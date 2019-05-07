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Проект Fedora предупредил об удалении пакетов, оставшихся без сопровождения

07.05.2019 09:31

Разработчики Fedora опубликовали список из 170 пакетов, оставшихся без сопровождения и запланированных для удаления из репозитория после 6 недель неактивности, если для них в ближайшее время не найдётся мэйнтейнер.

В списке присутствуют пакеты с библиотеками для Node.js (133 пакета), python (4 пакета) и ruby (11 пакетов), а также такие пакеты, как gpart, system-config-firewall, thermald, pywebkitgtk, ninja-ide, ltspfs, h2, jam-control, gnome-shell-extension-panel-osd, gnome-dvb-daemon, cwiid, dvdbackup, Ray, ceph-deploy, ahkab и aeskulap. В случае оставления данных пакетов без сопровождения удалению будут подлежать также пакеты, связанные с ними зависимостями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Майкл Штапельберг ушёл из числа мэйнтейнеров проекта Debian
  3. OpenNews: Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd
  4. OpenNews: Прецедент с удалением пакета из репозитория Debian из-за пошлого названия
  5. OpenNews: Развитие Fedora Atomic Host прекращено в пользу проекта Fedora CoreOS
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 30
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, kam1sh (ok), 09:58, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Thermald жаль, вроде бы живой проект, а остальным пакетам туда и дорога. Мне кажется, пакеты вроде h2 или springframework не должны быть в репозитории дистрибутива, поскольку у них нет каких-то платформенных особенностей и специфичных конфигураций, типа интеграции с systemd.
     
     
  • 2.3, Константавр (ok), 10:10, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже не понимаю, Thermald вообще должен входить в базовую поставку. Это же предохранитель! Правда, в базовой поставке он ничего не делает и настройка его - дело не из лёгких, человеку не знакомому с ним, но, блин, это надо исправлять, а не убирать!
     
     
  • 3.11, Лёня Потный (?), 11:02, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    thermald должен быть переименован в system-thermald. А потом и о "базовых поставках" поговорим.
    Собственно, с переименованием я уже почти закончил, осталось написать код.

     
  • 3.15, Аноним (15), 12:06, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм вообще-то защита есть на уровне ядра. По крайней мере для Intel.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:06, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ahkab

    Лучше ставить из гита. Это чистый питоний пакет. Автор библиотеки Guiseppe Venturini помер в 2015 от рака, царство ему небесное, на данный момент библиотека поддерживается сообществом.

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >библиотеками для Node.js (133 пакета), python (4 пакета) и ruby (11 пакетов)

    Зачем они вообще в репозитории? Давайте туда еще все хелоуворды из npm зальем, петабайта на полтора.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:17, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас много категоричных фукающих линуксоидов, которые устанавливают софт только из репозитория без исключения.
     

  • 1.5, Аноним (4), 10:18, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >170 пакетов, оставшихся без сопровождения

    Хипстеры привыкли что их овно программы нужно еженедельно чинить и думают, что по другому не бывает.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:21, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Node.js (133 пакета)

    Так оно и есть. В печь

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:20, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ceph-deploy ???
     
     
  • 2.10, Ph0zzy (ok), 10:50, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://rook.io/
    http://docs.ceph.com/docs/master/start/kube-helm/
    стильно, модно, молодёжно!
     
     
  • 3.12, vitalif (ok), 11:13, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нинадо

    потом такие в чат приходят и не знают что вообще как у них в цефе называется

     
     
  • 4.13, Ph0zzy (ok), 11:16, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ceph деплой тоже не особо.
    Ручками (ну в смысле оркестровкой какой-нибудь) оно проще настроить так как оно тебе нужно.
     

  • 1.8, Аноним (7), 10:23, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    добавьте лучше timelimit
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:27, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    хотя бы кто-нибудь из отписавшихся о чем-нибудь задумался? допустим на дженту я спокойно ставлю пакеты из репо на продакшн и не парюсь. если это не хаскель ))) хотя практика конечно порочна, пакетные менеджеры языка рулят и т.д. но допустим у вас не веб-приложение на шаред хостинге а самописное что-нибудь
     
     
  • 2.18, жека воробьев (?), 14:58, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Иногда создается впечатление, что все айтишники - аутисты, живут в своем выдуманном мире, лапочут о чем-то в полной уверенности, что все вокруг их понимают.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 17:23, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По себе судишь. Да ещё и с полной уверенностью что тебя все поняли.
     
  • 2.21, НяшМяш (ok), 18:00, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня ты топишь за кроссплатформенность ("хотим Photoshop под линух на Qt\GTK", "даешь Sketch под винду на C#"), а завтра ставишь left-pad из реп и радуешься привязке под один дистрибутив. Девляпс с зарплаткой 300кк\сек детектед.
     

  • 1.14, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:44, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Проект Fedora предупредил об удалении пакетов, оставшихся без сопровождения

    Вот тут плюсы виндового подхода проявляются, когда программу можно просто установить. Без всякого сопровождения.

     
  • 1.16, Аноним (16), 13:55, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Node.js (133 пакета)

    Очень показательно. Туда и дорога.

     
  • 1.17, Аноним (-), 14:04, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сопровождающие тестового полигона по имени Fedora, наклали на мнение организаторов Fedora.
     
  • 1.19, Аноним (20), 17:20, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IBM будет только собственные истинно верные пакеты плагины к системд. А всем кому поддержку готовьте денежки.
     
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