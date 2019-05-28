Выпуск дисплейного сервера Mir 1.2

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|1.2, Аноним (2), 21:23, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нужен новый единый лёгкий универсальный протокол пользовательских интерфейсов для всех ОС, назовём его OpenUI.
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|3.7, Аноним (7), 21:49, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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systemd-смешной_оригинальный_комментарий_с_постфиксом_d
Кстати, Sluggard, я подготовил тебе ржачную коллекцию названий:
compgen -c -P systemd- -S d
Не благодари. Рассматривай не более 10 строк в день, чтобы не навредить организму бесконечным смехом.
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|4.8, Sluggard (ok), 21:53, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Кстати, Sluggard, я подготовил тебе ржачную коллекцию названий
Уже есть, оттуда и копипащу.
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|1.5, Аноним (5), 21:46, 28/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я правильно понимаю, что mir теперь принял форму неких иксов для вяленого? Я бы сказал, что это бред, но ощутив на своей шкуре зоопарк с протоколами в вяленом, я могу сказать что подобный проект был бы даже полезным
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|2.6, Аноним (5), 21:48, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я немного детализирую: в самом вяленом откровенно не хватает протоколов для адекватной работы, а принимаются они с череппшьей скоростью. Какие-то альтернативные протоколы в рамках wlroots - вроде бы решение, но никакмх гарантий что их будут реализовывать в композиторах на нем не основаном и, как следствие, никакого проникновения в приложения. Хотя mir ждало бы то же самое, будь он своеобразными иксами_для_вяленого
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|2.13, llolik (ok), 23:59, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот, насколько мне известно, в команде MATE есть мнение использовать его в качестве композитора для wayland, т.к. свой писать для них равносильно никогда.
ИМХО не самый плохой вариант. В принципе, как композитор, не заточенный под нужды конкретного окружения (как mutter и kwin), Mir потенциально вполне годная штука.
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