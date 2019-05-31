Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы

2.8 , имя ( ? ), 10:58, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >мы голосуем ногами за лучшую, если ног достаточно, то она завоевывает рынок и сколько таких как вы? средний пользователь и не пошевелится, а в проблемах с рекламой будет винить и разработчиков дополнений и сайтов, но только не гугл. А еще есть люди, который всерьез считают эдж нормальным браузером, там вообще все плохо. Вам пора бы наконец понять, что большинство пользователей отнюдь не прекрасно разбираются в ПО.

3.12 , пох. ( ? ), 11:08, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А еще есть люди, который всерьез считают эдж нормальным браузером, там вообще все плохо. типикал борец с системой, ага. Прекрасно разбирается в ПО. P.S. да, там все плохо - реклама блокируется, ублок работает.

Ну телеметрия сливается не (только) твоему любимому гуглю, это, конечно, хорошо.

4.15 , имя ( ? ), 11:21, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – еще один админ фряхи через путти? иди своей дорогой, странник.

5.33 , zzz ( ?? ), 11:40, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Еще один мамкин кулхацкер, борющийся за все хорошее против всего плохого?

6.35 , имя ( ? ), 11:44, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как-будто что-то плохое

7.62 , zzz ( ?? ), 12:15, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лапчатый сын - горе в семье.

6.68 , koko ( ? ), 12:23, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное - бороться не против, а ЗА.... Как дети...

3.23 , IRASoldier_registered ( ok ), 11:30, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >там вообще все плохо Скажем так. Edge (оригинальный, а не тот, который на Chromium - про него пока ничего не могу сказать, не было возможности посмотреть) с включенным AdGuard Антибаннером (именно этим блокировщиком) - достаточно юзабелен и не отличается какими-то прям вот особенно унылыми специфичностями и жором ресурсов. Не считая в упор непофиксенных за N лет некоторых конкретных интерфейсных багов, несмотря на постоянные сообщения в техподдержку Майкрософта от кучи юзеров.

2.11 , пох. ( ? ), 11:06, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Гугл просто начинает, или продолжает, если хотите, свой долгий путь к упадку. абсолютное доминирование ведет к упадку, конечно же - лет через 500-800. > И он обязательно дойдет, дайте время только ждите, ждите. > Надо просто действовать как всегда поныть на опенетике, поставить "альтернативу", убедиться что интернет паламалася, вернуть хром, гордиться собой. И никаких проблем. 3.46 , тщт ( ? ), 11:55, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – у вас инфа со времен римской империи не обновлялось походу, слухи теперь минестрелями не разносятся, для этого есть убогий ватсап, который активно сжирается приемлемым телеграммом, еще парачка пиаракций от ркн и все будет шоколадно.

4.51 , Дон Ягон ( ok ), 12:04, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > убогий ватсап

> приемлемым телеграммом Ахахаха. Выбор между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. Блин, так похоже на ситуацию с Chrome и Firefox =\.

5.87 , НяшМяш ( ok ), 12:51, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А взаимодействие с окружающими примерно так и выглядит. Когда нужно общаться с людьми, уж лучше тележку юзать, которая хавает 200 метров, полная каналов с гифками и видосами, чем какой-нибудь скайп в 500 мб или, простигосподи, слак в гигабайт.

6.91 , Дон Ягон ( ok ), 12:55, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Когда нужно общаться с людьми, уж лучше тележку юзать, которая хавает 200 метров, полная каналов с гифками и видосами Да я тоже ей пользуюсь, куда от неё деться?

Но считать telegram-desktop или вебморду удобной вообще никак не могу - это УЖОС.

Но да, в том же вотсапе морда не лучше, а интерфейс только на жирном JS.

Хрен бы с ним, ОЗУ у меня много. А вот то, что все эти клиенты выглядят как выкидыши мобильных приложений - это меня печалит куда сильнее.

4.79 , пох. ( ? ), 12:39, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у вас инфа со времен римской империи не обновлялось походу ну так с третьим рей...простите, римом - какая-то фигня, никому те мокшански болота неинтересны в исторической перспективе. А с предыдущими ситуация вот примерно такая, и вряд ли что изменится. 3.59 , evkogan ( ? ), 12:12, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только вчера искал как в Falkon скачать видео.

Пока никак, пришлось запускать FF-esr с установленными плагинами.

Так что альтернатива вроде и есть и инет как таковой не ломается, но вот юзабельность этой альтернативы пока ... И перспектив не особо много.

4.128 , анним ( ? ), 13:43, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Делаете значек запуска на панели и прописываете в неё команду youtube-dl со всеми дополнительными опциями, и не забудьте включить запуск в терминале (или как оно по точнее). Теперь если перетащить ссылку из Qupzilla или Falkon, скрипт подхватит её и начнёт качать.

5.130 , анним ( ? ), 13:45, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По идее должно работать с любым браузером, поддерживающим перетаскивание ссылок.

Для проверки можно просто перетащить ссылку в окно текстового редактора.

6.133 , evkogan ( ? ), 13:58, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – спасибо. вечером попробую

5.142 , Мимо_Чебурашка ( ? ), 14:24, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А просто в терминале набрать тоже самое не вариант?Неужели вы по 100 раз на дню что-нибудь качаете?

Для запученных случаев есть графические обёртки для youtube-dl,но в эмуляторе терминала таки быстрее.

3.78 , Ordu ( ok ), 12:38, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *> абсолютное доминирование ведет к упадку, конечно же - лет через 500-800.* У вас ошибка на порядок вкралась. Доминирование даже международных государственных масштабов не длится дольше 100 лет. Но чем меньше нишка в которой происходит доминирование, тем больше шансов это доминирование потерять. Оценивая перспективы доминирования хрома, я не дам ему больше десяти лет.

4.95 , пох. ( ? ), 12:58, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ок, проигравший оплачивает ужин в непафосном кабаке страны третьего мира. Мне сюда: 6°07'37.0"N 80°06'18.0"E - там лобстер проверенно не тухлый, а вы можете выбирать. Числа 30 декабря 2029 - сойдет (летом там уныло, дожди)? Отсутствие выездной визы за неправильно исполненный на собеседовании в парткоме гимн не является оправданием (за десять лет можно и выучить). разумеется, джентльмены понимают, что речь о гугле, как бы на тот момент не назывался он и его хромой. (появление какой-то другой технологии, векторного-гипертекстового-фидонета-4.0, отправляющей хром и его пользователей куда-то на уровень пресловутых 5%, засчитывается, если во главе не стоит гугль или его прокладка) 5.132 , Ordu ( ok ), 13:57, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > разумеется, джентльмены понимают, что речь о гугле, как бы на тот момент не назывался он и его хромой. Нет, не понимают. Речь идёт о хроме, а не о гугле. Во-вторых, джентельмены ведь понимают, что речь идёт о монополии, а не о существовании? И ведь у джентельменов есть какой-то способ формально придти к выводу о наличии отсутствии монополии? Вот сейчас, когда у хрома 90% рынка (или сколько там у него?) нет никаких сомнений в монополии, а если у него будет 80%? Как измерить монополию? Я предлагаю способ -- падение доли рынка между двумя точками разнесёнными на год: это неплохой параметр, который легко зафиксировать, и который при этом снимает локальные флуктуации. > Мне сюда Можно это в человекочитаемом формате? Я не хочу сейчас заниматься выяснением, где можно найти переводчик с языка широт и долгот на русский.

