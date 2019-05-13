Выпуск проекта DXVK 1.2 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

Опубликован выпуск прослойки DXVK 1.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 18.3, AMDGPU PRO 18.50, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK.

DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно.

В новом выпуске задействован отдельный поток для передачи буфера команд, что позволило увеличить производительность в некоторых многоядерных конфигурациях. Кроме того, увеличена частота отправки буфера команд для исключения простоев и более активного использования GPU. Из приложений, на производительность которых положительно повлияли указанные изменения, отмечается игра Quake Champions.

Добавлена поддержка специфичных расширений рендеринга, официально не определённых в спецификации Direct3D 11 и отдельно предоставляемых производителями через дополнительные библиотеки для Windows. Указанные расширения необходимы для работы экспериментального проекта DXVK-AGS с реализацией расширений AGS (AMD GPU Services), предложенных в AMD AGS SDK и позволяющих использовать некоторые оптимизации, в том числе используемые в играх Resident Evil 2 и Devil May Cry 5.

Среди исправлений: Незначительно снижена нагрузка на CPU в некоторых играх. Устранена проблема, приводившая к добавлению лишних элементов в кэш состояний и повторной компиляции идентичных обработчиков Vulkan. Исправлена ошибка, приводившая к крахам или некорректному использованию Vulkan при применении метода ClearView. Отключён обходной манёвр в NVAPI, применявшийся для решения проблем в игре Mirror's Edge Catalyst на системах с GPU NVIDIA.



