов Яндекса ни разу по данному вопросу даже не пошевелилися.
Опеннет тоже может такую новость выпускать хоть каждый день. Что он не поделился с Шигориным ключами от шифрования.
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|2.34, пох. (?), 12:47, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Яндекс пеарится. Не отдаёт то чего нет.
ну ты же понимаешь, что когда команда таки поступит - то чего нет, внезапно найдется, всё.
Ну посидят яндексовые разработчики и админы недельку-две без выходных и перерывов в офисе, и наскриптуют товарищмайору что заказано.
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|3.77, Аноним (70), 14:02, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда этот театр слишком быстро закончится я думаю эта новость будет всплывать каждую неделю пока есть отклик. А когда всем станет пофиг чем-нибудь закончится.
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|1.20, Аноним (20), 12:36, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Такой чес эта новость. Можно подумать за все прошлое время яндекс не сливал данные ментам. Хаха, ща лопну от смеха.
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|2.39, Ordu (ok), 12:59, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У тебя есть свидетельства тому, что он сливал? Накидай ссылок, не стесняйся, тут все свои.
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|4.81, Ordu (ok), 14:08, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, спасибо. А это сейчас работает интересно? Я люблю когда меня троллят, мне это доставляет удовольствие. Кому перевести денег, чтобы меня потроллили идейные?
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|1.25, Аноним (-), 12:41, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не, не верю я им... Даже если будет скандал и они откажут в ключах. Просто убедился ещё по событиям 10-летней давности. Тогда все облачные хранилища "чистили" органы ФСБ и мало кто заметил. Тут обе инстанции заинтересованы в пиаре Яндекса. Поэтому устраивайтесь по-удобнее и смотрим театральное представление. Акт 1 начался.
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|3.40, Аноним (-), 12:59, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем менять? Они договорятся, но договорятся между собой, а "зрителям" будет известно совсем другое.
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|1.26, Аноним (22), 12:41, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Говорят, телега сдулась.
а ты поинтересуйся на чьи деньги долгие годы существовали сервера контактика. тогда поймешь для чего телега
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|1.31, Аноним (31), 12:44, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Противостояние средств защиты и средств преодоления оной вечна. Пора задуматься о совсем другом. Не правомерное использование приватной информации должно караться на равных если не с попыткой убийства, то как минимум нанесения тяжкого вреда здоровью. Естественно понятие правомерности необходимо очень чётко прописывать в законах. От массовых, подчёркиваю именно массовых, убийств нас защищают не супер бронежилеты а законы и понятия в обществе о том что это не допустимо.
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|2.38, Аноним (6), 12:54, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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от массовых убийств нас защищает только их экономическая нецелесообразность для определенных групп людей) и все.. только это. люди - новая нефть
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|1.36, Аноним (36), 12:50, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я за великий российский фаерволл. Но не как у Китая, а как у северной Кореи. Выход в интернет строго после годичного курса пропаганды и строго по паспорту. Выход на зарубежные сайты и вовсе закрыть.
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|2.48, user (??), 13:15, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Кто называет локалку интернетом - того расстрелять за безграмотность.
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|1.41, 123 (??), 12:59, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>но за прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи
Неплохой пиар, но нет не верю. Все данные, которые вы отдаёте яндексу уже давно по первому требованию передавались. Я конечно понимаю, что процентов 80% людей на такое ведутся, ещё и Дурову верят, с его копрограмом, но всё же. Слишком примитивный пиар.
Не так давно, сажали и пресовали всё высшее руководство Baring Vostok Capital Partners это такой фонд-ширма для разного рода олигархов, которые не желают светиться и акционируют через фонды-прокладки. Эта компания главный акционер Яндекса. Или за недостаточную лояльность, или за недостаточные "комиссионные". В совете директоров самого Яндекса сидит некий Волошин, кто это такой - гуглите.
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|2.55, товарищ майор (?), 13:26, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Все данные, которые вы отдаёте яндексу уже давно по первому требованию передавались.
