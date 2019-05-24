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Разработчики приложений призвали дистрибутивы не менять темы оформления GTK

24.05.2019 22:52

Десять независимых разработчиков графических приложений для GNOME опубликовали открытое письмо, в котором призвали дистрибутивы отказаться от практики принудительной замены тем оформления GTK в сторонних графических приложениях. В настоящее время большинство дистрибутивов для обеспечения узнаваемости бренда применяют собственные наборы пиктограмм и модификации тем оформления GTK, отличные от тем, предлагаемых в GNOME по умолчанию.

В заявлении указывается, что подобная практика часто приводит к нарушению нормального отображения сторонних программ и к изменению их восприятия у пользователей. Например, изменение таблиц стилей GTK может нарушить корректное отображение интерфейса и даже привести к невозможности работы с ним (например, из-за отображения текста цветом близким к фону). Кроме того, смена тем приводит к тому, что внешний вид приложения, изображённого на скриншотах в Центре установки приложений, а также изображения элементов интерфейса в документации, перестают соответствовать реальному виду приложения после его установки.

В свою очередь замена пиктограмм может исказить смысл знаков, изначально заложенных автором, и привести к тому, что связанные с пиктограммами действия будут восприниматься пользователем в искажённом свете. Авторы письма также указали на недопустимость замены пиктограмм для запуска приложений, так как такие пиктограммы идентифицируют приложение, а замена снижает узнаваемость и не позволяет разработчику контролировать свой бренд.

Отдельно уточняется, что авторы инициативы не выступают против возможности пользователей на свой вкус менять оформление, но не согласны с практикой замены тем оформления в дистрибутивах, приводящей к нарушению нормального отображения программ, которые корректно выглядят при применении штатной темы оформления GTK и GNOME. Подписавшиеся под открытым письмом разработчики настаивают на том, что приложения должны выглядеть так, как их задумали, спроектировали и протестировали авторы, а не так как их исказили создатели дистрибутивов. Представители GNOME Foundation указали в комментарии, что это не официальная позиция GNOME, а личное мнение отдельных разработчиков приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/gnome...)
  2. OpenNews: Опубликован GTK 3.96, экспериментальный выпуск GTK 4
  3. OpenNews: Разработчики GTK+ 3 тестируют обновлённую тему оформления
  4. OpenNews: Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd
  5. OpenNews: Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gnome, gtk, gui
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разработчики гном наконец-то увидели BolgenOS?
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:12, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    GPL не запрещает - значит все дозволено
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 23:27, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    GPL не охватывает использование бренда. Сменил тему - получил производный продукт. Стало быть меняй названия и логотипы полностью.
     

  • 1.3, Dapredator (?), 23:12, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Разработчики приложений призвали дистрибутивы не менять темы
    > оформления GTK

    А разработчиков GTK сделать хоть сколько-нибудь приятно выглядящую дефолтную тему, от которой не хотелось бы блевать, не призвали.

     
     
  • 2.9, usernameak (?), 23:26, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хотя бы арк сделать дефолтным
     
  • 2.11, Аноним (-), 23:29, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Суть предложения не в том, чтобы использовать дефолтную тему GTK, а в том, чтобы использовать тему или темы, определенные разработчиком приложения. Не нравится - пишите ишью по конкретным местам в оформлении, которые стоило бы улучшить.
     

  • 1.4, Константавр (ok), 23:15, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Какой брееед... Вместо того, чтобы прекратить вакханалию гткшников - запрещать дистрибутивам... менять иконки и стили... Да переходите уже просто на вебморды. Там хоть сами себе хозяевами будете.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 23:33, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего сразу все вспоминают вебморды. Почему никому в голову не приходит менять оформление Blender, например? Не потому ли, что когда разработчик определяте внешний вид приложения, а не васян-дистродел, у первого есть возможность максимально эффективно исопльзовать пространство окна. Все темируемые сложные приложения выглядят как говно. обычно. Взять к примеру LibreOffice или Inkscape.

    Сначал вы кричите, что темы нужны, нам запрещают менять. А потом жалуетесь, почему в опенсорсе интерфейсы такое уг.

     
     
  • 3.30, mikhailnov (ok), 00:30, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libreoffice 6.2 с Adwaita Dark, ленточным интерфейсом, коассическим меню, боковой панелью и значками Sifr выглядит отлично!
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 01:59, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скриншот в студию
     
  • 2.27, Аноним (27), 00:20, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот как раз веб-морды, где разработчики - сами себе хозяева, пусть идут лесом вместе и их крастотами. Мне функционаьность, и предсказуемо работающую, а не очередной плод богатой фантазии дизайнера.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:16, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Унифицировать этот процесс, видать, не судьба..
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 23:35, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не судьба. Потому как тем нет. Любой кастомный виджет потребует своего стиля под него. Почитай ссылки в первоисточнике, особенно пост от Tobias Bernard.
     

  • 1.6, zloykakpes (ok), 23:18, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Авторы письма также указали на недопустимость замены пиктограмм для запуска приложений

    Разве это возмущение не в сторону .desktop файлов и тем иконок? Как тут вообще разработчики любого тулкита могут повлиять?

     
     
  • 2.17, Аноним (-), 23:36, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это относится только к наборам тем иконок. Потому как если иконки в наборе не будет, будет использоваться дефолт поставляемый в составе пакета.
     
  • 2.18, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 23:40, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Они жалуются что сверстали приложение строго под конкретную тему и в других темах приложение выглядит неожиданно. Т.е. это как веб-макаки верстающие странички под конкретное разрешение монитора, строго под вайдскрин и определённый браузер.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 23:53, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все наиболее значимые приложения либо сделаны так, либо предлагают собственное оформлении как дефолт. Конечно, линуксоды привыкли выбирать из того, какой ставить калькулятор, вот и привыкли темами обмазываться.

    А еще дистростроители из этого целый культ сделали, чтобы взять убунточку и поменять обои и темы.

     
     
  • 4.34, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 00:53, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все значимые приложения пользуются gtk+ на уровне версии 2 и спокойно переживают любые темы. Пока альтернативно одарённые разработчики gtk+ не ломают совместимость со своими же css.
     
  • 3.23, Гномспецназ (?), 23:55, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну у них же нет с собой всех экранов
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 01:29, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. Можно сэмулировать примерный вид в отдельном окне в сжатом масштабе. И вот когда они таки свернут браузер до половины экрана и увидят, что их сайт нечитаем даже на компе из-за расфуфыренного и обмазанного движущимися по жабоскрипту деталями интеофейса, вот тогда они задумаются. Но никто не хочет делать хорошо, все хотят выглядеть так, будто они творят добро
     
  • 2.22, Аноним84701 (ok), 23:54, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Авторы письма также указали на недопустимость замены пиктограмм для запуска приложений
    > Разве это возмущение не в сторону .desktop файлов и тем иконок? Как
    > тут вообще разработчики любого тулкита могут повлиять?

    Если
    > замена пиктограмм может исказить смысл знаков, изначально заложенных автором,

    то тут либо тема кривая (для распространенной тройки-четверки тем – вряд ли), либо руки^W разработчик использовал не те пиктограммы.

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:18, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В Спортлото пусть пишут. Может они ещё и код закрыть хотят раз пошла такая пьянка?
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:22, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все адекватные разработчики давно свалили на кути, а этих кактусоедов не жалко. Пусть тратят ресурсы на то чтобы поспевать за шапкой, их выбор.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:35, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В куте таже проблемма когда у создателей дистрибутива свой особый вкус.
     

  • 1.13, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 23:33, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Т.е. хотят чтобы приложения в DE выглядели как попало - т.е. как  винде. Что-то экосистема гнома привлекает к себе одних неадекватов.
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 23:48, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что бы линуксоид не терпел, лишь бы ни как в винде.
     
  • 2.29, Аноним (29), 00:30, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В винде как раз таки унифицированный интерфейс в отличие от этих ваших линуксов.
     
