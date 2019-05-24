Разработчики приложений призвали дистрибутивы не менять темы оформления GTK

Десять независимых разработчиков графических приложений для GNOME опубликовали открытое письмо, в котором призвали дистрибутивы отказаться от практики принудительной замены тем оформления GTK в сторонних графических приложениях. В настоящее время большинство дистрибутивов для обеспечения узнаваемости бренда применяют собственные наборы пиктограмм и модификации тем оформления GTK, отличные от тем, предлагаемых в GNOME по умолчанию. В заявлении указывается, что подобная практика часто приводит к нарушению нормального отображения сторонних программ и к изменению их восприятия у пользователей. Например, изменение таблиц стилей GTK может нарушить корректное отображение интерфейса и даже привести к невозможности работы с ним (например, из-за отображения текста цветом близким к фону). Кроме того, смена тем приводит к тому, что внешний вид приложения, изображённого на скриншотах в Центре установки приложений, а также изображения элементов интерфейса в документации, перестают соответствовать реальному виду приложения после его установки. В свою очередь замена пиктограмм может исказить смысл знаков, изначально заложенных автором, и привести к тому, что связанные с пиктограммами действия будут восприниматься пользователем в искажённом свете. Авторы письма также указали на недопустимость замены пиктограмм для запуска приложений, так как такие пиктограммы идентифицируют приложение, а замена снижает узнаваемость и не позволяет разработчику контролировать свой бренд. Отдельно уточняется, что авторы инициативы не выступают против возможности пользователей на свой вкус менять оформление, но не согласны с практикой замены тем оформления в дистрибутивах, приводящей к нарушению нормального отображения программ, которые корректно выглядят при применении штатной темы оформления GTK и GNOME. Подписавшиеся под открытым письмом разработчики настаивают на том, что приложения должны выглядеть так, как их задумали, спроектировали и протестировали авторы, а не так как их исказили создатели дистрибутивов. Представители GNOME Foundation указали в комментарии, что это не официальная позиция GNOME, а личное мнение отдельных разработчиков приложений.



