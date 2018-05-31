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Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland

15.05.2019 12:14

Ганс Де Гоеде (Hans de Goede), разработчик Fedora Linux, работающий в компании Red Hat, представил проект "Wayland Itches", нацеленный на устранение ошибок и решение проблем, возникающих при повседневной работе с рабочим столом GNOME, функционирующим поверх Wayland.

Несмотря на то, что уже достаточно длительное время в Fedora по умолчанию предлагается сеанс GNOME на базе Wayland, а Ганс является одним из разработчиков libinput и системы ввода для Wayland, до недавнего времени в повседневной работе он продолжал использовать сеанс с X-сервером из-за наличия различных мелких недоработок в окружении на базе Wayland. Ганс решил своими силами избавиться от этих проблем, перешёл по умолчанию на Wayland и основал проект "Wayland Itches", в рамках которого стал исправлять всплывающие ошибки и проблемы. Ганс предлагает пользователям отправлять ему на email ("hdegoede @ redhat.com") замечания о работе GNOME в Walyand с описанием деталей и он попытается решить возникающие проблемы.

В настоящее время ему уже удалось обеспечить работу с Wayland дополнения TopIcons (наблюдались проблемы с зацикливанием, высокой нагрузкой на CPU и неработоспособностью кликов на пиктограммах) и решить проблемы с горячими клавишами и ярлыками в виртуальных машинах VirtualBox. Ганс попробовал перейти на сборку Firefox с Wayland, но вынужден был откатиться на сборку с x11 из-за возникших проблем, которые он сейчас пытается устранить совместно с разработчиками Mozilla.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.32
  4. OpenNews: Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd
  5. OpenNews: В Fedora 30 решено поставлять по умолчанию сборку Firefox на базе Wayland
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome, wayland
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  • 1.1, _hide_ (ok), 12:26, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +26 +/
    Wayland до сих пор не готов (11 лет с начала проекта, 7 лет он "готов к использованию")? Не кажется ли что он сам повяз в своем гкоде и теперь пора начинать все заново?
    А если не так толсто, то в чем проблема? Ведь вяленый лишь должен уметь показать плоскость, а как там рисовать не его дело.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:35, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +25 +/
    Вяленый-то готов. Это остальной мир ещё не приготовился!
     
     
  • 3.16, Аноним84701 (ok), 13:27, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > Вяленый-то готов. Это остальной мир ещё не приготовился!

    Во-во. В комментариях на опеннете уже: " 5 лет в продакшене, все отлично работает, ретрограды, выкиньте уже свои замшелые иксы!"
    А на самом деле "готов" так, что им даже разработчики не пользуются, предпочитая сидеть в иксах.

    Кстати, не удивлюсь, если часть разработчиков гнума разрабатывают его из под макоси ;)

    PS: хорошая новость – в смысле, будет теперь во что ткнуть носом фанатов в  сра^W к̶и̶д̶а̶н̶и̶и ̶к̶а̶к̶а̶ш̶к̶а̶м̶и̶ поисках единственной и  истинной истины на опеннете следующих лет :)

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты не поверишь но некоторые даже из под венды.

    А призыв заключается в том чтобы те кто никаким боком к софту отношения не имеют брали этот софт и припиливали к нему вяленного. Даже если сами разработчики софта против. А мужик из сабжа это делает за деньги и больше это его прямая обязанность.

     
  • 4.51, Аноним (51), 16:55, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, на мобилках он вполне в продакшене. Что заставляет задуматься: "Может ему там и остаться?"
     
     
  • 5.59, Пони (?), 18:09, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На каких из мобилок? Назовите хотя бы три.
     
     
  • 6.68, Ключевский (?), 19:35, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    INOI T8/T10
    Inoi R7
    Sony Xperia X
    Sony Xperia XA2
    Intex Aqua Fish
    mi-Fone (mobile)
    Ермак ОМП
    Ermak 50
    Jala Accione

    Как минимум список устройств для которых лицензирована Sailfish OS(не полностью, для «российских» распильных моделей без поддержки запуска андроид-приложений). Плюс собственно Jolla Phone и Jolla C

    Больше трех вышло, не так ли?

