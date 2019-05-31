В каталоге пакетов PyPI появилась поддержка двухфакторной аутентификации

В PyPI, каталог пакетов для разработчиков на языке Python, добавлена поддержка двухфакторной аутентификации для защиты учётной записи на случай компрометации основного пароля. Возможность доступна для всех зарегистрированных пользователей каталога.

Из методов двухфакторной аутентификации пока поддерживаются только ограниченные по времени действия одноразовые пароли (TOTP), генерируемые при помощи специального мобильного приложения. Для генерации одноразовых паролей могут применяться приложения FreeOTP, FreeOTP+, Google Authenticator, Authy и Duo Mobile. В дальнейшем планируется реализовать поддержку ключей Yubikeys в качестве второго фактора проверки.



