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Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD

29.05.2019 03:10

Тео Де Раадт поделился планами по усилению механизма защиты памяти W^X (Write XOR Execute). Суть мехнизма в том, что страницы памяти процесса не могут быть одновременно доступны на запись и исполнение. Таким образом, код может быть исполнен только после запрещения записи, а запись в страницу памяти возможна только после запрета исполнения. Механизм W^X помогает защитить приложения в пространстве пользователя от типовых атак, осуществляемых через переполнение буфера, в том числе от переполнений стека и активен в OpenBSD по умолчанию.

С начала работ над W^X было понятно, что это долгая дорога, так как существует значительное количество приложений, использующих JIT. Реализации JIT можно разделить на три категории:

  • Переключающие память между W и X состояниями, смиряясь со "стоимостью" системного вызова mprotect.
  • Создающие псевдонимы между парой W и X отображений одной и той же памяти.
  • Наиболее "грязный" вариант - требующие модели памяти W|X, допускающей одновременное осуществление записи и исполнения.

В настоящее время стало значительно меньше программ, использующих третий вариант и больше использующих первый и второй. Тем не менее, так как было необходимо запускать и программы с W|X JIT (главным образом, Chromium и Iridum), была добавлена опция монтирования файловой системы "wxallowed", которая позволяла использовать память одновременно и для записи и для исполнения, в случае, если исполняемый ELF-файл отмечен маркером "wxneeded", а сами приложения дополнительно защищались, используя механизмы pledge и unveil для ограничения списка используемых системных вызовов и доступных для приложения частей файловой системы соответственно.

Для дальнейшего усложнения эксплуатации уязвимостей в подобных приложениях предложено дополнение механизма MAP_STACK, которое проверяет, выполняется ли системный вызов из доступной для записи страницы памяти. Если страница доступна для записи, процесс принудительно завершается. Таким образом, злоумышленник не сможет использовать системные вызовы и будет вынужден пытаться найти нужные гаджеты в реализации JIT или даже выполнять более трудную работу по обнаружению заглушек системных вызовов непосредственно внутри случайно связанного libc.

Процессы Chrome/Iridium и так достаточно надёжно защищены при помощи pledge и unveil, но лишение возможности использовать, например, системный вызов write(2), очевидно, имеет некоторое преимущество, так как создаёт атакующему дополнительные сложности. Впрочем, сложности могут возникнуть и в том случае, если реализация JIT использует нативные системные вызовы из W|X памяти. Однако, есть основания надеяться, что с подобным не придётся столкнуться, так как ABI неоднократно менялось, но никто никогда не сообщал о проблемах. Изменения уже доступны в регулярных снапшотах ветки OpenBSD-Сurrent, все заинтересованные приглашаются к тестированию.

Отдельного комментария со стороны Тео заслужили связанные новости про появление в Chrome/Iridium режима JITless. С его точки зрения, это приемлемо для некоторых моделей использования, однако, вероятно, не для всех, так как в данном режиме очевидно возрастёт нагрузка на процессор. Сейчас Chrome в основном будет работать, если отключить "wxallowed" для /usr/local, хотя и вероятны проблемы с некоторыми расширениями (в пример приводится ghostery). Так или иначе, Тео надеется, что полноценная работа в JITless-режиме будет доведена до полностью рабочего состояния в ближайшее время.

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=openbsd-t...)
  2. OpenNews: В OpenBSD-CURRENT добавлена утилита sysupgrade для автоматического обновления
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.5
  4. OpenNews: В состав OpenBSD-Current добавлен механизм защиты RETGUARD
  5. OpenNews: В OpenBSD предложен новый системный вызов unveil() для изоляции ФС
  6. OpenNews: В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)
Автор новости: Дон Ягон
Тип: Обобщение
Ключевые слова: openbsd, jit
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  • 1.1, IdeaFix (ok), 08:06, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А каков кейс использования Chromium и OpenBSD на одной машине? Не, я тоже слышал про чувака с OpenBSD на нетбуке (или это NetBSD было?), да и разрабы наверное имеют такую связку для попробовать, но кто еще?:)

    Или там какой-то хитрый кейс использования headless Chromium?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:08, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, иксы на бсдях уже не работают?
     
     
  • 3.4, IdeaFix (ok), 08:19, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вопрос из серии про троллейбус из булки хлеба. Но в целом да, не работают. Недавно, я имел забавный, растягивающий шаблон челендж... правда с нетбсд. Сисетмой, которая якобы поддерживает больше всех архитектур. У меня собралось немного архитектур в металле:
    1. Alpha DS10
    2. HP b2600
    3. Sparc Classic
    4. Sunblade 150

    1. В первом случае получаем - Ой простите, на альфе иксы сломаны. Совсем.
    2. Во втором - Ой, да у тебя эта кастомная карточка от HP, воткни ка третий вуду, ну или баньши на худой конец, второй картой, запусти ОС на родной видеокарте, а будика инициализируй потом. Получишь 8 бит софтваре рендер.
    3. Меняй фреймбуфер. Просто меняй фреймбуфер. У тебя же много фреймбуферов пов SBUS - вот и меняй.
    4. Ну и на сладкое... хмм... да у тебя rage xl почти стандартный.... всё равно 8 бит и direct rendering. Терпи.

    Челендж был - запустить на всём этом дерьме ютьюб :) Надо ли говорить, что в репах нетбсд есть фаерфокс?:) Думаю надо.... есть, мать его, файлы локализации, а вот фаерфокса нет. Правильно, ведь файлы локализации нужны всем, а браузер к ним не нужен никому.

    Что-то мне подсказывает что под open ситуация не сильно далеко ушла даже на x86 :) Кстати, можете угадать за сколько FF соберется на спарк классик?:)

    Подсказка - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:22037:1301#1301

     
     
  • 4.7, djehve (?), 08:38, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохо искал. В репах netbsd firefox есть.
     
  • 4.10, Аноним (10), 08:43, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://pkgsrc.se/www/firefox
    http://pkgsrc.se/www/firefox36
    http://pkgsrc.se/www/firefox45
    http://pkgsrc.se/www/firefox52
    http://pkgsrc.se/www/firefox60
     
  • 4.11, ssh (ok), 08:54, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но в целом да, не работают. Недавно, я имел забавный, растягивающий шаблон челендж... правда с нетбсд.

    Не знаю как оно там на платформах отличных от x86/64, но на упомянутых нет никаких проблем с X, chromium или youtube. Использую каждый рабочий день и в дороге, thinkpad x220.

     
  • 4.21, Совершенно другой аноним (?), 10:19, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не пытались сообщать о проблемах, например, в рассылки разработчиков? Всё-таки не у всех есть такое оборудование, хотя бы для проверки, а тем-более для отладки каких-нибудь нетривиальных вещей. Как-раз, как я понимаю, основная тут надежда на комьюнити, если кто ещё использует и видит, что что-то поломалось, то хоть скажет, а в лучшем случае и в отладке сможет помочь.

    В рассылках разработчиков порта alpha один из них отписывался, что у него NetBSD8 более-менее стабильно работает на Alpha, правда DS20. Про X-ы он не упоминал, так-что тут сказать не могу. По остальным системам надо смотреть отдельно.

    Ну и кроме всего прочего - Вы ведь не хотите смотреть youtube в Firefox на МК-61, так и тут - какая-никакая поддержка есть, но ожидать, что всё будет быстро работать и совсем без проблем - не приходится.

    Даже сложно представить, как посмотрят на патч к тому-же Firefox, который устраняет какую-нибудь специфическую проблему для той-же Alpha, скорее всего старые разработчики покрутят у виска, а молодые спросят - а что это такое. Вон почти отовсюду поддержку программной платформы Windows XP, которая, в этом плане не так уж и много стоила, повыбрасывали, а XP всё-же, думаю, всё-ещё гораздо чаще встречается, чем DS10.

     
  • 4.22, Аноним (22), 10:25, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня собралось немного архитектур в металле:
    1. ГАЗ-66
    2. УАЗ-452
    3. МТЗ-80
    4. ТГА-200

    1. В первом случае получаем - ой, чёрт, колготки порвала.
    2. Во втором - ой, да у тебя бензина в левом баке нет, переключись на правый, езжай на заправку и залей левый бак.
    3. Меняй прицеп. Просто меняй прицеп. Под МТЗ-80 много прицепов, вот и меняй.
    4. Ну, и на сладкое... хммм... да у тебя грузоподъёмность почти нормальная... всё равно, 60 км/ч и пассажир в кузове.
    Челлендж был - покатать девчонку по городу.

     
  • 2.5, crypt (ok), 08:22, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А каков кейс использования Chromium и OpenBSD на одной машине?

    А каков кейс использования OpenBSD даже на одной машине вообще? роутер-студента-админа-самоучки-маленькой-лавочки? Усиления безопасности через уменьшение функционала дает о себе знать. o shi... даже базовый функционал любой ОС общего назначения - хранение файлов настолько ограничен! снапшотов нет, а это даже на NTFS уже больше десятилетия.

    OpenBSD - отличная вещь, но это лабораторный проект для тестов и обкатки технологий.

     
     
  • 3.8, djehve (?), 08:39, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openbsd используют на банкоматах в сша.
     
     
  • 4.14, crypt (ok), 09:06, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в банкоматах и фридос используют
     
     
  • 5.19, djehve (?), 09:33, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И к чему это было? Не в тему вообще. Ты писал, что openbsd лабораторный проект, я опроверг.
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:11, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А каков кейс использования Chromium и Linux на одной машине? Не, я тоже слышал про чувака с Linux на нетбуке (или это Hurd был?), да и разрабы наверное имеют такую связку для попробовать, но кто еще?:)

    Или там какой-то хитрый кейс использования headless Chromium?

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:14, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ха, у меня,кстати, тоже OpenBSD стоит и на нетбуке тоже (Lenovo IdeaPad 9S) ))). Нормально работает.
     
     
  • 2.6, crypt (ok), 08:26, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    это всего лишь значит, что ты не работаешь. тебе хоть дос можно ставить. тоже будет "нормально".
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 08:42, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не работает админом. Если он журналист какой-нибудь, то ему ляптопа с openbsd хватит.
     
     
  • 4.13, crypt (ok), 09:02, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    глупость в треде. вай-фай.
     
     
  • 5.18, djehve (?), 09:31, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что с ним не так? Я нашёл драйвер даже для своего нового ноутбука.
     
  • 4.16, ssh (ok), 09:10, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не работает админом.

    Админы они разные. Какие конкретно админ не может решать с лэптопа с OpenBSD?

     

  • 1.12, Нанобот (ok), 08:59, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >проверяет, выполняется ли системный вызов из доступной для записи страницы памяти

    на первый взгляд это вообще не будет работать, т.к. код, сгенерированый jit, скорее всего будет вызывать libc, а libc уже будет вызывать ядро, и ограничение на W^X будет соблюдено. если же анализировать весь стек на наличие фреймов W|X - это ненадёжно, да и слишком накладно

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:10, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атакующий не знает, где libc, из-за aslr и вынужден таскать свою.
     
     
  • 3.17, Нанобот (ok), 09:28, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Атакующий не знает, где libc, из-за aslr и вынужден таскать свою.

    в принципе да, тогда это  имеет смысл

     
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