     
     
  • 7.75, Канделябры (?), 22:03, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Так а в магазинах эти модели продаются с какой ОС из коробки? Сони, например? "Продакшен".. бхаххаххаххаа!!
     
     
  • 8.85, Ключевский (?), 23:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи мне, милый ребенок, ты что-нибудь слышал про гугл Вот сходи в него и найд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.106, Попугай Кеша (?), 12:21, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хочу Sony XA2 с Sailfish на борту А вот фигушки В РФ не продают эту ОС ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.49, grsec (ok), 16:50, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да никто не будет готовиться. Пока приготовишься, вяленого закопают как депрекейтед и всю следующую десятилетку будут пилить что-то более грамотное идеологически. И так рекурсивно.
     
     
  • 4.76, Канделябры (?), 22:04, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс-рекурсия..
     
  • 2.3, llolik (ok), 12:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > А если не так толсто, то в чем проблема?

    ИМХО в том, что до сих пор в приложениях (в том числе и в тулкитах) наличествуют X-специфичные хаки, которые под вяленым дают непредсказуемый результат.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:08, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оно даже без специфичных X-хаков тормозит больше, чем на X. А говорили, что двойная буферизация не нужна, значит будет отзывчивые.
     
     
  • 4.22, llolik (ok), 13:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно даже без специфичных X-хаков тормозит больше, чем на X. А говорили, что двойная буферизация не нужна, значит будет отзывчивые.

    Там может и не композитор тормозить, а дрова. На моём интел-интеграте Wayland-сессия GNOME чисто субъективно выглядит куда плавней и шустрей. Проверял на крайней Fedora.

    Как там с Nvidia/AMD дела обстоят не знаю, честно говоря.

     
     
  • 5.48, marks (?), 16:45, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И даже не ШГ.
     
     
  • 6.50, llolik (ok), 16:52, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И даже не ШГ.

    С Убунтой разницы не заметил. Хотя я не эстет. Чтобы я был недоволен Ш должно быть очень Г.

     
  • 3.110, Аноним (2), 14:07, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > X-специфичные хаки

    Это фанаты вяленого так называют буфер обмена и хоткеи?

     
  • 2.4, Аноним (4), 12:41, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показывать должен композитор. А вялен всеголишь межпроцессный протокол общения. Но благодаря тому, что нет никакой общей базы и композиторов - все работают с разным успехом
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 12:42, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *у композиторов
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:52, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Линуксовый десктоп никому не нужен.
    На мобилках-то только вейленд и работает.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 13:20, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На андроиде SurfaceSlinger, на хромооси ещё какой-то свой велосипед. Если гуглу надо выбросить иксы, он просто их берет и выбрасывает, и даже wayland ему не требуется на замену.
     
     
  • 4.18, НяшМяш (ok), 13:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто когда стоит задача реально сделать - то просто садят программистов и они делают. Android, ChromeOS и прочие макоси тому пример. А когда стоит задача просто удовлетворить синдром NIH - то и получаем вяленый, который ещё сырой.
     
  • 3.25, AlexYeCu_not_logged (?), 14:12, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >Линуксовый десктоп никому не нужен.

    Ты — никто, тебе — не нужен. Следовательно, никому не не нужен. Логично.

     
  • 2.26, Канделябры (?), 14:22, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Проблема только одна - СПО. Точнее, его хвалёное качество прямо вытекающее из исключительной степени квалификации его разработчиков.
     
     
  • 3.37, Попугай Кеша (?), 15:17, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    КК - контроль качества
    М - менеджмент (что априори в СПО не очень любят)

    Содержание есть, а формы нет. Самоорганизации нет

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 15:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    о чем вы? Люди пилят в свободное время, которого мало. Исключение лишь трудоустроенные в неких редхатах и т.п.
     
     
  • 5.107, Попугай Кеша (?), 12:24, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объясняю для детей:
    Работая в фирме, надо засунуть свое мнение куда подальше и слушаться дядю-начальника. Есть одна точка зрения и она того, кто платит деньги за твою работу.

