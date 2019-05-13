The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Подмена кода проектов Picreel и Alpaca Forms привела к компрометации 4684 сайтов

13.05.2019 08:37

Исследователь безопасности Виллем де Гроот (Willem de Groot) сообщил, что в результате взлома инфраструктуры атакующие смогли внедрить вредоносную вставку в код системы web-аналитики Picreel и открытой платформы для генерации интерактивных web-форм Alpaca Forms. Подмена JavaScript-кода привела к компрометации 4684 сайтов, применяющих на своих страницах указанные системы (1249 - Picreel и 3435 - Alpaca Forms).

Внедрённый вредоносный код осуществлял сбор сведений о заполнении всех web-форм на сайтах и в том числе мог привести к перехвату ввода платёжной информации и параметров аутентификации. Перехваченная информация отправлялась на сервер font-assets.com под видом запроса изображений. Информации о том, как именно была скомпрометирована инфраструктура Picreel и CDN-сеть для доставки скрипта Alpaca Forms пока нет. Известно только что при атаке на Alpaca Forms были подменены скрипты, поставляемые через сеть доставки контента Cloud CMS. Вредоносная вставка была закамуфлирована под массив данных в минимизированной версии скрипта (расшифровку кода можно посмотреть здесь).

Среди пользователей скомпрометированных проектов отмечается много крупных компаний, включая Sony, Forbes, Trustico, FOX, ClassesUSA, 3Dcart, Saxo Bank, Foundr, RocketInternet, Sprit и Virgin Mobile. С учётом того, что это не первая атака подобного рода (см. инцидент с подменой счётчика StatCounter), администраторам сайтов рекомендуется очень внимательно относиться к размещению стороннего JavaScript-кода, особенно на страницах, связанных с платежами и аутентификацией.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  3. OpenNews: На страницах портала Госуслуг РФ обнаружен посторонний вредоносный код
  4. OpenNews: Более 5900 интернет-магазинов поражены вредоносным ПО для перехвата номеров кредитных карт
  5. OpenNews: Анализ средств отслеживания действий пользователей на сайтах
  6. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: hack, javascript, cdn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:16, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Давайте подумаем а случилось бы такое если бы Java и его диалект Java-SCRIPT не были изобретены.А еще можно вспомнить npm leftpad когда отвалилось половина интернета
     
     
  • 2.2, лютый жабист__ (?), 09:24, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Java и его диалект Java-SCRIPT

    лечиться никогда не поздно ))))

     
  • 2.3, КО (?), 09:25, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во первых java к javascript имеет лишь то отношение, что названия похожи.
    Во вторых изобрели бы что-то еще.
     

  • 1.5, trolleybus (?), 09:29, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Правильно, нечего было грузить скрипты через CDN
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:30, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то еще не использует атрибут integrity в тегах link с хешами подключаемых сторонних скриптов, лежащих на cdn’ах? Тем более в формах с информацией о банковских карточках.
     
     
  • 2.8, рэбе Иванов (?), 10:09, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто-то еще не использует атрибут integrity в тегах link с хешами подключаемых
    > сторонних скриптов, лежащих на cdn’ах? Тем более в формах с информацией
    > о банковских карточках.

    видите ли, в любом случае - вас все равно трахнут.

    пока не научитесь, наконец, соображать, что cdn нужны не для того чтобы тянуть оттуда в рот любой мусор.

     
  • 2.10, Гентушник (ok), 10:18, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сбербанк в личном кабинете например не использует.
    У них тянутся скрипты с google-analytics.com, rutarget.ru и yandex.ru.
     
     
  • 3.11, пох (?), 10:22, 13/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бы использовали - оно бы и ломалось по три раза на дню - каждый раз, как гуглевая или яндексная макака закоммитит апдейт.

    но фанаты новых-модных браузерофич никогда не поумнеют, это исключено.

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:58, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лепота.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:17, 13/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а сколько всего еще не нашли
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Fornex
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру