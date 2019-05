Разработчики приложений призвали дистрибутивы не менять темы оформления GTK

2.17 , Аноним ( - ), 23:36, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это относится только к наборам тем иконок. Потому как если иконки в наборе не будет, будет использоваться дефолт поставляемый в составе пакета.

2.18 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 23:40, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Они жалуются что сверстали приложение строго под конкретную тему и в других темах приложение выглядит неожиданно. Т.е. это как веб-макаки верстающие странички под конкретное разрешение монитора, строго под вайдскрин и определённый браузер.

3.21 , Аноним ( - ), 23:53, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Все наиболее значимые приложения либо сделаны так, либо предлагают собственное оформлении как дефолт. Конечно, линуксоды привыкли выбирать из того, какой ставить калькулятор, вот и привыкли темами обмазываться. А еще дистростроители из этого целый культ сделали, чтобы взять убунточку и поменять обои и темы.

4.34 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 00:53, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все значимые приложения пользуются gtk+ на уровне версии 2 и спокойно переживают любые темы. Пока альтернативно одарённые разработчики gtk+ не ломают совместимость со своими же css.

3.23 , Гномспецназ ( ? ), 23:55, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну у них же нет с собой всех экранов

4.38 , Аноним ( 38 ), 01:29, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть. Можно сэмулировать примерный вид в отдельном окне в сжатом масштабе. И вот когда они таки свернут браузер до половины экрана и увидят, что их сайт нечитаем даже на компе из-за расфуфыренного и обмазанного движущимися по жабоскрипту деталями интеофейса, вот тогда они задумаются. Но никто не хочет делать хорошо, все хотят выглядеть так, будто они творят добро

2.22 , Аноним84701 ( ok ), 23:54, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Авторы письма также указали на недопустимость замены пиктограмм для запуска приложений

> Разве это возмущение не в сторону .desktop файлов и тем иконок? Как

> тут вообще разработчики любого тулкита могут повлиять? Если

> замена пиктограмм может исказить смысл знаков, изначально заложенных автором, то тут либо тема кривая (для распространенной тройки-четверки тем – вряд ли), либо руки^W разработчик использовал не те пиктограммы.