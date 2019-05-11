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Linux-дистрибутиву MagOS исполнилось 10 лет

11.05.2019 06:35

10 лет назад 11 мая 2009 года Михаил Зарипов (МихаилZ) анонсировал первую модульную сборку на базе репозиториев Mandriva, которая и стала первым выпуском MagOS. MagOS - преднастроенный для русскоязычных пользователей дистрибутив Linux, совмещающий модульную архитектуру (как Slax) с репозиториями "донорского" дистрибутива. Первым донором был проект Mandriva, сейчас используются репозитории Rosa (fresh и red). "Модульность" делает MаgOS практически неубиваемым и хорошо подходящим для экспериментов, так как всегда можно откатиться к начальному или сохраненному состоянию. А репозитории донора делают его универсальным, так как доступно все, что доступно в Rosa.

MagOS поддерживает загрузку с Flash и сохраняет результаты работы в каталог или в файл. Из-за этого многие считают MagOS "флешечным" дистрибутивом, но это не так, так как он не ограничен Flash и может грузиться с дисков, img, iso, vdi, qcow2, vmdk или по сети. За это отвечает разработанный командой MagOS - UIRD, начальный RAM-диск для загрузки Linux со "слоеной" rootfs (aufs, overlayfs). Буква "U" в аббревиатуре означает - унифицированный, то есть UIRD никак не привязан к MagOS и может использоваться для любых подобных проектов.

MagOS в отличии от других известных мне модульных дистрибутивов имеет систему обновлений, он ежемесячно пересобирается с новыми пакетами из репозиотриев Rosa и изменениями, сделанными командой MagOS, после чего модули ядро и UIRD автоматически передаются пользователям. То есть ежемесячно выходит две сборки (32 бит - red и 64 бит - fresh). Специально к 10-летию обновлены сайт и форум проекта.

  1. OpenNews: Вышел Calculate Linux 18.12
  2. OpenNews: Дистрибутив MagOS Linux перешел на пакетную базу Rosa Linux
  3. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4
  4. OpenNews: Выпуск UIRD 2.0, унифицированной системы инициализации для модульных Linux-систем
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Rosa Fresh R11
Автор новости: betcher
Тип: К сведению
Ключевые слова: magos
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 07:54, 11/05/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Это что, реклама?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:57, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это поминки.
     

  • 1.3, Егоркий (?), 08:00, 11/05/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда не слышал о нем,но пусть будет
     
  • 1.4, VINRARUS (ok), 08:06, 11/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    >"Модульность" делает MаgOS практически неубиваемым и хорошо подходящим для экспериментов, так как всегда можно откатиться к начальному или сохраненному состоянию.

    Покажыте людям возможности снапшотов BTRFS или ZFS.

     
  • 1.5, Аноним (5), 08:08, 11/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Себя не похвалишь никто не похвали. Уж пиар та каков
     
  • 1.6, betcher (ok), 08:18, 11/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за теплые слова. Опеннет не меняется :)
     
     
  • 2.8, AntonAlekseevich (ok), 08:42, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вам спасибо за публикацию. :D

    Теперь я знаю что есть дистрибутивы что появились 11 мая. (В день моего рождения. Я только на 12 лет старше. :D)

     

  • 1.7, сибиряк (?), 08:24, 11/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Класс! Поздравляю! Очень хороший дистрибутив. Много раз выручали в работе. Разработчикам всех благ и успеха во всех начинаниях!
     
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