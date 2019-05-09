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Обновлнение PostgreSQL 11.3, 10.8, 9.6.13, 9.5.17 и 9.4.22

09.05.2019 23:10

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 11.3, 10.8, 9.6.13, 9.5.17 и 9.4.22, в которых представлена порция исправлений ошибок. Выпуск обновлений для ветки 9.4 продлится до декабря 2019 г., 9.5 до января 2021 г., 9.6 - до сентября 2021 года, 10 - до октября 2022 года, 11 - до ноября 2023 года.

В новых версиях исправлено более 60 ошибок и устранено четыре уязвимости:

  • Две уязвимости (CVE-2019-10127, CVE-2019-10128) специфичны для уплатформы Windows и проявляются в инсталляторах от компаний EnterpriseDB и BigSQL, которые не выставляли надлежащих прав доступа на каталог с данными, что позволяло любому непривилегированному пользователю Windows инициировать выполнение кода на уровне сервиса PostgreSQL.
  • Уязвимость CVE-2019-10129 проявляется в PostgreSQL 11 и позволяет пользователю прочитать произвольные области памяти серверного процесса через отправку специально оформленного запроса INSERT к партицированной таблице.
  • Уязвимость CVE-2019-10130 позволяет прочитать значения записей, к которым ограничен доступ.

Из исправленных ошибок можно отметить повреждение каталога при выполнении "ALTER TABLE" над партицированной таблицей, крах сервера при возникновении ошибки при попытке сохранения курсора между подтверждениями транзакции, проблемы с производительностью при откате транзакций, охватывающих большое число таблиц, отсутствие поддержи выражения "CREATE TABLE IF NOT EXISTS .. AS EXECUTE ..", утечки памяти.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Обновление PostgreSQL с устранением серьёзных проблем с fsync
  3. OpenNews: Разработчики PostgreSQL опровергли наличие уязвимости в COPY..PROGRAM
  4. OpenNews: Microsoft поглотил компанию Citus, развивающую СУБД на базе PostgreSQL
  5. OpenNews: Обновление PostgreSQL 11.1, 10.6, 9.6.11, 9.5.15, 9.4.20 и 9.3.25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:28, 09/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Объясните мне, почему столько веток у него? А также вопрос к тем, кто давно юзает и разбирается, какие преимущества и в чем существенные отличия от MySQL/MariaDB? Благодарю заранее.
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:35, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Благодарю заранее.

    От лица тех, кто ответит, заранее незачто.

     
  • 3, хотел спросить (?), 00:34, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрите темку в нете почему Uber ушел с постгреса на мускл.
    А вообще подбешивают таблицы большими буквами и т.д.
    В посгресе дофига плагинов. Есть говновакуум.. в общем пока не попробуешь под свои задачи - непонтяно, что лучше он или MySQL. Я за последний.
     

  • 4, Аноним (4), 00:41, 10/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    10й postgres уже готов для продакшена, порекомендовать можете ?
     
  • 5, Аноним (4), 00:49, 10/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    И cтоит ли ради всех фич логической репликации апдейтиться с 9.6 до 10.8 ?
     
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