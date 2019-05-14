The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.03

14.05.2019 13:02

Состоялся релиз проекта srsLTE 19.03, развивающего открытый стек для развёртывания компонентов сотовых сетей LTE/4G без наличия спецоборудования, используя только универсальные программируемые приемопередатчики, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). Код проекта поставляется под лицензией AGPLv3.

SrsLTE включает реализацию LTE UE (User Equipment, клиентские компоненты для подключения абонента к сети LTE), базовой станции LTE (eNodeB, E-UTRAN Node B), а также элементов опорной сети LTE (MME - Mobility Management Entity для взаимодействия с базовыми станциями, HSS - Home Subscriber Server для хранения базы абонентов и информации о привязанных к абонентам услугах, SGW - Serving Gateway для обработки и маршрутизации пакетов для базовых станций, PGW - Packet Data Network Gateway для присоединения абонента к внешним сетям.

В новой версии:

  • Переработана библиотека с реализацией физического уровня стека (PHY);
  • В srsUE (LTE UE, User Equipment, компоненты на стороне пользователя, необходимые для подключения абонента к сети LTE) добавлена поддержка формата TDD (Time Division Duplex) в дополнение ранее поддерживаемому и более распространённому формату распределения частот в канале FDD (Frequency Division Duplex);
  • В srsUE добавлена поддержка техники объединения частотных каналов (Carrier Aggregation) для увеличения пропускной способности до конечного пользователя;
  • В srsENB (реализация базовой станции) и srsEPC (компоненты опорной сети) добавлена поддержка широковещательных Paging-сообщений, обычно применяемых для настройки прямого канала связи абонента с базовой станцией;
  • В srsENB добавлена поддержка шифрования трафика абонента (User-plane encryption). Поддержка сигнального трафика (NAS-plane encryption) была реализована ранее;
  • Реализован симулятор каналов для 3GPP-каналов EPA, EVA и ETU;
  • На базе ZeroMQ реализован виртуальный RF-драйвер, обеспечивающий передачу сигналов I/Q поверх IPC/сети.



Основные возможности:

  • Система может работать с любыми программируемыми приемопередатчиками, поддерживаемыми драйверами Ettus UHD (Universal Hardware Driver) и bladeRF и способными работать с полосой пропускания 30.72 МГц. Работа srsLTE протестирована с платами USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR и bladeRF;
  • Высокоскоростной оптимизированный декодировщик, использующий инструкции Intel SSE4.1/AVX2 для достижения производительности более 100 Мбит/с на обычном оборудовании. Стандартная реализация декодировщика на языке Си, обеспечивающего производительность на уровне 25 Мбит/с;
  • Полная совместимость с 8 версией стандарта LTE и частичная поддержка некоторых возможностей из 9 версии;
  • Наличие конфигурации для работы в режиме частотного разделения каналов (FDD);
  • Протестированные полосы пропускания: 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 МГц;
  • Поддержка режимов передачи 1 (single antenna), 2 (transmit diversity), 3 (CCD) и 4 (closed-loop spatial multiplexing);
  • Эквалайзер с поддержкой частотного кодирования ZF и MMSE;
  • Поддержка создания сервисов для доставки мультимедийного контента в режима broadcast и multicast;
  • Возможность ведения детальных логов с привязкой к уровням и отладочными дампами;
  • Cистема захвата пакетов на уровне MAC, совместимая с сетевым анализатором Wireshark;
  • Доступность метрик с данными трассировки в режиме командной строки;
  • Детализированные файлы конфигурации;
  • Реализация уровней LTE MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/srsLTE/srsL...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.12
  3. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  4. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.06
  5. OpenNews: Доступен пакет OpenLTE 0.20 с реализацией стека 3GPP LTE
  6. OpenNews: Facebook открыл платформу для быстрого развёртывания LTE-сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: srslte, lte, gsm, 3g
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, мартыга (?), 13:12, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    в росии практика организации 4g точки доступа немного незаконна для физ лиц ?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:25, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки посодють.
     
  • 2.3, DmA (??), 13:55, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Скоро любой обмен сообщениями несанкционированный спецслужбами  РФ будет незаконен, даже с помощью аудиочастот.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:58, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем так.
    Частоты просто раздаются не перовому встречному, а разыгрываются на аукционе.
    Купишь себе частоты в каком-то регионе и используй их как тебе заблагорассудится.
     
     
  • 3.5, Pofigist (?), 14:10, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Более того - если мощность передатчика не превышает некие установленные границы - можешь его использовать на любой частоте.
    И таки да - частоты можно использовать не как хочешь, а только в соотвествии с лицензией. То есть например организовать связь на частотатах, выделенных под вещание - не получится.
     
  • 3.9, InuYasha (?), 15:03, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем так.
    Цель на использование диапазонов тоже регламентируется.
     

  • 1.6, Аноним (-), 14:13, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Давно раздаю LTE на километр вокруг дома - полет нормальный. За 3 года недовольных не было.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:14, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, в Москве.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:34, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как это выглядит для клиента? Какой-то оператор в сети, к которому можно привязаться при использовании симки любого оператора?
     
  • 2.10, InuYasha (?), 15:04, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажешь свой суксесс-стори? С техническими подробностями.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Fornex
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру