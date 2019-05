Намечена большая чистка стандартной библиотеки Python

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:43, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто точно обрадуется, так это кор тим Твистеда Дыма без огня не бывает: http://pyfound.blogspot.com/2019/05/amber-brown-batteries-included-but.html

3.25 , Аноним ( 25 ), 12:37, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не понимаю, мне аргументы этого странного трансвестита с толстым лицом (на фото) не кажутся убедительными. В стандартной библиотеке проверенные батарейки, им не обязательно быть самыми функциональными и универсальными, или даже современными. Мне приходилось применять грязные обезьяньи патчи к стандартной библиотеке и это было очень неприятно, но это просто потому что мне хотелось странного и нового. А если тот же reйuests попадёт в стандартную библиотеку это будет фейл из фейлов.

3.35 , IRASoldier ( ? ), 13:23, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – "Van Rossum argued instead that if the Twisted team wants the ecosystem to evolve, they should stop supporting older Python versions and force users to upgrade. Brown acknowledged this point, but said half of Twisted users are still on Python 2 and it is difficult to abandon them." Ван Россум таки прав. Нет, пусть себе легаси существует и будет доступно при необходимости. Но не должно быть новых, развивающихся проектов на легаси.

4.68 , Аноним ( 25 ), 16:55, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На реддите говорят он просто устал от неадекватов и пошёл на обед (который был следом по расписанию).

2.4 , alex ( ?? ), 11:43, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – argparse

3.40 , Пони ( ? ), 13:37, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На optparse построен click, который широко используется и в некоторых случаях удобнее и приятнее, чем argparse.

4.45 , Аноним ( 45 ), 14:40, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Click давно форкнул optparse, точнее необходимые куски. Теперь они часть Click. Т.ч. можно выдохнуть.

2.5 , zloykakpes ( ok ), 11:45, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну так argparse.

2.6 , th3m3 ( ok ), 11:52, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их только уберут из стандартной библиотеки, можно же будет отдельно ставить, что хочешь.

3.11 , Аноним ( 10 ), 12:07, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да сюрприз будет для тех кто обновляется не глядя а в requirements.txt у тебя этих зависимостей нет.

4.15 , Аноним ( 15 ), 12:16, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не сюрприз, а хороший урок!

5.32 , Аноним ( 32 ), 13:03, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Урок не использовать стандартные средства python для установки его же программ? Ну да, действительно. Чтобы ты понимал setuptools из requirements не только в репах ищет, но и в системе тоже.

4.44 , Аноним ( 44 ), 14:28, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как у лютриса? Подобавлять всякой херни в зависимости втихую, получить 100500 репортов с трейсами, и позакрывать их по причине "не моя проблема"? Не то что я прям слежу, но после релиза 0.5 периодически захожу поржать.

2.20 , Аноним ( 1 ), 12:31, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://pypi.org/project/click/

2.43 , worldmind ( ? ), 14:15, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://github.com/docopt/docopt