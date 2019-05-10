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Выпуск Wine 4.8. Доступен D9VK 0.10 с реализацией Direct3D 9 поверх Vulkan

10.05.2019 20:26

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.8. С момента выпуска версии 4.7 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 315 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка сборки в формате PE для большинства программ;
  • Данные Unicode обновлены до версии 12.0;
  • Добавлена поддержка patch-файлов MSI;
  • В сборочные сценарии добавлена поддержка флага "-fno-PIC" для отключения PIC (Position Independent Code). Сборка без PIC по умолчанию включена для архитектуры i386;
  • Улучшена поддержка джойстика. В dinput добавлена эвристика для определения является устройство геймпадом или джойстиком. В winejoystick добавлена поддержка координат для колеса на джойстике;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Lifeforce, Test Drive Unlimited, ScoobyRom v0.6.x-0.8.x, planetside 2, MidiIllustrator Virtuoso 3, Visual Studio 2017 Installer, Native Access, Universe Sandbox 2, Grand Prix Legends, MS Office 365 installer, NI System Web Server, Star Citizen, Esportal client 1.0.

Дополнительно можно отметить первый выпуск проекта D9VK 0.10, в рамках которого развивается реализация Direct3D 9, работающая через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. Проект основан на кодовой базе проекта DXVK, которая была расширена поддержкой Direct3D 9. Отмечается, что в текущем виде D9VK уже может применяться для запуска большой части современных игр на базе Direct3D 9, использующих 2 или 3 версию Shader Model (поддержка Shader Model 1 в D9VK пока не завершена). По сравнению с реализацией Direct3D 9 на базе WineD3D, D9VK позволяет добиться более высокой производительности, так как производительность трансляции Direct3D 9 через OpenGL отстаёт от производительности трансляции через Vulkan.

Тем временем вместо отменённого месяц назад релиза 1.1 опубликован выпуск DXVK 1.1.1, реализации DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающей через трансляцию вызовов в API Vulkan. Выпуск включает все ранее предложенные в ветке 1.1 улучшения и также устраняет ошибки и регрессию, приводящую к зависаниям GPU, из-за которой в своё время было принято решение об отмене релиза.

Кроме того, автор DXVK опубликовал экспериментальный проект DXVK-AGS с реализацией варианта DXVK, поддерживающего расширения AGS (AMD GPU Services) для Direct3D 11, предложенные в AMD AGS SDK. Расширения позволяют использовать некоторые оптимизации, в том числе используемые в играх Resident Evil 2 и Devil May Cry 5. Например, на GPU AMD RX 480 при включении AGS-оптимизаций производительность игры Resident Evil 2 возрастает на 1-3%.

Напомним, что DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно. Ведётся работа по поставке DXVK как компонента wine-integration, поставляемого в форме отдельной Linux-библиотеки (libdxvk.so), которую напрямую можно использовать в Wine, без необходимости отдельной установки DXVK в форме Windows DLL. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 19.1-git, AMDGPU PRO 18.50+, NVIDIA 418.49.04, Intel ANV 19.1 -git и AMDVLK.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: DXVK 1.0.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-3, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  5. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  6. OpenNews: Выпуск Wine 4.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, direct3d, dxvk, d9vk
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:58, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    >DXVK, D9VK, WineD3D, DXVK-AGS

    Ну его к чёрту этот зоопарк. Даже гуглить лениво что это всё за срань и почему она разная, хотя делает (а вообще, похоже, и не делает на самом деле-то) одно и то же.

     
     
  • 2.2, филимон (?), 21:02, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугли
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:05, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не зная, о чём сабж, высрать никому не интересный комментарий обязательно надо.
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 21:14, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Астахал
    > Не зная, о чём сабж, высрать никому не интересный комментарий обязательно надо.

    Я так понимаю, что вы или недавно на опеннете или косплеите Кэпа? ))


     
  • 2.14, КГБ СССР (?), 22:31, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    До чего же все же линуксоиды лицемеры. Сами желают винде смерти и считают пользователей винды нелюдями.

    А сами по тихому гоняют виндовые проприетарные игры и программы через вайн и такие кривые прослойки.

     
     
  • 3.18, Beta (?), 22:55, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если эти игры не были написаны самой вендой, не думаю, что их можно называть "вендовыми" и идеологически запрещать запускать их на отличных от венды осях. Во всяком случае, пока сами разработчики не делают подобных запретов.
     
  • 3.19, Аноним (19), 22:57, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все линуксоиды
    > гоняют виндовые проприетарные игры и программы через вайн

    Попрошу не обобщать! И вообще, вайн не нужен.

     
  • 3.23, Анончик999999 (?), 23:24, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем, соглашаются на худшую производительность и работу с ошибками.
     

  • 1.4, Егоркий (?), 21:09, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поюзал этот D9VK, и правда, отзывчивость игр на девятом директе сильно возросла. На счет фпс не знаю, не измерял их в дефолтном состоянии.

    Но чувствуется, что заметно лучше работают игры. Хотя не везде есть правильные текстурки и некоторые мелкие моменты.

     
  • 1.5, Kido (ok), 21:10, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сегодня опробовал релизный D9VK + Wine32 Staging 4.7. StarCraft 2 LotV Работает на ультрах (только тени и постпроцессинг убавил на одну позицию) без багов, производительность стала достаточной. Если без D9VK в лучшем случае выдавало 20-25 fps при малом количестве юнитов и дропалось до слайдшоу при замесах, то сейчас 20-25 fps бывает когда 100-200 юнитов на экране, а так 40,60,80 обычно. В общем - это успех.
     
  • 1.7, аноним 2.0b (?), 21:21, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у D9VK HUD как у DXVK есть?
    Как включить?
     
     
  • 2.9, Kido (ok), 22:07, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    также как и у дхвк включается
     
     
  • 3.10, аноним 2.0b (?), 22:16, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пасиб
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:16, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Также, через env DXVK_HUD
     

  • 1.8, КГБ СССР (?), 22:07, 10/05/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:20, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Две игры которые у меня были с dx9 не запустились. Точнее запустились, и HUD есть... Только вот вместо картинки черный экран. Жаль :-(
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:26, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прям таки у всех топовые видяхи с вулканом, чтоб заюзать игруху 10-15-20 летней давности?
     
     
  • 2.16, Аноним (12), 22:35, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему нет? Почему не поиграть иногда в старую игру? И вулкан разве только в топовых видяхах встречается?
     
  • 2.17, аноним 2.0b (?), 22:50, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вулкан есть (у nvidia) начиная с 6xx серии. Какой там топ?
     

  • 1.15, Илья (??), 22:34, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Diablo 2 главное чтобы не сломали
     
  • 1.20, Beta (?), 22:57, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот D9VK должен исправлять графические баги стандартного OGL/Wine? Запускаю Xanadu на D9VK и ловлю точно такой же графический баг, как в обычном Вайне и теряю уверенность в том, что нормально настроил D9VK и он у меня работает.
     
     
  • 2.21, аноним 2.0b (?), 23:02, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, он только для dx9
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:08, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть в том, что DXVK, D9VK и прочие всякие прочие gallium-nine реализуют только D3DAdapter, все верхние слои абстракции остаются как в обычном вайне. Т.е., если ошибка/недоработка не в конкретной реализации D3DAdapter, то с большой вероятностью, и так и эдак картинка будет выглядеть одинаково.
     

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