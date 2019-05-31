Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы

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|1.1, ryoken (ok), 10:44, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+30 +/–
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Гугель зло. Хромиум без блокировки рекламы, да и любой современный браузер - смотреть невозможно.
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|2.18, zzz (??), 11:25, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
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Гугл не вмешивается в разработку хромиума, говорили они, хромиум независимый, говорили они.
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|4.52, Аноним (52), 12:05, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дуть против ветра...
А так - да, суметь сделать браузер, быстрее и лучше конкурента. На основе сырцов конкурента.
Это - да. Путь.
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|5.140, Аноним (140), 14:21, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто-нибудь вообще этим говном от гугла пользуется?
Если да, то у меня только один вопрос - это каким надо быть просто конченным далбоёбом, чтобы юзать хром?
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|6.146, Аноним (146), 14:51, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Их очень много. В каждой новости о Файрфоксе они проводят перекличку и соревнование, кто смачнее плюнет в Лису какашкой.
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|4.54, zzz (??), 12:05, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не "патчите", а "форкайте" - патчи в хромиум проходят рецензирование гугловцами. Но всё это из разряда палемуна или mariadb - вечно отстающее поделие, в этом нет никакого смысла. Когда сайты перестанут открываться в замороженной версии - окончательно перейду на лису, в которой (для меня) есть лишь два косяка
- отсутствие расширения для выкачивания музыки с вк
- кривая реализация для большого числа вкладок (иконки сайтов начинают налезать друг на друга и дурная иконка аудио, налезающая на соседние вкладки, вместо того, чтобы, как в той же опере опере, накладываться на иконку сайта)
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|5.64, koko (?), 12:20, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> отсутствие расширения для выкачивания музыки с вк
torrent, youtube-dl, ...
>> кривая реализация для большого числа вкладок
Тоже расширениями, не?
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|6.70, zzz (??), 12:28, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что торрент и youtube-dl? Слушаю интернет-радио, понравилась композиция, зашел во вконтактик, нашел, послушал, скачал. Зачем мне эти пляски с выкачиванием целых альбомов (которые еще не всегда можно найти на торрентах) и уж тем более с рысканием по ютубу с выкачиваем переконвертированного аудио?
Расширениями, к сожалению, размер и поведение иконок не правится, надо руками лезть в css. Иконка аудио тоже не переносится на иконку сайта, она всегда торчит справа на расстоянии 30px от иконки сайта.
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|7.82, НяшМяш (ok), 12:47, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открою секрет - на торренте не обязательно всё качать, можно выбрать нужные файлы.
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|7.84, НяшМяш (ok), 12:48, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В последний раз пользовался расширением от SaveFrom. Вроде бы они и сейчас живы.
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|6.89, Аноним (81), 12:52, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а большое число вкладок это сколько? я совершенно не могу понять зачем открывать больше 5-7. это для меня уже много.
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|5.112, Аноним (112), 13:14, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Капец ты пробиватель дна. Нагуглить плагин способностей не хватает?
Подскажу что Video DownloadHelper для ff качает и видео и музыку с любого сайта и с vk.com.
Как вы так компьютером пользуетесь с мозгом размером с горошину.
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|5.131, KonstantinB (ok), 13:54, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз mariadb несколько лет сильно опережала Оракловскую версию mysql, и это единственная причина, по которой Oracle зашевелился.
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|5.147, anonimous (?), 14:54, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> отсутствие расширения для выкачивания музыки с вк
заходишь во вкладку about:addons, вбиваешь в поиске vk music downloader. Есть даже работающие варианты.
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|3.117, zz (??), 13:20, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>хромиум независимый, говорили они.
Кто говорил что он независимый? Все патчи принимает Google в одном лице. Телеметрия и новые возможности для слежки сперва попадают именно в хромиум если кто не знал. В хром ничего не контрибьютят, а просто собирают хромиум с некоторым закрытым DRM и программами партнёров.
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|2.125, Аноне (?), 13:33, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно создавать новый слой интернета. Т.е. как это было в 90х-начале 00х - преимущественно развитые люди в нём сидели, которым если что-то нужно, то сами найдут и выберут, кому бесполезно пихать в лицо ширпотребом.
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|1.2, Аноним (2), 10:49, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Если в enterprise-версии апи остается, значит из дерева исходников его реализацию вырезать не будут. Потому его, скорее всего, можно будет вернуть, пересобрав хромиум с дополнительным GN-флагом.
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|2.24, Дон Ягон (ok), 11:32, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если в enterprise-версии апи остается, значит из дерева исходников его реализацию вырезать не будут. Потому его, скорее всего, можно будет вернуть, пересобрав хромиум с дополнительным GN-флагом.
Это здравое рассуждение, но нужно таки дождаться и посмотреть, что там будет в Iridium/UngoogledChromium.
Ещё важный вопрос - не положат ли авторы соответствующих расширений на хромого, ибо если да, на наличие функционала в Pale-chromium'ах не столь уже принципиально.
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|3.56, Аноним (52), 12:07, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Психотерапия. :)))) Ибо жёсткий бизнес поставил цель. Сладкая ли, горькая пилюля, но проглотить придётся. Или сделать что-то ещё более трудное. Но тоже возможное.
