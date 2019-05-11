Linux-дистрибутиву MagOS исполнилось 10 лет

10 лет назад 11 мая 2009 года Михаил Зарипов (МихаилZ) анонсировал первую модульную сборку на базе репозиториев Mandriva, которая и стала первым выпуском MagOS. MagOS - преднастроенный для русскоязычных пользователей дистрибутив Linux, совмещающий модульную архитектуру (как Slax) с репозиториями "донорского" дистрибутива. Первым донором был проект Mandriva, сейчас используются репозитории Rosa (fresh и red). "Модульность" делает MаgOS практически неубиваемым и хорошо подходящим для экспериментов, так как всегда можно откатиться к начальному или сохраненному состоянию. А репозитории донора делают его универсальным, так как доступно все, что доступно в Rosa. MagOS поддерживает загрузку с Flash и сохраняет результаты работы в каталог или в файл. Из-за этого многие считают MagOS "флешечным" дистрибутивом, но это не так, так как он не ограничен Flash и может грузиться с дисков, img, iso, vdi, qcow2, vmdk или по сети. За это отвечает разработанный командой MagOS - UIRD, начальный RAM-диск для загрузки Linux со "слоеной" rootfs (aufs, overlayfs). Буква "U" в аббревиатуре означает - унифицированный, то есть UIRD никак не привязан к MagOS и может использоваться для любых подобных проектов. MagOS в отличии от других известных мне модульных дистрибутивов имеет систему обновлений, он ежемесячно пересобирается с новыми пакетами из репозиотриев Rosa и изменениями, сделанными командой MagOS, после чего модули ядро и UIRD автоматически передаются пользователям. То есть ежемесячно выходит две сборки (32 бит - red и 64 бит - fresh). Специально к 10-летию обновлены сайт и форум проекта.



