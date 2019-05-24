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|2.10, Аноним (-), 23:27, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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GPL не охватывает использование бренда. Сменил тему - получил производный продукт. Стало быть меняй названия и логотипы полностью.
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|1.3, Dapredator (?), 23:12, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Разработчики приложений призвали дистрибутивы не менять темы
> оформления GTK
А разработчиков GTK сделать хоть сколько-нибудь приятно выглядящую дефолтную тему, от которой не хотелось бы блевать, не призвали.
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|2.11, Аноним (-), 23:29, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Суть предложения не в том, чтобы использовать дефолтную тему GTK, а в том, чтобы использовать тему или темы, определенные разработчиком приложения. Не нравится - пишите ишью по конкретным местам в оформлении, которые стоило бы улучшить.
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|1.4, Константавр (ok), 23:15, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Какой брееед... Вместо того, чтобы прекратить вакханалию гткшников - запрещать дистрибутивам... менять иконки и стили... Да переходите уже просто на вебморды. Там хоть сами себе хозяевами будете.
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|2.12, Аноним (-), 23:33, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего сразу все вспоминают вебморды. Почему никому в голову не приходит менять оформление Blender, например? Не потому ли, что когда разработчик определяте внешний вид приложения, а не васян-дистродел, у первого есть возможность максимально эффективно исопльзовать пространство окна. Все темируемые сложные приложения выглядят как говно. обычно. Взять к примеру LibreOffice или Inkscape.
Сначал вы кричите, что темы нужны, нам запрещают менять. А потом жалуетесь, почему в опенсорсе интерфейсы такое уг.
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|3.30, mikhailnov (ok), 00:30, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Libreoffice 6.2 с Adwaita Dark, ленточным интерфейсом, коассическим меню, боковой панелью и значками Sifr выглядит отлично!
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|2.27, Аноним (27), 00:20, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот как раз веб-морды, где разработчики - сами себе хозяева, пусть идут лесом вместе и их крастотами. Мне функционаьность, и предсказуемо работающую, а не очередной плод богатой фантазии дизайнера.
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|2.14, Аноним (-), 23:35, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не судьба. Потому как тем нет. Любой кастомный виджет потребует своего стиля под него. Почитай ссылки в первоисточнике, особенно пост от Tobias Bernard.
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|1.6, zloykakpes (ok), 23:18, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Авторы письма также указали на недопустимость замены пиктограмм для запуска приложений
Разве это возмущение не в сторону .desktop файлов и тем иконок? Как тут вообще разработчики любого тулкита могут повлиять?
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|2.17, Аноним (-), 23:36, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это относится только к наборам тем иконок. Потому как если иконки в наборе не будет, будет использоваться дефолт поставляемый в составе пакета.
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|2.18, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 23:40, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они жалуются что сверстали приложение строго под конкретную тему и в других темах приложение выглядит неожиданно. Т.е. это как веб-макаки верстающие странички под конкретное разрешение монитора, строго под вайдскрин и определённый браузер.
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|3.21, Аноним (-), 23:53, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Все наиболее значимые приложения либо сделаны так, либо предлагают собственное оформлении как дефолт. Конечно, линуксоды привыкли выбирать из того, какой ставить калькулятор, вот и привыкли темами обмазываться.
А еще дистростроители из этого целый культ сделали, чтобы взять убунточку и поменять обои и темы.
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|4.34, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 00:53, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все значимые приложения пользуются gtk+ на уровне версии 2 и спокойно переживают любые темы. Пока альтернативно одарённые разработчики gtk+ не ломают совместимость со своими же css.
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|4.38, Аноним (38), 01:29, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть. Можно сэмулировать примерный вид в отдельном окне в сжатом масштабе. И вот когда они таки свернут браузер до половины экрана и увидят, что их сайт нечитаем даже на компе из-за расфуфыренного и обмазанного движущимися по жабоскрипту деталями интеофейса, вот тогда они задумаются. Но никто не хочет делать хорошо, все хотят выглядеть так, будто они творят добро
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|2.22, Аноним84701 (ok), 23:54, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Авторы письма также указали на недопустимость замены пиктограмм для запуска приложений
> Разве это возмущение не в сторону .desktop файлов и тем иконок? Как
> тут вообще разработчики любого тулкита могут повлиять?
Если
> замена пиктограмм может исказить смысл знаков, изначально заложенных автором,
то тут либо тема кривая (для распространенной тройки-четверки тем – вряд ли), либо руки^W разработчик использовал не те пиктограммы.
