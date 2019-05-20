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Госучреждения Южной Кореи планируют перевести на Linux

20.05.2019 23:36

Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи намерено перевести компьютеры в госучреждениях с Windows на Linux. Вначале планируется выполнить тестовое внедрение на ограниченном числе компьютеров и если не будет выявлено значительных проблем с совместимостью и безопасностью, миграция будет распространена на другие компьютеры госучреждений. Затраты на переход на Linux и покупку новых ПК оцениваются в 655 млн долларов.

В качестве основного мотива миграции называется желание снизить издержки в связи с прекращением базового цикла сопровождения Windows 7 в январе 2020 года и необходимостью покупки новой версии Windows или оплаты расширенной программы поддержки Windows 7. Также упоминается намерение уйти от зависимости от одной операционной системы в инфраструктуре госучреждений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.engadget.com/2019/...)
  2. OpenNews: Городской совет Мюнхена одобрил подготовку к возврату на проприетарное ПО
  3. OpenNews: Две партии пытаются вернуть госучреждения Мюнхена на проприетарное ПО
  4. OpenNews: Администрации Мюнхена предложен отчёт с анализом проблем в Linux-инфраструктуре
  5. OpenNews: Очередная попытка саботировать внедрение Linux в Мюнхене
  6. OpenNews: Компания Microsoft попыталась дискредитировать миграцию Мюнхена на СПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, Аноним (-), 23:42, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +31 +/
    А диктaтoр из соседней страны давно перешел на Linux! ;)
     
     
  • 2.2, Anonymoud (?), 23:47, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Так потому что денег нет на windows.
     
     
  • 3.56, хотел спросить (?), 08:01, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    просто санкции, но кто мешает запиратить?
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 08:33, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > просто санкции, но кто мешает запиратить?

    А зачем? Чтобы получить закладки?

    Да и, если откровенно, кому сейчас, кроме игроманов, нужна винда? Все бизнес задачи давно реализуются на линуксах.

     
     
  • 5.79, Sindzicat (?), 09:10, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу, и САПРы на нём работают просто шикарно! (сарказм)
     
     
  • 6.87, Ким Чен Ын (?), 09:46, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да-да, как же клерки гос-учереждений могут обойтись без САПР-ов
     
  • 5.83, язабылпароль (?), 09:35, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны Вы правы, многие задачи превосходно решаются в линкуксах и юниксах.
    Кое-что работает "нативно", кое-что под вайном, а что-то и вовсе в браузере.

    С другой стороны используя слово "Все" Вы делаете поспешное обобщение. Вот, например, ЕКП - https://ekp.spb.ru/ - они раздают .dll-ку для работы своими смарт-картами. При этом спецификации на обмен с картой нет, а .dll-ка защищена от реверса :)

     
  • 5.86, акроним (?), 09:43, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодоря Габену и игроманам на линухе уже неплохо живётся.
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:55, 20/05/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 00:02, 21/05/2019 Скрыто
    		• +2 +/
     
     
  • 4.10, Песков (?), 00:07, 21/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 3.5, Рамзан Кадыров (?), 00:03, 21/05/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
  • 3.7, Аноним (-), 00:06, 21/05/2019 Скрыто
    		• +2 +/
     

     ....нить свёрнута, показать (12)

  • 1.6, Аноним (6), 00:04, 21/05/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +5 +/
     
     
  • 2.12, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 00:16, 21/05/2019 Скрыто
    		• +2 +/
     

  • 1.8, тоже Аноним (ok), 00:06, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это пока что не сюда новость, это в Редмонд новость.
    Вот если они не сделают выводы... только тогда в Сеуле начнут гуглить, что там в Мюнхене успели сделать, пока откаты не подъехали.
     
     
  • 2.11, Ph0zzy (ok), 00:12, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну с коррупцией они вроде как борятся.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 07:56, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только безуспешно
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 08:17, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас конечно лучше дела обстоят с этой коррупцией ;)
     
     
  • 5.90, _hide_ (ok), 09:54, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там коррупция имеет, как говорят либералы, допустимый уровень ("кому надо допустимый"). Поэтому, если Вы обычный человек и захочет просто побыстрее получить документы (ничего не нарушая), то нельзя -- это коррупция, если же хотят заключить госконтракт на 5-10 млд, то это совсем другое дело, и это уже "допустимая коррупция". Я говорю не ради "дипресника", а для демонстрации почему "там" и "тут" отличается только в деталях, а по сути все одинаково и никакого качественного гиперскачка не видно (зачастую это культурный скачок и гос-во тут не причем).
    Решение было когда-то:
    * минимизировать чиновничье-бюрократический аппарат, его автоматизировать и обеспечить квалификационный ценз
    * обеспечить репрессивный аппарат для наказания "элиты"
    * обеспечить качество исполнительной власти

    У нас, поколения 90х+ все не так. Целью путча было как раз обратное -- кормить "народ" ("свой" народ) за госсчет, не играясь в этих инженеров, врачей, учителей и прочих людей, которых снизвели до уровня разнорабочих на стройке.

