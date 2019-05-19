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Выпуск системы управления доступом к сети PacketFence 9.0

19.05.2019 08:58

Состоялся релиз PacketFence 9.0, свободной системы для управления доступом к сети (NAC), которая может использоваться для организации централизованного доступа и эффективной защиты сетей любого размера. Код системы написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для RHEL и Debian.

PacketFence поддерживает обеспечение централизованного входа пользователей в сеть по проводным и беспроводным каналам с возможностью активации через web-интерфейс (captive portal). Поддерживается интеграция с внешними базами пользователей через LDAP и ActiveDirectory, возможна блокировка нежелательных устройств (например, запрет на подключение мобильных устройств или точек доступа), проверка трафика на вирусы, выявление вторжений (интеграция со Snort), аудит конфигурации и программной начинки компьютеров в сети. Имеются средства для интеграции с оборудованием популярных производителей, таких как Cisco, Nortel, Juniper, Hewlett-Packard, 3Com, D-Link, Intel и Dell.

Основные новшества:

  • Предложен новый web-интерфейс, построенный с использованием библиотек Vue.js и Bootstrap 4;
  • Добавлен новый модуль Security Events для анализа событий, связанных с нарушением безопасности (заменил собой модуль Violations);
  • Началось формирование пакетов для Debian 9 (ранее пакеты создавались только для Debian 8);
  • Модернизирована схема хранения данных в СУБД;
  • В состав включены переписанные на языке Go сервисы для WMI, Nessus и Rapid7;
  • В Captive portal (web-интерфейс для входа в беспроводную сеть) добавлена поддержка Cisco ASA VPN;
  • Добавлена возможность использования сертификатов Let’s Encrypt в Captive portal и RADIUS;
  • Добавлена поддержка Fortinet VPN. Для коммутаторов Fortinet FortiSwitch добавлена поддержка 802.1X и CoA;
  • Реализован новый фильтр для DHCP, позволяющий настроить возврат произвольных атрибутов в сообщениях OFFER и ACK. Добавлена возможность включения сервисов DHCP и DNS только на определённых сетевых интерфейсах;
  • В состав включены модули для поддержки коммутаторов Aruba Instant Access и PICOS. Добавлена поддержка точек доступа Aerohive c портами коммутатора. Для коммутаторов Dell добавлена поддержка VoIP.


  1. Главная ссылка к новости (https://packetfence.org/news/2...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления доступом к сети PacketFence 8.3
  3. OpenNews: Релиз netutils-linux 2.5, утилит для мониторинга и тюнинга сетевого стека Linux
  4. OpenNews: Консорциум ISC представил ethq, утилиту для мониторинга активности сетевых карт
  5. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0
  6. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: packetfence
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  • 1.1, Вася (??), 09:37, 19/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Есть что-то подобное, только не на Perl? Help me please :(_
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:40, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем перл не угодил?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:32, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человеку перл нужен, а вы смеетесь.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:19, 19/05/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    >2k19
    >Началось формирование пакетов для Debian 9
     
  • 1.5, vantoo (ok), 14:21, 19/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Код системы написан на языке Perl

    Есть софт-роутер с четырьмя 10G сетевыми картами, нагрузка в часы пик - 40-60%. Какой процессор нужен чтобы это чудо на перле потянуло обработку этого трафика?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:43, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно обработкой пакетов и не занимается. Читайте внимательнее.
     
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