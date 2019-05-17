Взлом дискуссионной площадки Stack Overflow

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:40, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Да бот, небось, поломал. Попытался встроить бекдор для вордпресса, но не нашёл, куда.

2.17 , Аноним84701 ( ok ), 12:32, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Взломали форум, никак коммент подправить хотели, браво, очень полезно. Дарю простой план захвата мирового господства:

1. Взламываем SO

2. Вставляем бэкдор в самые популярные ответы на вопросы о сети/серверо-клинетах/[микро]сервисах для пятерки самых популярных ЯП.

3 ...

4. П̶и̶ш̶е̶м̶ ̶з̶а̶в̶е̶щ̶а̶н̶и̶е̶ ̶и̶ ̶г̶о̶т̶о̶в̶и̶м̶с̶я̶ ̶к̶ ̶н̶е̶с̶ч̶а̶с̶т̶н̶о̶м̶у̶ ̶с̶л̶у̶ч̶а̶ю̶ потихоньку правим миром!

3.20 , пох ( ? ), 13:55, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вставляем бэкдор в самые популярные ответы эх, неудачник - его там и не увидит никто.

В _вопросы_ вставлять надо! ответы и не читает никто.

4.22 , Аноним ( 22 ), 14:41, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я и есть никто, брат.

4.26 , имя ( ? ), 15:14, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ответы и не читает никто. Но из них при этом активно копипастят. Так что всё правильно, ответы — идеальное место для задних дверей.