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|2.86, Fyjybv755 (?), 12:50, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Если в enterprise-версии апи остается, значит из дерева исходников его реализацию вырезать не будут.
А разве исходники enterprise-версии открыты? Это же отдельный проприетарный продукт.
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|2.6, Mikevmk (?), 10:54, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И сколько именно по времени ты собираешься его не обновлять? А после выхода нового замечательного эксплойта тоже посидишь на старой версии?
Это не выход. Выход - форки и альтернативы.
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|3.19, IRASoldier_registered (ok), 11:25, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> форки и альтернативы
Хм. А чем плох вариант с Chrome Browser for enterprise? Таки ж "исключение будет сделано лишь для редакции Chrome для предприятий (Chrome for Enterprise), в которых поддержка API webRequest будет сохранена в прежнем виде".
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|4.29, Аноним84701 (ok), 11:37, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А чем плох вариант с Chrome Browser for enterprise?
https://cloud.google.com/chrome-enterprise/browser/download/
[CODE]
Download
Chrome Browser
Get the essential tools to deploy Chrome Browser for your enterprise.
Chrome bundle for Windows 64‑bit 63.4 MB DOWNLOAD
Chrome bundle for Windows 32‑bit 58.6 MB DOWNLOAD
Chrome DMG for Mac OS X 62.6 MB DOWNLOAD
---
See what's new in our latest release notes.
[/CODE]
Сборка только под винду и макось вас ничем не смущает?
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|5.48, IRASoldier_registered (ok), 11:58, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Сборка только под винду и макось вас ничем не смущает?
Вообще ничем не смущает. У меня / в конторе на линукс-машинах давно и традиционно используется Фокс, а Хром только на виндокомпах. Подозреваю, что примерно так же у многих.
А Хромиум - да, его скорее всего форкнут. И скорее всего - не кто попало, а народ из Вивальди. Течнер не упустит случая поругать Гугл и добавить своему проекту популярности.
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|6.66, Аноним84701 (ok), 12:22, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>> А чем плох вариант с Chrome Browser for enterprise?
>>Сборка только под винду и макось вас ничем не смущает?
> Вообще ничем не смущает. У меня / в конторе на линукс-машинах давно
> и традиционно используется Фокс, а Хром только на виндокомпах. Подозреваю, что
> примерно так же у многих.
Это прекрасно, что не смущает. Но! (как это ни странно) далеко не все являются Вами.
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|3.30, zzz (??), 11:38, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я один из своих браузеров, которым пользуюсь ежедневно, не обновляю уже три года. И до сих пор не поймал ни одного трояна, майнера или рекламщика.
С другой стороны, последняя версия не является гарантией непробиваемости - чего стоит недавняя уязвимость в RDP, эксплоитом для которой год торговали на биржах, и только в мае до MS дошли слухи и она выкатила патч.
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|3.61, zzz (??), 12:14, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего это блокировщики, которые сейчас работают хорошо, при той же конфигурации браузер+версия расширения через три года станут работать хуже? Если только жестко поменяют формат правил, но это дело весьма отдаленного будущего.
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|4.107, Akrnor (?), 13:10, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С того, что уеб-дизайнеры за это время придумают новые способы пропихнуть рекламки
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|2.58, zzz (??), 12:10, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будут, но не все. Года через два начнут потихоньку отваливаться - так, у меня в свое время отвалился ublock и great suspender. Так что тут только один вариант - выкачать все crx'ы, удалить урлы обновления и загрузить их в режиме разработчика.
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|1.4, Аноним (4), 10:51, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Таким темпом скоро появится Palechrome или Chromoon.
А еще интересно будет посмотреть на хромовую реализацию МС, если они оставят старый апи,
будет иметь смысл сидеть именно на нем в качестве замены от корпорации добра.
Ну еще и будут сборки от Васяна)
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|2.25, Дон Ягон (ok), 11:33, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Таким темпом скоро появится Palechrome или Chromoon.
Iridium
Ungoogled Chromium
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|3.34, пох. (?), 11:41, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> Таким темпом скоро появится Palechrome или Chromoon.
> Iridium
> Ungoogled Chromium
не, это ни разу не аналог паленой луны. Это всего лишь попытка вот тут подпилить, там подогнуть, оп - вот видите, теперь зонд мягенько вошел!
там изначально задача неверное поставлена - "вот в чроме есть зонд, давайте его напильником". Ну давайте - вот вам обновление чрома, которое с зондами впрямую не связано, но сломает всю экосистему (обновления либо прогнутся, либо перестанут выпускаться вообще)
И что делать будем?
Делать надо полноценный форк - с определенной целевой программой, интересной разработчикам (а не только полутора пользователям). Тогда есть хотя бы небольшой шанс что это взлетит.
Я был бы обеими лапами за такой форк чрома с целью, скажем, сделать человеческий интерфейс, а не это убожество. Но такого точно не будет.
