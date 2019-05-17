The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Взлом дискуссионной площадки Stack Overflow

17.05.2019 08:49

Представители дискуссионной площадки Stack Overflow объявили о выявлении следов проникновения атакующих в инфраструктуру проекта. Подробности инцидента пока не приводятся, сообщается лишь, что неавторизированный доступ был совершён 11 мая и текущий ход разбирательства позволяет судить, что данные пользователей и клиентов не пострадали. Инженеры Stack Overflow провели анализ известных уязвимостей, через которые мог быть совершён взлом, и устранили выявленные проблемы. После завершения расследования будет опубликован подробный отчёт о случившемся.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow (2019)
  3. OpenNews: Зафиксирована массовая атака на сайты с необновлённым движком WordPress
  4. OpenNews: Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow (2018)
  5. OpenNews: Анализ изменения популярности языков программирования в выходные дни
  6. OpenNews: Релиз WordPress 5.2 с поддержкой проверки обновлений по цифровой подписи
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: stackoverflow
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:53, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Вот бездельники, нет би их инергию, да в пользу. Взломали форум, никак коммент подправить хотели, браво, очень полезно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:40, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да бот, небось, поломал. Попытался встроить бекдор для вордпресса, но не нашёл, куда.
     
  • 2.17, Аноним84701 (ok), 12:32, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Взломали форум, никак коммент подправить хотели, браво, очень полезно.

    Дарю простой план захвата мирового господства:
    1. Взламываем SO
    2. Вставляем бэкдор в самые популярные ответы на вопросы о сети/серверо-клинетах/[микро]сервисах для пятерки самых популярных ЯП.
    3 ...
    4. П̶и̶ш̶е̶м̶ ̶з̶а̶в̶е̶щ̶а̶н̶и̶е̶ ̶и̶ ̶г̶о̶т̶о̶в̶и̶м̶с̶я̶ ̶к̶ ̶н̶е̶с̶ч̶а̶с̶т̶н̶о̶м̶у̶ ̶с̶л̶у̶ч̶а̶ю̶ потихоньку правим миром!

     
     
  • 3.20, пох (?), 13:55, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вставляем бэкдор в самые популярные ответы

    эх, неудачник - его там и не увидит никто.
    В _вопросы_ вставлять надо!

    ответы и не читает никто.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:41, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и есть никто, брат.
     
  • 4.26, имя (?), 15:14, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ответы и не читает никто.

    Но из них при этом активно копипастят. Так что всё правильно, ответы — идеальное место для задних дверей.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:19, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Хостится под виндой и ASP.NET

    Ничего удивительного, пусть ставят рхел/убунту (нужное подчеркнуть).

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:16, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > рхел/убунту

    Сравнил корпоративный дистрибутив с NIH-дистром для дуалбут-шиндоузоидов

     
  • 2.9, В (?), 10:27, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вы, уважаемый, все еще верите, что дистр, а не руки, обеспечивают сервис?
     
     
  • 3.15, fske (?), 12:13, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    в случае винды никакие прямые руки не спасут от этого кривоподелия
     
  • 3.24, scorry (ok), 14:54, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И руки, и инструмент. Иначе бы профессиональные инструменты не выпускались.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:49, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чорт, это ж теперь надо смотреть, что копипастишь, могут подсунуть неправильный вопрос?

     
     
  • 2.6, Онанимус (?), 09:52, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >чорт, это ж теперь надо смотреть, что копипастишь, могут подсунуть неправильный вопрос?

    Что бы задать неправильный вопрос, нужно знать неправильный ответ..!

     
     
  • 3.10, Аноним (5), 10:35, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так я хрен знаю кто их там задавал, я их копирую себе в код, всеработало ж,  всегда!
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:18, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ты молодец, что копируешь. А кто-то взял да и вырезал.
     
  • 2.7, Gh (?), 09:56, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только теперь надо? Садись, двойка тебе.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:32, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поди хотели Stack Overflow устроить на бакенде. *Badum Tss*
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:34, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > провели анализ известных уязвимостей, через которые мог быть совершён взлом, и устранили выявленные проблемы

    И почему только после взлома

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:51, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пиарятся
     
  • 2.27, InuYasha (?), 15:15, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > провели анализ известных уязвимостей

    Вот это весьма презабавственно! )
    > анализ
    > известных

     

  • 1.16, EuPhobos (ok), 12:20, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Инженеры Stack Overflow провели анализ известных уязвимостей, через которые мог быть совершён взлом, и устранили выявленные проблемы.

    Наверняка посмотрели на StackOverflow как это делается.)

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:45, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше того, взломщики наверняка тоже консультировались с SO =)
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:17, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сомнение, что после консультации на SO можно что-то взломать.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 15:06, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:05, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понял, была ли распределенная атака через внедрение вредоносного кода в ответы с максимальным рейтингом?
     
  • 1.23, 1281041279998205127859 (?), 14:51, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тогда спрошу здесь: как выйти из vim?
     
     
  • 2.29, InuYasha (?), 15:17, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из vim не выходят. только выносят.
     

  • 1.28, InuYasha (?), 15:16, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хакеры сделали самое страшное что могли - насажали ошибок во все ответы, обфусцировали код, рандомизировали карму...
    И случился у stackoverflow stack overflow )
     
  • 1.30, Аноним (30), 15:36, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неизвестный попытался сломать - Stack Overflow, как только сайт перестал отвечать, продолжить атаку не было никакой возможности, на возникающие вопросы ответа не находилось=)
     
  • 1.31, Аноним (-), 15:39, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было использовать Rust
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Fornex
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру