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Уязвимость в Docker, позволяющая выбраться из контейнера

29.05.2019 11:15

В инструментарии для управления изолированными Linux-контейнерами Docker выявлена уязвимость (CVE-2018-15664), которая при определённом стечении обстоятельств позволяет получить доступ к хост-окружению из контейнера при наличии возможности запуска своих образов в системе или при доступе к выполняемому контейнеру. Проблема проявляется во всех версиях Docker и остаётся неисправленной (предложен, но пока не принят, патч, реализующий приостановку работы контейнера на время выполнения операций с ФС).

Уязвимость позволяет извлечь файлы из контейнера в произвольную часть ФС хост-системы при выполнении команды "docker cp". Извлечение файлов выполняется с правами root, что даёт возможность прочитать или записать любые файлы в хост-окружении, чего достаточно для получения контроля за хост-системой (например, можно переписать /etc/shadow).

Атака может быть совершена только в момент выполнения администратором команды "docker cp" для копирования файлов в контейнер или из него. Таким образом атакующему необходимо каким-то образом убедить администратора Docker в необходимости выполнения этой операции и предугадать используемый при копировании путь. С другой стороны атака может быть совершена, например, при предоставлении облачными сервисами средств для копирования файлов конфигурации в контейнер, построенных с использованием команды "docker cp".

Проблема вызвана недоработкой в применении функции FollowSymlinkInScope, вычисляющей абсолютный путь в основной ФС на основании относительного пути, учитывающего размещение контейнера. В процессе выполнения команды "docker cp" возникает кратковременное состояние гонки, при котором путь уже проверен, но операция ещё не выполнена. Так как копирование производится в контексте основной ФС хост-системы в указанный промежуток времени можно успеть подменить ссылку на другой путь и инициировать копирование данных в произвольное место файловой системы вне контейнера.

Так как временное окно проявления состояния гонки сильно ограничено в подготовленном прототипе эксплоита при выполнении операций копирования из контейнера удалось добиться проведения успешной атаки в менее 1% случаев при цикличной подмене символической ссылки в пути, используемом в операции копирования (успешная атака была совершена после примерно 10 секунд попыток непрерывно в цикле скопировать файл командой "docker cp").

При выполнении операции копирования в контейнер можно добиться повторяемой атаки по перезаписи файла в хост-системе всего в несколько итераций. Возможность атаки связана с тем, что при копировании в контейнер применяется концепция "chrootarchive", в соответствии с которой процесс archive.go извлекает архив не в chroot корня контейнера, а в chroot родительского каталога целевого пути, подконтрольного атакующему и не останавливает при этом выполнение контейнера (chroot используется как признак для эксплуатации состояния гонки).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В Docker 1.12.6 устранена уязвимость, позволяющая выбраться из контейнера
  3. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
  4. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
  5. OpenNews: Уязвимость в Docker, связанная с предоставлением доступа к /proc/acpi
  6. OpenNews: Из каталога Docker Hub удалено 17 образов контейнеров с вредоносным кодом
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: docker
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  • 1.1, Аноним (1), 13:22, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ждем комментаторов с искрометными шутками про "девляпсов" и "контейнеры нинужны".
     
     
  • 2.2, КэГэБэ эСэСэСэР (?), 13:25, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контейнеры нинужны, у меня на Windows 10 ничего не изолировано и работает.
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov_N0 (?), 13:26, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ждем комментаторов с искрометными шутками про "девляпсов" и "контейнеры нинужны".

    "" Дыркер -- он про сак-сцесс и искромётные комментарии! ""
    ++https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117218.html#41

     
  • 2.5, Аноним (5), 13:30, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему это не нужны? Это хорошый способ предотвратить возможность какому-нибудь софтверному каловому монстру засрать твою систему кривыми либами зависимостей. А те кто пытается использовать решения, изначально не разрабатывавшиеся безопасными, для изоляции - сами себе злобные буратина.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:49, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если писать код абсолютно правильно, то контейнеры не особо то и нужны. Но с ними проще, на многое можно забить.
     
     
  • 3.10, kai3341 (ok), 14:07, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >  Если писать код абсолютно правильно, то контейнеры не особо то и нужны. Но с ними проще, на многое можно забить.
    > абсолютно

    максималист детектед. Возвращайся в мир собственных фантазий

     

  • 1.4, Аноним (-), 13:26, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    #nobigfatdaemon
     
  • 1.6, ыфективный манагер (?), 13:46, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    S in docker stands for security

    Уже было и потёрли?

     
     
  • 2.9, имя (?), 14:07, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шутка, повтроненная в десятый раз уже не смешна
     
     
  • 3.11, анонн (?), 14:11, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > шутка, повтроненная в пятидесятый раз уже не смешна

    Кто бы это Астахалу объяснил?


     
  • 3.13, Евгений Петросян (?), 14:24, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отнюдь, коллега, отнюдь
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:47, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    #notabug
     
  • 1.12, Sw00p aka Jerom (?), 14:19, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну где тот аноним, который биткоинами разбрасывался? месяц даже не прошел )))
     
     
  • 2.14, пох. (?), 14:26, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну он вроде обещался за вылезание из контейнера, а не за эксплуатацию уязвимости в самом дыркере

    тут, как я понимаю, традиционно, нужен доступ к docker socket или лох, который это сделает за тебя в оговоренный момент. А это человеческие отношения, это сложно - проще получить свой биткойн с этих вот - "я вчера взламал твой кампьютер, хакнул твой вебкамера и заснятое разошлю по списку всех тваих кантактов если не пришлешь мне деньгов". Раньше они хоть правда пытались подбирать пароли и иногда даже присылали их, а теперь уже не парятся - видимо, и так неплохо выходит.

    И только я, как дурак, сижу без вебкамеры :-(

     
     
  • 3.22, Fyjybv755 (?), 15:09, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лох, который это сделает за тебя в оговоренный момент.

    И вероятность удачи порядка 1% на попытку. Очень долго придется несчастного лоха мучить...

     
  • 2.18, Fyjybv755 (?), 15:06, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну где тот аноним, который биткоинами разбрасывался? месяц даже не прошел )))

    Он обещал за выход из контейнера. А сабжевая жуткая мега-уязвимость предполагает, что вы уже вне контейнера и имеете полномочия для управления докером (группа docker, в которую обычно входят только админы).

     

  • 1.15, Аноним (15), 14:37, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Systemd, dockers, не хватает только реестра для полного счастья.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:42, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dconf
     
  • 2.19, Аноним84701 (ok), 15:06, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > dockers

    C буквой "s" это будет другой, неправильный докер.


     

  • 1.16, corvuscor (ok), 14:40, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Атака может быть совершена только в момент выполнения администратором команды "docker cp" для копирования файлов в контейнер или из него.

    Вот уязвимость так уязвимость... Я аж забоялся...

     
  • 1.20, Fyjybv755 (?), 15:08, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Таким образом атакующему необходимо каким-то образом убедить администратора Docker в необходимости выполнения этой операции и предугадать используемый при копировании путь.

    Может, проще сразу попросить рутовый доступ? А что, неплохая уязвимость получается - любой линукс взломать можно. И *bsd тоже. "Каким-то образом убедить админа, что вам нужен рутовый шелл".

     
  • 1.21, Аноним (21), 15:08, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда выберетесь из докера, то что дальше делать будете ?
     
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