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|4.44, Дон Ягон (ok), 11:55, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не, это ни разу не аналог паленой луны. Это всего лишь попытка вот тут подпилить, там подогнуть, оп - вот видите, теперь зонд мягенько вошел!
Безусловно. В chrome никогда не было XUL, поэтому, проводить полную аналогию нельзя.
> там изначально задача неверное поставлена - "вот в чроме есть зонд, давайте его напильником". Ну давайте - вот вам обновление чрома, которое с зондами впрямую не связано, но сломает всю экосистему (обновления либо прогнутся, либо перестанут выпускаться вообще)
Всё так.
> Делать надо полноценный форк - с определенной целевой программой, интересной разработчикам (а не только полутора пользователям). Тогда есть хотя бы небольшой шанс что это взлетит.
И с этим согласен. Iridium в этом плане пытается немного играть в независимость, но, боюсь, как только гугл начнёт хоть сколько-то серьёзно ставить палки в колёса, всё закончится.
> Я был бы обеими лапами за такой форк чрома с целью, скажем, сделать человеческий интерфейс, а не это убожество.
Про интерфейс согласен ещё больше, чем про всё остальное. В хромом он феерически мерзкий.
Как в прочем, и в ff после обовстралиса.
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|5.75, пох. (?), 12:36, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дело не в xul, а в наличии цели. У шерстяного была цель сохранить xul - ну чем-то он ему нравился. Этого хватило как минимум на самоподдерживающееся комьюнити и жизнеспособность проекта.
В свое время и в своем месте - вряд ли сейчас попытка имела бы успех - все уже забыли, что это за хрень такая и зачем может в хозяйстве пригодиться.
вот интерфейс- цель a) понятная b) полезная с) мамкины дизайнеры набигут, и может даже удастся кого-то пристроить к чему дельному - например, красивую страничку сбора донейта запилить.
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|6.90, Дон Ягон (ok), 12:52, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дело не в xul, а в наличии цели. У шерстяного была цель сохранить xul - ну чем-то он ему нравился. Этого хватило как минимум на самоподдерживающееся комьюнити и жизнеспособность проекта.
Цель формально и в условном Iridium есть. Другой вопрос, что недостаточно амбициозная, да.
Я согласен, что без понимания того, что ты делаешь и зачем, ничего жизнеспособного не получится.
> вот интерфейс- цель a) понятная b) полезная с) мамкины дизайнеры набигут, и может даже удастся кого-то пристроить к чему дельному - например, красивую страничку сбора донейта запилить.
Браузер с нормальным интерфейсом, безусловно нужен.
Но не думаю, что как единственная цель это может быть достаточным мотиватором.
А в идеале, надо бы как в XUL было - когда ты можешь достаточно гибко кастомизировать внешний вид и не только.
Я, например, долго сидел на Palemoon главным образом ради Pentadactyl, хотя очевидно, что такой UI понравится не всем.
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|3.77, пох. (?), 12:37, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а вы, смотрю, тонкий ценитель оттенков коричневого.
(я - ниасилятор, я что того понять не могу, что этого. Есть подозрение, что авторы тоже не понимали, у них другие задачи.)
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|1.5, Mikevmk (?), 10:52, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Гугл просто начинает, или продолжает, если хотите, свой долгий путь к упадку. И он обязательно дойдет, дайте время только
Их желание заработать на рекламе понятно
Надо просто действовать как всегда - форки и альтернативы, мы голосуем ногами за лучшую, если ног достаточно, то она завоевывает рынок
И никаких проблем
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|2.8, имя (?), 10:58, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>мы голосуем ногами за лучшую, если ног достаточно, то она завоевывает рынок
и сколько таких как вы? средний пользователь и не пошевелится, а в проблемах с рекламой будет винить и разработчиков дополнений и сайтов, но только не гугл.
А еще есть люди, который всерьез считают эдж нормальным браузером, там вообще все плохо. Вам пора бы наконец понять, что большинство пользователей отнюдь не прекрасно разбираются в ПО.
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|3.12, пох. (?), 11:08, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А еще есть люди, который всерьез считают эдж нормальным браузером, там вообще все плохо.
типикал борец с системой, ага. Прекрасно разбирается в ПО.
P.S. да, там все плохо - реклама блокируется, ублок работает.
Ну телеметрия сливается не (только) твоему любимому гуглю, это, конечно, хорошо.
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|4.15, имя (?), 11:21, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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еще один админ фряхи через путти? иди своей дорогой, странник.
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|5.33, zzz (??), 11:40, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Еще один мамкин кулхацкер, борющийся за все хорошее против всего плохого?
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|3.23, IRASoldier_registered (ok), 11:30, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>там вообще все плохо
Скажем так. Edge (оригинальный, а не тот, который на Chromium - про него пока ничего не могу сказать, не было возможности посмотреть) с включенным AdGuard Антибаннером (именно этим блокировщиком) - достаточно юзабелен и не отличается какими-то прям вот особенно унылыми специфичностями и жором ресурсов. Не считая в упор непофиксенных за N лет некоторых конкретных интерфейсных багов, несмотря на постоянные сообщения в техподдержку Майкрософта от кучи юзеров.
