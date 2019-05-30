Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.9.0

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.9, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска. В новой версии: Возможность маршрутизации запросов по аргументам URI, заголовкам и Cookie; "headers": [ { "Accept-Encoding": "*gzip*", "User-Agent": "Mozilla/5.0*" }, { "User-Agent": "curl*" } ]

В шаблонах сопоставления маршрутов реализована поддержка масок в середине выражения. Например, "host": ["eu-*.example.com", "!eu-5.example.com"]

Поддержка операций, отправляемых с использованием метода POST, для манипуляции содержимым массивов в конфигурации (изменения передаются в формате JSON); curl -X POST -d '{"match": {"uri": "/production/*"}, \ "action": {"pass": "applications/wiki-prod"}}' \ --unix-socket=/path/to/control.unit.sock \ http://localhost/config/routes/

Поддержка смены пользователя и группы при помощи capabilities CAP_SETUID и CAP_SETGID в Linux без выполнения основного процесса под привилегированным пользователем.



