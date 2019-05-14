Критическая уязвимость в приложении WhatsApp, пригодная для внедрения вредоносного ПО

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|2.7, товарищ майор (?), 11:18, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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зачем сбрасывать? Можешь его просто выбросить.
Все твои контакты, фоточки, данные gps, истории переписок, звонков и чятиков, теперь надежно хранятся у меня.
Поскольку в твоем телефоне очень мало такой ценной информации, к которой ты не разрешил бы доступ всосапу.
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|5.30, Аноним (18), 11:54, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Уязвимость проявляется в ... , WhatsApp для iOS (2.19.51), WhatsApp Business для iOS (2.19.51)
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|3.24, товарищ майор (?), 11:48, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пока он им пользовался - данные были только у г-на майора.
А когда МЫ им начали пользоваться - теперь они есть и у нас. Ну и еще у наших израильских коллег, которые, как они справедливо утверждают, сотрудничают с правоохренительными органами.
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|1.4, Анонимус154 (?), 10:50, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Каким образом происходила установка шпионского ПО, если для установки какого-либо ПО на телефон нудно явное подтверждение пользователя?
Или все ограничилось работой вредоносного кода в контексте песочницы, в которой работает приложение WhatsApp?
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|3.9, Анонимус154 (?), 11:21, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если вы про третий с конца абзац, то там нет явной отсылки к уязвимости в ОС, а если пройти по ссылке а том же абзаце - там речь идёт про всю ту же уязвимость в WhatsApp, ответа как устанавливается ПО в систему в статье нет.
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|2.8, Аноним (8), 11:20, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У приложения WhatsApp прав достаточно, чтобы снифить сеть, перехватывать звонки ... текст свёрнут, показать
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|3.14, Анонимус154 (?), 11:27, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это-то понятно (хотя, к тем же смс доступ ему давать совсем не обязательно), но в статье сказано, что уязвимость использовалась "для установки шпионского ПО". Вот я и спрашиваю: как именно эта установка производилась? Через ещё одну уязвимость, теперь уже в ОС?
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|4.26, Аноним (26), 11:49, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не поверите, но раньше их троян распространялся через обычные текстовые ссылки с предложением установить программу. И ведь куча людей покупались... Так что подтверждение полномочий не проблема, многие на автомате не думая соглашаются со всеми подобными запросами полномочий. Хранитель экрана с миллионной аудиторией, запрашивающий полный доступ к сети, переписке, микрофону и прочим прелестям, сегодня вполне обычное явление.
Получить полный доступ после взлома приложения тоже не сильно сложная задача в условии, что каждый месяц правят десятки критических уязвимостей ( https://source.android.com/security/bulletin/ ), а производители не спешат с выпуском обновлений или через год уже полностью забивают на них.
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|3.34, Нанобот (ok), 12:27, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У приложения WhatsApp прав достаточно, чтобы снифить сеть
насколько я знаю, пользовательские приложения не могут снифить сеть вообще (ни в андроиде, ни в айОС), и это by design. только рутованое устройство может
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|1.16, Аноним (18), 11:30, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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"Критическая уязвимость в шпионском ПО WhatsApp, пригодная для внедрения другого вредоносного ПО"
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|1.22, Аноним (25), 11:48, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я почти уверен что проблема в их Erlang овском воип стеке. Но Эрланг тут все любят. Так что виноват явно Цукерберг.
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|2.35, товарищ майор (?), 12:32, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так что виноват явно Цукерберг.
Ну если сотрудники за полгода не почесались исправить ошибки, о которых им было сообщено, что они потенциально ведут к уязвимостям, то да, главный начальник тоже виноват. И вообще с такой конторой дел иметь не стоит, хотя последнее и так давно понятно.
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|1.32, Нанобот (ok), 12:15, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>компания разделяет ответственность c клиентами, злоупотребляющими предоставленным им ПО
по той же логике: производители ножей должны разделять ответственность за преступления, совершённые с помощью их продукции
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|2.36, Аноним (36), 12:35, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ножи имеют разнообразное назначение, а у данного ПО оно одно-единственное. И в большинстве стран разработка такого ПО запрещена законом. (Если хочешь продолжить аналогию — точно так же, как и производство определённых видов оружия.)
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