    Ладно, прошу прощения за демагогию, а по вопросу:
    * в Мюнхене была движуха до того момента, как в процессе внедрения не возникла странная ситуация: никто не хотел работать вообще, а, если верить слухам, начальству за все возникающие проблемы и проволочки доплачивали не плохие деньги
    * подготовленное решение было очень сильно оторвано от реальности, куда как эффективнее было бы обкатывать ПО и новые решения создав инициативную группу из отдела разработки ПО (непосредственно, создав конкурирующие чиновничьему аппарату подразделения), с ненулевой вероятностью получения высоких должностей по результатам эксперимента. Но там случилось то, что случилось и все "были недовольны" тем, что могли не работать потому что софт "плохой".

    В текущей ситуации с Кореей, сложно что-то прогнозировать: могут закопаться и делать решения под конкретные задачи ведомств с большой скоростью, что позволит избежать саботажа на местах, но там как начальник скажет..

     
  • 2.34, Тот_Самый_Анонимус (?), 06:28, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя все фейлы линуха объяснить откатами. В плане развёртывания, сопровождения и интеграции продуктов МС убежали куда как дальше.
    Если линух и приложения с открытым кодом являются разрозненными, то у МС почтовый клиент давно научился брать настройки у домена. И это самый простой пример.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 07:07, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В линуксе тоже можно брать у домена. Давно.
     
     
  • 4.67, zanswer CCNA RS and S (?), 08:29, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даю всем настройки. Давно.
     
  • 3.81, Аноним (81), 09:23, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При наличие ресурса для одного клиента как-нибудь да сделают. thunderbird уже умеет без привязки к конкретному почтовому серверу как это сделано у МС в оутлук
     
  • 2.71, орое (?), 08:39, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем тут отказы? Куда не плюнь - виндоусспецифичный софт или сервисы. не думаю, что у корейцев вдруг окажется, что весь рабочий софт уже переписан на линукс. А переписать его дороже чем <s>спиратить</s> купить винду.
     
     
  • 3.80, тоже Аноним (ok), 09:15, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем тут отказы? Куда не плюнь - виндоусспецифичный софт или сервисы.

    А я куда ни плюну - народ отказывается от специфичного софта в пользу веб-сервисов.
    Довольно типичный для современной биржи заказ - собрать все файлики Ёкселя, в которых до сих пор велись записи, выкинуть этот Ёксель к соответствующей матери и перевести эту клоаку на нормальную CRM.
    Веб-сервису, внезапно, абсолютно фиолетово, на чем у вас работает браузер.

    Правда, в РФ этот тренд пока больше затрагивает бизнес. Государственные структуры сидят ровно и продолжают клепать убогие помогаторы для бухгалтеров на Шарпе.

     
     
  • 4.89, Аноним (89), 09:53, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > убогие помогаторы для бухгалтеров на Шарпе.

    Уже не на дельфях? Прогресс, однако. Так, глядишь, и на mono переехать смогут при желании.

     

  • 1.9, Аноним (9), 00:06, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот так неожиданность, ждем от них помощи в развитии свободного десктопа.
     
     
  • 2.13, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 00:17, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он же наверняка будет по-азиатски сумашедшим и заточенным под их письмо. Для примера можно посмотреть как они верстают сайты.
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:25, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    А чего вам здесь и сейчас не хватает на свободном десктопе? Вы его точно пробовали?

    Лет 10 назад были проблемы с драйверами, лет 5 назад - с оформлением и юзабилити.

    Сейчас... ну игрухи. Завидую тем, у кого есть на них время.

     
     
  • 3.19, Ананим422356 (?), 02:13, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Насчёт игр - дота2 работает
    А больше ничего не надо )
     
     
  • 4.66, ryoken (ok), 08:27, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас ошибка в написании DooM(2016) :D.
     
  • 3.24, axredneck (?), 03:31, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С большинством игрух тоже уже проблем нет.
     
     
  • 4.25, axredneck (?), 03:32, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    edit: со специфическим софтом пока проблемы остаются разве что. Иногда бывает нужно запустить какую-нибудь свежую кастомную софтину, но приходится сосать лапу.
     
  • 3.36, Тот_Самый_Анонимус (?), 06:30, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >лет 5 назад - с оформлением и юзабилити.

    И сейчас есть. Уродство гнома никуда не делось, например. Про интеграцию приложений выше написал.

     
     
  • 4.43, Аноним (48), 06:57, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне венда не нра Ленточный интерфейс ваще ужос!
     
  • 3.44, Del (?), 06:58, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильности не хватает. А то обновляешься на новую версию, а у тебя переключение раскладок ломается и т.п.
     
     
  • 4.49, Аноним (48), 07:08, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзай олдфажный дебиан. Или ЛТС-бубунту, красношапку etc.
     
     
  • 5.59, iPony (?), 08:05, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Быстро протухают.
    Тот же смартфон с Android/iOS без особых проблем можно подключить к Windows 7.
    А с Ubuntu 16.04 LTS уже будут проблемы.
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 08:19, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком смысле проблемы? Нормально подключаются. Конечно, есть нюансы в зависимости от модели смартфона, но особых проблем не отмечу.
     
  • 6.64, тоже Аноним (ok), 08:22, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тот же смартфон с Android/iOS без особых проблем можно подключить к Windows 7.
    > А с Ubuntu 16.04 LTS уже будут проблемы.

    Да неужто? И как это я разрабатывал под Андроид, тестируя на планшете, еще в 12.04?
    Каких-то особенных проблем не заметил.

     
  • 6.88, Аноним (88), 09:48, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы с подключением Android замечал только под Kubuntu. Кеды не умеют mtp через usb3.0, ну по крайней мере у меня так. В остальных оболочках все хорошо.
     
  • 3.57, Moebius (ok), 08:01, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А чего вам здесь и сейчас не хватает на свободном десктопе? Вы его точно пробовали?

    Пишу с него.
    Ни в одном из никсов не ставится автоматически /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf с опцией "TearFree". Я давно привык. Новичку будет нужно сначала понять что не так, потом искать решение, потом прописывать "TearFree", а ещё, возможно, настраивать композитный менеджер. Ждать доделывания wayland - это как ждать новый альбом Guns N Roses. Можно не дожить. Ну да, нужен wayland иди на gitlab.freedesktop.org и пиши.
    Приведение к единообразному виду программ на qt и gtk. Каждый раз искать инструкции. Не знаю кому как, а мне до сих пор не удалось запомнить все эти QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5ct" и прочую. Есть другие графические библиотеки, так что и после настройки qt/gtk Linux-десктоп может напоминать лоскутное одеяло.

     
     
  • 4.68, Аноним (68), 08:33, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ни в одном из никсов не ставится автоматически /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf с опцией "TearFree".

    Может быть потому, что modesetting ddx это не поддерживает, потому что это интелоспецифичная фича? А драйвер от Intel'а иксовый потихоньку выбрасывают, потому что modesetting ddx работает с интеловскими встройками "из коробки".

     
  • 4.77, Аноним (77), 08:53, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "TearFree" предназначен для самопальных десктопов без своего композитора. В дефолтных DE (KDE и GNOME) он не нужен.
     
  • 3.58, iPony (?), 08:04, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего вам здесь и сейчас не хватает на свободном десктопе? Вы его точно пробовали?

    Ну про конкретную персону не имеет смысла говорить.
    А так нужна стабильность и Инфраструктура с чем у линукса неочень.
    По первому кстати линукс пошёл на сближение с Windows, а точнее наоборот Windows просела со стабильностью. Вроде и тестирование всякими инсайдерами и прочее, а как-то всё же...

     
  • 3.72, орое (?), 08:41, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хибернейта и даже сна не хватает. Последние несколько лет сломали окончательно. Видать не юзают на компах совсем.
    Ну и тонн софта что есть под вин не хватает.
     
  • 2.28, Аноним (28), 04:26, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE пользуй. Китайцы сделали свой дист. со своей СРС, шлак.
     
  • 2.65, Аноним (65), 08:26, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотрите:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46053
     

  • 1.14, EnemyOfDemocracy (?), 00:19, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А потом "разочаровались", "пользователи жалуются" и опять освоение бюджета и откатов. А потом опять линукс, а потом опять возврат и т.д., короче все при деле, при деньгах. Южная Корея -- страна семейных кланов, которые не отсвечивают, но власть держат круче чем веспучианцы с их govdep.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 04:36, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если сделают такое жду вырвиглазное унылое говно как в Мюнхене, я бы первый пожаловался.
     
  • 2.40, Аноним (62), 06:50, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > "пользователи жалуются"

    == слабость управления. Образно говоря, хвост виляет собакой.

     

  • 1.15, th3m3 (ok), 00:20, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё до одних дошло.
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:36, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не выйдет. ОБС что там до сих пор требуется IE.
     
     
  • 2.82, Аноним (9), 09:34, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Wine ишак есть)) Может, они ActiveX сделают.
     

