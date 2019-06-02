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Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.7 с рабочим столом Nomad

02.06.2019 19:03

Доступен выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.7, построенного на пакетной базе Ubuntu и технологиях KDE. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол Nomad, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочного образа составляет 1.5 Гб. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол Nomad предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет, сочетающий средства для регулирования громкости с интерфейсом управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана Nomad Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске обновлены компоненты KDE Plasma 5.15.5, KDE Frameworks 5.58.0 и KDE Applications 19.04.1. Включены новые версии ядра Linux 4.19.47, Waterfox 56.2.10, LibreOffice 6.2.4, драйверов NVIDIA 430.14. В znx, инструментарии для управления операционной системой и организации атомарных обновлений системы, обеспечена возможность развёртывания систем в различном порядке (каждая система имеет собственный каталог с данными), добавлен режим restore-esp для восстановления системного раздела EFI, реализована команда reset для удаления всех пользовательских данных из указанного образа и добавлена команда stats для вывода статистики.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/nitr...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.2 с рабочим столом Nomad
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Sabayon Linux 19.03
  4. OpenNews: Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.04
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.10, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nitrux, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 22:20, 02/06/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:23, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот на кого эти дистры рассчитаны? Опытные линуксоиды уже имеют определенные установки: гентушники чисто за компиляцию из сорцов, федоровцы чисто за передовой дистр от компании №1 в мире линукса, абантоиды чисто за... кхм, за абанту. И никто не променяет свой дистр на этот с нескучными обоями.

    Ну а вантузоиды если и установят это поделие, то тут же столкнутся с тем, что в интернетах про этот дистр никто не в курсе. Ну нету на сайте VirtualBox кнопки "скачать пакет для NITRUX 1.1.7" (то, что пакетная база одна и та же, все равно не сглаживает впечатление от того, что по сути сидишь на васяно-дистре). И тоже рано или поздно перейдут на мейнстрим.

     
     
  • 2.5, Андрей (??), 22:31, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ubuntu (/ʊˈbʊntuː/)
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 22:41, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=ubuntu
    нажми в окошке текста-оригинала озвучку текста.
     
     
  • 4.8, Андрей (??), 22:51, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двк это из зулу, а не английского.
     
     
  • 5.9, Аноним (2), 23:06, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за информацию. Теперь русское слово "алгебра", записанное русскими же буквами, буду произносить исключительно как "аль-джабр", потому что он из арабского.
     
     
  • 6.11, vz_2 (?), 23:28, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потом послушай англоязычных носителей языка и удивишься, произносят как убунту, так что раз спалился, то не стоило и выкручиваться
     
     
  • 7.15, Аноним (15), 23:53, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие носители? Сами же и абантоиды? Так они _специально обучены_ так произносить (вон и транскрипция из методички заготовлена, см. выше). Ты лучше приведи мне такого носителя, который впервые видит это слово и которому нужно его произнести.
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:29, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А альтоиды? А скачать посмотреть придётся, вдруг это он винде. Хотя, скорее всего, свои какие ляпы смешные )
     
  • 2.13, Абантоид в нулевом поколении (?), 23:32, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Балин.. теперь даже как-то по-другому начал относиться к слову сАбантуй..
     
  • 2.18, Timoteo Cirkla (ok), 00:15, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас видимо не воспитывали в детстве, раз думаете, что исковеркав название тех, кто использует Ubuntu, вы повышаете свой скилл, культурность, воспитанность и прочее.
     

  • 1.3, VINRARUS (ok), 22:23, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да блин, скринов нет, придётся качать и пробовать.
     
     
  • 2.4, VINRARUS (ok), 22:30, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да блин, скринов нет, придётся качать и пробовать.

    Мдя, не срослось, образ диска нежызнеспособен...
    Видимо дистрибутив немного сложнее сделать чем веб страничку.

     
     
  • 3.10, Андрей (??), 23:27, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если вы просто писали образ через dd на флешку и ожидали от системы поддержки старого BIOS или нового Secure Boot, то я не удивлён.
    Я сам попробовал эту систему и скажу одну важную вещь: этот дистрибутив до жути требователен к ресурсам и действиям пользователя.
    Во-первых, он работает только в простом uEFI-режиме. Через старый BIOS или CSM-mode не взлетит, проверку Secure Boot не проходит.
    Во-вторых, образ пишется не через GNOME Disks / Fedora Image Writer / Etcher / dd, а через их фирменную прогу znx. Вначале она размечает диск на две партиции: EFI-раздел и Btrfs, а потом она кидает образ диска на Btrfs, занося о нём информацию в EFI.
    В-третьих, эта система ни разу не LiveCD - это образ готовой системы. Целиком загружаться в оперативную память она не будет, с флешкой она поступает, как с системным диском - активно использует и пишет всё. Если запустили с флешки и поменяли раскладку, то система сохранит настройки около образа системы в виде файлов настройки на Btrfs-разделе. Скачали приложения - они там же, на Btrfs-разделе.
    В-четвёртых, они провели чёткую черту между настройками системы и самой системой - сама система остаётся тем же файликом-образом, а настройки рядом. И чтобы эта система выглядела целостной, они используют OverlayFS. Т.е. на ходу совмещают диски. Не пытайтесь запускаться с USB 2.0 флешки - устанете ждать.
    Короче, это дистрибутив на любителя.
     
     
  • 4.17, VINRARUS (ok), 00:01, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вотэто понимаю "надстройка над пользовательским окружением KDE Plasma" :D
     
  • 3.14, Андрей (??), 23:42, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так да, обои красивые.
    Можно попытаться найти их среди открытых исходников проекта:
    https://github.com/Nitrux
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:39, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я джва года хочу такой рабочий стол
     
  • 1.16, Анончик999999 (?), 23:59, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Qt, KDE и такое вот страшное! Даже GNOME симпатичнее...
     

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