Выпуск BlackArch 2019.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности

2.5 , Anonymouss ( ? ), 21:02, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – да ну Майк, у вас обоев нет. чем публику завлечь можно еще?

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:06, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Полностью разделяю Ваше мнение. Спасибо Вам Михаил за то, что проделываете колоссальный объём работ для нас. Здоровья крепкого, богатства и долгие лета!

3.9 , Аноним ( 9 ), 21:55, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Украл мой комментарий !

4.13 , Аноним ( 13 ), 23:35, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Аноним у анонима комментарий украл.

2.10 , Леонид Богданов ( ? ), 22:01, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Михаил, я должен сказать вам спасибо! Год назад я поставил Alt Linux, и с тех пор моя жизнь круто изменилась! Через неделю после этого я получил повышение, а через месяц встретился с девушкой и наконец женился, автомобиль подарили, закончил курсы по С++ и получил сертификат от CISCO, переехали в Новую Зеландию всей семьей. Работаем с женой по удаленке, а основная ОС дома до сих пор Alt Linux! Не знаю, совпадение это или нет, но мне хочется верить что в этом что-то есть...

3.11 , Аноним ( 11 ), 23:33, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ожидал в конце прочитать про то, что комп после альта почему-то не загружался, перестал сидеть дома до поздна за компом и опаздывать на работу и вообще больше гулять и знакомится с людьми. И да увидел наконец пару крупных красивых островов справа внизу на карте, которые системник заслонял...

4.12 , Аноним ( 11 ), 23:35, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя может и совпадение, может в системнике винт накрылся...

3.14 , Ordu ( ok ), 23:55, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шубу жене купил?

4.15 , Аноним ( - ), 00:59, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Альт накатил ей на комп)