  • 1.18, Аноним (18), 02:07, 21/05/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.21, Tifereth (?), 02:47, 21/05/2019 Скрыто
    		• +2 +/
     
     
  • 3.26, Аноним (18), 04:06, 21/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
     
  • 4.47, Del (?), 07:02, 21/05/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
  • 2.30, Аноним (28), 04:34, 21/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
     
  • 3.50, anonymoussssss (?), 07:15, 21/05/2019 Скрыто
    		• +/
     

     ....нить свёрнута, показать (5)

  • 1.20, Аноним (20), 02:42, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Писали формочки в масде под дотнетом, пусть теперь страдают в кривоногом Wine.
     
  • 1.22, Аноним (22), 02:50, 21/05/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +6 +/
     
     
  • 2.31, Аноним (28), 04:35, 21/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
     
  • 3.45, Аноним (48), 06:58, 21/05/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     

     ....нить свёрнута, показать (2)

  • 1.23, Чучхе (?), 03:17, 21/05/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.39, Аноним (62), 06:48, 21/05/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     

  • 1.27, Аноним (28), 04:23, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне интересно, когда у нас всех бюджетников пепеведут на СПО. За это можно и по-meet-ing-овать.
     
     
  • 2.42, Аноним (62), 06:55, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Культурный переход на Linux заключается в предварительном упразднении MS Office.
     
     
  • 3.63, Jshvd (?), 08:20, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас есть стандарт для odf формата (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010), но все бюджетники вмё равно используют проприетарный docx. Раздражает то, что некоторые требуют docx помимо pdf. Вставляют палки в колёса тем, кто пользуется libreoffice и latex.
     
  • 2.74, орое (?), 08:46, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. переведут некий класс рабов может быть, да и то не на СПО а на российское полу-закрытое г, которое дороже винды. Начальников никто не трогает, а те сидят на мсо и требуют доки в его формате <facepalm>. Софт эти же бюджетники продолжают писать под винду даже новый создают под винду.
     

  • 1.29, Аноним (28), 04:30, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорим Ю.Корея - подразумеваем Космическое Дело: Хлебная Война. Ждем версию под GNU/Linux
     
  • 1.33, iPony (?), 05:50, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    «Битвы ОС, Мюнхен» довольно интересный оказался многосерийный фильм. От финала у многих правда бомбануло 💣
    Посмотрим, что тут будет...
     
     
  • 2.41, Аноним (62), 06:51, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wannacry им в помощь
     
     
  • 3.52, iPony (?), 07:52, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что он?
    1) Был залатан обновлением за три месяца до эпидемии.
    2) Вообще рекомендация отключить SMBv1 была дана давно системным администраторам. Но понятно, что легаси и все дела остаётся у некоторых, поэтому тянули. Но всё же отключен по дефолту в 2018 году в Windows 10.
    3) Тот же самый принцип эксплуатации применялся в SAMBA (smabacry) и поражал различные сетевые устройства типа NASов на линуксах.
     

  • 1.35, Аноним (35), 06:29, 21/05/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.37, Аноним (37), 06:40, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > намерено перевести компьютеры в госучреждениях с Windows на Linux
    > намерено
    > планируют

    Все подобные новости воспринимаю как "выбивают скидку у микрософта". Вот когда переведут, тогда и можно говорить будет.

     
  • 1.38, Адекват (ok), 06:40, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта новость говорит о готовности линукса как десктопа. Тут ПЛАНИРУЮТ, там ПЛАНИРУЮТ, сям попробовали, потом на винду вернулись.
    Был бы линукс готов - просто молча бы переходили и все.
     
     
  • 2.46, Аноним (48), 07:00, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так нет готовности к распилу. Поэтому так неторопливо.
     
     
  • 3.75, орое (?), 08:48, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовность есть, но даже при всей мотивированности на распил, переход невозможен.
     

  • 1.51, VINRARUS (ok), 07:19, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну с ядром опредилились, осталось с окружением определиться.
     
  • 1.60, Аноним (60), 08:08, 21/05/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.69, Moebius (ok), 08:33, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не очень в тему, но интересно что будет когда правительство США прикажет MS: "ты тоже с тем производителем не работай".
     
     
  • 2.91, Аноним (48), 09:54, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На следующей неделе узнаем. Или на послеследующей, в общем - ждем.
     

  • 1.73, Аноним (73), 08:45, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не было и вот опять.
    У немцев что-то не получилось
     
     
  • 2.85, Аноним (77), 09:43, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft тоже думали, что не получится. Но у мюнхенцев получилось, и Наделле пришлось башлять.
     

  • 1.78, Аноним (78), 09:06, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они будут у Северной Кореи покупать дистр линукс
     
  • 1.84, Аноим (?), 09:37, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там мэрия Мюнхена поживает?
    Радуются Винде или опять думают на linux мигрировать?
     

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