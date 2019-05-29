Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD

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|1.1, IdeaFix (ok), 08:06, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А каков кейс использования Chromium и OpenBSD на одной машине? Не, я тоже слышал про чувака с OpenBSD на нетбуке (или это NetBSD было?), да и разрабы наверное имеют такую связку для попробовать, но кто еще?:)
Или там какой-то хитрый кейс использования headless Chromium?
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|3.4, IdeaFix (ok), 08:19, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вопрос из серии про троллейбус из булки хлеба. Но в целом да, не работают. Недавно, я имел забавный, растягивающий шаблон челендж... правда с нетбсд. Сисетмой, которая якобы поддерживает больше всех архитектур. У меня собралось немного архитектур в металле:
1. Alpha DS10
2. HP b2600
3. Sparc Classic
4. Sunblade 150
1. В первом случае получаем - Ой простите, на альфе иксы сломаны. Совсем.
2. Во втором - Ой, да у тебя эта кастомная карточка от HP, воткни ка третий вуду, ну или баньши на худой конец, второй картой, запусти ОС на родной видеокарте, а будика инициализируй потом. Получишь 8 бит софтваре рендер.
3. Меняй фреймбуфер. Просто меняй фреймбуфер. У тебя же много фреймбуферов пов SBUS - вот и меняй.
4. Ну и на сладкое... хмм... да у тебя rage xl почти стандартный.... всё равно 8 бит и direct rendering. Терпи.
Челендж был - запустить на всём этом дерьме ютьюб :) Надо ли говорить, что в репах нетбсд есть фаерфокс?:) Думаю надо.... есть, мать его, файлы локализации, а вот фаерфокса нет. Правильно, ведь файлы локализации нужны всем, а браузер к ним не нужен никому.
Что-то мне подсказывает что под open ситуация не сильно далеко ушла даже на x86 :) Кстати, можете угадать за сколько FF соберется на спарк классик?:)
Подсказка - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:22037:1301#1301
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|4.11, ssh (ok), 08:54, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но в целом да, не работают. Недавно, я имел забавный, растягивающий шаблон челендж... правда с нетбсд.
Не знаю как оно там на платформах отличных от x86/64, но на упомянутых нет никаких проблем с X, chromium или youtube. Использую каждый рабочий день и в дороге, thinkpad x220.
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|4.21, Совершенно другой аноним (?), 10:19, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не пытались сообщать о проблемах, например, в рассылки разработчиков? Всё-таки не у всех есть такое оборудование, хотя бы для проверки, а тем-более для отладки каких-нибудь нетривиальных вещей. Как-раз, как я понимаю, основная тут надежда на комьюнити, если кто ещё использует и видит, что что-то поломалось, то хоть скажет, а в лучшем случае и в отладке сможет помочь.
В рассылках разработчиков порта alpha один из них отписывался, что у него NetBSD8 более-менее стабильно работает на Alpha, правда DS20. Про X-ы он не упоминал, так-что тут сказать не могу. По остальным системам надо смотреть отдельно.
Ну и кроме всего прочего - Вы ведь не хотите смотреть youtube в Firefox на МК-61, так и тут - какая-никакая поддержка есть, но ожидать, что всё будет быстро работать и совсем без проблем - не приходится.
Даже сложно представить, как посмотрят на патч к тому-же Firefox, который устраняет какую-нибудь специфическую проблему для той-же Alpha, скорее всего старые разработчики покрутят у виска, а молодые спросят - а что это такое. Вон почти отовсюду поддержку программной платформы Windows XP, которая, в этом плане не так уж и много стоила, повыбрасывали, а XP всё-же, думаю, всё-ещё гораздо чаще встречается, чем DS10.
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|4.22, Аноним (22), 10:25, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня собралось немного архитектур в металле:
1. ГАЗ-66
2. УАЗ-452
3. МТЗ-80
4. ТГА-200
1. В первом случае получаем - ой, чёрт, колготки порвала.
2. Во втором - ой, да у тебя бензина в левом баке нет, переключись на правый, езжай на заправку и залей левый бак.
3. Меняй прицеп. Просто меняй прицеп. Под МТЗ-80 много прицепов, вот и меняй.
4. Ну, и на сладкое... хммм... да у тебя грузоподъёмность почти нормальная... всё равно, 60 км/ч и пассажир в кузове.
Челлендж был - покатать девчонку по городу.
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|2.5, crypt (ok), 08:22, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А каков кейс использования Chromium и OpenBSD на одной машине?
А каков кейс использования OpenBSD даже на одной машине вообще? роутер-студента-админа-самоучки-маленькой-лавочки? Усиления безопасности через уменьшение функционала дает о себе знать. o shi... даже базовый функционал любой ОС общего назначения - хранение файлов настолько ограничен! снапшотов нет, а это даже на NTFS уже больше десятилетия.
OpenBSD - отличная вещь, но это лабораторный проект для тестов и обкатки технологий.
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|5.19, djehve (?), 09:33, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И к чему это было? Не в тему вообще. Ты писал, что openbsd лабораторный проект, я опроверг.
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|2.20, Аноним (20), 10:11, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А каков кейс использования Chromium и Linux на одной машине? Не, я тоже слышал про чувака с Linux на нетбуке (или это Hurd был?), да и разрабы наверное имеют такую связку для попробовать, но кто еще?:)
Или там какой-то хитрый кейс использования headless Chromium?
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|1.3, Аноним (3), 08:14, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ха, у меня,кстати, тоже OpenBSD стоит и на нетбуке тоже (Lenovo IdeaPad 9S) ))). Нормально работает.
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|2.6, crypt (ok), 08:26, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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это всего лишь значит, что ты не работаешь. тебе хоть дос можно ставить. тоже будет "нормально".
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|3.9, Аноним (9), 08:42, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не работает админом. Если он журналист какой-нибудь, то ему ляптопа с openbsd хватит.
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|5.18, djehve (?), 09:31, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что с ним не так? Я нашёл драйвер даже для своего нового ноутбука.
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|4.16, ssh (ok), 09:10, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не работает админом.
Админы они разные. Какие конкретно админ не может решать с лэптопа с OpenBSD?
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|1.12, Нанобот (ok), 08:59, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>проверяет, выполняется ли системный вызов из доступной для записи страницы памяти
на первый взгляд это вообще не будет работать, т.к. код, сгенерированый jit, скорее всего будет вызывать libc, а libc уже будет вызывать ядро, и ограничение на W^X будет соблюдено. если же анализировать весь стек на наличие фреймов W|X - это ненадёжно, да и слишком накладно
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|2.15, Аноним (15), 09:10, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Атакующий не знает, где libc, из-за aslr и вынужден таскать свою.
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|3.17, Нанобот (ok), 09:28, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Атакующий не знает, где libc, из-за aslr и вынужден таскать свою.
в принципе да, тогда это имеет смысл
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