    Работая на СПО вы можете забухать, уйти в гулянку, забыть, не сделать. Вы ничем не рискуете. Как тут пишут - делается в свободное время. А если у вас еще свое мнение "как правильно", то вы, одиночка, сделать что-то существенное не сможете. А для этого надо уметь работать в команде и да, делать то, что не нравится. Но вы ведь творческая свободная личность, да?

    Нужна субординация и порядок. В мире денег (привет, капитализм) она (субординация) есть.

     
  • 3.73, Аноним (73), 21:21, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, иксы то копирасты писали. Линукс тоже копирасты ж начали.
    Вас послушать так в СПО одни проблемы. Что ж вы тут тогда забыли?
     
     
  • 4.77, Канделябры (?), 22:15, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только "копирасты" и подняли Линукс на тот уровень, на котором он сейчас находится. Без них, без рх, ябиэма, интеля, гугля линух так бы и остался поделкой. Он и сейчас поделочный в тех местах, где его не касаются "божественные" длани спонсоров, которые нанимают квалифицированных специалистов за хорошие зп, исполнять их желания в сфере СПО.
     
     
  • 5.79, Led (ok), 22:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Только "копирасты" и подняли Линукс

    А тебя - опустили.

     
     
  • 6.90, Аноним (90), 05:35, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот это довод в споре! Ну ты и убелал оппонента! Прям как кулаком по парте стукнул!
     
     
  • 7.93, t_cirkla (?), 08:26, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы аналогичный приём применили. Вам можно, другим нельзя?
     
     
  • 8.103, Аноним (103), 11:29, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, все именно так Ну и где твой бог теперь ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.47, marks (?), 16:42, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Во-первых, он вполне себе готов Хотя там разные ДЕ по разному продвинулись в ег... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 17:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Если Гном очень классно на нём работает
    > проект "Wayland Itches", нацеленный на устранение ошибок и решение проблем, возникающих при повседневной работе с рабочим столом GNOME, функционирующим поверх Wayland.
    > Ганс является одним из разработчиков libinput и системы ввода для Wayland, до недавнего времени в повседневной работе он продолжал использовать сеанс с X-сервером из-за наличия различных мелких недоработок в окружении на базе Wayland.

    Да, очень классно работает!

     
     
  • 4.62, qcgg (?), 18:54, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Тоже подтверждаю - все работает. Второй год на Gnome/wayland. Броузер firefox on wayland, никаких проблем не вижу, topicons не пользую, ибо незачем.
     
  • 4.70, marks (?), 19:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Регулярно пользуюсь гномовяленыи  уже два с лишним года в самых разных дистрибутивах. Мелкие недоработки есть всегда и везде. Как в ирл, так и в софте в любом.
     
  • 2.91, Vkni (ok), 06:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Не кажется ли что он сам повяз в своем гкоде и теперь пора начинать все заново?

    Не кажется. У него изначально была совершенно дeбильнaя архитектура, а качество кода тут не при чем.

     
  • 2.105, КО (?), 12:08, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема первая - а зачем он нужен?
    Собственно общеупотребительную программу луче писать под X ибо будет работать и там и там(может в Вяленом не совсем адекватно). Программа под Вяленого будет работать по Вяленым (и то никто не гарантировал, что после нескольких смен версий оно будет работать).
    Ну и по сети опять же.

    Так что нужна только для программ, которым важны именно плюшки Вяленого. А таких не так много, кому нужна более плотная работа с оборудованием все одно пользуются OGL Vulcan etc. После чего главная забота дисплейного менеджера - не мешать.

    А так, мне в последних Федорах на Вяленом не нравится множественное дублирование нажатий на клавиатуру в неподходящий момент. То во вводе пароля накидает, то dnf upgrade вместо y получит переводов каретки от щедрот и не станет ничего делать. X сессии этим не страдают.

     
     
  • 3.109, Аноним84701 (ok), 13:01, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А так, мне в последних Федорах на Вяленом не нравится множественное
    > дублирование нажатий на клавиатуру в неподходящий момент. То во вводе пароля
    > накидает, то dnf upgrade вместо y получит переводов каретки от щедрот
    > и не станет ничего делать. X сессии этим не страдают.