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|2.11, пох. (?), 11:06, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Гугл просто начинает, или продолжает, если хотите, свой долгий путь к упадку.
абсолютное доминирование ведет к упадку, конечно же - лет через 500-800.
> И он обязательно дойдет, дайте время только
ждите, ждите.
> Надо просто действовать как всегда
поныть на опенетике, поставить "альтернативу", убедиться что интернет паламалася, вернуть хром, гордиться собой.
И никаких проблем.
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|3.46, тщт (?), 11:55, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у вас инфа со времен римской империи не обновлялось походу, слухи теперь минестрелями не разносятся, для этого есть убогий ватсап, который активно сжирается приемлемым телеграммом, еще парачка пиаракций от ркн и все будет шоколадно.
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|4.51, Дон Ягон (ok), 12:04, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> убогий ватсап
> приемлемым телеграммом
Ахахаха.
Выбор между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом.
Блин, так похоже на ситуацию с Chrome и Firefox =\.
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|5.87, НяшМяш (ok), 12:51, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А взаимодействие с окружающими примерно так и выглядит. Когда нужно общаться с людьми, уж лучше тележку юзать, которая хавает 200 метров, полная каналов с гифками и видосами, чем какой-нибудь скайп в 500 мб или, простигосподи, слак в гигабайт.
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|6.91, Дон Ягон (ok), 12:55, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Когда нужно общаться с людьми, уж лучше тележку юзать, которая хавает 200 метров, полная каналов с гифками и видосами
Да я тоже ей пользуюсь, куда от неё деться?
Но считать telegram-desktop или вебморду удобной вообще никак не могу - это УЖОС.
Но да, в том же вотсапе морда не лучше, а интерфейс только на жирном JS.
Хрен бы с ним, ОЗУ у меня много. А вот то, что все эти клиенты выглядят как выкидыши мобильных приложений - это меня печалит куда сильнее.
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|4.79, пох. (?), 12:39, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у вас инфа со времен римской империи не обновлялось походу
ну так с третьим рей...простите, римом - какая-то фигня, никому те мокшански болота неинтересны в исторической перспективе.
А с предыдущими ситуация вот примерно такая, и вряд ли что изменится.
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|3.59, evkogan (?), 12:12, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вчера искал как в Falkon скачать видео.
Пока никак, пришлось запускать FF-esr с установленными плагинами.
Так что альтернатива вроде и есть и инет как таковой не ломается, но вот юзабельность этой альтернативы пока ... И перспектив не особо много.
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|4.128, анним (?), 13:43, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Делаете значек запуска на панели и прописываете в неё команду youtube-dl со всеми дополнительными опциями, и не забудьте включить запуск в терминале (или как оно по точнее). Теперь если перетащить ссылку из Qupzilla или Falkon, скрипт подхватит её и начнёт качать.
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|5.130, анним (?), 13:45, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По идее должно работать с любым браузером, поддерживающим перетаскивание ссылок.
Для проверки можно просто перетащить ссылку в окно текстового редактора.
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|5.142, Мимо_Чебурашка (?), 14:24, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А просто в терминале набрать тоже самое не вариант?Неужели вы по 100 раз на дню что-нибудь качаете?
Для запученных случаев есть графические обёртки для youtube-dl,но в эмуляторе терминала таки быстрее.
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|3.78, Ordu (ok), 12:38, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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*> абсолютное доминирование ведет к упадку, конечно же - лет через 500-800.*
У вас ошибка на порядок вкралась. Доминирование даже международных государственных масштабов не длится дольше 100 лет. Но чем меньше нишка в которой происходит доминирование, тем больше шансов это доминирование потерять. Оценивая перспективы доминирования хрома, я не дам ему больше десяти лет.
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|4.95, пох. (?), 12:58, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ок, проигравший оплачивает ужин в непафосном кабаке страны третьего мира. Мне сюда: 6°07'37.0"N 80°06'18.0"E - там лобстер проверенно не тухлый, а вы можете выбирать. Числа 30 декабря 2029 - сойдет (летом там уныло, дожди)? Отсутствие выездной визы за неправильно исполненный на собеседовании в парткоме гимн не является оправданием (за десять лет можно и выучить).
разумеется, джентльмены понимают, что речь о гугле, как бы на тот момент не назывался он и его хромой.
(появление какой-то другой технологии, векторного-гипертекстового-фидонета-4.0, отправляющей хром и его пользователей куда-то на уровень пресловутых 5%, засчитывается, если во главе не стоит гугль или его прокладка)
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|5.132, Ordu (ok), 13:57, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> разумеется, джентльмены понимают, что речь о гугле, как бы на тот момент не назывался он и его хромой.
Нет, не понимают. Речь идёт о хроме, а не о гугле. Во-вторых, джентельмены ведь понимают, что речь идёт о монополии, а не о существовании? И ведь у джентельменов есть какой-то способ формально придти к выводу о наличии отсутствии монополии? Вот сейчас, когда у хрома 90% рынка (или сколько там у него?) нет никаких сомнений в монополии, а если у него будет 80%? Как измерить монополию? Я предлагаю способ -- падение доли рынка между двумя точками разнесёнными на год: это неплохой параметр, который легко зафиксировать, и который при этом снимает локальные флуктуации.
