Выпуск BlackArch 2019.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности

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|1.2, Аноним (2), 20:28, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Выглядит по-хакерски. Цветовая гамма, обои - всё нескучное. Оригинальный Арч икает от зависти.
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|2.6, Аноним (6), 21:06, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полностью разделяю Ваше мнение. Спасибо Вам Михаил за то, что проделываете колоссальный объём работ для нас. Здоровья крепкого, богатства и долгие лета!
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|2.10, Леонид Богданов (?), 22:01, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Михаил, я должен сказать вам спасибо! Год назад я поставил Alt Linux, и с тех пор моя жизнь круто изменилась! Через неделю после этого я получил повышение, а через месяц встретился с девушкой и наконец женился, автомобиль подарили, закончил курсы по С++ и получил сертификат от CISCO, переехали в Новую Зеландию всей семьей. Работаем с женой по удаленке, а основная ОС дома до сих пор Alt Linux! Не знаю, совпадение это или нет, но мне хочется верить что в этом что-то есть...
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|3.11, Аноним (11), 23:33, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ожидал в конце прочитать про то, что комп после альта почему-то не загружался, перестал сидеть дома до поздна за компом и опаздывать на работу и вообще больше гулять и знакомится с людьми. И да увидел наконец пару крупных красивых островов справа внизу на карте, которые системник заслонял...
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|1.4, Ключевский (?), 20:52, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Еще у одного Васяна начались каникулы и он собрал свой Рач с нескучными обоями. Впрочем это лучше, чем многое другое
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|1.7, Аноним (7), 21:19, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Еще у одного Васяна начались каникулы и он решил запостить несмешной комментарий на opennet.
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