Бумаги не напасёшься эти требования писать. Развели, понимаешь, бюрократию!
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|1.42, oni30 (?), 13:03, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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так я и поверил..
если бы всё было так, то Яндекса давно бы уже не было.
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|3.60, Аноним (60), 13:32, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А зачем googole появился, когда яндекс уже был?
yandex.ru
created: 1997-09-23T09:45:07Z
google.com
Creation Date: 1997-09-15T04:00:00Z
Опоздал яндекс на недельку, однако.
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|1.49, grayich (ok), 13:17, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Такие вещи делаются тихо и незаметно, но попало в сми.
>Ведь, если звезды зажигают —
>значит — это кому-нибудь нужно?
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|2.53, Аноним (47), 13:24, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо яндекс считает что требование сессионных ключей противоречит даже текущему законодательству.
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|3.62, dimqua (ok), 13:41, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пруфов, что они чего-то там не слили ФСБ, АНБ или еще кому - нет. А говорить они что угодно могут. Цукерберг тоже на словах чуть ли не главный поборник приватности. :-)
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|2.59, Аноним (50), 13:29, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> кому-нибудь нужно
Вспомним золотое время. 90-е. Сборники "Желтые страницы Интернета" в киосках Союзпечати.
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|1.57, EnemyOfDemocracy (?), 13:28, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот интересно как быстро яндекс сделает книксен, если расисты из ЦРУ потребуют ключи. Цукермен побежал к ним как миленький, даже пискнуть ничего против не посмел, как и "свободолюбивый" гугл.
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|3.73, Аноним (-), 13:57, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ЦРУ не сажает/штрафует за "Трамп - сказочный [подставить нужное]!" в соцсетях.
Попробуйте написать в фейсбуке какую-нибудь серьёзную угрозу в его адрес. Но не находясь в этот момент на территории РФ. Перед началом эксперимента напишите где-нибудь об этом, чтобы факт пропажи стал заметен.
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|1.61, Аноним (-), 13:34, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опять кто-то персональные данные монетизировать захотел? Давно диски с паспортнытными данными/телефонами не обновлялилсь?.....
Ясное дело, что абсолютно все спец. службы мира контролируют свои домашние компании. Но почему-то только у нас сразу после подобных обменов данными, эти данные почему-то всплывают на дисках в Митино (сейчас, видимо, в виде платных ссылок). И ответственность за это ещё никто не понёс.
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|2.65, имя (?), 13:46, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На хабре были статьи о торговле личными данными, "пробивке" человека по разным базам данных, в том числе банковским. Так что такая цель бессмысленна, все уже давно доступно, для всего остального есть мастеркард.
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|1.67, Аноним (67), 13:48, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что за пиз#ешь, ФСБ уже минимум 10 лет имеет все ключи и весь трафик Яндекса (почта, поиск и т.п.) через СОРМ отслеживает.
Мне это напоминает клоунаду, что штатный сотрудник ФСБ Дуров не передавал ФСБ ключи от "суперзащищённого" Телеграмма где регистрация только по номеру телефона, а номер телефона только по паспорту.
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|2.72, Аноним (72), 13:56, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да походу это тупо инфо вброс, чтобы посмотреть реакцию. Возможно скоро увидим какие-то более серьёзные новости по этому поводу. А пока зондируют почву, как толпа реагировать будет.
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|1.71, Анимайзер (?), 13:55, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уважаемые сотрудники Яндекса и офицеры ФСБ. Откройте, пожалуйста, конституцию России и прочитайте.
> Статья 23 Конституции РФ
> 1. Каждый имеет [b]право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну[/b], защиту своей чести и доброго имени.
> 2. Каждый имеет [b]право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений[/b]. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Таким образом, на основании статьи конституции, Вы можете получить доступ к переписке гражданина только в том случае, когда это постановит суд. Без решения суда вскрывая и читая почтовые сообщения всех подряд законопослушных граждан, Вы грубейшим образом нарушаете конституцию страны, что является уголовно наказуемым преступлением!
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