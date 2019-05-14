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Критическая уязвимость в приложении WhatsApp, пригодная для внедрения вредоносного ПО

14.05.2019 10:17

Раскрыты сведения о критической уязвимости (CVE-2019-3568) в мобильном приложении WhatsApp, позволяющей добиться выполнения своего кода через отправку специально оформленного голосового вызова. Для успешной атаки ответ на вредоносный вызов не требуется, достаточно поступления звонка. При этом часто подобный вызов не оседает в журнале звонков и атака может остаться незамеченной пользователем.

Уязвимость не связана с протоколом Signal, а вызвана переполнением буфера в специфичном для WhatsApp VoIP-стеке. Проблему можно эксплуатировать через отправку на устройство жертвы специально оформленной серии пакетов SRTCP (Secure Real-time Transport Protocol). Уязвимость проявляется в WhatsApp для Android (исправлено в 2.19.134), WhatsApp Business для Android (исправлено в 2.19.44), WhatsApp для iOS (2.19.51), WhatsApp Business для iOS (2.19.51), WhatsApp для Windows Phone (2.18.348) и WhatsApp для Tizen (2.18.15).

Получив контроль за приложением WhatsApp атакующий может контролировать шифрованную переписку внутри приложения, перехватывать звонки и SMS, передавать данные с микрофона и камеры, получить доступ к хранилищу, фотографиям и адресной книге, анализировать сетевую активность. Атака на WhatsApp также может быть первой ступенью для эксплуатации системных уязвимостей и получения полного контроля за операционной системой.

Интересно, что в проводимом в прошлом году исследовании безопасности WhatsApp и Facetime проект Zero обратил внимание на недоработку, позволяющую отправлять и обрабатывать связанные с голосовым вызовом управляющие сообщения на стадии до принятия звонка пользователем. WhatsApp было рекомендовано удалить данную возможность и показано, что при проведении fuzzing-проверки отправка подобных сообщений приводит к крахам приложения, т.е. ещё в прошлом году было известно, что в коде имеются потенциальные уязвимости.

После выявления первых следов компрометации устройств в пятницу инженеры Facebook выпустили обновление с исправлением клиентского ПО и обходным путём обеспечили блокировку лазейки на уровне серверной инфраструктуры. Пока не ясно как много устройств было атаковано с использованием уязвимости. Сообщается лишь о не завершившейся успехом попытке компрометации в воскресенье смартфона одного из правозащитников при помощи метода, напоминающего технологию NSO Group, а также о попытке атаки на смартфон сотрудника правозащитной организации Amnesty International.

Проблема без лишней огласки была выявлена израильской компанией NSO Group (или у хакерских групп был выкуплен готовый эксплоит), которая смогла использовать уязвимость для организации установки на смартфоны шпионского ПО для обеспечения слежки правоохранительными органами. Компания NSO заявила, что очень тщательно проверяет клиентов (сотрудничает только с правоохранительными органами и спецслужбами) и расследует все жалобы на злоупотребления. В том числе сейчас инициировано разбирательство, связанное с зафиксированными атаками на WhatsApp-приложения правозащитников.

NSO отвергает причастность к конкретным атакам и заявляет лишь о разработке технологий для спецслужб, но пострадавший правозащитник намерен в суде доказать, что компания разделяет ответственность c клиентами, злоупотребляющими предоставленным им ПО, и продавала свои продукты службам, известным своими нарушениями прав человека.

Компания Facebook инициировала расследование о возможной компрометации устройств и на прошлой неделе в частном порядке поделилась первыми результатами с Министерством юстиции США, а также уведомила о проблеме некоторые правозащитные организации для координации информирования общества (в мире насчитывается около 1.5 млрд установок WhatsApp).

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
  3. OpenNews: Поддельное приложение WhatsApp в Google Play установили более миллиона пользователей
  4. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Уязвимость в WhatsApp, позволяющая перехватывать чужие сообщения
  6. OpenNews: Компания WhatsApp добилась блокирования 38 открытых проектов, размещённых на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: whatsapp, spyware
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:36, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вот же дегенераты! Теперь телефон начистую сбрасывать из-за них?
     
     
  • 2.3, Онанимус (?), 10:49, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Вам нечего скрывать!
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:24, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки вполне кашерная дырдочка в ПО.
     
  • 2.7, товарищ майор (?), 11:18, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    зачем сбрасывать? Можешь его просто выбросить.
    Все твои контакты, фоточки, данные gps, истории переписок, звонков и чятиков, теперь надежно хранятся у меня.

    Поскольку в твоем телефоне очень мало такой ценной информации, к которой ты не разрешил бы доступ всосапу.

     
     
  • 3.15, нах (?), 11:28, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где это они у тебя хранятся, господин мажор?
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:36, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >чятиков

    Майор, уроки больше не прогуливай.

     
  • 3.31, Дыщь (?), 12:11, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жду хоть один
     
  • 2.10, Аноним (11), 11:24, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет ли тут антисемизма?
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 11:37, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут даже гомофобией попахивает.
     
