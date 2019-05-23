Намечена большая чистка стандартной библиотеки Python

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|1.1, Аноним (1), 11:27, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Батарейки входят в комплект, но сели.
> По мере развития каталога PyPI и упрощения процесса установки и загрузки дополнительных пакетов, применение внешних модулей в настоящее стало столь же привычным как и встроенных функций.
Так и до Node.js недалеко.
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|2.7, Аноним (7), 11:53, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Так и до Node.js недалеко.
Для тех, кто в танке, что это значит?
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|3.9, Ivan_83 (ok), 12:01, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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У них там каждая примитивная функция вынесена в отдельный пакет, в итоге программа без 100500 пакетов не работает.
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|4.10, Аноним (10), 12:06, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Функция может быть вынесена в тучу разных пакетов от разных производителей. И любая из них может тебе встроит троян куда угодно.
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|4.16, Нанобот (ok), 12:23, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>в итоге программа без 100500 пакетов не работает.
по большому счёту, такое с любым пакетным менеджером бывает. хотя, в nodejs этим, конечно, злоупотребляют
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|3.18, Аноним (1), 12:28, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В стандартной библиотеке, если так можно выразиться, в Node.js только самое основное, фактически надстройка над POSIX API. Всю остальную функциональность предполагается выносить в npm. Таким образом, упрощается поддержка самого Node.js.
Ниже пишут, что в результате появилось очень много микромодулей, выполняющих только одну незначительную операцию. Но, кажется, это побочный эффект. В pypi также есть такие модули.
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|4.46, Аноним (46), 14:41, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Ниже пишут, что в результате появилось очень много микромодулей, выполняющих только одну незначительную операцию.
настоящий unix-way, но анонимы опять недовольны
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|5.54, gogo (?), 15:49, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С чего бы? Модули никто не проверяет ДО публикации. И даже нет такой принципиальной возможности.
Получается, приходится доверять каждому из огромного количества авторов.
Это даже близко не unix-way. Это Tower-of-Babel-way.
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|5.56, Andrey Mitrofanov (?), 15:54, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> настоящий unix-way,
Престо! Перечисли признаки у-них-вея, котороые ты "обнаружил".
Со ссылками на сам-знаешь-какой труд Реймонда, да?
Или б*****л.
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|2.17, a3k (?), 12:26, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Python всё-таки не NodeJS, его частенько используют и без доступа к сети.
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|3.19, Аноним (1), 12:30, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Node.js точно также можно использовать без доступа к сети. Многие пишут на нем скрипты для работы с файлами.
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|5.42, Аноним (42), 14:07, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Модули - это обычная зависимость, такая же как и в любом другом софте на любом другом языке. Если зависимости не входят в бандл, то, конечно, их нужно каким-то образом получить, из npm, например, или руками скачать. Ну или носить их всегда с собой, аналогично статической линковке.
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|1.2, Аноним (2), 11:38, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> optparse, getopt
> наличие более совершенных альтернатив или привязки к специфичным возможностям операционных систем
Кто-то наверняка очень «обрадуется», если это сделают. Собственно, а какие альтернативы?
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|3.25, Аноним (25), 12:37, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не понимаю, мне аргументы этого странного трансвестита с толстым лицом (на фото) не кажутся убедительными. В стандартной библиотеке проверенные батарейки, им не обязательно быть самыми функциональными и универсальными, или даже современными. Мне приходилось применять грязные обезьяньи патчи к стандартной библиотеке и это было очень неприятно, но это просто потому что мне хотелось странного и нового. А если тот же reйuests попадёт в стандартную библиотеку это будет фейл из фейлов.
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|3.35, IRASoldier (?), 13:23, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"Van Rossum argued instead that if the Twisted team wants the ecosystem to evolve, they should stop supporting older Python versions and force users to upgrade. Brown acknowledged this point, but said half of Twisted users are still on Python 2 and it is difficult to abandon them."
Ван Россум таки прав. Нет, пусть себе легаси существует и будет доступно при необходимости. Но не должно быть новых, развивающихся проектов на легаси.
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|4.68, Аноним (25), 16:55, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На реддите говорят он просто устал от неадекватов и пошёл на обед (который был следом по расписанию).
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|3.40, Пони (?), 13:37, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На optparse построен click, который широко используется и в некоторых случаях удобнее и приятнее, чем argparse.
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|4.45, Аноним (45), 14:40, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Click давно форкнул optparse, точнее необходимые куски. Теперь они часть Click. Т.ч. можно выдохнуть.
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|2.6, th3m3 (ok), 11:52, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их только уберут из стандартной библиотеки, можно же будет отдельно ставить, что хочешь.
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|3.11, Аноним (10), 12:07, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да сюрприз будет для тех кто обновляется не глядя а в requirements.txt у тебя этих зависимостей нет.
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|5.32, Аноним (32), 13:03, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Урок не использовать стандартные средства python для установки его же программ? Ну да, действительно. Чтобы ты понимал setuptools из requirements не только в репах ищет, но и в системе тоже.
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|4.44, Аноним (44), 14:28, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как у лютриса? Подобавлять всякой херни в зависимости втихую, получить 100500 репортов с трейсами, и позакрывать их по причине "не моя проблема"?
Не то что я прям слежу, но после релиза 0.5 периодически захожу поржать.
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|1.12, Hipstor1337 (?), 12:11, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хорошо что Perl похоронили, там говорят была обратная совместимость, а это не модно, йоу! Будьте как питонисты, на фэшоне!
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|2.27, Аноним84701 (ok), 12:38, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Хорошо что Perl похоронили, там говорят была обратная совместимость, а это не
> модно, йоу!
Да, особенно между Perl 6 и Perl 5.
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|4.47, Аноним84701 (ok), 14:43, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 6 это другой язык
Потому что это не Лэрри и перлосообщество учавствовало в разработке, а ... гладиолус?
Питон 3 тогда тоже другой язык.
А уж теперешние версии питона, после самоустранения пожизненного великодушного диктатора …
Ну и соседнюю новость не читай:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50725
> "Релиз языка программирования Perl 5.30.0 "
> Прекращена (https://metacpan.org/pod/perldeprecation#Unescaped-left-brac...) поддержка некоторых давно устаревших форм применения в регулярных выражениях символа "{" без его экранирования.
> - Запрещено использования определений "my" в изначально ложных условных операторах (например, "my $x if 0").
> - Удалена поддержка спецпеременных "$*" и "$#".
> - Удалена функция File::Glob::glob (нужно использовать File::Glob::bsd_glob).
Главное еще минусиков проставь, вдруг реальность изменится :)
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|5.50, пох (?), 15:22, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Питон 3 тогда тоже другой язык.
во-первых нет, 3 - язык тот же самый, но намеренно поломанный в нескольких самых неожиданных местах.
во-вторых и главных - никто не собирается взять и прекратить поддержку perl5, в отличие от.
> Ну и соседнюю новость не читай
наоборот, больше читай новостей, и никогда ни сам ничего не программируй, ни чужих программ не трогай. И продолжай копипастить то чего нихрена не понимаешь.
найти программу на perl, использующую $* и зачем-то нужную двадцать лет спустя - надо очень постараться, при этом большая часть написанного 20 лет назад - работает и дальше работать будет (более того, каким-то непонятным образом сохраняют работоспособность даже поделки, тянущие в рот половину cpan, хотя это действительно странно)
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|6.52, Аноним84701 (ok), 15:39, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Питон 3 тогда тоже другой язык.
> во-первых нет, 3 - язык тот же самый, но намеренно поломанный в нескольких самых неожиданных местах.
Ну раз ты говоришь, что тут - тот же самый (а там, перл 6 - нет, не считается), тогда ладно, так оно наверное на самом деле и есть, выборочно и по желанию левой пятки любого комментатора.
> во-вторых и главных - никто не собирается взять и прекратить поддержку perl5, в отличие от.
Зуб даешь? Напомнить, когда вышла 3тья ветка? Вот через 12 лет и посмотрим, что там будет.
Хотя 6 вышла совсем уж мертворожденной, так что вполне возможно что и далее будут тянуть, пока последние пользователи вместе с разработчиками не отправятся из этой "бутылки со слезами"(c) в более лучший мир.
>> Ну и соседнюю новость не читай
> наоборот, больше читай новостей, и никогда ни сам ничего не программируй, ни
> чужих программ не трогай. И продолжай копипастить то чего нихрена не понимаешь.
Какое слово в "сломали обратную совместимость" по твоему "НИПРАВДА!Врети!" и как с навыком гадания по аватарке?
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|7.62, пох (?), 15:58, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зуб даешь? Напомнить, когда вышла 3тья ветка?
как только сумеешь вспомнить, когда вышла ветка perl4.
И оценить разницу.
кстати, сколько у нас третих веток и как там с совместимостью?
> Какое слово в "сломали обратную совместимость" по твоему "НИПРАВДА!Врети!"
пропущенное "с несуществующими васян-программами".
у меня почему-то ни одной с $* нет, да и с $# полагаю, тоже - даже двадцатилетней давности.
А теперь запусти мне банальный hg с пихоном3. И отдельно расскажи, сколько разработчикам пришлось с этим протрахаться, чтобы оно хотя бы - вот так - наконец, работало. "напомнить, когда вышла третья ветка?"
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|1.13, Аноним (13), 12:12, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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О, круто! Теперь в дистрах будут не две ветки питона (2-я и 3-я), а уже три - 2-я, 3-я до чистки и 3-я после чистки.
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|2.33, Аноним (32), 13:08, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В убунте и иже с ними разве что. Дебьян будет продолжать поддерживать протушхий пайтон а новый будет только в экспериментал и сломает apt при установке. Ролинг-релизы просто выкинут старый пайтон на мороз.
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|1.14, Аноним (14), 12:15, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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По мере приближения к 4.0 у питонеров опять зачесалось сломать совместимость.
>Изначально для удаления также были предложены модули ... getopt
getopt - единственный нормальный модуль для парсинга аргументов. Убогенький argparse умудряется быть одновременно раздутым и с нулевой гибкостью, при шаге в сторону от стандартных юзкейсов сразу становится бесполезным.
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|3.31, Аноним (14), 13:00, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не входит в стандартную библиотеку. Мы тут про стандартную библиотеку говорим.
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|1.22, Аноним (1), 12:34, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я бы не сказал, что стандартный pip такой же удобный как npm:
* приходится вручную фризить зависимости.
* приходится каждый раз вручную обновлять результат pip freeze после добавления/удаления пакета.
* в результате pip freeze все зависимости развернутый в плоский список и не понятно кто, от кого зависит.
Ближайший аналог npm для python - это pipenv.
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|2.38, Школьница (?), 13:29, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ближайший аналог npm для Pyton сейчас Poetry.
https://github.com/sdispater/poetry
Автор Pipenv очень агрессивно продвигал своё детище, но по факту Pipenv - груда костылей, которая до сих пор толком не работает, но уже разваливается под собственной тяжестью. Просто почитайте ченджлог - сплошное затыкание дыр на тонущем корабле.
У Poetry, в отличие от Pipenv:
- Ресолвер зависимостей работает корректно! При этом ещё и быстро.
- Используется стандартный файл pyproject.toml в соответствии с с PEP-517 и PEP-518.
- Благодаря поддержке PEP-517 и PEP-518, пакеты, использующие Poetry вместо setuptools, поддерживаются из коробки обычным pip. Стандартный pip install просто работает.
- Годится не только для конечных приложений, но и для библиотек.
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|3.29, Аноним (25), 12:54, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И назвали urllib3? А хотя нет, urllib3 как раз норм. Да и зачем они нужны, pycurl всё ещё самый производительный. Ну хотя я использую их для вещей помимо собственно работы с сетью. Тот же urlparse раньше отдельно шёл, теперь его в urllib впихнули.
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|1.36, via (??), 13:25, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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При Гвидо такого не было... И для встроенных систем текущая трешка...она, ппц, какая жирная, лучше уж micropython
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|2.59, Аноним (59), 15:57, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гвидо уже перевел всех на питон 3. И все знают чем всё это закончилось.
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|1.37, Аноним (-), 13:29, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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* ну и какая же ценность возникает у пользователей из-за внедрения этой "PEP 594"? - да никакой
(разве что старые скрипты отвалятся + мануалы\кнгиги с живыми примерами из бложиков будут уже не пригодны и т.п. хуерга)
* а когда в pip будет поддержка socks5 ? (в командной строке чтобы или каком-то конфиг-фале как в git например, прокси всякие указывать) - Бездельники!
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|1.48, iPony (?), 15:08, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как программист, я всегда читаю подобные новости с радостью.
Когда выкидывают какое-то легаси. Прям чувствуется какое-то тепло, и чувство удовлетворения за кого-то, кто избавился от старого мусора.
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|2.60, gogo (?), 15:57, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты программист на Бейсике?
Вот выкинут тебе нумерацию строк, вот тогда ты поплачешь с goto
;P
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|1.53, Аноним (53), 15:46, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мучения питонистов воспринимаю со злорадством. В контексте их мнимого превосходства над перловым и другими комьюнити.
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|2.57, Аноним (59), 15:56, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Перлисты как белые ходоки. Все про них говорят но никто никогда не видел. Но говорят они скоро нас захватят. А если перейти стену редхат так там перловиков хоть жуй.
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|3.69, имя (?), 16:55, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я бы сравнил их с неандертальцами и кроманьонцами: вроде бы неандертальцы тоже поучаствовали в эволюции современного человека, но их материала так мало и это было так давно, что никто уже не помнит.
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|1.61, None (??), 15:57, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Выкинуть из языка прототипирования библиотеку по причине "неэффективности"? Вот они, последствия массового легалайза.
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|2.63, пох (?), 16:01, 23/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Выкинуть из языка прототипирования библиотеку по причине "неэффективности"? Вот они, последствия
> массового легалайза.
не, с травы на такие подвиги не тянет. Это они контрабандную жратву в Венесуэлу, видимо, поставляли - в обмен на то что Мадура жевал.
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|1.70, Аномномномнимус (?), 17:22, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Немного непонятно, с какого перепоя надо это делать в 3-ей ветке. Делали бы отдельную мажорную ветку и там сума сходили
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|1.71, Valar Morghulis (?), 17:53, 23/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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в Python 3.8 вышеупомянутые модули планируется отметить устаревшими, в Python *3.8* начать выводить предупреждение - очепятка?
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