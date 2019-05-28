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Выпуск дисплейного сервера Mir 1.2

28.05.2019 21:12

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.2, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10/19.04 (PPA) и Fedora 28/29/30.

В новом выпуске:

  • В средствах для обеспечения запуска Wayland-приложений в окружении Mir увеличено число поддерживаемых расширений протокола Wayland. В настоящее время включены по умолчанию расширения wl_shell, xdg_wm_base и xdg_shell_v6. Отдельно могут быть включены zwlr_layer_shell_v1 и zxdg_output_v1. Началась работа по предоставлению возможности определения собственных расширений протокола Wayland для своих графических оболочек на базе Mir. Первым шагом в реализации подобной возможности стало добавление нового пакета libmirwayland-dev, позволяющего сгенерировать класс для собственного протокола и зарегистрировать его в MirAL;
  • Расширены возможности прослойки MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral. В класс WaylandExtensions добавлена поддержка регистрации собственных расширений Wayland. Добавлен новый класс MinimalWindowManager с реализацией применяемой по умолчанию стратегии управления окнами (может использоваться для создания простых оболочек с плавающими окнами, поддерживающей клиентов Wayland для перемещения и изменения размеров окна при помощи экранных жестов на сенсорных экранах);
  • Экспериментальная поддержка X11-приложений расширена возможностью запуска компонента Xwayland по мере необходимости.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.1
  3. OpenNews: Доступен дисплейный сервер Mir 1.0
  4. OpenNews: В Wayland-сеансе GNOME 3.34 будет обеспечен запуск XWayland по мере необходимости
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.0, использующего Wayland
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir, wayland
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:23, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужен новый единый лёгкий универсальный протокол пользовательских интерфейсов для всех ОС, назовём его OpenUI.
     
     
  • 2.3, анон (?), 21:28, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    xkcd_standards_meme.png
     
  • 2.4, Sluggard (ok), 21:28, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    systemd-displayd
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:49, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    systemd-смешной_оригинальный_комментарий_с_постфиксом_d

    Кстати, Sluggard, я подготовил тебе ржачную коллекцию названий:

    compgen -c -P systemd- -S d

    Не благодари. Рассматривай не более 10 строк в день, чтобы не навредить организму бесконечным смехом.

     
     
  • 4.8, Sluggard (ok), 21:53, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Кстати, Sluggard, я подготовил тебе ржачную коллекцию названий

    Уже есть, оттуда и копипащу.

     

  • 1.5, Аноним (5), 21:46, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я правильно понимаю, что mir теперь принял форму неких иксов для вяленого? Я бы сказал, что это бред, но ощутив на своей шкуре зоопарк с протоколами в вяленом, я могу сказать что подобный проект был бы даже полезным
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 21:48, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я немного детализирую: в самом вяленом откровенно не хватает протоколов для адекватной работы, а принимаются они с череппшьей скоростью. Какие-то альтернативные протоколы в рамках wlroots - вроде бы решение, но никакмх гарантий что их будут реализовывать в композиторах на нем не основаном и, как следствие, никакого проникновения в приложения. Хотя mir ждало бы то же самое, будь он своеобразными иксами_для_вяленого
     
  • 2.13, llolik (ok), 23:59, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, насколько мне известно, в команде MATE есть мнение использовать его в качестве композитора для wayland, т.к. свой писать для них равносильно никогда.
    ИМХО не самый плохой вариант. В принципе, как композитор, не заточенный под нужды конкретного окружения (как mutter и kwin), Mir потенциально вполне годная штука.
     

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