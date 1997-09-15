ФСБ потребовала ключи шифрования к данным пользователей Яндекс, но компания не передает их

2.11 , adolfus ( ok ), 12:20, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Удивляет, что поздно потребовали. А что касается самого намерения, то доступ ФСБ к этим ресурсам на фоне доступа работников яндекса, да и любого, кому яндекс продает бигдату, в плане личной безопасности не только абсолютно безобиден, но и полезен.

3.30 , пох. ( ? ), 12:44, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Удивляет, что поздно потребовали. А что касается самого намерения, то доступ ФСБ

> к этим ресурсам на фоне доступа работников яндекса у работников яндекса нет доступа к пользовательским сессиям, внезапно. И при попытке такой себе получить - работник работником быть перестанет гораздо раньше, чем придет к успеху - поскольку неминуемо затронет конфиги находящиеся под мониторингом разных отделов - даже если вокруг себя всех убедит что так и надо. > кому яндекс продает бигдату, в плане личной безопасности не только абсолютно яндекс ее и не продает (он продает результаты своего доступа к ней) и это совершенно не то же самое что продать твой пароль (традиционно передаваемый клиртекстом, в надежде на ssl обертку - ведь пользовательский браузер мы нагружаем каким угодно жабабскрипт мусором, добавить шифрование на клиенте никак было невозможно) или токен-его эквивалент. Которые они бы может и подарили бы ФСБ, но нормальная система, очевидно, нормально спроектирована так, что нигде вся эта радость перманентно не хранится, и добыть эти ключи - геморройнейшая переделка всей инфраструктуры яндекса.

4.74 , ыы ( ? ), 14:00, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >у работников яндекса нет доступа к пользовательским сессиям, внезапно. Вы это заявляете как официальный представитель Яндекса или ОБС ?

>Которые они бы может и подарили бы ФСБ, но нормальная система, очевидно, нормально спроектирована так, что нигде вся эта радость перманентно не хранится, и добыть эти ключи - геморройнейшая переделка всей инфраструктуры яндекса. Мечты питают нашу душу... (с)

2.15 , Аноним ( 15 ), 12:27, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Они уже давно обо всём договорились.

А сейчас публику дурачат, типа "янитокая-яждутранвая".

Типа, верьте нам, мы беспокоимся о вашей безопасности. Ага.

3.43 , zrln ( ok ), 13:07, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – У этой новости только один источник - РБК. А у того источника совсем как-то мутно, ни документов, ни отсылок к ФСБ, ни к Яндексу. И общее впечатление- РБК привлекает внимание к себе. Так что на данный момент это все писями по воде виляно.

4.75 , Аноним ( 75 ), 14:01, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отсылок к ФСБ, ни к Яндексу Ждешь официального заявления пресс-службы ФСБ ? :)

5.80 , Алексей ( ?? ), 14:07, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бумажки от ФСБ с большой гербовой печатью, и челобитной от Яндекса, не меньше.

