Выпуск дисплейного сервера Mir 1.2

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.2, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10/19.04 (PPA) и Fedora 28/29/30. В новом выпуске: В средствах для обеспечения запуска Wayland-приложений в окружении Mir увеличено число поддерживаемых расширений протокола Wayland. В настоящее время включены по умолчанию расширения wl_shell, xdg_wm_base и xdg_shell_v6. Отдельно могут быть включены zwlr_layer_shell_v1 и zxdg_output_v1. Началась работа по предоставлению возможности определения собственных расширений протокола Wayland для своих графических оболочек на базе Mir. Первым шагом в реализации подобной возможности стало добавление нового пакета libmirwayland-dev, позволяющего сгенерировать класс для собственного протокола и зарегистрировать его в MirAL;

Расширены возможности прослойки MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral. В класс WaylandExtensions добавлена поддержка регистрации собственных расширений Wayland. Добавлен новый класс MinimalWindowManager с реализацией применяемой по умолчанию стратегии управления окнами (может использоваться для создания простых оболочек с плавающими окнами, поддерживающей клиентов Wayland для перемещения и изменения размеров окна при помощи экранных жестов на сенсорных экранах);

Экспериментальная поддержка X11-приложений расширена возможностью запуска компонента Xwayland по мере необходимости.



