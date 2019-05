Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:08, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, иксы на бсдях уже не работают?

3.4 , IdeaFix ( ok ), 08:19, 29/05/2019 Это вопрос из серии про троллейбус из булки хлеба. Но в целом да, не работают. Недавно, я имел забавный, растягивающий шаблон челендж... правда с нетбсд. Сисетмой, которая якобы поддерживает больше всех архитектур. У меня собралось немного архитектур в металле:

1. Alpha DS10

2. HP b2600

3. Sparc Classic

4. Sunblade 150

1. В первом случае получаем - Ой простите, на альфе иксы сломаны. Совсем.

2. Во втором - Ой, да у тебя эта кастомная карточка от HP, воткни ка третий вуду, ну или баньши на худой конец, второй картой, запусти ОС на родной видеокарте, а будика инициализируй потом. Получишь 8 бит софтваре рендер.

3. Меняй фреймбуфер. Просто меняй фреймбуфер. У тебя же много фреймбуферов пов SBUS - вот и меняй.

4. Ну и на сладкое... хмм... да у тебя rage xl почти стандартный.... всё равно 8 бит и direct rendering. Терпи. Челендж был - запустить на всём этом дерьме ютьюб :) Надо ли говорить, что в репах нетбсд есть фаерфокс?:) Думаю надо.... есть, мать его, файлы локализации, а вот фаерфокса нет. Правильно, ведь файлы локализации нужны всем, а браузер к ним не нужен никому. Что-то мне подсказывает что под open ситуация не сильно далеко ушла даже на x86 :) Кстати, можете угадать за сколько FF соберется на спарк классик?:) Подсказка - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:22037:1301#1301

4.7 , djehve ( ? ), 08:38, 29/05/2019 Плохо искал. В репах netbsd firefox есть.

4.10 , Аноним ( 10 ), 08:43, 29/05/2019

http://pkgsrc.se/www/firefox

http://pkgsrc.se/www/firefox36

http://pkgsrc.se/www/firefox45

http://pkgsrc.se/www/firefox52

http://pkgsrc.se/www/firefox60

4.11 , ssh ( ok ), 08:54, 29/05/2019 > Но в целом да, не работают. Недавно, я имел забавный, растягивающий шаблон челендж... правда с нетбсд. Не знаю как оно там на платформах отличных от x86/64, но на упомянутых нет никаких проблем с X, chromium или youtube. Использую каждый рабочий день и в дороге, thinkpad x220.

4.21 , Совершенно другой аноним ( ? ), 10:19, 29/05/2019 Вы не пытались сообщать о проблемах, например, в рассылки разработчиков? Всё-таки не у всех есть такое оборудование, хотя бы для проверки, а тем-более для отладки каких-нибудь нетривиальных вещей. Как-раз, как я понимаю, основная тут надежда на комьюнити, если кто ещё использует и видит, что что-то поломалось, то хоть скажет, а в лучшем случае и в отладке сможет помочь. В рассылках разработчиков порта alpha один из них отписывался, что у него NetBSD8 более-менее стабильно работает на Alpha, правда DS20. Про X-ы он не упоминал, так-что тут сказать не могу. По остальным системам надо смотреть отдельно. Ну и кроме всего прочего - Вы ведь не хотите смотреть youtube в Firefox на МК-61, так и тут - какая-никакая поддержка есть, но ожидать, что всё будет быстро работать и совсем без проблем - не приходится. Даже сложно представить, как посмотрят на патч к тому-же Firefox, который устраняет какую-нибудь специфическую проблему для той-же Alpha, скорее всего старые разработчики покрутят у виска, а молодые спросят - а что это такое. Вон почти отовсюду поддержку программной платформы Windows XP, которая, в этом плане не так уж и много стоила, повыбрасывали, а XP всё-же, думаю, всё-ещё гораздо чаще встречается, чем DS10.

4.22 , Аноним ( 22 ), 10:25, 29/05/2019 У меня собралось немного архитектур в металле:

1. ГАЗ-66

2. УАЗ-452

3. МТЗ-80

4. ТГА-200

1. В первом случае получаем - ой, чёрт, колготки порвала.

2. Во втором - ой, да у тебя бензина в левом баке нет, переключись на правый, езжай на заправку и залей левый бак.

3. Меняй прицеп. Просто меняй прицеп. Под МТЗ-80 много прицепов, вот и меняй.

4. Ну, и на сладкое... хммм... да у тебя грузоподъёмность почти нормальная... всё равно, 60 км/ч и пассажир в кузове.

Челлендж был - покатать девчонку по городу.

2.5 , crypt ( ok ), 08:22, 29/05/2019 > А каков кейс использования Chromium и OpenBSD на одной машине? А каков кейс использования OpenBSD даже на одной машине вообще? роутер-студента-админа-самоучки-маленькой-лавочки? Усиления безопасности через уменьшение функционала дает о себе знать. o shi... даже базовый функционал любой ОС общего назначения - хранение файлов настолько ограничен! снапшотов нет, а это даже на NTFS уже больше десятилетия. OpenBSD - отличная вещь, но это лабораторный проект для тестов и обкатки технологий.

3.8 , djehve ( ? ), 08:39, 29/05/2019 Openbsd используют на банкоматах в сша.

4.14 , crypt ( ok ), 09:06, 29/05/2019 в банкоматах и фридос используют

5.19 , djehve ( ? ), 09:33, 29/05/2019 И к чему это было? Не в тему вообще. Ты писал, что openbsd лабораторный проект, я опроверг.

2.20 , Аноним ( 20 ), 10:11, 29/05/2019 А каков кейс использования Chromium и Linux на одной машине? Не, я тоже слышал про чувака с Linux на нетбуке (или это Hurd был?), да и разрабы наверное имеют такую связку для попробовать, но кто еще?:) Или там какой-то хитрый кейс использования headless Chromium?