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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.9.0

30.05.2019 21:42

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.9, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Возможность маршрутизации запросов по аргументам URI, заголовкам и Cookie; 
    
    "headers": [
        {
            "Accept-Encoding": "*gzip*",
            "User-Agent": "Mozilla/5.0*"
        },
        {
            "User-Agent": "curl*"
        }
    ]
  • В шаблонах сопоставления маршрутов реализована поддержка масок в середине выражения. Например, 
    
   "host": ["eu-*.example.com", "!eu-5.example.com"]
  • Поддержка операций, отправляемых с использованием метода POST, для манипуляции содержимым массивов в конфигурации (изменения передаются в формате JSON); 
    
    curl -X POST -d '{"match": {"uri": "/production/*"}, \
       "action": {"pass": "applications/wiki-prod"}}'  \
       --unix-socket=/path/to/control.unit.sock        \
       http://localhost/config/routes/
  • Поддержка смены пользователя и группы при помощи capabilities CAP_SETUID и CAP_SETGID в Linux без выполнения основного процесса под привилегированным пользователем.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.8 с поддержкой Java
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.4
  6. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: unit, nginx
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