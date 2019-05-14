Критическая уязвимость в приложении WhatsApp, пригодная для внедрения вредоносного ПО

Раскрыты сведения о критической уязвимости (CVE-2019-3568) в мобильном приложении WhatsApp, позволяющей добиться выполнения своего кода через отправку специально оформленного голосового вызова. Для успешной атаки ответ на вредоносный вызов не требуется, достаточно поступления звонка. При этом часто подобный вызов не оседает в журнале звонков и атака может остаться незамеченной пользователем. Уязвимость не связана с протоколом Signal, а вызвана переполнением буфера в специфичном для WhatsApp VoIP-стеке. Проблему можно эксплуатировать через отправку на устройство жертвы специально оформленной серии пакетов SRTCP (Secure Real-time Transport Protocol). Уязвимость проявляется в WhatsApp для Android (исправлено в 2.19.134), WhatsApp Business для Android (исправлено в 2.19.44), WhatsApp для iOS (2.19.51), WhatsApp Business для iOS (2.19.51), WhatsApp для Windows Phone (2.18.348) и WhatsApp для Tizen (2.18.15). Получив контроль за приложением WhatsApp атакующий может контролировать шифрованную переписку внутри приложения, перехватывать звонки и SMS, передавать данные с микрофона и камеры, получить доступ к хранилищу, фотографиям и адресной книге, анализировать сетевую активность. Атака на WhatsApp также может быть первой ступенью для эксплуатации системных уязвимостей и получения полного контроля за операционной системой. Интересно, что в проводимом в прошлом году исследовании безопасности WhatsApp и Facetime проект Zero обратил внимание на недоработку, позволяющую отправлять и обрабатывать связанные с голосовым вызовом управляющие сообщения на стадии до принятия звонка пользователем. WhatsApp было рекомендовано удалить данную возможность и показано, что при проведении fuzzing-проверки отправка подобных сообщений приводит к крахам приложения, т.е. ещё в прошлом году было известно, что в коде имеются потенциальные уязвимости. После выявления первых следов компрометации устройств в пятницу инженеры Facebook выпустили обновление с исправлением клиентского ПО и обходным путём обеспечили блокировку лазейки на уровне серверной инфраструктуры. Пока не ясно как много устройств было атаковано с использованием уязвимости. Сообщается лишь о не завершившейся успехом попытке компрометации в воскресенье смартфона одного из правозащитников при помощи метода, напоминающего технологию NSO Group, а также о попытке атаки на смартфон сотрудника правозащитной организации Amnesty International. Проблема без лишней огласки была выявлена израильской компанией NSO Group (или у хакерских групп был выкуплен готовый эксплоит), которая смогла использовать уязвимость для организации установки на смартфоны шпионского ПО для обеспечения слежки правоохранительными органами. Компания NSO заявила, что очень тщательно проверяет клиентов (сотрудничает только с правоохранительными органами и спецслужбами) и расследует все жалобы на злоупотребления. В том числе сейчас инициировано разбирательство, связанное с зафиксированными атаками на WhatsApp-приложения правозащитников. NSO отвергает причастность к конкретным атакам и заявляет лишь о разработке технологий для спецслужб, но пострадавший правозащитник намерен в суде доказать, что компания разделяет ответственность c клиентами, злоупотребляющими предоставленным им ПО, и продавала свои продукты службам, известным своими нарушениями прав человека. Компания Facebook инициировала расследование о возможной компрометации устройств и на прошлой неделе в частном порядке поделилась первыми результатами с Министерством юстиции США, а также уведомила о проблеме некоторые правозащитные организации для координации информирования общества (в мире насчитывается около 1.5 млрд установок WhatsApp).



