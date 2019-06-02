Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0

Опубликован стабильный выпуск 4MLinux 29.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 819 Мб (i686, x86_64).

В новом выпуске добавлен новый раздел меню Office, в котором предложены AbiWord, Gnumeric и LazPaint‭. В состав добавлен музыкальный проигрыватель Audacious. В Sylpheed и HexChat добавлена поддержка проверки орфографии. Улучшена поддержка файловой системы MINIX. Улучшена поддержка 3D-ускорения в игре Quake2. В состав 4MServer добавлен PHP 7.3 с поддержкой криптографической библиотеки NaCl. Обновлены версии LibreOffice‭ ‬6.2.4.2‭ и GNOME Office‭ (‬AbiWord‭ ‬3.0.2,‭ ‬GIMP‭ ‬2.10.10,‭ ‬Gnumeric‭ ‬1.12.44‭)‬,‭ DropBox‭ ‬73.4.118, Firefox‭ ‬66.0.5‭, Chromium‭ ‬74.0.3729.108,‭ ‬ Thunderbird‭ ‬60.7.0,‭ VLC‭ ‬3.0.6‭, mpv‭ ‬0.29.1,‭ Mesa‭ ‬18.3.1‭, Wine‭ ‬4.7. Обновлён набор ‬4MLinux LAMP Server‭ (‬ядро Linux‭ ‬4.19.41,‭ ‬Apache‭ ‬2.4.39,‭ ‬MariaDB‭ ‬10.3.14,‭ ‬PHP‭ ‬5.6.40‭, PHP‭ ‬7.3.5‭, Perl‭ ‬5.28.1,‭ ‬Python‭ ‬2.7.15,‭ ‬Python‭ ‬3.7.1‭).