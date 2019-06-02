Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.7 с рабочим столом Nomad

|
|1.2, Аноним (2), 22:23, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Вот на кого эти дистры рассчитаны? Опытные линуксоиды уже имеют определенные установки: гентушники чисто за компиляцию из сорцов, федоровцы чисто за передовой дистр от компании №1 в мире линукса, абантоиды чисто за... кхм, за абанту. И никто не променяет свой дистр на этот с нескучными обоями.
Ну а вантузоиды если и установят это поделие, то тут же столкнутся с тем, что в интернетах про этот дистр никто не в курсе. Ну нету на сайте VirtualBox кнопки "скачать пакет для NITRUX 1.1.7" (то, что пакетная база одна и та же, все равно не сглаживает впечатление от того, что по сути сидишь на васяно-дистре). И тоже рано или поздно перейдут на мейнстрим.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.9, Аноним (2), 23:06, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Спасибо за информацию. Теперь русское слово "алгебра", записанное русскими же буквами, буду произносить исключительно как "аль-джабр", потому что он из арабского.
|
|
|
|6.11, vz_2 (?), 23:28, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
потом послушай англоязычных носителей языка и удивишься, произносят как убунту, так что раз спалился, то не стоило и выкручиваться
|
|
|
|7.15, Аноним (15), 23:53, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какие носители? Сами же и абантоиды? Так они _специально обучены_ так произносить (вон и транскрипция из методички заготовлена, см. выше). Ты лучше приведи мне такого носителя, который впервые видит это слово и которому нужно его произнести.
|
|2.12, Аноним (12), 23:29, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А альтоиды? А скачать посмотреть придётся, вдруг это он винде. Хотя, скорее всего, свои какие ляпы смешные )
|
|2.18, Timoteo Cirkla (ok), 00:15, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вас видимо не воспитывали в детстве, раз думаете, что исковеркав название тех, кто использует Ubuntu, вы повышаете свой скилл, культурность, воспитанность и прочее.
|
|
|
|2.4, VINRARUS (ok), 22:30, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да блин, скринов нет, придётся качать и пробовать.
Мдя, не срослось, образ диска нежызнеспособен...
Видимо дистрибутив немного сложнее сделать чем веб страничку.
|
|
|
|3.10, Андрей (??), 23:27, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Если вы просто писали образ через dd на флешку и ожидали от системы поддержки старого BIOS или нового Secure Boot, то я не удивлён.
Я сам попробовал эту систему и скажу одну важную вещь: этот дистрибутив до жути требователен к ресурсам и действиям пользователя.
Во-первых, он работает только в простом uEFI-режиме. Через старый BIOS или CSM-mode не взлетит, проверку Secure Boot не проходит.
Во-вторых, образ пишется не через GNOME Disks / Fedora Image Writer / Etcher / dd, а через их фирменную прогу znx. Вначале она размечает диск на две партиции: EFI-раздел и Btrfs, а потом она кидает образ диска на Btrfs, занося о нём информацию в EFI.
В-третьих, эта система ни разу не LiveCD - это образ готовой системы. Целиком загружаться в оперативную память она не будет, с флешкой она поступает, как с системным диском - активно использует и пишет всё. Если запустили с флешки и поменяли раскладку, то система сохранит настройки около образа системы в виде файлов настройки на Btrfs-разделе. Скачали приложения - они там же, на Btrfs-разделе.
В-четвёртых, они провели чёткую черту между настройками системы и самой системой - сама система остаётся тем же файликом-образом, а настройки рядом. И чтобы эта система выглядела целостной, они используют OverlayFS. Т.е. на ходу совмещают диски. Не пытайтесь запускаться с USB 2.0 флешки - устанете ждать.
Короче, это дистрибутив на любителя.
|
|
|
|4.17, VINRARUS (ok), 00:01, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вотэто понимаю "надстройка над пользовательским окружением KDE Plasma" :D
|