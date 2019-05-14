Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.03

Состоялся релиз проекта srsLTE 19.03, развивающего открытый стек для развёртывания компонентов сотовых сетей LTE/4G без наличия спецоборудования, используя только универсальные программируемые приемопередатчики, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). Код проекта поставляется под лицензией AGPLv3. SrsLTE включает реализацию LTE UE (User Equipment, клиентские компоненты для подключения абонента к сети LTE), базовой станции LTE (eNodeB, E-UTRAN Node B), а также элементов опорной сети LTE (MME - Mobility Management Entity для взаимодействия с базовыми станциями, HSS - Home Subscriber Server для хранения базы абонентов и информации о привязанных к абонентам услугах, SGW - Serving Gateway для обработки и маршрутизации пакетов для базовых станций, PGW - Packet Data Network Gateway для присоединения абонента к внешним сетям. В новой версии: Переработана библиотека с реализацией физического уровня стека (PHY);

В srsUE (LTE UE, User Equipment, компоненты на стороне пользователя, необходимые для подключения абонента к сети LTE) добавлена поддержка формата TDD (Time Division Duplex) в дополнение ранее поддерживаемому и более распространённому формату распределения частот в канале FDD (Frequency Division Duplex);

В srsUE добавлена поддержка техники объединения частотных каналов (Carrier Aggregation) для увеличения пропускной способности до конечного пользователя;

В srsENB (реализация базовой станции) и srsEPC (компоненты опорной сети) добавлена поддержка широковещательных Paging-сообщений, обычно применяемых для настройки прямого канала связи абонента с базовой станцией;

В srsENB добавлена поддержка шифрования трафика абонента (User-plane encryption). Поддержка сигнального трафика (NAS-plane encryption) была реализована ранее;

Реализован симулятор каналов для 3GPP-каналов EPA, EVA и ETU;

На базе ZeroMQ реализован виртуальный RF-драйвер, обеспечивающий передачу сигналов I/Q поверх IPC/сети.





Основные возможности: Система может работать с любыми программируемыми приемопередатчиками, поддерживаемыми драйверами Ettus UHD (Universal Hardware Driver) и bladeRF и способными работать с полосой пропускания 30.72 МГц. Работа srsLTE протестирована с платами USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR и bladeRF;

Высокоскоростной оптимизированный декодировщик, использующий инструкции Intel SSE4.1/AVX2 для достижения производительности более 100 Мбит/с на обычном оборудовании. Стандартная реализация декодировщика на языке Си, обеспечивающего производительность на уровне 25 Мбит/с;

Полная совместимость с 8 версией стандарта LTE и частичная поддержка некоторых возможностей из 9 версии;

Наличие конфигурации для работы в режиме частотного разделения каналов (FDD);

Протестированные полосы пропускания: 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 МГц;

Поддержка режимов передачи 1 (single antenna), 2 (transmit diversity), 3 (CCD) и 4 (closed-loop spatial multiplexing);

Эквалайзер с поддержкой частотного кодирования ZF и MMSE;

Поддержка создания сервисов для доставки мультимедийного контента в режима broadcast и multicast;

Возможность ведения детальных логов с привязкой к уровням и отладочными дампами;

Cистема захвата пакетов на уровне MAC, совместимая с сетевым анализатором Wireshark;

Доступность метрик с данными трассировки в режиме командной строки;

Детализированные файлы конфигурации;

Реализация уровней LTE MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW.



