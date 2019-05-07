Проект Fedora предупредил об удалении пакетов, оставшихся без сопровождения

Разработчики Fedora опубликовали список из 170 пакетов, оставшихся без сопровождения и запланированных для удаления из репозитория после 6 недель неактивности, если для них в ближайшее время не найдётся мэйнтейнер.

В списке присутствуют пакеты с библиотеками для Node.js (133 пакета), python (4 пакета) и ruby (11 пакетов), а также такие пакеты, как gpart, system-config-firewall, thermald, pywebkitgtk, ninja-ide, ltspfs, h2, jam-control, gnome-shell-extension-panel-osd, gnome-dvb-daemon, cwiid, dvdbackup, Ray, ceph-deploy, ahkab и aeskulap. В случае оставления данных пакетов без сопровождения удалению будут подлежать также пакеты, связанные с ними зависимостями.



