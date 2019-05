Выпуск проекта DXVK 1.2 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

1.1 , vitalif ( ok ), 00:25, 14/05/2019 [ответить] + / – А почему в nouveau не завозят вулкан? У меня тут реклокинг внезапно идеально завёлся на ноутбуке с 950M

2.2 , Аноним ( 2 ), 01:10, 14/05/2019 Надеешься что ноутбук выдержит этой не оптимизированной хаканой и бажной связки wine-esync-dxvk?

3.3 , Аноним ( 2 ), 01:11, 14/05/2019 Хочу добавить что игоря то в основном под венду делают, а там разработчикам, а уж тем более компаниями пофигу какие грязные вендор лок хаки в пропреетарных драйверах. Выдает 60 фпс стабильно на топовом железе ну и ладно.



1.4 , Аноним ( 4 ), 01:26, 14/05/2019 Чёт у меня deja vu вроде выходила уже новость...

2.5 , Аноним ( 4 ), 01:28, 14/05/2019 А не... это просто копипаста текста со старой новости...



1.6 , Perlovka ( ok ), 01:50, 14/05/2019 Для Nvidia рекомендуется 418.52.05 ( https://github.com/doitsujin/dxvk/releases/tag/v1.1.1 )

1.7 , Anon999 ( ok ), 01:56, 14/05/2019 Хреновые дела в Линукс для игр. Нативные игры надо делать, а не через костыли. Будет всегда работать через жопу!

2.8 , Аноним ( 4 ), 02:29, 14/05/2019 игроделы с трудом и натяжкой делают игры на PC - это при том что большенство делают под одну платформу и через одни API. Портить на другие платформы требует больших затрат ресурсов и времени разрабов. Большие дядьки хотят выпускать больше игр в более короткое время. Писать игры под Linux пока не выгодно. ААА найтивные игры пока тока выходят как показ технического достижения компанией. Поэтому пока только через костыли, ну и инди игры.



1.9 , Аноним ( 9 ), 02:34, 14/05/2019 > Писать игры под Linux пока не выгодно Вы читали компьютерные ретро-новости из 2000 года

2.10 , Аноним ( 4 ), 02:39, 14/05/2019 Сейчас игровая индустрия другая