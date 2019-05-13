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Выпуск проекта DXVK 1.2 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

13.05.2019 23:23

Опубликован выпуск прослойки DXVK 1.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 18.3, AMDGPU PRO 18.50, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK.

DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно.

В новом выпуске задействован отдельный поток для передачи буфера команд, что позволило увеличить производительность в некоторых многоядерных конфигурациях. Кроме того, увеличена частота отправки буфера команд для исключения простоев и более активного использования GPU. Из приложений, на производительность которых положительно повлияли указанные изменения, отмечается игра Quake Champions.

Добавлена поддержка специфичных расширений рендеринга, официально не определённых в спецификации Direct3D 11 и отдельно предоставляемых производителями через дополнительные библиотеки для Windows. Указанные расширения необходимы для работы экспериментального проекта DXVK-AGS с реализацией расширений AGS (AMD GPU Services), предложенных в AMD AGS SDK и позволяющих использовать некоторые оптимизации, в том числе используемые в играх Resident Evil 2 и Devil May Cry 5.

Среди исправлений: Незначительно снижена нагрузка на CPU в некоторых играх. Устранена проблема, приводившая к добавлению лишних элементов в кэш состояний и повторной компиляции идентичных обработчиков Vulkan. Исправлена ошибка, приводившая к крахам или некорректному использованию Vulkan при применении метода ClearView. Отключён обходной манёвр в NVAPI, применявшийся для решения проблем в игре Mirror's Edge Catalyst на системах с GPU NVIDIA.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.8. Доступен D9VK 0.10 с реализацией Direct3D 9 поверх Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-3, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: DXVK 1.0.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.1 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.0 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk, directx, wine
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, vitalif (ok), 00:25, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    А почему в nouveau не завозят вулкан? У меня тут реклокинг внезапно идеально завёлся на ноутбуке с 950M
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 01:10, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеешься что ноутбук выдержит этой не оптимизированной хаканой и бажной связки wine-esync-dxvk?
     
     
  • 3.3, Аноним (2), 01:11, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу добавить что игоря то в основном под венду делают, а там разработчикам, а уж тем более компаниями пофигу какие грязные вендор лок хаки в пропреетарных драйверах. Выдает 60 фпс стабильно на топовом железе ну и ладно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 01:26, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Чёт у меня deja vu вроде выходила уже новость...
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 01:28, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не... это просто копипаста текста со старой новости...
     

  • 1.6, Perlovka (ok), 01:50, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Для Nvidia рекомендуется 418.52.05 ( https://github.com/doitsujin/dxvk/releases/tag/v1.1.1 )
     
  • 1.7, Anon999 (ok), 01:56, 14/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Хреновые дела в Линукс для игр. Нативные игры надо делать, а не через костыли. Будет всегда работать через жопу!
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 02:29, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    игроделы с трудом и натяжкой делают игры на PC - это при том что большенство делают под одну платформу и через одни API. Портить на другие платформы требует больших затрат ресурсов и времени разрабов. Большие дядьки хотят выпускать больше игр в более короткое время. Писать игры под Linux пока не выгодно. ААА найтивные игры пока тока выходят как показ технического достижения компанией.

    Поэтому пока только через костыли, ну и инди игры.

     

  • 1.9, Аноним (9), 02:34, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Писать игры под Linux пока не выгодно

    Вы читали компьютерные ретро-новости из 2000 года

     
     
  • 2.10, Аноним (4), 02:39, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас игровая индустрия другая
     
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