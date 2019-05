Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland

> А так, мне в последних Федорах на Вяленом не нравится множественное

> дублирование нажатий на клавиатуру в неподходящий момент. То во вводе пароля

> накидает, то dnf upgrade вместо y получит переводов каретки от щедрот

> и не станет ничего делать. X сессии этим не страдают.

Похоже, это так "задуманно". Вернее, не до конца (или совсем не 🙄) продуманно:

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1579859

> 2018-05-18

> That is, the typing "hello" may result in "hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhello".

> Changed to GNOME on Xorg during the login process and no more issues with repeated keystrokes

..

> Peter Hutterer 2018-05-31 22:36:25 UTC

> libinput doesn't do key repeats - [b]it filters out the kernel repeats and only passes key down/up events on to the compositor[/b]. The key repeat you're seeing is the one triggered in the compositor (or Xorg but that's where this bug doesn't trigger) and is simply [b]caused by gnome-shell being busy doing something else and thus not handling events as fast as it should.[/b]

Т.е. полный ввод из ядра (у которого намного более точные тайминги), "оптимизнули-отфильтровали" и повторения из интервала нажатия/отпуска клавиши сами посчитали.

Правда, если композитор тупо не успевает вовремя отработать release событие, то "считает", что все это время пользователь жал на эту клавишу. Прэлестно, просто прэлестно :)

В замшелых и старперских иксах, если я правильно понял проблему, проявляется просто как небольшой (и скорее всего незаметный) лаг при вводе.

Как кто-то прокомментировал в апстриме

https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=745032

> Even if Xorg is old as shit and slow, it still brings far better user experience than the current JavaScript-based Wayland.