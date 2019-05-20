Госучреждения Южной Кореи планируют перевести на Linux

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|4.70, Аноним (70), 08:33, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> просто санкции, но кто мешает запиратить?
А зачем? Чтобы получить закладки?
Да и, если откровенно, кому сейчас, кроме игроманов, нужна винда? Все бизнес задачи давно реализуются на линуксах.
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|5.83, язабылпароль (?), 09:35, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С одной стороны Вы правы, многие задачи превосходно решаются в линкуксах и юниксах.
Кое-что работает "нативно", кое-что под вайном, а что-то и вовсе в браузере.
С другой стороны используя слово "Все" Вы делаете поспешное обобщение. Вот, например, ЕКП - https://ekp.spb.ru/ - они раздают .dll-ку для работы своими смарт-картами. При этом спецификации на обмен с картой нет, а .dll-ка защищена от реверса :)
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|1.8, тоже Аноним (ok), 00:06, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это пока что не сюда новость, это в Редмонд новость.
Вот если они не сделают выводы... только тогда в Сеуле начнут гуглить, что там в Мюнхене успели сделать, пока откаты не подъехали.
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|5.90, _hide_ (ok), 09:54, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там коррупция имеет, как говорят либералы, допустимый уровень ("кому надо допустимый"). Поэтому, если Вы обычный человек и захочет просто побыстрее получить документы (ничего не нарушая), то нельзя -- это коррупция, если же хотят заключить госконтракт на 5-10 млд, то это совсем другое дело, и это уже "допустимая коррупция". Я говорю не ради "дипресника", а для демонстрации почему "там" и "тут" отличается только в деталях, а по сути все одинаково и никакого качественного гиперскачка не видно (зачастую это культурный скачок и гос-во тут не причем).
Решение было когда-то:
* минимизировать чиновничье-бюрократический аппарат, его автоматизировать и обеспечить квалификационный ценз
* обеспечить репрессивный аппарат для наказания "элиты"
* обеспечить качество исполнительной власти
У нас, поколения 90х+ все не так. Целью путча было как раз обратное -- кормить "народ" ("свой" народ) за госсчет, не играясь в этих инженеров, врачей, учителей и прочих людей, которых снизвели до уровня разнорабочих на стройке.
Ладно, прошу прощения за демагогию, а по вопросу:
* в Мюнхене была движуха до того момента, как в процессе внедрения не возникла странная ситуация: никто не хотел работать вообще, а, если верить слухам, начальству за все возникающие проблемы и проволочки доплачивали не плохие деньги
* подготовленное решение было очень сильно оторвано от реальности, куда как эффективнее было бы обкатывать ПО и новые решения создав инициативную группу из отдела разработки ПО (непосредственно, создав конкурирующие чиновничьему аппарату подразделения), с ненулевой вероятностью получения высоких должностей по результатам эксперимента. Но там случилось то, что случилось и все "были недовольны" тем, что могли не работать потому что софт "плохой".
В текущей ситуации с Кореей, сложно что-то прогнозировать: могут закопаться и делать решения под конкретные задачи ведомств с большой скоростью, что позволит избежать саботажа на местах, но там как начальник скажет..
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|2.34, Тот_Самый_Анонимус (?), 06:28, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нельзя все фейлы линуха объяснить откатами. В плане развёртывания, сопровождения и интеграции продуктов МС убежали куда как дальше.
Если линух и приложения с открытым кодом являются разрозненными, то у МС почтовый клиент давно научился брать настройки у домена. И это самый простой пример.
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|3.81, Аноним (81), 09:23, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При наличие ресурса для одного клиента как-нибудь да сделают. thunderbird уже умеет без привязки к конкретному почтовому серверу как это сделано у МС в оутлук
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|2.71, орое (?), 08:39, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем тут отказы? Куда не плюнь - виндоусспецифичный софт или сервисы. не думаю, что у корейцев вдруг окажется, что весь рабочий софт уже переписан на линукс. А переписать его дороже чем <s>спиратить</s> купить винду.
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|3.80, тоже Аноним (ok), 09:15, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Причем тут отказы? Куда не плюнь - виндоусспецифичный софт или сервисы.
А я куда ни плюну - народ отказывается от специфичного софта в пользу веб-сервисов.
