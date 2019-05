Linux-дистрибутиву MagOS исполнилось 10 лет

1.1 , Fracta1L ( ok ), 07:54, 11/05/2019 [ответить] –2 + / – Это что, реклама?

2.2 , Аноним ( 2 ), 07:57, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это поминки.



1.3 , Егоркий ( ? ), 08:00, 11/05/2019 [ответить] +1 + / – Никогда не слышал о нем,но пусть будет

1.4 , VINRARUS ( ok ), 08:06, 11/05/2019 [ответить] + / – >"Модульность" делает MаgOS практически неубиваемым и хорошо подходящим для экспериментов, так как всегда можно откатиться к начальному или сохраненному состоянию. Покажыте людям возможности снапшотов BTRFS или ZFS.

1.5 , Аноним ( 5 ), 08:08, 11/05/2019 [ответить] + / – Себя не похвалишь никто не похвали. Уж пиар та каков

1.6 , betcher ( ok ), 08:18, 11/05/2019 [ответить] + / – Спасибо за теплые слова. Опеннет не меняется :)

2.8 , AntonAlekseevich ( ok ), 08:42, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это вам спасибо за публикацию. :D Теперь я знаю что есть дистрибутивы что появились 11 мая. (В день моего рождения. Я только на 12 лет старше. :D)



1.7 , сибиряк ( ? ), 08:24, 11/05/2019 [ответить] + / – Класс! Поздравляю! Очень хороший дистрибутив. Много раз выручали в работе. Разработчикам всех благ и успеха во всех начинаниях!