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Выпуск nginx 1.17.0 и njs 0.3.2

21.05.2019 22:15

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.17, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка переменных в директивах "limit_rate" и "limit_rate_after", а также в директивах "proxy_upload_rate" и "proxy_download_rate" модуля stream;
  • Повышены требования к минимально поддерживаемой версии OpenSSL - 0.9.8;
  • По умолчанию обеспечена сборка модуля ngx_http_postpone_filter_module;
  • Решены проблемы с неработой директивы "include" внутри блоков "if" и "limit_except";
  • Исправлена ошибка при обработке байтовых значений "Range".

Из значительных улучшений, которые ожидаются в ветке 1.17, упоминается реализация поддержки протоколов QUIC и HTTP/3.

Дополнительно можно отметить выпуск njs 0.3.2, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новом выпуске njs добавлена поддержка шаблонов строк, определённых в спецификации ECMAScript 6. Шаблоны строк являются строковыми литералами, допускающими встраивание выражений. Выражения определяются в размещённом внутри строки блоке ${...}, который может включать как отдельные переменные (${name}), так и выражения (${5 + a + b})). Кроме того, добавлена поддержка именованных групп в объекте RegExp, позволяющих связать сопоставленные регулярным выражением части строки с определёнными именами вместо порядковых номеров совпадений. Добавлена поддержка сборки с библитекой GNU Readline.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/blog/ngi...)
  2. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
  3. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.10 и njs 0.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ъ (?), 22:26, 21/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    С точки зрения производительности и потребления ресурсов, что лучше - встроенный Lua или JS?
     
     
  • 2.2, Кампуча (?), 22:31, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    LUA - это сторонний модуль сторонних разработчиков. njs - модуль от авторов, выводы делай сам. (njs выигрывает, такой должен быть вывод)
     
     
  • 3.3, Evgeny Orlov (?), 22:53, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Lua + nginx это уже openresty. он архитектурно идет немного в разрез с nginx. Но в целом свою задачу решает.
    njs быстрый потому что поддерживает только основные элементы ECMAScript и интерпретатором выступает не v8, а самописный движок заделанный под экосистему nginx
     
  • 2.4, KonstantinB (ok), 23:26, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю, что вы заметите разницу, если вы не Фейсбук. Но вообще njs должен быть пошустрее, поскольку теснее интегрирован.

    А вообще, lua-модуль - это причина, по которой в nginx стали делать njs. В lua-модуле используется ряд костылей для интеграции с nginx, типа залезания во внутренние API и структуры nginx-а, неизменность которых никто никогда не гарантировал, но ввиду популярности lua-модуля в том числе и у коммерческих пользователей они вынуждены поддерживать совместимость nginx (в том числе nginx-plus) с lua-модулем (или самостоятельно патчить его под новые версии). В какой-то момент им это все явно поднадоело.

     
  • 2.5, Аноним (5), 23:54, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поскольку ни в том ни в другом нет jit, а схема работы в них одинаковая - существенной разницы не может быть (до тех пор пока они используются по назначению).
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 01:45, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю, что для типичного применения в 2-3 строки кода от jit-а будет больше вреда, чем пользы.
     
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