    Похоже, это так "задуманно". Вернее, не до конца (или совсем не 🙄) продуманно:

    https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1579859
    > 2018-05-18
    > That is, the typing "hello" may result in "hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhello".
    > Changed to GNOME on Xorg during the login process and no more issues with repeated keystrokes

    ..
    > Peter Hutterer 2018-05-31 22:36:25 UTC
    > libinput doesn't do key repeats - [b]it filters out the kernel repeats and only passes key down/up events on to the compositor[/b]. The key repeat you're seeing is the one triggered in the compositor (or Xorg but that's where this bug doesn't trigger) and is simply [b]caused by gnome-shell being busy doing something else and thus not handling events as fast as it should.[/b]

    Т.е. полный ввод из ядра (у которого намного более точные тайминги), "оптимизнули-отфильтровали" и повторения из интервала нажатия/отпуска клавиши сами посчитали.
    Правда, если  композитор тупо не успевает вовремя отработать release событие, то "считает", что все это время пользователь жал на эту клавишу. Прэлестно, просто прэлестно :)
    В замшелых и старперских иксах, если я правильно понял проблему, проявляется просто как небольшой (и скорее всего незаметный) лаг при вводе.

    Как кто-то прокомментировал в апстриме
    https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=745032
    >  Even if Xorg is old as shit and slow, it still brings far better user experience than the current JavaScript-based Wayland.

     

  • 1.7, Тыкаю В (?), 12:56, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ЧЕЛОВЕК года!
    Но конечно все здешние комментаторы в разы его умнее, о чём может быть речь)000
     
     
  • 2.9, Анончик999999 (?), 13:10, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Причина в том, что GNOME 3 и есть та самая главная ошибка! Сначала допиливанием его до адекватного состояния лучше бы занялись!
     
     
  • 3.27, Канделябры (?), 14:26, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    КДЕ 5 лучше? Ох, ну конечно же! И как мне только в голову пришло такое спросить?
    В Линуксе нет ни одного вменяемого Десктопа. Ни одного!
     
     
  • 4.39, Anonimus (??), 15:30, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да лучше, просто их готовить нужно уметь. Более вменяемого и кастомизируемого десктопа не видел ни в винде, ни в маке - в обоих все гвоздями прибито.
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 18:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Третьекеды были куда лучше.)
     
  • 5.64, qcgg (?), 19:01, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Готовить нужно уметь. А кде не умеют готовить, потому ты и кастомизирешь его, вместо того чтобы взять и использовать вменяемый готовый десктоп.
     
     
  • 6.84, Anonimus (??), 22:56, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Готовить нужно уметь. А кде не умеют готовить, потому ты и кастомизирешь
    > его, вместо того чтобы взять и использовать вменяемый готовый десктоп.

    У разных людей разные предпочтения - отсюда и необходимость кастомизации. А когда ее нет - ешь что подадут...

     
     
  • 7.94, Канделябры (?), 08:35, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ладно, проследую этой тухлой аналогией. Вы никогда не приготовите себе на коленке так, как приготовит вам повар-профессионал. Но его услуги стоят денег. Что очевидно и в порядке вещей.
     
     
  • 8.96, имя (?), 09:48, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увы, но нет If you want it done right, you ve got to do it yourself ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.97, Anonimus (??), 09:55, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, вот только при аналогии с профессиональным поваром вы сможете сказать ем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.98, Anonimus (??), 09:57, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вопрос тут не в деньгах, а в возможностях В вашем случае вы платите за тюмерн... текст свёрнут, показать
     
  • 9.99, Совершенно другой аноним (?), 10:17, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт, как-раз профессиональный повар может послать Вас, т к он, скорее всего... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.104, Anonimus (??), 12:00, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы не верно поняли аналогию Профессиональному повару без разницы что готовить б... текст свёрнут, показать
     
  • 4.42, Аноним (-), 16:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    GNOME 4 и Plasma 6 лучше.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 18:01, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гостья из будущего.
     
  • 3.35, Аноним (34), 15:01, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы закрытием. Эффективные менеджеры гном превратили в дичь.
     
  • 2.11, Аноним (-), 13:15, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупый человек! Будет заниматься бессмысленным трудом, когда в иксах все работает. Некому ему сообщить, что wayland не нужен и никогда не станет протоколом по-умолчанию в GNU/Linux.
     