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|1.7, Аноним (7), 23:18, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В Спортлото пусть пишут. Может они ещё и код закрыть хотят раз пошла такая пьянка?
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|1.8, Аноним (8), 23:22, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все адекватные разработчики давно свалили на кути, а этих кактусоедов не жалко. Пусть тратят ресурсы на то чтобы поспевать за шапкой, их выбор.
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|2.15, Аноним (15), 23:35, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В куте таже проблемма когда у создателей дистрибутива свой особый вкус.
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|2.29, Аноним (29), 00:30, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В винде как раз таки унифицированный интерфейс в отличие от этих ваших линуксов.
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|2.35, Annoynymous (ok), 00:56, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. хотят чтобы приложения в DE выглядели как попало - т.е. как винде.
А сейчас они не выглядят как попало? Вот у меня Firefox с кастомной темой. Вот у меня Thunderbird с кастомной темой. Вот у меня treminator со своим красным заголовком. Вот у меня Clementine с коричневой панелью.
> Что-то экосистема гнома привлекает к себе одних неадекватов.
Срочно сваливай с экосистемы гнома.
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|3.36, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 01:03, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как видишь, свинья везде найдёт грязь. Тебя же никто не заставляет пользоваться кастомными темами, а в дефолтном виде эти приложения выглядят нативно. Проблема существует только со штучными приложениями с дeбильными самописными гуёвинами вроде darktable.
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|1.16, Аноним84701 (ok), 23:36, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Зато
> Например, изменение таблиц стилей GTK может нарушить корректное отображение интерфейса и даже привести к невозможности работы с ним (например, из-за отображения текста цветом близким к фону)
позволяет сразу отфильтровать "мамкиных дизаигнеров".
Заодно хочется послать лучи поноса "вебдезигнерам", прописывающим свои, "более правильные" аттрибуты для select текста/менюшек и свой, нескучный скролбар на четверть окна.
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|1.24, Аноним (24), 00:04, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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По-моему, очевидно, что необходимо просто-напросто запретить заменять темы оформления, т.е. удалить такую возможность прям из GTK. По-настоящему GNOME-wayЪ будет.
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|2.28, Аноним (-), 00:22, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что эта инициатива не поддерживается собственно гномом. У них напротив желание навязать везде адвайту и свой HIG.
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|1.25, Аноним (25), 00:05, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нет ли в этом письме призывов к отказу от diversity, отходу от политики мультикультурализма, а также пропаганды сексизма (смотря на список подписавшихся) ,евроскептицизма и тоталитарной идеолгии ??!
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|1.31, Аноним (29), 00:31, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё один повод не использовать Gnome, хотя стремиться униыицииовать интнрфейс как в винде.
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|1.32, Аноним (32), 00:39, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слишком много на этот GTK завязано. Ещё со времён того, когда он был быстрым с кучей тем на любой вкус...
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|1.33, Лёня (?), 00:52, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А еще заставить пользователей сидеть на 1920x1080 и ни пикселем больше или меньше!
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|1.37, Аноним (37), 01:27, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Например, изменение таблиц стилей GTK может нарушить корректное отображение интерфейса и даже привести к невозможности работы с ним (например, из-за отображения текста цветом близким к фону).
А с какого перепуга приложение вообще жёстко задаёт цвет текста (и не задаёт цвет фона)? Нормальное приложение вообще должно использовать соответствующие стандартные цвета из текущей темы, тогда и не будет проблем. Мне эта ситуация напоминает времена авторанов, написанных на Delphi, на пиратских дисках, где каждый пытался сделать что-то максимально нестандартное, с красными буквами на синем фоне.
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|1.39, Аноним (38), 01:37, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пфф, так в чем замес? Если их таки не устраивает, что их приложение может пострадать от юзания в системе иной темы оформления - пускай пишут так, чтобы приложуха не юзала стандартные темы или приспосабливалась к теме ПОЛНОСТЬЮ, а не использовала на кнопках меню текст, который должен бы быть в теме на темном фоне, внезапно на белом. Меньше выпендрежа и больше функционала - вот тогда на любой (адекватной, чуть не забыл) теме оформления приложение и рабочим останется, и в систему впишется
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|1.43, Аноним (43), 02:03, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем тогда будут нужны дистрибутивы? Ведь больше они ге га что не годятся, как менять темы и DE.
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