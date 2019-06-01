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Выпуск BlackArch 2019.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности

24.05.2019 20:23

Подготовлены новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает около 2200 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux. Сборки подготовлены в виде Live-образа размером 11.4 Гб (x86_64) и сокращённого образа для установки по сети (650 Мб).

В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры dwm, fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM.

Основные изменения:

  • В состав включено более 150 новых программ;
  • Добавлен плагин 'jedi-vim' и обновлены ранее доступные плагины к редактору Vim;
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.1.4. Обновлены системные пакеты;
  • Проведена чистка содержимого iso-образа;
  • Обновлён инсталлятор;
  • Обновлены настройки Xresources/Xdefaults и добавлена поддержка терминала rxvt-unicode;
  • Введена система предварительного тестирования пакетов для сборкой iso-образа;
  • Обновлены все специфичные для дистрибутива утилиты, пакеты и файлы конфигурации;
  • Обновлены меню для оконных менеджеров awesome, fluxbox и openbox.


    1. Главная ссылка к новости (http://blackarch.org/blog.html...)
    2. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
    3. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
    4. OpenNews: Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
    5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.6 с подборкой программ для проверки безопасности
    6. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.2
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: blackarch
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    Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Арчешкольник (?), 20:26, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Я уже задумал на каникулах ставить Kali, а тут такое... Что же делать?
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:28, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выглядит по-хакерски. Цветовая гамма, обои - всё нескучное. Оригинальный Арч икает от зависти.
     
  • 1.3, Michael Shigorin (ok), 20:46, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям неделя forensic/pentest-образов :]

    Забавно то, что наш altlinux.org/rescue в части forensic местами бережней практически всей этой кучи специализированных дистров, кроме разве что grml: http://forensicswiki.org/wiki/Forensic_Live_CD_issues#Problems

     
     
  • 2.5, Anonymouss (?), 21:02, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да ну Майк, у вас обоев нет. чем публику завлечь можно еще?
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:06, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полностью разделяю Ваше мнение. Спасибо Вам Михаил за то, что проделываете колоссальный объём работ для нас. Здоровья крепкого, богатства и долгие лета!
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:55, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Украл мой комментарий !
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 23:35, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аноним у анонима комментарий украл.
     
  • 2.10, Леонид Богданов (?), 22:01, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Михаил, я должен сказать вам спасибо! Год назад я поставил Alt Linux, и с тех пор моя жизнь круто изменилась! Через неделю после этого я получил повышение, а через месяц встретился с девушкой и наконец женился, автомобиль подарили, закончил курсы по С++ и получил сертификат от CISCO, переехали в Новую Зеландию всей семьей. Работаем с женой по удаленке, а основная ОС дома до сих пор Alt Linux! Не знаю, совпадение это или нет, но мне хочется верить что в этом что-то есть...
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:33, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ожидал в конце прочитать про то, что комп после альта почему-то не загружался, перестал сидеть дома до поздна за компом и опаздывать на работу и вообще больше гулять и знакомится с людьми. И да увидел наконец пару крупных красивых островов справа внизу на карте, которые системник заслонял...
     
     
  • 4.12, Аноним (11), 23:35, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя может и совпадение, может в системнике винт накрылся...
     
  • 3.14, Ordu (ok), 23:55, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шубу жене купил?
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 00:59, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альт накатил ей на комп)
     

  • 1.4, Ключевский (?), 20:52, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Еще у одного Васяна начались каникулы и он собрал свой Рач с нескучными обоями. Впрочем это лучше, чем многое другое
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:19, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Еще у одного Васяна начались каникулы и он решил запостить несмешной комментарий на opennet.
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:28, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кинчев одобряэ.
     
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