     
  • 3.45, Ordu (ok), 16:31, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если тут и есть кто глупый, то только ты. Если ты думаешь, что он не знает того, что ты говоришь, то это говорит о твоей глупости. Просто ему, в отличие от тебя, плевать на то, что будет протоколом по-умолчанию. Он делает то, что нужно ему.
     
     
  • 4.112, нах (?), 15:08, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да зарплата ему нужна, понятное дело. А ее платит эффехтивный индус из редхатобеме, он уже инвесторам про преимущества вафлянда наврал с три короба.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:12, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    rm -rf wayland
    и все проблемы решены
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:15, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Остаются еще другие проблемы. Придется делать rm -rf systemd.
    Но и после него останутся проблемы. Так что правильнее сделать rm -rf /*
    Но и после этого останутся проблемы: проблемы с голодающими детьми в африке и так далее.
    Так что предлагаю следующее ультимативное решение: полный и тотальный геноцид всех проявлений белковой формы жизни во всех Вселенных.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:50, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > геноцид всех проявлений белковой формы жизни

    Поддерживаю!

     
  • 2.13, Аноним (-), 13:18, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > $ rm -r wayland
    > rm: cannot remove 'wayland': No such file or directory

    Видимо потому что протокол, был бы вяленный файлом, сработало бы, а с протоколом беда.

     
     
  • 3.20, Аноним (21), 13:49, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Явно подразумевается папочка с исходниками, причём, весьма желательно, у всех у кого она есть, вплоть до последнего задрыщенного индуса
     
  • 3.36, iFRAME (ok), 15:14, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй так: rm -rf /* wayland

    У меня получилось, больше ничего не тормозит.

     
  • 2.92, Vkni (ok), 06:45, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, не так всё просто - эта дрянь проросла в Хы.
     

  • 1.15, Дуплик (ok), 13:22, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ура, лучше DE для Linux станет ещё лучше!
     
     
  • 2.81, Led (ok), 22:48, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Буква Р в слове Дуплик означает "репутация".
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:41, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Ганс решил своими силами избавиться от этих проблем

    Просто прелестно! То есть Wayland настоятельно предлагается в качестве замены иксам, но кроме одного-единственного человека никто больше не намерен исправлять мелкие баги, делающие работу под вейландом как минимум некомфортной. Это все, что нужно знать о его готовности за последние 10 лет. Видимо, кому-то просто не терпится похоронить иксы, пусть даже им не будет адекватной замены, вот и все.

     
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 13:49, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графический стек пофиксили, систему инициализации пофиксили, только вот старательно отводят глаза от того факта, что гномощель тоже неплохо бы пофиксить. Скорее дождёмся NIH-ядра от редхата, чем нормально работающий гном.
     
  • 2.28, Канделябры (?), 14:28, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это всё что нужно знать о разработке в СПО, в принципе.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 18:31, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    2чаю этому господину!
     

  • 1.23, Аноним (23), 13:56, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если проблемы в Гноме, то проект должен был называться Gnome Itches или Gnome Wayland Itches.
     
     
  • 2.24, Andrey Mitrofanov (?), 14:00, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если проблемы в Гноме, то проект должен был называться Gnome Itches или
    > Gnome Wayland Itches.

    Ты же почитал там наверху?  Я тоже нет.  Но в оригинале этот их вейланд почёсывает не только гноме3, но и фаерфокс.

    Немедленно удлинни своё предлагаемое название, а то ж совсем неточненько....


    И вообще, он собирает предложения, кото _ещё_ вейланду бы почесать бы.

     
     
  • 3.29, Канделябры (?), 14:30, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А почему вы здесь всё время что-то другое чешете. Вы же считаете себя самым умным. Помогите же проекту.
     
  • 2.40, Совершенно другой аноним (?), 15:37, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если так, то, наверное, нужно название типа "Wayland * Itches". И для того, чтобы можно было пользоваться, надо поправить абсолютно всё, что не может работать с таким замечательным Wayland-ом.
     
     
  • 3.67, Аноним (23), 19:17, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двигатель от Лады не встаёт на японскую тачку — виноват, конечно, японский автопром. Или нет?
     
