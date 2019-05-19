Выпуск системы управления доступом к сети PacketFence 9.0

Состоялся релиз PacketFence 9.0, свободной системы для управления доступом к сети (NAC), которая может использоваться для организации централизованного доступа и эффективной защиты сетей любого размера. Код системы написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для RHEL и Debian. PacketFence поддерживает обеспечение централизованного входа пользователей в сеть по проводным и беспроводным каналам с возможностью активации через web-интерфейс (captive portal). Поддерживается интеграция с внешними базами пользователей через LDAP и ActiveDirectory, возможна блокировка нежелательных устройств (например, запрет на подключение мобильных устройств или точек доступа), проверка трафика на вирусы, выявление вторжений (интеграция со Snort), аудит конфигурации и программной начинки компьютеров в сети. Имеются средства для интеграции с оборудованием популярных производителей, таких как Cisco, Nortel, Juniper, Hewlett-Packard, 3Com, D-Link, Intel и Dell. Основные новшества: Предложен новый web-интерфейс, построенный с использованием библиотек Vue.js и Bootstrap 4;

Добавлен новый модуль Security Events для анализа событий, связанных с нарушением безопасности (заменил собой модуль Violations);

Началось формирование пакетов для Debian 9 (ранее пакеты создавались только для Debian 8);

Модернизирована схема хранения данных в СУБД;

В состав включены переписанные на языке Go сервисы для WMI, Nessus и Rapid7;

В Captive portal (web-интерфейс для входа в беспроводную сеть) добавлена поддержка Cisco ASA VPN;

Добавлена возможность использования сертификатов Let’s Encrypt в Captive portal и RADIUS;

Добавлена поддержка Fortinet VPN. Для коммутаторов Fortinet FortiSwitch добавлена поддержка 802.1X и CoA;

Реализован новый фильтр для DHCP, позволяющий настроить возврат произвольных атрибутов в сообщениях OFFER и ACK. Добавлена возможность включения сервисов DHCP и DNS только на определённых сетевых интерфейсах;

В состав включены модули для поддержки коммутаторов Aruba Instant Access и PICOS. Добавлена поддержка точек доступа Aerohive c портами коммутатора. Для коммутаторов Dell добавлена поддержка VoIP.



