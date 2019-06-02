The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0

02.06.2019 23:25

Опубликован стабильный выпуск 4MLinux 29.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 819 Мб (i686, x86_64).

В новом выпуске добавлен новый раздел меню Office, в котором предложены AbiWord, Gnumeric и LazPaint‭. В состав добавлен музыкальный проигрыватель Audacious. В Sylpheed и HexChat добавлена поддержка проверки орфографии. Улучшена поддержка файловой системы MINIX. Улучшена поддержка 3D-ускорения в игре Quake2. В состав 4MServer добавлен PHP 7.3 с поддержкой криптографической библиотеки NaCl. Обновлены версии LibreOffice‭ ‬6.2.4.2‭ и GNOME Office‭ (‬AbiWord‭ ‬3.0.2,‭ ‬GIMP‭ ‬2.10.10,‭ ‬Gnumeric‭ ‬1.12.44‭)‬,‭ DropBox‭ ‬73.4.118, Firefox‭ ‬66.0.5‭, Chromium‭ ‬74.0.3729.108,‭ ‬ Thunderbird‭ ‬60.7.0,‭ VLC‭ ‬3.0.6‭, mpv‭ ‬0.29.1,‭ Mesa‭ ‬18.3.1‭, Wine‭ ‬4.7. Обновлён набор ‬4MLinux LAMP Server‭ (‬ядро Linux‭ ‬4.19.41,‭ ‬Apache‭ ‬2.4.39,‭ ‬MariaDB‭ ‬10.3.14,‭ ‬PHP‭ ‬5.6.40‭, PHP‭ ‬7.3.5‭, Perl‭ ‬5.28.1,‭ ‬Python‭ ‬2.7.15,‭ ‬Python‭ ‬3.7.1‭).



  1. Главная ссылка к новости (http://4mlinux-releases.blogsp...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0
  3. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: 4mlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:32, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >минималистичного
    >Размер iso-образа составляет 819 Мб
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:19, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как вы хотели? Ведь
    >> Улучшена поддержка 3D-ускорения в игре Quake2
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 00:44, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Какая вообще связь между "минималистичностью" и размером образа?
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:32, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Минималистичный дистрибутив.
    Занято 752 мегабайта ОЗУ.
    Ясненько...
     
     
  • 2.14, fske (?), 00:42, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что такое "минималистичность" и где ее критерии? А то одни слезы и сопли.
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 01:16, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто его знает? Но когда некий дистр ест больше чем kde на арче (ниже есть скрин), то это точно не оно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:40, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Размер iso-образа составляет 819 Мб

    Ну вот мы и дожили до «минималистичных» дистрибутивов, не умещающихся на CD.

     
     
  • 2.5, n1rdeks (ok), 23:41, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты бы ещё zip вспомнил или 5.25...
     
  • 2.13, fske (?), 00:38, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты мне cd покажи для начала, а то расплакался тут.
     
  • 2.20, Ключевский (?), 01:49, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты давно видел CD-привод?
    У меня вот на компах их нет с 2004 на стационарнике и с 2011 на ноуте(купил ноут с приводом, выдернул и заменил на салазки с хардом)
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 03:30, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты извращенец.
     

  • 1.4, Аноним (2), 23:41, 02/06/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:47, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >4MLinux 27.0
    >Размер iso-образа составляет 819 Мб

    Вот я один такой наивный думал, что там образ будет в 4Mb?

     
  • 1.7, DiabloPC (ok), 23:56, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где те времена когда МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ дистр полностью умещался в 128м оперативы освобождая привод с которого грузился и при этом имел на борту всё для минимального использования, включая браузер, минимальный офисный пакет и пару плееров, способных воспроизводить всё что можно было найти из мультимедии...

    Эххххх

     
     
  • 2.16, fske (?), 00:50, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те времена давно ушли и никогда не вернутся, поотому что даже здесь на опеннете находятся имбецилы, яро отстаивающие скорость разработки. А как, например, может быстро накодить вэбмакака, делая страничку простого текста(!) размером в пару десятков мегабайт с парой десятков джаваскриптов? А браузер должен всё это переварить и выдать ту "красоту", что эта вэбмакака задумала.
     

  • 1.8, Анончик999999 (?), 00:01, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребята, а зачем двое часов, да еще и рядом?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:30, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Минималистичность, сэр
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 01:04, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь они на Электроне сделаны )
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:12, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0
    >Опубликован стабильный выпуск 4MLinux 29.0

    Ого как релизы прыгают.

     
     
  • 2.10, DiabloPC (ok), 00:16, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты шо думал? Народ нынче шустрый шо кролики, пока на опеннетике первую строчку новости набирали они два релиза клепонули)))
    Вон в соседнюю новость про читалку посмотри: с момента публикации про 1.0 успели уже 1.0.1 и 1.1.0 клепонуть

     

  • 1.19, Аноним (19), 01:47, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Горшочек, не вари.
     
  • 1.21, Аноним (21), 02:42, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо сообщить авторам сего минималистичного дистрибутива информацию о дистрибутиве с отрицательным размером (по их меркам) - slitaz.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру