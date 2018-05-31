Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland

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|1.1, _hide_ (ok), 12:26, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+26 +/–
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Wayland до сих пор не готов (11 лет с начала проекта, 7 лет он "готов к использованию")? Не кажется ли что он сам повяз в своем гкоде и теперь пора начинать все заново?
А если не так толсто, то в чем проблема? Ведь вяленый лишь должен уметь показать плоскость, а как там рисовать не его дело.
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|2.2, Аноним (2), 12:35, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+25 +/–
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Вяленый-то готов. Это остальной мир ещё не приготовился!
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|3.16, Аноним84701 (ok), 13:27, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> Вяленый-то готов. Это остальной мир ещё не приготовился!
Во-во. В комментариях на опеннете уже: " 5 лет в продакшене, все отлично работает, ретрограды, выкиньте уже свои замшелые иксы!"
А на самом деле "готов" так, что им даже разработчики не пользуются, предпочитая сидеть в иксах.
Кстати, не удивлюсь, если часть разработчиков гнума разрабатывают его из под макоси ;)
PS: хорошая новость – в смысле, будет теперь во что ткнуть носом фанатов в сра^W к̶и̶д̶а̶н̶и̶и ̶к̶а̶к̶а̶ш̶к̶а̶м̶и̶ поисках единственной и истинной истины на опеннете следующих лет :)
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|4.34, Аноним (34), 14:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ты не поверишь но некоторые даже из под венды.
А призыв заключается в том чтобы те кто никаким боком к софту отношения не имеют брали этот софт и припиливали к нему вяленного. Даже если сами разработчики софта против. А мужик из сабжа это делает за деньги и больше это его прямая обязанность.
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|4.51, Аноним (51), 16:55, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, на мобилках он вполне в продакшене. Что заставляет задуматься: "Может ему там и остаться?"
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|6.68, Ключевский (?), 19:35, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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INOI T8/T10
Inoi R7
Sony Xperia X
Sony Xperia XA2
Intex Aqua Fish
mi-Fone (mobile)
Ермак ОМП
Ermak 50
Jala Accione
Как минимум список устройств для которых лицензирована Sailfish OS(не полностью, для «российских» распильных моделей без поддержки запуска андроид-приложений). Плюс собственно Jolla Phone и Jolla C
Больше трех вышло, не так ли?
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|7.75, Канделябры (?), 22:03, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Так а в магазинах эти модели продаются с какой ОС из коробки? Сони, например? "Продакшен".. бхаххаххаххаа!!
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|3.49, grsec (ok), 16:50, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да никто не будет готовиться. Пока приготовишься, вяленого закопают как депрекейтед и всю следующую десятилетку будут пилить что-то более грамотное идеологически. И так рекурсивно.
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|2.3, llolik (ok), 12:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> А если не так толсто, то в чем проблема?
ИМХО в том, что до сих пор в приложениях (в том числе и в тулкитах) наличествуют X-специфичные хаки, которые под вяленым дают непредсказуемый результат.
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|3.8, Аноним (8), 13:08, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Оно даже без специфичных X-хаков тормозит больше, чем на X. А говорили, что двойная буферизация не нужна, значит будет отзывчивые.
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|4.22, llolik (ok), 13:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно даже без специфичных X-хаков тормозит больше, чем на X. А говорили, что двойная буферизация не нужна, значит будет отзывчивые.
Там может и не композитор тормозить, а дрова. На моём интел-интеграте Wayland-сессия GNOME чисто субъективно выглядит куда плавней и шустрей. Проверял на крайней Fedora.
Как там с Nvidia/AMD дела обстоят не знаю, честно говоря.
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|6.50, llolik (ok), 16:52, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И даже не ШГ.
С Убунтой разницы не заметил. Хотя я не эстет. Чтобы я был недоволен Ш должно быть очень Г.
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|3.110, Аноним (2), 14:07, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> X-специфичные хаки
Это фанаты вяленого так называют буфер обмена и хоткеи?
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|2.4, Аноним (4), 12:41, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Показывать должен композитор. А вялен всеголишь межпроцессный протокол общения. Но благодаря тому, что нет никакой общей базы и композиторов - все работают с разным успехом
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|2.6, Аноним (6), 12:52, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Линуксовый десктоп никому не нужен.
На мобилках-то только вейленд и работает.
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|3.14, Аноним (-), 13:20, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На андроиде SurfaceSlinger, на хромооси ещё какой-то свой велосипед. Если гуглу надо выбросить иксы, он просто их берет и выбрасывает, и даже wayland ему не требуется на замену.