Довольно типичный для современной биржи заказ - собрать все файлики Ёкселя, в которых до сих пор велись записи, выкинуть этот Ёксель к соответствующей матери и перевести эту клоаку на нормальную CRM.
Веб-сервису, внезапно, абсолютно фиолетово, на чем у вас работает браузер.
Правда, в РФ этот тренд пока больше затрагивает бизнес. Государственные структуры сидят ровно и продолжают клепать убогие помогаторы для бухгалтеров на Шарпе.
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|4.89, Аноним (89), 09:53, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> убогие помогаторы для бухгалтеров на Шарпе.
Уже не на дельфях? Прогресс, однако. Так, глядишь, и на mono переехать смогут при желании.
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|1.9, Аноним (9), 00:06, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот так неожиданность, ждем от них помощи в развитии свободного десктопа.
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|2.16, Аноним (16), 00:25, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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А чего вам здесь и сейчас не хватает на свободном десктопе? Вы его точно пробовали?
Лет 10 назад были проблемы с драйверами, лет 5 назад - с оформлением и юзабилити.
Сейчас... ну игрухи. Завидую тем, у кого есть на них время.
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|4.25, axredneck (?), 03:32, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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edit: со специфическим софтом пока проблемы остаются разве что. Иногда бывает нужно запустить какую-нибудь свежую кастомную софтину, но приходится сосать лапу.
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|3.36, Тот_Самый_Анонимус (?), 06:30, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>лет 5 назад - с оформлением и юзабилити.
И сейчас есть. Уродство гнома никуда не делось, например. Про интеграцию приложений выше написал.
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|3.44, Del (?), 06:58, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стабильности не хватает. А то обновляешься на новую версию, а у тебя переключение раскладок ломается и т.п.
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|5.59, iPony (?), 08:05, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Быстро протухают.
Тот же смартфон с Android/iOS без особых проблем можно подключить к Windows 7.
А с Ubuntu 16.04 LTS уже будут проблемы.
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|6.62, Аноним (62), 08:19, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В каком смысле проблемы? Нормально подключаются. Конечно, есть нюансы в зависимости от модели смартфона, но особых проблем не отмечу.
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|6.64, тоже Аноним (ok), 08:22, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тот же смартфон с Android/iOS без особых проблем можно подключить к Windows 7.
> А с Ubuntu 16.04 LTS уже будут проблемы.
Да неужто? И как это я разрабатывал под Андроид, тестируя на планшете, еще в 12.04?
Каких-то особенных проблем не заметил.
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|6.88, Аноним (88), 09:48, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблемы с подключением Android замечал только под Kubuntu. Кеды не умеют mtp через usb3.0, ну по крайней мере у меня так. В остальных оболочках все хорошо.
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|3.57, Moebius (ok), 08:01, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А чего вам здесь и сейчас не хватает на свободном десктопе? Вы его точно пробовали?
Пишу с него.
Ни в одном из никсов не ставится автоматически /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf с опцией "TearFree". Я давно привык. Новичку будет нужно сначала понять что не так, потом искать решение, потом прописывать "TearFree", а ещё, возможно, настраивать композитный менеджер. Ждать доделывания wayland - это как ждать новый альбом Guns N Roses. Можно не дожить. Ну да, нужен wayland иди на gitlab.freedesktop.org и пиши.
Приведение к единообразному виду программ на qt и gtk. Каждый раз искать инструкции. Не знаю кому как, а мне до сих пор не удалось запомнить все эти QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5ct" и прочую. Есть другие графические библиотеки, так что и после настройки qt/gtk Linux-десктоп может напоминать лоскутное одеяло.
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|4.68, Аноним (68), 08:33, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ни в одном из никсов не ставится автоматически /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf с опцией "TearFree".
Может быть потому, что modesetting ddx это не поддерживает, потому что это интелоспецифичная фича? А драйвер от Intel'а иксовый потихоньку выбрасывают, потому что modesetting ddx работает с интеловскими встройками "из коробки".
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|4.77, Аноним (77), 08:53, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"TearFree" предназначен для самопальных десктопов без своего композитора. В дефолтных DE (KDE и GNOME) он не нужен.
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|3.58, iPony (?), 08:04, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чего вам здесь и сейчас не хватает на свободном десктопе? Вы его точно пробовали?
Ну про конкретную персону не имеет смысла говорить.