     
  • 4.20, InuYasha (?), 11:45, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А.. как она пахнет? o_O
     
     
  • 5.30, Аноним (18), 11:54, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Уязвимость проявляется в ... , WhatsApp для iOS (2.19.51), WhatsApp Business для iOS (2.19.51)
     
  • 2.12, Анонимус Вульгарис (?), 11:26, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты уже пользуешься вацапом, чего же боле?
     
     
  • 3.24, товарищ майор (?), 11:48, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока он им пользовался - данные были только у г-на майора.
    А когда МЫ им начали пользоваться - теперь они есть и у нас. Ну и еще у наших израильских коллег, которые, как они справедливо утверждают, сотрудничают с правоохренительными органами.
     
  • 2.13, конь в пальто (?), 11:26, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а когда ты ставил подобные чятики ты на что рассчитывал? на пресловутую приватность?
     
     
  • 3.37, Fracta1L (ok), 12:35, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вотсапп дырявый, и попенсорс дырявый, но в Вотсаппе хотя бы люди есть
     

  • 1.2, Аноним (-), 10:38, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Комментировать страшно...
     
     
  • 2.17, Аноним (11), 11:31, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комментируете с устройства где нет WhatZapp.
     
     
  • 3.23, Аноним (18), 11:48, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заЧтоЦап?
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:49, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Марк все равно узнает что ты написал.
     

  • 1.4, Анонимус154 (?), 10:50, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Каким образом происходила установка шпионского ПО, если для установки какого-либо ПО на телефон нудно явное подтверждение пользователя?
    Или все ограничилось работой вредоносного кода в контексте песочницы, в которой работает приложение WhatsApp?
     
     
  • 2.5, Dapredator (?), 10:56, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чукча не читатель, чукча писатель?
     
     
  • 3.6, Анонимус154 (?), 11:12, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тексте нет ответа
     
  • 3.9, Анонимус154 (?), 11:21, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если вы про третий с конца абзац, то там нет явной отсылки к уязвимости в ОС, а если пройти по ссылке а том же абзаце - там речь идёт про всю ту же уязвимость в WhatsApp, ответа как устанавливается ПО в систему в статье нет.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:20, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У приложения WhatsApp прав достаточно, чтобы снифить сеть, перехватывать звонки ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.14, Анонимус154 (?), 11:27, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это-то понятно (хотя, к тем же смс доступ ему давать совсем не обязательно), но в статье сказано, что уязвимость использовалась "для установки шпионского ПО". Вот я и спрашиваю: как именно эта установка производилась? Через ещё одну уязвимость, теперь уже в ОС?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 11:49, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не поверите, но раньше их троян распространялся через обычные текстовые ссылки с предложением установить программу. И ведь куча людей покупались... Так что подтверждение полномочий не проблема, многие на автомате не думая соглашаются со всеми подобными запросами полномочий. Хранитель экрана с миллионной аудиторией, запрашивающий полный доступ к сети, переписке, микрофону и прочим прелестям, сегодня вполне обычное явление.

    Получить полный доступ после взлома приложения тоже не сильно сложная задача в условии, что каждый месяц правят десятки критических уязвимостей ( https://source.android.com/security/bulletin/ ), а производители не спешат с выпуском обновлений или через год уже полностью забивают на них.

     
  • 3.34, Нанобот (ok), 12:27, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У приложения WhatsApp прав достаточно, чтобы снифить сеть

    насколько я знаю, пользовательские приложения не могут снифить сеть вообще (ни в андроиде, ни в айОС), и это by design. только рутованое устройство может

     

  • 1.16, Аноним (18), 11:30, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    "Критическая уязвимость в шпионском ПО WhatsApp, пригодная для внедрения другого вредоносного ПО"
     
  • 1.21, InuYasha (?), 11:47, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как все дырки найдут, он тоже станет запрещённым в России? :D
     
     
  • 2.33, товарищ майор (?), 12:26, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Технологическое отверстие оставят, мы договорились.
     

  • 1.22, Аноним (25), 11:48, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я почти уверен что проблема в их Erlang овском воип стеке. Но Эрланг тут все любят. Так что виноват явно Цукерберг.
     
     
  • 2.28, Аноним (18), 11:51, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виноват он в том, что бекдор для майора плохо спрятал.
     
  • 2.35, товарищ майор (?), 12:32, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так что виноват явно Цукерберг.

    Ну если сотрудники за полгода не почесались исправить ошибки, о которых им было сообщено, что они потенциально ведут к уязвимостям, то да, главный начальник тоже виноват. И вообще с такой конторой дел иметь не стоит, хотя последнее и так давно понятно.

     

  • 1.29, анон (?), 11:53, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Происки разработчиков Viber, из одной страны.
     
  • 1.32, Нанобот (ok), 12:15, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >компания разделяет ответственность c клиентами, злоупотребляющими предоставленным им ПО

    по той же логике: производители ножей должны разделять ответственность за преступления, совершённые с помощью их продукции

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:35, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ножи имеют разнообразное назначение, а у данного ПО оно одно-единственное. И в большинстве стран разработка такого ПО запрещена законом. (Если хочешь продолжить аналогию — точно так же, как и производство определённых видов оружия.)
     

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