     
  • 4.87, НяшМяш (ok), 00:33, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё там отлично встаёт - надо только обработать напильником. Линукс пользователи и не через такое прошли.
     
  • 4.95, Совершенно другой аноним (?), 09:34, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Двигатель от Лады не встаёт на японскую тачку — виноват, конечно, японский
    > автопром. Или нет?

    Если переходить на технику, например военную, то вообще-то она как-раз или строится под КОНКРЕТНЫЙ двигатель, или наоборот двигатель СПЕЦИАЛЬНО разрабатывается или дорабатывается под конкретную технику. Если пытаться сделать так, чтобы можно было пихать что попало куда попало, то и получиться чёрти-что.

    btw: а если двигатель от тойоты не становится на Ладу, то кто виноват? неужто отечественный автопром? Или нет?

     

  • 1.30, Аноним (30), 14:35, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А этот Ганс не пробовал багзиллу прошерстить на предмет багов вместо того, чтобы заниматься самодеятельностью?
     
     
  • 2.31, жека воробьев (?), 14:40, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    да, иди поучи его как фиксить баги.. эксперты @$%^$ые
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:42, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Багзиллу шерстить слишком незаметно для публики. А тут можно выставить своё ЧСВ на всеобщее обозрение.
     
     
  • 3.44, Ordu (ok), 16:28, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если ты скромен и застенчив, или в твоих терминах прячешь своё ЧСВ от других, то ты будешь работать один, ты не будешь получать обратной связи, и толку от твоей работы не будет вообще. Если ты хочешь чего-то достичь, то после предварительного исследования проблемы, тебе следует засунуть свою скромность с застенчивостью куда подальше, пойти на reddit или на любую другую релевантную коммуникационную платформу, и заявить о своих намерениях там.

    Анониму опеннета может быть неясно зачем это надо, но дело в том, что reddit отличается от опеннета, здесь тебя вместе с твоей проблемой будут поливать дерьмом, доказывая тебе что ты тупой, что проблема твоя не стоит выеденного яйца, рассказывая тебе что нехорошо выставлять своё ЧСВ на всеобщее обозрение, и это совершенно контрпродуктивная активность. На реддите тебе скажут "Cool!", после чего тебе расскажут как тебе следует модифицировать постановку проблемы, с тем чтобы она стала лучше, тебе накидают ссылок на схожие проблемы, которые кто-то решал или решает. Тебе накидают ссылок на всю информацию, которая может быть полезна для тебя и которую ты пропустил, пока рылся в гугле. Если же впоследствии ты покажешь, что ты не просто балабол, то у тебя есть неплохие шансы получить помощь. Даже получАть помощь, как от рандомных мимопроходилов, так и от тех кто так же как и ты заведётся идеей и будет помогать продолжительно. Ты будешь получать обратную связь, тебе накидают и будут продолжать накидывать ссылок на релевантные материалы, скажем на вновь открываемые баги в багзилле. Или будут тебе рассказывать про баги, вместо того, чтобы тащиться с ними в багзиллу.

    Помимо непосредственной помощи ты получишь ещё и моральную поддержку. Это важно -- знать, что твои усилия нужны и полезны, это очень помогает работать и не выгорать.

     
     
  • 4.66, Аноним (30), 19:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ты не будешь получать обратной связи

    Так для обратной связи багтрекеры и придуманы. Они и только они являются релевантной коммуникационной платформой для обсуждения багов.

     
     
  • 5.69, Ordu (ok), 19:37, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Они являются релевантной платформой для обсуждения багов. Бесспорно. И это значит, что баги нельзя обсуждать вне багтрекера, да?
     
     
  • 6.71, Аноним (30), 20:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это значит, что мы имеем дело не с нормальным разработчиком, а с непонятным выскочкой. И высока вероятность, что в очень скором времени он забьёт на своё начинание.
    Не, я был бы рад, если бы багов в (неиспользумых мной) проектах стало меньше, но опыт подсказывает, что тут больше болтовни, чем дела.
     
     
  • 7.74, Ordu (ok), 21:57, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Это значит, что мы имеем дело не с нормальным разработчиком, а с
    > непонятным выскочкой.

    Нет, мы не имеем. Мы просто наблюдаем со своего дивана.

