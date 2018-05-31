Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland

2.31 , жека воробьев ( ? ), 14:40, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – да, иди поучи его как фиксить баги.. эксперты @$%^$ые

2.32 , Аноним ( 32 ), 14:42, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Багзиллу шерстить слишком незаметно для публики. А тут можно выставить своё ЧСВ на всеобщее обозрение.

3.44 , Ordu ( ok ), 16:28, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Если ты скромен и застенчив, или в твоих терминах прячешь своё ЧСВ от других, то ты будешь работать один, ты не будешь получать обратной связи, и толку от твоей работы не будет вообще. Если ты хочешь чего-то достичь, то после предварительного исследования проблемы, тебе следует засунуть свою скромность с застенчивостью куда подальше, пойти на reddit или на любую другую релевантную коммуникационную платформу, и заявить о своих намерениях там. Анониму опеннета может быть неясно зачем это надо, но дело в том, что reddit отличается от опеннета, здесь тебя вместе с твоей проблемой будут поливать дерьмом, доказывая тебе что ты тупой, что проблема твоя не стоит выеденного яйца, рассказывая тебе что нехорошо выставлять своё ЧСВ на всеобщее обозрение, и это совершенно контрпродуктивная активность. На реддите тебе скажут "Cool!", после чего тебе расскажут как тебе следует модифицировать постановку проблемы, с тем чтобы она стала лучше, тебе накидают ссылок на схожие проблемы, которые кто-то решал или решает. Тебе накидают ссылок на всю информацию, которая может быть полезна для тебя и которую ты пропустил, пока рылся в гугле. Если же впоследствии ты покажешь, что ты не просто балабол, то у тебя есть неплохие шансы получить помощь. Даже получАть помощь, как от рандомных мимопроходилов, так и от тех кто так же как и ты заведётся идеей и будет помогать продолжительно. Ты будешь получать обратную связь, тебе накидают и будут продолжать накидывать ссылок на релевантные материалы, скажем на вновь открываемые баги в багзилле. Или будут тебе рассказывать про баги, вместо того, чтобы тащиться с ними в багзиллу. Помимо непосредственной помощи ты получишь ещё и моральную поддержку. Это важно -- знать, что твои усилия нужны и полезны, это очень помогает работать и не выгорать.

4.66 , Аноним ( 30 ), 19:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > ты не будешь получать обратной связи Так для обратной связи багтрекеры и придуманы. Они и только они являются релевантной коммуникационной платформой для обсуждения багов.

5.69 , Ordu ( ok ), 19:37, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Они являются релевантной платформой для обсуждения багов. Бесспорно. И это значит, что баги нельзя обсуждать вне багтрекера, да?

6.71 , Аноним ( 30 ), 20:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это значит, что мы имеем дело не с нормальным разработчиком, а с непонятным выскочкой. И высока вероятность, что в очень скором времени он забьёт на своё начинание.

Не, я был бы рад, если бы багов в (неиспользумых мной) проектах стало меньше, но опыт подсказывает, что тут больше болтовни, чем дела.

7.74 , Ordu ( ok ), 21:57, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Это значит, что мы имеем дело не с нормальным разработчиком, а с

> непонятным выскочкой. Нет, мы не имеем. Мы просто наблюдаем со своего дивана. > И высока вероятность, что в очень скором времени он

> забьёт на своё начинание. Действительно. Он сказал про три бага, которые собирается исправить. Может быть ему ещё кто-нибудь напишет про баги. Есть огромная вероятность, что вся эта история закончится после закрытия нескольких багов. Вероятность того, что это разовьётся в самостоятельный и долгоживущий проект со своим сайтом и сообществом, равна примерно нулю.

2.55 , bootforce ( ? ), 17:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вообще да, вместо того чтобы наладить процесс и эскалировать фокус на исправление багов вяленного в очередном майлстоуне Fedora, предлагается лютая дичь. Очевидно, что на очередном потоке несвязанного, неформатированного бреда из очередного письма, Ганс сломается и опубликует новость в духе -- "Проект Wayland Itches закрывается из-за недостатка личного времени основного разработчка"