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|4.18, НяшМяш (ok), 13:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Просто когда стоит задача реально сделать - то просто садят программистов и они делают. Android, ChromeOS и прочие макоси тому пример. А когда стоит задача просто удовлетворить синдром NIH - то и получаем вяленый, который ещё сырой.
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|2.26, Канделябры (?), 14:22, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Проблема только одна - СПО. Точнее, его хвалёное качество прямо вытекающее из исключительной степени квалификации его разработчиков.
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|3.37, Попугай Кеша (?), 15:17, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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КК - контроль качества
М - менеджмент (что априори в СПО не очень любят)
Содержание есть, а формы нет. Самоорганизации нет
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|4.41, Аноним (41), 15:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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о чем вы? Люди пилят в свободное время, которого мало. Исключение лишь трудоустроенные в неких редхатах и т.п.
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|5.107, Попугай Кеша (?), 12:24, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Объясняю для детей:
Работая в фирме, надо засунуть свое мнение куда подальше и слушаться дядю-начальника. Есть одна точка зрения и она того, кто платит деньги за твою работу.
Работая на СПО вы можете забухать, уйти в гулянку, забыть, не сделать. Вы ничем не рискуете. Как тут пишут - делается в свободное время. А если у вас еще свое мнение "как правильно", то вы, одиночка, сделать что-то существенное не сможете. А для этого надо уметь работать в команде и да, делать то, что не нравится. Но вы ведь творческая свободная личность, да?
Нужна субординация и порядок. В мире денег (привет, капитализм) она (субординация) есть.
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|3.73, Аноним (73), 21:21, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, иксы то копирасты писали. Линукс тоже копирасты ж начали.
Вас послушать так в СПО одни проблемы. Что ж вы тут тогда забыли?
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|4.77, Канделябры (?), 22:15, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только "копирасты" и подняли Линукс на тот уровень, на котором он сейчас находится. Без них, без рх, ябиэма, интеля, гугля линух так бы и остался поделкой. Он и сейчас поделочный в тех местах, где его не касаются "божественные" длани спонсоров, которые нанимают квалифицированных специалистов за хорошие зп, исполнять их желания в сфере СПО.
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|5.79, Led (ok), 22:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Только "копирасты" и подняли Линукс
А тебя - опустили.
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|6.90, Аноним (90), 05:35, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вот это довод в споре! Ну ты и убелал оппонента! Прям как кулаком по парте стукнул!
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|2.47, marks (?), 16:42, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Во-первых, он вполне себе готов Хотя там разные ДЕ по разному продвинулись в ег... текст свёрнут, показать
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|3.53, Аноним (53), 17:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Если Гном очень классно на нём работает
> проект "Wayland Itches", нацеленный на устранение ошибок и решение проблем, возникающих при повседневной работе с рабочим столом GNOME, функционирующим поверх Wayland.
> Ганс является одним из разработчиков libinput и системы ввода для Wayland, до недавнего времени в повседневной работе он продолжал использовать сеанс с X-сервером из-за наличия различных мелких недоработок в окружении на базе Wayland.
Да, очень классно работает!
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|4.62, qcgg (?), 18:54, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Тоже подтверждаю - все работает. Второй год на Gnome/wayland. Броузер firefox on wayland, никаких проблем не вижу, topicons не пользую, ибо незачем.
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|4.70, marks (?), 19:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Регулярно пользуюсь гномовяленыи уже два с лишним года в самых разных дистрибутивах. Мелкие недоработки есть всегда и везде. Как в ирл, так и в софте в любом.
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|2.91, Vkni (ok), 06:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не кажется ли что он сам повяз в своем гкоде и теперь пора начинать все заново?
Не кажется. У него изначально была совершенно дeбильнaя архитектура, а качество кода тут не при чем.
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|2.105, КО (?), 12:08, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема первая - а зачем он нужен?
Собственно общеупотребительную программу луче писать под X ибо будет работать и там и там(может в Вяленом не совсем адекватно). Программа под Вяленого будет работать по Вяленым (и то никто не гарантировал, что после нескольких смен версий оно будет работать).
Ну и по сети опять же.
Так что нужна только для программ, которым важны именно плюшки Вяленого. А таких не так много, кому нужна более плотная работа с оборудованием все одно пользуются OGL Vulcan etc. После чего главная забота дисплейного менеджера - не мешать.
А так, мне в последних Федорах на Вяленом не нравится множественное дублирование нажатий на клавиатуру в неподходящий момент. То во вводе пароля накидает, то dnf upgrade вместо y получит переводов каретки от щедрот и не станет ничего делать. X сессии этим не страдают.
