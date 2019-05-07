Проект Fedora предупредил об удалении пакетов, оставшихся без сопровождения

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|1.1, kam1sh (ok), 09:58, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Thermald жаль, вроде бы живой проект, а остальным пакетам туда и дорога. Мне кажется, пакеты вроде h2 или springframework не должны быть в репозитории дистрибутива, поскольку у них нет каких-то платформенных особенностей и специфичных конфигураций, типа интеграции с systemd.
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|2.3, Константавр (ok), 10:10, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже не понимаю, Thermald вообще должен входить в базовую поставку. Это же предохранитель! Правда, в базовой поставке он ничего не делает и настройка его - дело не из лёгких, человеку не знакомому с ним, но, блин, это надо исправлять, а не убирать!
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|3.11, Лёня Потный (?), 11:02, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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thermald должен быть переименован в system-thermald. А потом и о "базовых поставках" поговорим.
Собственно, с переименованием я уже почти закончил, осталось написать код.
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|3.15, Аноним (15), 12:06, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эм вообще-то защита есть на уровне ядра. По крайней мере для Intel.
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|1.2, Аноним (2), 10:06, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ahkab
Лучше ставить из гита. Это чистый питоний пакет. Автор библиотеки Guiseppe Venturini помер в 2015 от рака, царство ему небесное, на данный момент библиотека поддерживается сообществом.
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|1.4, Аноним (4), 10:16, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>библиотеками для Node.js (133 пакета), python (4 пакета) и ruby (11 пакетов)
Зачем они вообще в репозитории? Давайте туда еще все хелоуворды из npm зальем, петабайта на полтора.
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|2.22, Аноним (22), 18:17, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нас много категоричных фукающих линуксоидов, которые устанавливают софт только из репозитория без исключения.
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|1.5, Аноним (4), 10:18, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>170 пакетов, оставшихся без сопровождения
Хипстеры привыкли что их овно программы нужно еженедельно чинить и думают, что по другому не бывает.
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|3.12, vitalif (ok), 11:13, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нинадо
потом такие в чат приходят и не знают что вообще как у них в цефе называется
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|4.13, Ph0zzy (ok), 11:16, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну ceph деплой тоже не особо.
Ручками (ну в смысле оркестровкой какой-нибудь) оно проще настроить так как оно тебе нужно.
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|1.9, Аноним (9), 10:27, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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хотя бы кто-нибудь из отписавшихся о чем-нибудь задумался? допустим на дженту я спокойно ставлю пакеты из репо на продакшн и не парюсь. если это не хаскель ))) хотя практика конечно порочна, пакетные менеджеры языка рулят и т.д. но допустим у вас не веб-приложение на шаред хостинге а самописное что-нибудь
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|2.18, жека воробьев (?), 14:58, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Иногда создается впечатление, что все айтишники - аутисты, живут в своем выдуманном мире, лапочут о чем-то в полной уверенности, что все вокруг их понимают.
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|3.20, Аноним (20), 17:23, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По себе судишь. Да ещё и с полной уверенностью что тебя все поняли.
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|2.21, НяшМяш (ok), 18:00, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сегодня ты топишь за кроссплатформенность ("хотим Photoshop под линух на Qt\GTK", "даешь Sketch под винду на C#"), а завтра ставишь left-pad из реп и радуешься привязке под один дистрибутив. Девляпс с зарплаткой 300кк\сек детектед.
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|1.14, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:44, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Проект Fedora предупредил об удалении пакетов, оставшихся без сопровождения
Вот тут плюсы виндового подхода проявляются, когда программу можно просто установить. Без всякого сопровождения.
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|1.17, Аноним (-), 14:04, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сопровождающие тестового полигона по имени Fedora, наклали на мнение организаторов Fedora.
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|1.19, Аноним (20), 17:20, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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IBM будет только собственные истинно верные пакеты плагины к системд. А всем кому поддержку готовьте денежки.
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