    > И высока вероятность, что в очень скором времени он
    > забьёт на своё начинание.

    Действительно. Он сказал про три бага, которые собирается исправить. Может быть ему ещё кто-нибудь напишет про баги. Есть огромная вероятность, что вся эта история закончится после закрытия нескольких багов. Вероятность того, что это разовьётся в самостоятельный и долгоживущий проект со своим сайтом и сообществом, равна примерно нулю.

     
  • 2.55, bootforce (?), 17:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще да, вместо того чтобы наладить процесс и эскалировать фокус на исправление багов вяленного в очередном майлстоуне Fedora, предлагается лютая дичь. Очевидно, что на очередном потоке несвязанного, неформатированного бреда из очередного письма, Ганс сломается и опубликует новость в духе -- "Проект Wayland Itches закрывается из-за недостатка личного времени основного разработчка"
     

  • 1.33, user90 (?), 14:53, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да ладно, Мигеля пристрелите уже кто-нить)
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 15:20, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Столлмана запретите. Что он на Мигеля людей своих натравливает.
     
     
  • 3.54, Аноним (53), 17:14, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Выпустите их на ринг. И да начнется королевская битва!
     

  • 1.43, marks (?), 16:27, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В настоящее время ему уже удалось обеспечить работу с Wayland дополнения TopIcons (наблюдались проблемы с зацикливанием, высокой нагрузкой на CPU и неработоспособностью кликов на пиктограммах

    Вооот оно что, Михалыч. А я думал, почему все топиконсы так адово жрут цпу. И только убунтовское расширение нормально работало.

     
  • 1.46, Аноним (46), 16:37, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я вообще не понимаю, для чего нужен этот Wayland Графический сервер должен служ... текст свёрнут, показать
     
  • 1.52, Аноним (51), 16:56, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и вот и за полироль взялись.
     
     
  • 2.56, Аноним (-), 17:51, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё вазелин смягчает неприятные ощущения при использовании Wayland.
     
  • 2.57, Аноне (?), 18:00, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За дисковую пилу тогда уж
     

  • 1.60, Аноним (60), 18:16, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А "Проект по избавлению от GNOME" не планируется?
     
     
  • 2.83, Led (ok), 22:52, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А толку? гномеры-то останутся...
     
     
  • 3.108, InuYasha (?), 12:26, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А толку? гномеры-то останутся...

    Рассосутся на яблочников и  пофигистов-дефолтников, которые и на кеды перейдут.

     
  • 2.111, Бабуля (?), 14:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не дождетесь. Лучше на вантуз пересесть чем злым кдеешником стать.
     

  • 1.65, Аноним (-), 19:02, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проект по исправлению ошибок в проекте! Эпично.
     
  • 1.72, Kuromi (ok), 21:01, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Ганс попробовал перейти на сборку Firefox с Wayland, но вынужден был откатиться на сборку с x11 из-за возникших проблем, которые он сейчас пытается устранить совместно с разработчиками Mozilla."

    Удивительно, Мартин Странски уже который год персонально вычищает баги связанные с Вейландом (не в каждом билде, но часто фиксят что-то), а все равно не готово к использованию...

     
  • 1.78, user90 (?), 22:30, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Гном написан на CSS!!!адынадын
    Ну ладно, на джаваскрипте.
    Говно короче. А был не говно. Но уже давно, увы..
     
  • 1.86, Kaiwas (?), 00:02, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    скожите, как его включить-то чтоб попробовать?
     
  • 1.88, Аноним (88), 02:52, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ханс де Гуде. Судя по имени, он голландец, а в голландском языке дифтонг "oe" читается как "у".
     
     
  • 2.102, Котовшив (?), 11:13, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ханс Де Худе. Г у нет. И не голландский, а нидерландский.
     

  • 1.89, Аноним (89), 04:04, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственный пользователь линукса детектед. Неплохо
     
  • 1.100, Ilya Indigo (ok), 10:19, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ...отправлять ему на email...

    А не проще раздел в багзиле для этого создать?
    Или даже просто метабаг?

     
     
  • 2.101, Аноним (101), 10:26, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто подпишите его на багзиллу, пусть радуется
     

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