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|3.109, Аноним84701 (ok), 13:01, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А так, мне в последних Федорах на Вяленом не нравится множественное
> дублирование нажатий на клавиатуру в неподходящий момент. То во вводе пароля
> накидает, то dnf upgrade вместо y получит переводов каретки от щедрот
> и не станет ничего делать. X сессии этим не страдают.
Похоже, это так "задуманно". Вернее, не до конца (или совсем не 🙄) продуманно:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1579859
> 2018-05-18
> That is, the typing "hello" may result in "hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhello".
> Changed to GNOME on Xorg during the login process and no more issues with repeated keystrokes
..
> Peter Hutterer 2018-05-31 22:36:25 UTC
> libinput doesn't do key repeats - [b]it filters out the kernel repeats and only passes key down/up events on to the compositor[/b]. The key repeat you're seeing is the one triggered in the compositor (or Xorg but that's where this bug doesn't trigger) and is simply [b]caused by gnome-shell being busy doing something else and thus not handling events as fast as it should.[/b]
Т.е. полный ввод из ядра (у которого намного более точные тайминги), "оптимизнули-отфильтровали" и повторения из интервала нажатия/отпуска клавиши сами посчитали.
Правда, если композитор тупо не успевает вовремя отработать release событие, то "считает", что все это время пользователь жал на эту клавишу. Прэлестно, просто прэлестно :)
В замшелых и старперских иксах, если я правильно понял проблему, проявляется просто как небольшой (и скорее всего незаметный) лаг при вводе.
Как кто-то прокомментировал в апстриме
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=745032
> Even if Xorg is old as shit and slow, it still brings far better user experience than the current JavaScript-based Wayland.
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|1.7, Тыкаю В (?), 12:56, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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ЧЕЛОВЕК года!
Но конечно все здешние комментаторы в разы его умнее, о чём может быть речь)000
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|2.9, Анончик999999 (?), 13:10, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Причина в том, что GNOME 3 и есть та самая главная ошибка! Сначала допиливанием его до адекватного состояния лучше бы занялись!
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|3.27, Канделябры (?), 14:26, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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КДЕ 5 лучше? Ох, ну конечно же! И как мне только в голову пришло такое спросить?
В Линуксе нет ни одного вменяемого Десктопа. Ни одного!
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|4.39, Anonimus (??), 15:30, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да лучше, просто их готовить нужно уметь. Более вменяемого и кастомизируемого десктопа не видел ни в винде, ни в маке - в обоих все гвоздями прибито.
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|5.64, qcgg (?), 19:01, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Готовить нужно уметь. А кде не умеют готовить, потому ты и кастомизирешь его, вместо того чтобы взять и использовать вменяемый готовый десктоп.
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|6.84, Anonimus (??), 22:56, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Готовить нужно уметь. А кде не умеют готовить, потому ты и кастомизирешь
> его, вместо того чтобы взять и использовать вменяемый готовый десктоп.
У разных людей разные предпочтения - отсюда и необходимость кастомизации. А когда ее нет - ешь что подадут...
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|7.94, Канделябры (?), 08:35, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ладно, проследую этой тухлой аналогией. Вы никогда не приготовите себе на коленке так, как приготовит вам повар-профессионал. Но его услуги стоят денег. Что очевидно и в порядке вещей.
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|8.96, имя (?), 09:48, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Увы, но нет If you want it done right, you ve got to do it yourself ... текст свёрнут, показать
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|3.35, Аноним (34), 15:01, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше бы закрытием. Эффективные менеджеры гном превратили в дичь.
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|2.11, Аноним (-), 13:15, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Глупый человек! Будет заниматься бессмысленным трудом, когда в иксах все работает. Некому ему сообщить, что wayland не нужен и никогда не станет протоколом по-умолчанию в GNU/Linux.
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|3.45, Ordu (ok), 16:31, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если тут и есть кто глупый, то только ты. Если ты думаешь, что он не знает того, что ты говоришь, то это говорит о твоей глупости. Просто ему, в отличие от тебя, плевать на то, что будет протоколом по-умолчанию. Он делает то, что нужно ему.
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|4.112, нах (?), 15:08, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да зарплата ему нужна, понятное дело. А ее платит эффехтивный индус из редхатобеме, он уже инвесторам про преимущества вафлянда наврал с три короба.
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|2.12, Аноним (12), 13:15, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Остаются еще другие проблемы. Придется делать rm -rf systemd.
Но и после него останутся проблемы. Так что правильнее сделать rm -rf /*
Но и после этого останутся проблемы: проблемы с голодающими детьми в африке и так далее.
Так что предлагаю следующее ультимативное решение: полный и тотальный геноцид всех проявлений белковой формы жизни во всех Вселенных.
