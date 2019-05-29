Уязвимость в Docker, позволяющая выбраться из контейнера

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|1.1, Аноним (1), 13:22, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ждем комментаторов с искрометными шутками про "девляпсов" и "контейнеры нинужны".
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|2.5, Аноним (5), 13:30, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему это не нужны? Это хорошый способ предотвратить возможность какому-нибудь софтверному каловому монстру засрать твою систему кривыми либами зависимостей. А те кто пытается использовать решения, изначально не разрабатывавшиеся безопасными, для изоляции - сами себе злобные буратина.
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|2.8, Аноним (8), 13:49, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если писать код абсолютно правильно, то контейнеры не особо то и нужны. Но с ними проще, на многое можно забить.
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|3.10, kai3341 (ok), 14:07, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Если писать код абсолютно правильно, то контейнеры не особо то и нужны. Но с ними проще, на многое можно забить.
> абсолютно
максималист детектед. Возвращайся в мир собственных фантазий
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|3.11, анонн (?), 14:11, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> шутка, повтроненная в пятидесятый раз уже не смешна
Кто бы это Астахалу объяснил?
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|2.14, пох. (?), 14:26, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну он вроде обещался за вылезание из контейнера, а не за эксплуатацию уязвимости в самом дыркере
тут, как я понимаю, традиционно, нужен доступ к docker socket или лох, который это сделает за тебя в оговоренный момент. А это человеческие отношения, это сложно - проще получить свой биткойн с этих вот - "я вчера взламал твой кампьютер, хакнул твой вебкамера и заснятое разошлю по списку всех тваих кантактов если не пришлешь мне деньгов". Раньше они хоть правда пытались подбирать пароли и иногда даже присылали их, а теперь уже не парятся - видимо, и так неплохо выходит.
И только я, как дурак, сижу без вебкамеры :-(
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|3.22, Fyjybv755 (?), 15:09, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лох, который это сделает за тебя в оговоренный момент.
И вероятность удачи порядка 1% на попытку. Очень долго придется несчастного лоха мучить...
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|2.18, Fyjybv755 (?), 15:06, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну где тот аноним, который биткоинами разбрасывался? месяц даже не прошел )))
Он обещал за выход из контейнера. А сабжевая жуткая мега-уязвимость предполагает, что вы уже вне контейнера и имеете полномочия для управления докером (группа docker, в которую обычно входят только админы).
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|1.16, corvuscor (ok), 14:40, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Атака может быть совершена только в момент выполнения администратором команды "docker cp" для копирования файлов в контейнер или из него.
Вот уязвимость так уязвимость... Я аж забоялся...
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|1.20, Fyjybv755 (?), 15:08, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Таким образом атакующему необходимо каким-то образом убедить администратора Docker в необходимости выполнения этой операции и предугадать используемый при копировании путь.
Может, проще сразу попросить рутовый доступ? А что, неплохая уязвимость получается - любой линукс взломать можно. И *bsd тоже. "Каким-то образом убедить админа, что вам нужен рутовый шелл".
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