А так нужна стабильность и Инфраструктура с чем у линукса неочень.
По первому кстати линукс пошёл на сближение с Windows, а точнее наоборот Windows просела со стабильностью. Вроде и тестирование всякими инсайдерами и прочее, а как-то всё же...
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|3.72, орое (?), 08:41, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хибернейта и даже сна не хватает. Последние несколько лет сломали окончательно. Видать не юзают на компах совсем.
Ну и тонн софта что есть под вин не хватает.
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|1.14, EnemyOfDemocracy (?), 00:19, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А потом "разочаровались", "пользователи жалуются" и опять освоение бюджета и откатов. А потом опять линукс, а потом опять возврат и т.д., короче все при деле, при деньгах. Южная Корея -- страна семейных кланов, которые не отсвечивают, но власть держат круче чем веспучианцы с их govdep.
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|2.32, Аноним (32), 04:36, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если сделают такое жду вырвиглазное унылое говно как в Мюнхене, я бы первый пожаловался.
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|2.40, Аноним (62), 06:50, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> "пользователи жалуются"
== слабость управления. Образно говоря, хвост виляет собакой.
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|1.20, Аноним (20), 02:42, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Писали формочки в масде под дотнетом, пусть теперь страдают в кривоногом Wine.
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|1.27, Аноним (28), 04:23, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне интересно, когда у нас всех бюджетников пепеведут на СПО. За это можно и по-meet-ing-овать.
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|2.42, Аноним (62), 06:55, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Культурный переход на Linux заключается в предварительном упразднении MS Office.
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|3.63, Jshvd (?), 08:20, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас есть стандарт для odf формата (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010), но все бюджетники вмё равно используют проприетарный docx. Раздражает то, что некоторые требуют docx помимо pdf. Вставляют палки в колёса тем, кто пользуется libreoffice и latex.
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|2.74, орое (?), 08:46, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда. переведут некий класс рабов может быть, да и то не на СПО а на российское полу-закрытое г, которое дороже винды. Начальников никто не трогает, а те сидят на мсо и требуют доки в его формате <facepalm>. Софт эти же бюджетники продолжают писать под винду даже новый создают под винду.
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|1.29, Аноним (28), 04:30, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорим Ю.Корея - подразумеваем Космическое Дело: Хлебная Война. Ждем версию под GNU/Linux
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|1.33, iPony (?), 05:50, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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«Битвы ОС, Мюнхен» довольно интересный оказался многосерийный фильм. От финала у многих правда бомбануло 💣
Посмотрим, что тут будет...
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|3.52, iPony (?), 07:52, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что он?
1) Был залатан обновлением за три месяца до эпидемии.
2) Вообще рекомендация отключить SMBv1 была дана давно системным администраторам. Но понятно, что легаси и все дела остаётся у некоторых, поэтому тянули. Но всё же отключен по дефолту в 2018 году в Windows 10.
3) Тот же самый принцип эксплуатации применялся в SAMBA (smabacry) и поражал различные сетевые устройства типа NASов на линуксах.
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|1.37, Аноним (37), 06:40, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> намерено перевести компьютеры в госучреждениях с Windows на Linux
> намерено
> планируют
Все подобные новости воспринимаю как "выбивают скидку у микрософта". Вот когда переведут, тогда и можно говорить будет.
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|1.38, Адекват (ok), 06:40, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эта новость говорит о готовности линукса как десктопа. Тут ПЛАНИРУЮТ, там ПЛАНИРУЮТ, сям попробовали, потом на винду вернулись.
Был бы линукс готов - просто молча бы переходили и все.
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|3.75, орое (?), 08:48, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Готовность есть, но даже при всей мотивированности на распил, переход невозможен.
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|1.69, Moebius (ok), 08:33, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не очень в тему, но интересно что будет когда правительство США прикажет MS: "ты тоже с тем производителем не работай".
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|2.91, Аноним (48), 09:54, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На следующей неделе узнаем. Или на послеследующей, в общем - ждем.
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|2.85, Аноним (77), 09:43, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Microsoft тоже думали, что не получится. Но у мюнхенцев получилось, и Наделле пришлось башлять.
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|1.84, Аноим (?), 09:37, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как там мэрия Мюнхена поживает?
Радуются Винде или опять думают на linux мигрировать?
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