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|2.13, Аноним (-), 13:18, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> $ rm -r wayland
> rm: cannot remove 'wayland': No such file or directory
Видимо потому что протокол, был бы вяленный файлом, сработало бы, а с протоколом беда.
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|3.20, Аноним (21), 13:49, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Явно подразумевается папочка с исходниками, причём, весьма желательно, у всех у кого она есть, вплоть до последнего задрыщенного индуса
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|3.36, iFRAME (ok), 15:14, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Попробуй так: rm -rf /* wayland
У меня получилось, больше ничего не тормозит.
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|2.92, Vkni (ok), 06:45, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, не так всё просто - эта дрянь проросла в Хы.
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|1.17, Аноним (17), 13:41, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Ганс решил своими силами избавиться от этих проблем
Просто прелестно! То есть Wayland настоятельно предлагается в качестве замены иксам, но кроме одного-единственного человека никто больше не намерен исправлять мелкие баги, делающие работу под вейландом как минимум некомфортной. Это все, что нужно знать о его готовности за последние 10 лет. Видимо, кому-то просто не терпится похоронить иксы, пусть даже им не будет адекватной замены, вот и все.
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|2.19, НяшМяш (ok), 13:49, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Графический стек пофиксили, систему инициализации пофиксили, только вот старательно отводят глаза от того факта, что гномощель тоже неплохо бы пофиксить. Скорее дождёмся NIH-ядра от редхата, чем нормально работающий гном.
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|1.23, Аноним (23), 13:56, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если проблемы в Гноме, то проект должен был называться Gnome Itches или Gnome Wayland Itches.
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|2.24, Andrey Mitrofanov (?), 14:00, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если проблемы в Гноме, то проект должен был называться Gnome Itches или
> Gnome Wayland Itches.
Ты же почитал там наверху? Я тоже нет. Но в оригинале этот их вейланд почёсывает не только гноме3, но и фаерфокс.
Немедленно удлинни своё предлагаемое название, а то ж совсем неточненько....
И вообще, он собирает предложения, кото _ещё_ вейланду бы почесать бы.
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|3.29, Канделябры (?), 14:30, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А почему вы здесь всё время что-то другое чешете. Вы же считаете себя самым умным. Помогите же проекту.
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|2.40, Совершенно другой аноним (?), 15:37, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если так, то, наверное, нужно название типа "Wayland * Itches". И для того, чтобы можно было пользоваться, надо поправить абсолютно всё, что не может работать с таким замечательным Wayland-ом.
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|3.67, Аноним (23), 19:17, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Двигатель от Лады не встаёт на японскую тачку — виноват, конечно, японский автопром. Или нет?
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|4.87, НяшМяш (ok), 00:33, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё там отлично встаёт - надо только обработать напильником. Линукс пользователи и не через такое прошли.
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|4.95, Совершенно другой аноним (?), 09:34, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Двигатель от Лады не встаёт на японскую тачку — виноват, конечно, японский
> автопром. Или нет?
Если переходить на технику, например военную, то вообще-то она как-раз или строится под КОНКРЕТНЫЙ двигатель, или наоборот двигатель СПЕЦИАЛЬНО разрабатывается или дорабатывается под конкретную технику. Если пытаться сделать так, чтобы можно было пихать что попало куда попало, то и получиться чёрти-что.
btw: а если двигатель от тойоты не становится на Ладу, то кто виноват? неужто отечественный автопром? Или нет?
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|1.30, Аноним (30), 14:35, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А этот Ганс не пробовал багзиллу прошерстить на предмет багов вместо того, чтобы заниматься самодеятельностью?
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|2.32, Аноним (32), 14:42, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Багзиллу шерстить слишком незаметно для публики. А тут можно выставить своё ЧСВ на всеобщее обозрение.
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|3.44, Ordu (ok), 16:28, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если ты скромен и застенчив, или в твоих терминах прячешь своё ЧСВ от других, то ты будешь работать один, ты не будешь получать обратной связи, и толку от твоей работы не будет вообще. Если ты хочешь чего-то достичь, то после предварительного исследования проблемы, тебе следует засунуть свою скромность с застенчивостью куда подальше, пойти на reddit или на любую другую релевантную коммуникационную платформу, и заявить о своих намерениях там.
Анониму опеннета может быть неясно зачем это надо, но дело в том, что reddit отличается от опеннета, здесь тебя вместе с твоей проблемой будут поливать дерьмом, доказывая тебе что ты тупой, что проблема твоя не стоит выеденного яйца, рассказывая тебе что нехорошо выставлять своё ЧСВ на всеобщее обозрение, и это совершенно контрпродуктивная активность. На реддите тебе скажут "Cool!", после чего тебе расскажут как тебе следует модифицировать постановку проблемы, с тем чтобы она стала лучше, тебе накидают ссылок на схожие проблемы, которые кто-то решал или решает. Тебе накидают ссылок на всю информацию, которая может быть полезна для тебя и которую ты пропустил, пока рылся в гугле. Если же впоследствии ты покажешь, что ты не просто балабол, то у тебя есть неплохие шансы получить помощь. Даже получАть помощь, как от рандомных мимопроходилов, так и от тех кто так же как и ты заведётся идеей и будет помогать продолжительно. Ты будешь получать обратную связь, тебе накидают и будут продолжать накидывать ссылок на релевантные материалы, скажем на вновь открываемые баги в багзилле. Или будут тебе рассказывать про баги, вместо того, чтобы тащиться с ними в багзиллу.
Помимо непосредственной помощи ты получишь ещё и моральную поддержку. Это важно -- знать, что твои усилия нужны и полезны, это очень помогает работать и не выгорать.
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|4.66, Аноним (30), 19:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ты не будешь получать обратной связи
Так для обратной связи багтрекеры и придуманы. Они и только они являются релевантной коммуникационной платформой для обсуждения багов.
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|5.69, Ordu (ok), 19:37, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Они являются релевантной платформой для обсуждения багов. Бесспорно. И это значит, что баги нельзя обсуждать вне багтрекера, да?
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|6.71, Аноним (30), 20:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это значит, что мы имеем дело не с нормальным разработчиком, а с непонятным выскочкой. И высока вероятность, что в очень скором времени он забьёт на своё начинание.
Не, я был бы рад, если бы багов в (неиспользумых мной) проектах стало меньше, но опыт подсказывает, что тут больше болтовни, чем дела.
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|7.74, Ordu (ok), 21:57, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Это значит, что мы имеем дело не с нормальным разработчиком, а с
> непонятным выскочкой.
Нет, мы не имеем. Мы просто наблюдаем со своего дивана.
> И высока вероятность, что в очень скором времени он
> забьёт на своё начинание.
Действительно. Он сказал про три бага, которые собирается исправить. Может быть ему ещё кто-нибудь напишет про баги. Есть огромная вероятность, что вся эта история закончится после закрытия нескольких багов. Вероятность того, что это разовьётся в самостоятельный и долгоживущий проект со своим сайтом и сообществом, равна примерно нулю.
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|2.55, bootforce (?), 17:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вообще да, вместо того чтобы наладить процесс и эскалировать фокус на исправление багов вяленного в очередном майлстоуне Fedora, предлагается лютая дичь. Очевидно, что на очередном потоке несвязанного, неформатированного бреда из очередного письма, Ганс сломается и опубликует новость в духе -- "Проект Wayland Itches закрывается из-за недостатка личного времени основного разработчка"
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|2.38, Аноним (-), 15:20, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Столлмана запретите. Что он на Мигеля людей своих натравливает.
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|1.43, marks (?), 16:27, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В настоящее время ему уже удалось обеспечить работу с Wayland дополнения TopIcons (наблюдались проблемы с зацикливанием, высокой нагрузкой на CPU и неработоспособностью кликов на пиктограммах
Вооот оно что, Михалыч. А я думал, почему все топиконсы так адово жрут цпу. И только убунтовское расширение нормально работало.
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|2.56, Аноним (-), 17:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё вазелин смягчает неприятные ощущения при использовании Wayland.
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|3.108, InuYasha (?), 12:26, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А толку? гномеры-то останутся...
Рассосутся на яблочников и пофигистов-дефолтников, которые и на кеды перейдут.
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|1.72, Kuromi (ok), 21:01, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Ганс попробовал перейти на сборку Firefox с Wayland, но вынужден был откатиться на сборку с x11 из-за возникших проблем, которые он сейчас пытается устранить совместно с разработчиками Mozilla."
Удивительно, Мартин Странски уже который год персонально вычищает баги связанные с Вейландом (не в каждом билде, но часто фиксят что-то), а все равно не готово к использованию...
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|1.78, user90 (?), 22:30, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Гном написан на CSS!!!адынадын
Ну ладно, на джаваскрипте.
Говно короче. А был не говно. Но уже давно, увы..
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|1.88, Аноним (88), 02:52, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ханс де Гуде. Судя по имени, он голландец, а в голландском языке дифтонг "oe" читается как "у".
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|1.100, Ilya Indigo (ok), 10:19, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ...отправлять ему на email...
А не проще раздел в багзиле для этого создать?
Или даже просто метабаг?
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