Госучреждения Южной Кореи планируют перевести на Linux

Он же наверняка будет по-азиатски сумашедшим и заточенным под их письмо. Для примера можно посмотреть как они верстают сайты.

А чего вам здесь и сейчас не хватает на свободном десктопе? Вы его точно пробовали? Лет 10 назад были проблемы с драйверами, лет 5 назад - с оформлением и юзабилити. Сейчас... ну игрухи. Завидую тем, у кого есть на них время.

Насчёт игр - дота2 работает

А больше ничего не надо )

У вас ошибка в написании DooM(2016) :D.

С большинством игрух тоже уже проблем нет.

edit: со специфическим софтом пока проблемы остаются разве что. Иногда бывает нужно запустить какую-нибудь свежую кастомную софтину, но приходится сосать лапу.

>лет 5 назад - с оформлением и юзабилити. И сейчас есть. Уродство гнома никуда не делось, например. Про интеграцию приложений выше написал.

А мне венда не нра Ленточный интерфейс ваще ужос!

Стабильности не хватает. А то обновляешься на новую версию, а у тебя переключение раскладок ломается и т.п.

Юзай олдфажный дебиан. Или ЛТС-бубунту, красношапку etc.

Быстро протухают.

Тот же смартфон с Android/iOS без особых проблем можно подключить к Windows 7.

А с Ubuntu 16.04 LTS уже будут проблемы.

В каком смысле проблемы? Нормально подключаются. Конечно, есть нюансы в зависимости от модели смартфона, но особых проблем не отмечу.

> Тот же смартфон с Android/iOS без особых проблем можно подключить к Windows 7.

> А с Ubuntu 16.04 LTS уже будут проблемы. Да неужто? И как это я разрабатывал под Андроид, тестируя на планшете, еще в 12.04?

Каких-то особенных проблем не заметил.

Каких-то особенных проблем не заметил.

Проблемы с подключением Android замечал только под Kubuntu. Кеды не умеют mtp через usb3.0, ну по крайней мере у меня так. В остальных оболочках все хорошо.

3.57 , Moebius ( ok ), 08:01, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А чего вам здесь и сейчас не хватает на свободном десктопе? Вы его точно пробовали? Пишу с него.

Приведение к единообразному виду программ на qt и gtk. Каждый раз искать инструкции. Не знаю кому как, а мне до сих пор не удалось запомнить все эти QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5ct" и прочую. Есть другие графические библиотеки, так что и после настройки qt/gtk Linux-десктоп может напоминать лоскутное одеяло.

Приведение к единообразному виду программ на qt и gtk. Каждый раз искать инструкции. Не знаю кому как, а мне до сих пор не удалось запомнить все эти QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5ct" и прочую. Есть другие графические библиотеки, так что и после настройки qt/gtk Linux-десктоп может напоминать лоскутное одеяло.

>Ни в одном из никсов не ставится автоматически /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf с опцией "TearFree". Может быть потому, что modesetting ddx это не поддерживает, потому что это интелоспецифичная фича? А драйвер от Intel'а иксовый потихоньку выбрасывают, потому что modesetting ddx работает с интеловскими встройками "из коробки".

"TearFree" предназначен для самопальных десктопов без своего композитора. В дефолтных DE (KDE и GNOME) он не нужен.

> А чего вам здесь и сейчас не хватает на свободном десктопе? Вы его точно пробовали? Ну про конкретную персону не имеет смысла говорить.

А так нужна стабильность и Инфраструктура с чем у линукса неочень.

А так нужна стабильность и Инфраструктура с чем у линукса неочень.

По первому кстати линукс пошёл на сближение с Windows, а точнее наоборот Windows просела со стабильностью. Вроде и тестирование всякими инсайдерами и прочее, а как-то всё же...

Хибернейта и даже сна не хватает. Последние несколько лет сломали окончательно. Видать не юзают на компах совсем.

Ну и тонн софта что есть под вин не хватает.

Ну и тонн софта что есть под вин не хватает.

KDE пользуй. Китайцы сделали свой дист. со своей СРС, шлак.

Посмотрите:

