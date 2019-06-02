Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0

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|2.11, Аноним (11), 00:19, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как вы хотели? Ведь
>> Улучшена поддержка 3D-ускорения в игре Quake2
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|2.15, A.Stahl (ok), 00:44, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что? Какая вообще связь между "минималистичностью" и размером образа?
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|1.2, Аноним (2), 23:32, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Минималистичный дистрибутив.
Занято 752 мегабайта ОЗУ.
Ясненько...
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|2.14, fske (?), 00:42, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что такое "минималистичность" и где ее критерии? А то одни слезы и сопли.
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|3.18, Аноним (2), 01:16, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто его знает? Но когда некий дистр ест больше чем kde на арче (ниже есть скрин), то это точно не оно.
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|1.3, Аноним (3), 23:40, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Размер iso-образа составляет 819 Мб
Ну вот мы и дожили до «минималистичных» дистрибутивов, не умещающихся на CD.
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|2.20, Ключевский (?), 01:49, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты давно видел CD-привод?
У меня вот на компах их нет с 2004 на стационарнике и с 2011 на ноуте(купил ноут с приводом, выдернул и заменил на салазки с хардом)
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|1.6, Аноним (6), 23:47, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>4MLinux 27.0
>Размер iso-образа составляет 819 Мб
Вот я один такой наивный думал, что там образ будет в 4Mb?
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|1.7, DiabloPC (ok), 23:56, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Где те времена когда МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ дистр полностью умещался в 128м оперативы освобождая привод с которого грузился и при этом имел на борту всё для минимального использования, включая браузер, минимальный офисный пакет и пару плееров, способных воспроизводить всё что можно было найти из мультимедии...
Эххххх
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|2.16, fske (?), 00:50, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те времена давно ушли и никогда не вернутся, поотому что даже здесь на опеннете находятся имбецилы, яро отстаивающие скорость разработки. А как, например, может быстро накодить вэбмакака, делая страничку простого текста(!) размером в пару десятков мегабайт с парой десятков джаваскриптов? А браузер должен всё это переварить и выдать ту "красоту", что эта вэбмакака задумала.
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|1.9, Аноним (9), 00:12, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0
>Опубликован стабильный выпуск 4MLinux 29.0
Ого как релизы прыгают.
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|2.10, DiabloPC (ok), 00:16, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты шо думал? Народ нынче шустрый шо кролики, пока на опеннетике первую строчку новости набирали они два релиза клепонули)))
Вон в соседнюю новость про читалку посмотри: с момента публикации про 1.0 успели уже 1.0.1 и 1.1.0 клепонуть
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|1.21, Аноним (21), 02:42, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо сообщить авторам сего минималистичного дистрибутива информацию о дистрибутиве с отрицательным размером (по их меркам) - slitaz.
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