GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems

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|2.5, Аноним (5), 15:54, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы таки хотите получать троян-апдейты от MS прямо в свой линукс?
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|2.7, имя (?), 15:55, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И ебилдов ещё ждём, ага.
Чтобы предоставлять deb/rpm, нужно сперва загнать в дистрибутивные (ну или какие-нибудь сторонние) репозитории весь PyPI или NPM registry, от пакетов из которых могут зависить опубликованные на гитхабе пакеты.
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|3.28, Неаноним (?), 17:53, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И ебилдов ещё ждём, ага.
Не ждем, портеж (лэйман) изкоробки умеет работать с репозиториями на гитхабе
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|3.15, anonimous (?), 16:47, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, вообще, пакетные менеджеры питона и го могут ставить пакеты из гита (как у раста с этим не знаю). Может по этой причине. А может и нет.
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|2.33, rshadow (ok), 18:54, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Похоже прощай PPA. И для закрытых проектов удобнее было бы держать свои пакеты.
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|1.3, Аноним (3), 15:43, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>реестр
Микрософт без своих любимых реестров просто жить не может.
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|2.11, A.Stahl (ok), 15:58, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Российское правительство тоже любит всяческие реестры. Интересно, совпадение ли?
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|1.23, Груст (?), 17:20, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Что хорошего сделал Микрософт, так это возможность навсегда переключиться с мобильного вида на полноценный десктоп. Реально бесило.
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|1.25, Аноним (25), 17:31, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Теперь можно вычислять идиотов по тому что они используют майкрософтовский реджистри.
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|1.30, хотел спросить (?), 18:16, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вообще фича классная, но при условии, что ты хостишь всё у себя, а не где-то у мелкософта.
Возможно скоро такое сделают в гитлабе.
Но на сегодняшний день проекты любого уровня могут использовать Sonatype Nexus (если кто-то думает по-другому - возражайте).
Он конечно не без греха, бесит UI калечный, невозможность пароли сохранять в браузере без специальных триков, и т.д.
Но как бы пофиг, учитывая сколько там плюшек полезных и что это всё on-premise.
Лично я юзаю для nuget пакетов - полет нормальный.
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|3.43, Аноним (31), 22:15, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и не нужно нам этого гов... Осиль GNU Build System.
Да, для оноедов тоже весьма вкусно должно быть.
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