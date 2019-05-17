Взлом дискуссионной площадки Stack Overflow

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|1.1, Аноним (1), 08:53, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Вот бездельники, нет би их инергию, да в пользу. Взломали форум, никак коммент подправить хотели, браво, очень полезно.
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|2.4, Аноним (4), 09:40, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да бот, небось, поломал. Попытался встроить бекдор для вордпресса, но не нашёл, куда.
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|2.17, Аноним84701 (ok), 12:32, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Взломали форум, никак коммент подправить хотели, браво, очень полезно.
Дарю простой план захвата мирового господства:
1. Взламываем SO
2. Вставляем бэкдор в самые популярные ответы на вопросы о сети/серверо-клинетах/[микро]сервисах для пятерки самых популярных ЯП.
3 ...
4. П̶и̶ш̶е̶м̶ ̶з̶а̶в̶е̶щ̶а̶н̶и̶е̶ ̶и̶ ̶г̶о̶т̶о̶в̶и̶м̶с̶я̶ ̶к̶ ̶н̶е̶с̶ч̶а̶с̶т̶н̶о̶м̶у̶ ̶с̶л̶у̶ч̶а̶ю̶ потихоньку правим миром!
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|3.20, пох (?), 13:55, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вставляем бэкдор в самые популярные ответы
эх, неудачник - его там и не увидит никто.
В _вопросы_ вставлять надо!
ответы и не читает никто.
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|4.26, имя (?), 15:14, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ответы и не читает никто.
Но из них при этом активно копипастят. Так что всё правильно, ответы — идеальное место для задних дверей.
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|1.3, Аноним (3), 09:19, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Хостится под виндой и ASP.NET
Ничего удивительного, пусть ставят рхел/убунту (нужное подчеркнуть).
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|2.8, Аноним (8), 10:16, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> рхел/убунту
Сравнил корпоративный дистрибутив с NIH-дистром для дуалбут-шиндоузоидов
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|2.9, В (?), 10:27, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вы, уважаемый, все еще верите, что дистр, а не руки, обеспечивают сервис?
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|3.15, fske (?), 12:13, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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в случае винды никакие прямые руки не спасут от этого кривоподелия
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|3.24, scorry (ok), 14:54, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И руки, и инструмент. Иначе бы профессиональные инструменты не выпускались.
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|1.5, Аноним (5), 09:49, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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чорт, это ж теперь надо смотреть, что копипастишь, могут подсунуть неправильный вопрос?
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|2.6, Онанимус (?), 09:52, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>чорт, это ж теперь надо смотреть, что копипастишь, могут подсунуть неправильный вопрос?
Что бы задать неправильный вопрос, нужно знать неправильный ответ..!
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|3.10, Аноним (5), 10:35, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так я хрен знаю кто их там задавал, я их копирую себе в код, всеработало ж, всегда!
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|1.13, Аноним (13), 11:34, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> провели анализ известных уязвимостей, через которые мог быть совершён взлом, и устранили выявленные проблемы
И почему только после взлома
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|2.27, InuYasha (?), 15:15, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> провели анализ известных уязвимостей
Вот это весьма презабавственно! )
> анализ
> известных
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|1.16, EuPhobos (ok), 12:20, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Инженеры Stack Overflow провели анализ известных уязвимостей, через которые мог быть совершён взлом, и устранили выявленные проблемы.
Наверняка посмотрели на StackOverflow как это делается.)
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|2.18, Аноним (18), 12:45, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Больше того, взломщики наверняка тоже консультировались с SO =)
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|3.21, Аноним (21), 14:17, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сомнение, что после консультации на SO можно что-то взломать.
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|1.19, Аноним (19), 13:05, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понял, была ли распределенная атака через внедрение вредоносного кода в ответы с максимальным рейтингом?
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|1.28, InuYasha (?), 15:16, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хакеры сделали самое страшное что могли - насажали ошибок во все ответы, обфусцировали код, рандомизировали карму...
И случился у stackoverflow stack overflow )
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|1.30, Аноним (30), 15:36, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неизвестный попытался сломать - Stack Overflow, как только сайт перестал отвечать, продолжить атаку не было никакой возможности, на возникающие вопросы ответа не находилось=)
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