> Мне сюда
Можно это в человекочитаемом формате? Я не хочу сейчас заниматься выяснением, где можно найти переводчик с языка широт и долгот на русский.
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|1.7, Аноним (7), 10:57, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отлично. В правильном направлении идут. Создатели Firefox тоже двумя руками поддерживают такие нововведения.
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|2.17, пох. (?), 11:25, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Отлично. В правильном направлении идут. Создатели Firefox тоже двумя руками поддерживают
> такие нововведения.
одной. Вторая у них где-то под столом. (а, простите, ошибся - это хвост. Рук у них четыре и все заняты.)
поэтому новый улучшизм с очередной "защитой пользователя от того и так как решит мурзила" появится с запозданием.
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|1.9, Wilem (?), 10:58, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот поэтому наличие конкурента обязательно. Пока есть фф, совершенно по барабану что там делает гугл с их браузером.
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|2.28, Аноним (28), 11:37, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот только лиса сама уже попахивает: толпы маркетолухов и рисователей новых иконок, на фоне которых реальная работа почти незаметна. Любое нововведение обязательно сдобрено в релизах тем, что проплачно "партнерами"-корпорастами, а пользователям будет во вред.
Пора уже принять реальность: конкуренции нет, есть раздел рынка за счет рекламы/откатов и его окучивание. "Альтернативы" и форки при наборе базы будут делать так же.
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|3.53, Аноним84701 (ok), 12:05, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот только лиса сама уже попахивает: толпы маркетолухов и рисователей новых иконок,
> на фоне которых реальная работа почти незаметна. Любое нововведение обязательно сдобрено
> в релизах тем, что проплачно "партнерами"-корпорастами, а пользователям будет во вред.
Лису гугол финансировал еще 15 лет назад.
https://www.mozilla.org/en-US/foundation/annualreport/2009/faq/
> What is the status of the organization's contract with Google?
> We have had a productive relationship with Google since 2004 and that relationship remains healthy.
> To date, we have renewed our contract three times, in 2005, 2006 and 2008. The current version extends through 2011.
> We believe that search providers will remain a solid generator of revenue for Mozilla for the foreseeable future.
https://www.mozilla.org/foundation/documents/mf-2006-audited-financial-stateme
> Revenues and Other Support:
> Royalties - search $61,501,145 $ 50,516,268
> Royalties - product sales 94,590 171,329
С тех пор изменилась только сумма/процент общего ( 85+% всех доходов) финансирования, причем в заметно большую сторону.
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|4.96, пох. (?), 13:00, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а яху они таки нагнули, или те все же умудрились отмазаться?
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|5.134, Аноним84701 (ok), 14:00, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а яху они таки нагнули, или те все же умудрились отмазаться?
Доживем до "annual report 2018" -- увидим, отмазались или просто позу сменили на более удобную.
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|2.88, Ordu (ok), 12:52, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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При чём здесь демократия? Он указывает на общепризнанную неэффективность капитализма (не демократии), которая возникает из монополии. Этот тип неэффективности безусловно признаётся даже самыми упёртыми фридманистами от экономики.
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|1.14, ёнкр (?), 11:16, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Из мобильного Firefox Focus в замен обычного, просто выкинули все дополнения.
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|1.16, Дон Ягон (ok), 11:22, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мда, Google, кажется очень не хочет, чтобы я на хромого свалил. Только мысли появятся, как сразу Google что-то этакое выдаёт, после чего даже тень мыслей про это пропадает.
Печально, что при этом всём Mozilla, кажется, хочет чтобы я на хромого ушёл.
Нет пути.
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|2.26, пох. (?), 11:36, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет пути.
ну да, в общем-то все равно, с "хорошим" или с "плохим" следователем разговаривать - так и так сядешь.
все что остается делать - это засылать денег в палевную луну - пользоваться ей при этом необязательно, но поддерживать на плаву единственную хотя бы теоретически независимую альтернативу - стоит.
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|3.39, Дон Ягон (ok), 11:48, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все что остается делать - это засылать денег в палевную луну - пользоваться ей при этом необязательно
Не так давно успел благополучно свалить с неё.
Не, сама идея мне нравится, и очень, но пользоваться ей местами сложно - поделия хипстерских вебмакак и в ff-то не всегда работают.
Ну и разработчики там не сказать, что очень адекватные.
> но поддерживать на плаву единственную хотя бы теоретически независимую альтернативу - стоит.
Последнее время с бОльшим интересом смотрю в сторону Iridium/Ungoogled Chromium. Хотя слышал мнение, что даже им не удалось всецело выпилить google из себя, несмотря на огромное желание (не знаю, насколько это близко к истине, но могу поверить).
Проблема palemoon в том, что те же ublock и umatrix там будут работать только старые, актуальные же - нет. Пока я пользовался палёным мне это не создавало проблем и всё, что мне надо, расширения делали, но в перспективе это мрак и тлен.
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|3.57, анонн (?), 12:09, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дон Ягон
> OpenBSD
> все что остается делать - это засылать денег в палевную луну
О да!
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|4.72, Дон Ягон (ok), 12:31, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Дон Ягон
>> OpenBSD
>> все что остается делать - это засылать денег в палевную луну
> О да!
Намёк на https://github.com/jasperla/openbsd-wip/issues/86 ?
Да если бы оно точно того стоило, протащить в порты наверное можно было бы.
Вот только не уверен, в том, что оно того стоит. Какой бы хорошей мне не казалась идея.
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|3.63, evkogan (?), 12:20, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем ковыряться в зомби монстрах, есть falkon, есть ottis.
И веб они показывают нормально (по крайней мере falkon).
Вот дополнений там совсем мало. AdBlock есть, а скачать видео нечем.
Но запилить плагины под готовый браузер проще.
И толку больше.
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|4.99, пох. (?), 13:03, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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потому что бороться с монстром может только монстр.
А ваш флакон в следующей версии просто пересоберут с новой версией хромоядра - разумеется, и эта фича там тоже будет. При том что плагины от хромого и так не работают, а свои писать никто не будет.
> Но запилить плагины под готовый браузер проще.
запилите. Вам списочек того, чего мне не хватает под palemoon прислать почтой или контейнерными перевозками?
под флакон не запилят по тем же самым причинам - нет документации, нет донейтов, нет разработчиков, нет даже образцов для копипастинга.
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|5.136, evkogan (?), 14:06, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы бы хоть смотрели о чем пишете прежде чем писать.
Доки есть, есть плагины уже в комплекте, берите смотрите и копипастите.
И движок там как был живой и развивающийся так и есть и кстати хромого на его основе делали когда-то.
И это под палемун никто писать не хочет, 1 разработчик и все.
Falkon гораздо живее.
А пилить уровень совместимости для плагинов хромого, не надо. Вон один уже запилил, ничего хорошего не вышло.
И плагинов на самом деле надо не много. Ну не нужно 100500 плагинов с почти одинаковой функциональностью.
ЗЫ: то что нужно лично Вам в палемуне можете слать куда угодно даже контейнерными перевозками.
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|1.20, Аноним11 (?), 11:26, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Максим Чирков, а вы разве не собиральсь убрать с сайта рекламу и аналитику от злой корпарации гугл?
google-analytics.com
googlesyndication.com
если тут и на лоре это не убирают, то что говорить про остальные сайты и про остальных пользователей, которые якобы буду возмущаться где-то (про которых тут пишут)?
кой смысл в этих форках чего-то там, если сами ИТ-юзеры жрут это г* ?
вы в новостях поднимаете темы плохих корпараций (которые делают на вас деньги, продают и сливают по "ошибке" данные и т.д.), но самиже вставляете их зонды себе в **** (синий голубок, мордокнига, гуглозонд и др.)
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|2.32, Ананим12 (?), 11:40, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо он недоклянчил там с предновогодними сборами средств "на развитие проекта".
ну пусть хоть такая реклама и телеметрия, легко режется.
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|3.36, пох. (?), 11:46, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Видимо он недоклянчил там с предновогодними сборами средств "на развитие проекта".
> ну пусть хоть такая реклама и телеметрия, легко режется.
лучше бы прибрали куда-нибудь рекламные баннеры внизу страницы - я не собираюсь по ним кликать (как, полагаю, абсолютно все взрослое население опеннета, а с [запрещенное слово] пользы только барабан - денег-то у них нет) и они режут глаза. cumwhore-хостера можете оставить, он в целом совпадает с гаммой сайта и почти не мешается.
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|2.83, Аноним (83), 12:47, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думается мне, что чтобы убрать гугл-аналитику с опеннета понадобятся денежки на сервер для своей аналитики (есть готвые, но где-то ему надо крутиться). Задонатить готов?
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|3.101, пох. (?), 13:04, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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готов ему лично скомпилить awstats.
зачем такому сайту еще какая-то более другая анал-итика - не знаю.
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|2.100, Аноним (100), 13:03, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открою вам секрет, что рекламу и счётчики Google ставят главным образом не для рекламы и не для аналитики. Просто в случае наличие этого кода Google индексирует новые статьи сразу после первого на них входа, т.е. через пять секунд статья уже известна Google и выводится в его сервисах. Без этого будет индексироваться от одного дня до недели, пока бот дойдёт, если вообще доберётся. Поэтому код Google на сайтах это не блажь, а насущная необходимость.
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|3.105, пох. (?), 13:06, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня нет на своих поделках рыгламы и анал-итики. гуглобот долбится с такой силой, что скрыть от него новую статью невозможно в принцпе (что, разумеется, не означает, что он ее собирается использовать в поиске). Какие нафиг недели, с разморозочкой вас.
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|1.22, Аноним (-), 11:30, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы
Кого то это бобро удивило? ;)
И да, что там у нас с открытыми и распределенными (поддерживающими полное шифрование от клиента к клиенту через какую нибудь анонимизурующую оверлейную сеть, намекаю на Tor или чего то, того же поля ягоды) поисковыми системами?