  • 2.35, Annoynymous (ok), 00:56, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. хотят чтобы приложения в DE выглядели как попало - т.е. как  винде.

    А сейчас они не выглядят как попало? Вот у меня Firefox с кастомной темой. Вот у меня Thunderbird с кастомной темой. Вот у меня treminator со своим красным заголовком. Вот у меня Clementine с коричневой панелью.

    > Что-то экосистема гнома привлекает к себе одних неадекватов.

    Срочно сваливай с экосистемы гнома.

     
     
  • 3.36, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 01:03, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как видишь, свинья везде найдёт грязь. Тебя же никто не заставляет пользоваться кастомными темами, а в дефолтном виде эти приложения выглядят нативно. Проблема существует только со штучными приложениями с дeбильными самописными гуёвинами вроде darktable.
     

  • 1.16, Аноним84701 (ok), 23:36, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Зато
    > Например, изменение таблиц стилей GTK может нарушить корректное отображение интерфейса и даже привести к невозможности работы с ним (например, из-за отображения текста цветом близким к фону)

    позволяет сразу отфильтровать "мамкиных дизаигнеров".
    Заодно хочется послать лучи поноса "вебдезигнерам", прописывающим свои, "более правильные" аттрибуты для select текста/менюшек  и свой, нескучный скролбар на четверть окна.

     
  • 1.20, Гномспецназ (?), 23:53, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а чем еще тогда заниматься ?
     
  • 1.24, Аноним (24), 00:04, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    По-моему, очевидно, что необходимо просто-напросто запретить заменять темы оформления, т.е. удалить такую возможность прям из GTK. По-настоящему GNOME-wayЪ будет.
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 00:22, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что эта инициатива не поддерживается собственно гномом. У них напротив желание навязать везде адвайту и свой HIG.
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:05, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нет ли в этом письме призывов к отказу  от diversity, отходу от политики мультикультурализма, а также пропаганды сексизма (смотря на список подписавшихся) ,евроскептицизма и тоталитарной идеолгии ??!
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:13, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    увы
     

  • 1.31, Аноним (29), 00:31, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё один повод не использовать Gnome, хотя стремиться униыицииовать интнрфейс как в винде.
     
  • 1.32, Аноним (32), 00:39, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком много на этот GTK завязано. Ещё со времён того, когда он был быстрым с кучей тем на любой вкус...
     
  • 1.33, Лёня (?), 00:52, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А еще заставить пользователей сидеть на 1920x1080 и ни пикселем больше или меньше!
     
  • 1.37, Аноним (37), 01:27, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Например, изменение таблиц стилей GTK может нарушить корректное отображение интерфейса и даже привести к невозможности работы с ним (например, из-за отображения текста цветом близким к фону).

    А с какого перепуга приложение вообще жёстко задаёт цвет текста (и не задаёт цвет фона)? Нормальное приложение вообще должно использовать соответствующие стандартные цвета из текущей темы, тогда и не будет проблем. Мне эта ситуация напоминает времена авторанов, написанных на Delphi, на пиратских дисках, где каждый пытался сделать что-то максимально нестандартное, с красными буквами на синем фоне.

     
  • 1.39, Аноним (38), 01:37, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пфф, так в чем замес? Если их таки не устраивает, что их приложение может пострадать от юзания в системе иной темы оформления - пускай пишут так, чтобы приложуха не юзала стандартные темы или приспосабливалась к теме ПОЛНОСТЬЮ, а не использовала на кнопках меню текст, который должен бы быть в теме на темном фоне, внезапно на белом. Меньше выпендрежа и больше функционала - вот тогда на любой (адекватной, чуть не забыл) теме оформления приложение и рабочим останется, и в систему впишется
     
  • 1.40, Аноним (40), 01:54, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть темы не работают.
     
  • 1.41, Аноним (42), 01:57, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Enjoy your GTK!
     
  • 1.43, Аноним (43), 02:03, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем тогда будут нужны дистрибутивы? Ведь больше они ге га что не годятся, как менять темы и DE.
     
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