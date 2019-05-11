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GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems

11.05.2019 15:36

GitHub объявил о запуске нового сервиса Package Registry, в рамках которого разработчикам предоставлена возможность публикации и распространения пакетов с приложениями и библиотеками. Поддерживается создание как приватных репозиториев пакетов, доступных только для определённых групп разработчиков, так и публичных общедоступных репозиториев для поставки готовых сборок своих программ и библиотек.

Представленный сервис позволяет вести разработку кода и подготовку пакетов в одном месте, а также организовать централизованный процесс доставки зависимостей напрямую с GitHub, минуя посредников и специфичные для разных платформ репозитории пакетов. Для установки и публикации пакетов при помощи GitHub Package Registry могут использоваться уже существующие привычные пакетные менеджеры и команды, такие как npm, docker, mvn, nuget и gem - в зависимости от предпочтений подключается один из предоставлямых GitHub внешних репозиториев пакетов - npm.pkg.github.com, docker.pkg.github.com, maven.pkg.github.com, nuget.pkg.github.com или rubygems.pkg.github.com.

В настоящее время сервис находится на стадии бета-тестировании, в рамках которого по заявке доступ предоставляется бесплатно для всех видов репозиториев. После завершения тестирования бесплатный доступ будет ограничен только публичными репозиториями и репозиториями с открытым ПО. Для разработчиков открытых проектов, предложенный сервис может оказаться полезным для организации тестирования предварительных версий перед формированием окончательных релизов, попадающих в основные репозитории. Для ускорения загрузки пакетов применяется глобальная кэширующая сеть доставки контента, прозрачная для пользователей и не требующая отдельного выбора зеркал.

Для публикации пакетов используется та же учётная запись, что и для доступа к коду на GitHub. По сути в дополнение к секциям "теги" и "релизы" предложена новая секция "пакеты", работа с которой органично вписывается в текущий процесс работы с GitHub. Служба поиска расширена новой секцией для поиска пакетов. Имеющиеся настройки прав доступа к репозиториям с кодом автоматически наследуются для пакетов, что позволяет в одном месте управлять доступом как к коду, так и к сборкам. Предоставляется система web-хуков для подключения своих обработчиков, вызываемых перед или после публикации и API для обеспечения интеграции внешних инструментов с GitHub Package Registry. Также доступны отчёт со статистикой загрузки и историей версий.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-05-10...)
  2. OpenNews: GitHub преодолел рубеж в 100 млн репозиториев
  3. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
  4. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
  5. OpenNews: На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами
  6. OpenNews: GitHub частично перевёл приватные репозитории в разряд бесплатной опции
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Аноним (1), 15:39, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А как же RPM и DEB?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:54, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы таки хотите получать троян-апдейты от MS прямо в свой линукс?
     
     
  • 3.6, anonymous (??), 15:54, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так подписи же.
     
     
  • 4.17, Аномномномнимус (?), 16:59, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если сборка через их же CI/DI, то и подписи там же
     
  • 4.20, Антон (??), 17:10, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    подписи от MS в комплекте. Это же гитхаб
     
  • 2.7, имя (?), 15:55, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И ебилдов ещё ждём, ага.

    Чтобы предоставлять deb/rpm, нужно сперва загнать в дистрибутивные (ну или какие-нибудь сторонние) репозитории весь PyPI или NPM registry, от пакетов из которых могут зависить опубликованные на гитхабе пакеты.

     
     
  • 3.28, Неаноним (?), 17:53, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И ебилдов ещё ждём, ага.

    Не ждем, портеж (лэйман) изкоробки умеет работать с репозиториями на гитхабе

     
  • 2.8, Аноним (8), 15:57, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    DEB и RPM не нужны когда есть EEE от некрософта
     
  • 2.10, proninyaroslav (ok), 15:58, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pypi, rust crates, go.
     
     
  • 3.15, anonimous (?), 16:47, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, вообще, пакетные менеджеры питона и го могут ставить пакеты из гита (как у раста с этим не знаю). Может по этой причине. А может и нет.
     
     
  • 4.26, Junior frontend developer (?), 17:49, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NPM тоже может. Но он включен в новость/поддержку.
     
  • 2.19, forum reader (?), 17:03, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Устарели.
     
  • 2.33, rshadow (ok), 18:54, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже прощай PPA. И для закрытых проектов удобнее было бы держать свои пакеты.
     
  • 2.40, KonstantinB (ok), 21:26, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другие пакеты.
     
  • 2.42, Всем Анонимам Аноним (?), 22:07, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Переходите на Docker и настанет счастье
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:41, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Deb, rpm надо полагать в пролёте?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:08, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Инженеры MS не осилят весь зоопарк окружение для rpm, deb
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:43, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >реестр

    Микрософт без своих любимых реестров просто жить не может.

     
     
  • 2.9, Отражение луны (ok), 15:57, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какая состоятельная и обоснованная придирка (нет)
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 15:58, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Российское правительство тоже любит всяческие реестры. Интересно, совпадение ли?
     
     
  • 3.18, argonum (?), 17:02, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совпадение, это destroy-based company
     
  • 2.14, aaa (??), 16:19, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Docker Registry
     

  • 1.4, Gemorroj (ok), 15:43, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бета. по идее, другие типы пакетов тоже добавят
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:58, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    MS снова расчехлил EEE, помяните моё слово.
     
  • 1.13, Аноним (13), 16:06, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Майкрософт пришёл порядок навёл!
     
  • 1.16, Аномномномнимус (?), 16:57, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше https://about.gitlab.com/direction/package/ ?
     
     
  • 2.21, Анонимный пользователь Интернета (?), 17:14, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Тем, что доступно не на маргинальной платформе.
     
  • 2.31, Аноним (31), 18:41, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ню-гетом. (Для кого лучше, надеюсь, пояснять не надо?)
     

  • 1.23, Груст (?), 17:20, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что хорошего сделал Микрософт, так это возможность навсегда переключиться с мобильного вида на полноценный десктоп. Реально бесило.
     
  • 1.25, Аноним (25), 17:31, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Теперь можно вычислять идиотов по тому что они используют майкрософтовский реджистри.
     
  • 1.29, Аноним (29), 18:09, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    IPv6 бы лучше ввели себе в строй
     
  • 1.30, хотел спросить (?), 18:16, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вообще фича классная, но при условии, что ты хостишь всё у себя, а не где-то у мелкософта.
    Возможно скоро такое сделают в гитлабе.
    Но на сегодняшний день проекты любого уровня могут использовать Sonatype Nexus (если кто-то думает по-другому - возражайте).
    Он конечно не без греха, бесит UI калечный, невозможность пароли сохранять в браузере без специальных триков, и т.д.
    Но как бы пофиг, учитывая сколько там плюшек полезных и что это всё on-premise.
    Лично я юзаю для nuget пакетов - полет нормальный.

     
  • 1.32, Аноним (32), 18:43, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    COC в пакет добавляется автоматически?
     
  • 1.35, Аноним (35), 19:22, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Грусно что для с++ нет пакетного менеджера центрального.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 19:26, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осиль уже, наконец, conan.
     
     
  • 3.37, Junior frontend developer (?), 20:01, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если он не знает, значит далеко не центральный
     
  • 2.39, Аноним (39), 21:02, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не нужно нам этого гов... Осиль GNU Build System.
     
     
  • 3.43, Аноним (31), 22:15, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и не нужно нам этого гов... Осиль GNU Build System.

    Да, для оноедов тоже весьма вкусно должно быть.

     
  • 2.41, Анонимусис (?), 21:48, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А портеж с ебилдами тебе для чего дали?
     

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