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|2.27, пох. (?), 11:36, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И да, что там у нас с открытыми и распределенными (поддерживающими полное
> шифрование от клиента к клиенту через какую нибудь анонимизурующую оверлейную сеть,
> намекаю на Tor или чего то, того же поля ягоды) поисковыми системами?
все по прежнему - никому не нужны.
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|4.108, пох. (?), 13:10, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если по делу. Если бы все ПО для распределенной поисковой машины было бы опакечено, и
> устанавливалось бы в пару кликов
я все равно не стал бы ставить неведомо что, собранное неведомо кем, в чем я не разбираюсь. Ни в виртуалку, ни в модный неймспейс.
и тем более предоставлять ему ресурсы (а поисковику нужно держать индекс, это много, и это ценный диск, а не бесполезный васян-сайту процессор).
а если оно еще и в тор лезет - то и вовсе нафиг. Его и мой провайдер не одобряет, и мне не нужно то, что из тора может ко мне заглянуть на огонек.
и да, у меня есть ресурсы и возможность - в отличие от типовых анонимов с хоменетами за тройным натом.
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|5.124, Аноним (-), 13:30, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит, оно Вам не нужно.
И да, всегда спрашивайте "своего" провайдера (патию, правитьльство, ..., и.т.д. и.т.п.), что Вам нужно.
Ой, а че это я совсем рассосался, и где это я? Не совсем ли еще приподнялся (погрузился ;) ?
Жевать как правило легче, чем думать (тем более что то сделать). Хотя, говорят, что жевательный процесс увеличивает приток крови к голове (зачем? ;).
Не раздора ради, а улыбки для. И вообще все выше сказанное может иметь случайные совпадения с проистекающей в данный момент в данном месте действительностью (недействительностью ;)
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|6.126, пох. (?), 13:35, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И да, всегда спрашивайте "своего" провайдера (патию, правитьльство, ..., и.т.д. и.т.п.), что Вам нужно.
мне немножко дороги мои с ним отношения, чтобы нарушать полиси (а партия и правительство сами позаботятся, чтобы нарушать вам было дорого)
и да, такое ненужное - ненужно. Не только мне, а и никому вообще, кроме опеннетовских мечтателей йуного возраста, которые все равно ничем мир не удивят.
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|1.31, Вася (??), 11:39, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут надо параллельно давать ссылку на новость как Гугл мешает другим браузерам отображать youtube и т.п.
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|2.37, гугель (?), 11:47, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Тут надо параллельно давать ссылку на новость как Гугл мешает другим браузерам
> отображать youtube и т.п.
мы не мешаем! мы же не виноваты, что они не умеют прекрасный почти-уже-стандарт-quickhtml3.2 и dom0?
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|1.41, Аноним (41), 11:50, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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хром нарушает работу дополнений
у лисы массовые публикации вредоносных дополнений
w3m, lynx, links2, etc и ничего лишнего
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|1.43, rshadow (ok), 11:54, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Вообще наезд на скорость обработки является не аргументом а наглой ложью. Блокировщик столько всякого говна выкидывает что при его отключении среднестатистический сайт раза в 2 дольше загружается.
А хочу я менять сраницу выдачи или нет, вообще не их ума дела. Если хотят пусть странички в огороженном pdf выдают, а не ибут всем мозги.
А в целом они конечно засранцы. Надо все это было сразу продумывать, и платным делать. А не водить народ за нос столько лет. Такая упущенная прибыль.
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|2.109, пох. (?), 13:12, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в целом они конечно засранцы. Надо все это было сразу продумывать, и платным делать.
они продумали и решили что ты - зять-нехй-взять. Если верить легенде - Блинн с другом уже заложили свои использованные презервативы, чтобы еще недельку пооплачивать траффик, прежде чем со скрипом согласились взять деньги там, где их было.
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|1.49, Ан0нимчик (?), 11:59, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Да вообще-то монополизация рынка браузеров, скорее их движков, завершена уже процентов на 99%. Уже писали, что для веб-приложений, фактически имеется только одна единая говноплатформа Сhromium/Electron от Google с Microsoft. Firefox нужен только в качестве Diversity - для того, чтобы было что представить антимонопольным службам, борцунам системой, да и выделить деньги на альтернативно-одаренных трансгендеров. Доля FF по gs.statcounter.com 4,86% ,по radar.yandex.ru/browsers 4,32%. Приплыли - монополия 100%, где FF только жупел для видимости альтернативы.
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|2.55, ёнкр (?), 12:07, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полная и окончательная монополизация, с игрой в альтернативу в виде калечного Огнелиса. Я это понял, ещё когда сообща бинарные плагины уничтожали.
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|3.69, zzz (??), 12:23, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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XUL надо было выкинуть на помойку еще лет 10 назад, уже тогда всё это приводило к крашам и тупнякам. Или забыли, когда лиса получила прозвище "тoрмозилла"?
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|2.60, Аноним (-), 12:13, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да понятно, что в ложную альтернативу фуррифокс пихают, который просто ничего не может. Та же самая гуглемозилла играет в альтернативы
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|1.50, Moebius (ok), 12:01, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пусть блокировщики зарубят. Не только API, но и дополнения пускай забанят, а в каталоге на их месте повесят надпись "ничего личного...". Может тогда конкуренция возобновится, а я пока огнелисом обойдусь.
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|2.110, Аноним (110), 13:13, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы так говорите словно этот клон хрома чем-то лучше. Разве что адблок _пока_ работает.
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|1.65, Аноним (65), 12:20, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да пускай в самых популярных браузерах и всех его клонах будут неэффективные блокровщики рекламы. Сайты расслабятся, перестанут бороться с адблоками, а мы продолжим юзать форк. Обычный юзверь тоже доволен если гугль по дефолту хоть какую-то рекламу будут блокировать.
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|1.73, lsh (?), 12:33, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скажите, а есть возможность уйти с Chrome, но иметь возможность пользоваться Google-синхронизацией (по крайней мере, закладки)? Или оно этого не стоит, и нужно смотреть например в сторону Firefox Sync или, возможно, других популярных Chromium-based браузеров?
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|2.138, Максим (??), 14:17, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я сделал импорт всего в Firefox и вошёл в Firefox Sync. Firefox Sync использует E2E шифрование, т.е никто не увидит твои закладки в отличии от того же гугла в их браузере. Для совсем параноиков можно поднять свой Firefox Sync сервер.
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|1.74, Аноним (76), 12:36, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зачем рекламу блокировать на клиенте. Её должен блокировать серьёзный аппаратный прокси. Заодно было бы не плохо убирать всю шелуху.
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|2.85, vz_2 (?), 12:49, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот прокси попадёт в их чёрный список, проще фаервол настроить или поставить, если винда, уже такой нацеленный.
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|3.106, Твоя мама (?), 13:08, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас уже клауд головного мозга? Что мешает такой прокси на своей машине для личного пользованя гонять?
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|4.111, vz_2 (?), 13:13, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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он говорил про отдельный аппаратный прокси, а не то что придумал между строк, сынок
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|8.122, vz_2 (?), 13:25, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кем роутеры с поддержкой списка блокировки выпускаются Дадут ли производителям ... текст свёрнут, показать
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|8.123, vz_2 (?), 13:28, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну и к чему денежные траты за аппаратный комплекс Получается купил прокси или с... текст свёрнут, показать
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|6.141, Аноним (83), 14:21, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нежелание майнить для очередного скрипт-киддиса на железке, за которой никто не следит. Который и MitM там же тебе организуется, потому что без него ты через прокси в HTTPS не пролезешь.
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|2.98, Аноним (110), 13:02, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что делать с рекламой которая js-ом вставляется? Решать проблему останова?
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|3.116, Аноним (110), 13:19, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут вариант разве только рендерить странички на таком прокси в headless-вебките каком-нибудь, а потом передавать с проксика в специальный клиент только необходимую информацию.
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|5.127, гугель (?), 13:37, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати, господа, а не знаете может кто-то уже запилил подобное?
мы. называется - хром.
А никакого другого интернета у вас все равно нет.
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|2.120, Всем Анонимам Аноним (?), 13:23, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, проблемы с https и quic.
Во-вторых, распределение на клиентов будет более масштабируемо, чем использование 1 ресурса.
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|1.92, Попугай Кеша (?), 12:55, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда накопится критическая масса недовольных политиками разработчиков Google / Mozilla - тогда да прибудет новый форк! Хороший и с webRequest )
А пока все молча жрут, что дают и тяфкают
Массовое сознание отдыхает, капиталюги проклятые будут делать то, что им угодно.
Сначала подсадили (2008-й год) - Google
Теперь доят паству
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|2.139, Ordu (ok), 14:20, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тогда да прибудет новый форк! Хороший и с webRequest
У тебя есть brave, который чистит chromium от всего, что там лишнего есть, и кроме того включает webRequest для аддонов. Это и не гугл, и не мозилла.
> А пока все молча жрут, что дают и тяфкают
Большинство всегда поступает именно так, оно движется стадом куда скажут. У остальных всегда есть выбор. Я не понимаю, что вынуждает людей оглядыватья на большинство. Вот ты, например, зачем на них оглядываешься и почему тебе вообще интересно, сколько процентов у того или иного браузера?
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|1.102, Аноним (110), 13:04, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господа, а что мешает просто использовать предоставляемый гуглом сервис блокировки рекламы и добавить расширение которое блокирует только заапрувленную гуглом рекламу? Так думах может проще в лимит API уместиться.
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|1.104, Всем Анонимам Аноним (?), 13:06, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а тесты эти кто-то проверял? эти тесты проверяли на многопоточность? это проверяли на мобильниках, сколько батарейки они едят? или мы абсолютно доверяем всего одному тесту с красивыми, но малопонятными графиками?
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|1.135, svsd_val (ok), 14:05, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если внедрят будет очередной никому ненужный бредовый браузер и все нормальные люди пойдут ставить другой....
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|1.148, Аноним (148), 14:55, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как только задействуют третий манифест, заморожу его обновления. Пусть лапу сосут.
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