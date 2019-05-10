Выпуск Wine 4.8. Доступен D9VK 0.10 с реализацией Direct3D 9 поверх Vulkan

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|1.1, A.Stahl (ok), 20:58, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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>DXVK, D9VK, WineD3D, DXVK-AGS
Ну его к чёрту этот зоопарк. Даже гуглить лениво что это всё за срань и почему она разная, хотя делает (а вообще, похоже, и не делает на самом деле-то) одно и то же.
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|2.3, Аноним (3), 21:05, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Не зная, о чём сабж, высрать никому не интересный комментарий обязательно надо.
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|3.6, Аноним (-), 21:14, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Астахал
> Не зная, о чём сабж, высрать никому не интересный комментарий обязательно надо.
Я так понимаю, что вы или недавно на опеннете или косплеите Кэпа? ))
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|2.14, КГБ СССР (?), 22:31, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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До чего же все же линуксоиды лицемеры. Сами желают винде смерти и считают пользователей винды нелюдями.
А сами по тихому гоняют виндовые проприетарные игры и программы через вайн и такие кривые прослойки.
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|3.18, Beta (?), 22:55, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если эти игры не были написаны самой вендой, не думаю, что их можно называть "вендовыми" и идеологически запрещать запускать их на отличных от венды осях. Во всяком случае, пока сами разработчики не делают подобных запретов.
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|3.19, Аноним (19), 22:57, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> все линуксоиды
> гоняют виндовые проприетарные игры и программы через вайн
Попрошу не обобщать! И вообще, вайн не нужен.
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|1.4, Егоркий (?), 21:09, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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поюзал этот D9VK, и правда, отзывчивость игр на девятом директе сильно возросла. На счет фпс не знаю, не измерял их в дефолтном состоянии.
Но чувствуется, что заметно лучше работают игры. Хотя не везде есть правильные текстурки и некоторые мелкие моменты.
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|1.5, Kido (ok), 21:10, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сегодня опробовал релизный D9VK + Wine32 Staging 4.7. StarCraft 2 LotV Работает на ультрах (только тени и постпроцессинг убавил на одну позицию) без багов, производительность стала достаточной. Если без D9VK в лучшем случае выдавало 20-25 fps при малом количестве юнитов и дропалось до слайдшоу при замесах, то сейчас 20-25 fps бывает когда 100-200 юнитов на экране, а так 40,60,80 обычно. В общем - это успех.
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|1.12, Аноним (12), 22:20, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Две игры которые у меня были с dx9 не запустились. Точнее запустились, и HUD есть... Только вот вместо картинки черный экран. Жаль :-(
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|1.13, Аноним (13), 22:26, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прям таки у всех топовые видяхи с вулканом, чтоб заюзать игруху 10-15-20 летней давности?
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|2.16, Аноним (12), 22:35, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему нет? Почему не поиграть иногда в старую игру? И вулкан разве только в топовых видяхах встречается?
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|1.20, Beta (?), 22:57, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот D9VK должен исправлять графические баги стандартного OGL/Wine? Запускаю Xanadu на D9VK и ловлю точно такой же графический баг, как в обычном Вайне и теряю уверенность в том, что нормально настроил D9VK и он у меня работает.
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|2.22, Аноним (22), 23:08, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть в том, что DXVK, D9VK и прочие всякие прочие gallium-nine реализуют только D3DAdapter, все верхние слои абстракции остаются как в обычном вайне. Т.е., если ошибка/недоработка не в конкретной реализации D3DAdapter, то с большой вероятностью, и так и эдак картинка будет выглядеть одинаково.
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