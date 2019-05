В каталоге пакетов PyPI появилась поддержка двухфакторной аутентификации

1.1 , KaE ( ok ), 21:59, 31/05/2019 [ответить] + / – А СМС с кодом в качестве второго фактора проверки в PyPI не внедрили еще? Я думаю, что и проверка паспортных данных при регистрации на каталоге также пригодилась бы несомненно.

2.3 , Имя ( ? ), 22:26, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бред. Многие хорошие программисты желают остаться анонимными. Яркий пример - Сатоши Накомото.

3.4 , пох. ( ? ), 22:29, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – поэтому они радостно поставят на гуглезонд еще и зонд пиписек. малаццы, ананимы-ананимы. "Мало что известно о snowman-zombie, кроме, конечно, имени, фамилии, родословной, домашнего адреса, ssn number и любимого блюда (чизбургер, если вам тоже интересно)" (c) 2.5 , Аноним ( 5 ), 22:42, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Причём тут смс с кодом, паспортные данные и алгоритм 2FA никак не зависящий от устройства ?



1.6 , Kuromi ( ok ), 03:21, 01/06/2019 [ответить] + / – Уныние. Тут все про WebAuthn говорят, а они опять TOTP сделали. Но все равно лучше чем ничего.



