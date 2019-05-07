Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux

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|1.1, Аноним (1), 11:40, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Был враппер (Wine в обратную сторону), стал эмулятор (типа vmware)?
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|2.55, Amphyby (ok), 13:26, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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вопрос лишь в том: накера? ну то есть хотел бы я в ВМ запустить - я бы через VBox/VMware/HyperV те же запустил. Шило на мыло
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|2.4, anonymuous (?), 11:46, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Если учесть что нас в последнее время пугают каким-то там совершенно новым LiteOS от MS. Такое не исключено.
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|2.9, Anonymouse (?), 11:49, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Не сразу, вначале WINE интегрируют в качестве штатной замены виндового юзерспейса.
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|2.29, анонн (?), 12:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Следующим шагом, надо полагать, будет удаление ядра виндовс )
Следующим шагом будет подсаживание всех кого можно, особенно из энтерпрайза. И заморозка версии ядра в виртуалочке WSL на 5-8 лет.
И будете вы писать багрепорты и рекламу новых фич, исправления багов, оптимизации и прочего в спортлотто, потому что будет священные коровы обратной совместимости и "в МС-ядре этого нет или "в МС ядре это не работает бысто!".
Хотя нет, вру. Большая часть здешних комментаторов не будет, им все норм в WSL, ведь свободный софт для них в основном синоним "ХАААЛЯЯЯЯВААА!", на самом деле все что им нужно это "как в винде, но бесплатно!!"
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|3.62, Aller2TeaM (ok), 14:14, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Э-э-эм, так написали же, что выложат документацию по собственному патчингу ядра для его работы с WSL, не?
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|4.67, Аноним84701 (ok), 14:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Э-э-эм, так написали же, что выложат документацию по собственному патчингу ядра для его работы с WSL, не?
Сила дефолтов и предустановки же – достаточно вспомнить IE6.
Тем более, предустанволенное ядро вряд ли будет через 10 лет показывать при заходе на популярнейшие страницы "ваш браузер устарел, чтобы посмотреть котика, скачайте наш Хром!".
Поэтому да, патчинг и свое собственное ядро установить можно будет, но толку-то, если все остальные будут ориентироваться на дефолт.
Ну и истории с заглушками еще довольно свежи:
("поддельный" curl и wget в PowerShell, который МСовцы сначала вкорячили на скорую руку, а потом отказались удалять под предлогом breaking changes)
https://github.com/PowerShell/PowerShell/pull/1901
> initialsession: remove curl and wget aliases
> They block use of the commonly used command line tools without providing even an attempt to offer the same functionality. They serve no purpose for PowerShell users but cause confusion and problems to existing curl and wget users.
ответ:
> Your change would only affect Windows PowerShell (the version of PowerShell that ships in Windows). Those aliases have existed for multiple releases, so removing them would be a breaking change.
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|5.68, Aller2TeaM (ok), 14:39, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, осталось только в MSI-нсталлер добавить возможность устанавливать ядра на лету. Программа со специальной свежей версией ядра Linux в комплекте, это идеально! Вот то чего я ждал от 2019-го!
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|6.74, Аноним84701 (ok), 15:03, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, осталось только в MSI-нсталлер добавить возможность
Ну да, ну да.
"Обещать - не значит жениться" (с)
Тем более, верить обещаниям профессиональных впарива^W лжецов^W маркетлухов – себя не уважать.
"По делам их узнаете кто они" (с)
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|3.78, Аноним (78), 16:18, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>"как в винде, но бесплатно!!"
не понятно что в этом плохого?
В идеале конечно чтобы "как в линуксе" работало все, что работает в винде сейчас.
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|4.84, Аноним84701 (ok), 16:40, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>"как в винде, но бесплатно!!"
> не понятно что в этом плохого?
> В идеале конечно чтобы "как в линуксе" работало все, что работает в винде сейчас.
Потому что речь обычно о том, чтобы сделно оно было "как в винде".
А винда у нас уже есть, причем давно.
И зачем тогда сдался (плохонький) клон, в погоне за которым (и под вопли "это прогресс, а вы просто старперы и луддиты!") постепенно убиваются все преимущества "невинды" – не очень ясно.
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|4.85, Аноним (85), 17:19, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не понятно что в этом плохого?
Потому, что не надо "как винде". У свободных DE (и компонентов уровнем пониже) сложился свой поток работы, который удобен многим. Как в винде - го в винду. Но нет же...
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|1.6, Аноним (-), 11:47, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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так а зачем оно нужно? (похоже на распил : кто-то хорошо промыл мозг микрософтовским начальникам? + сам тупо занимается Linux-ом, и друзей подтянул туда)
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|2.64, пох (?), 14:19, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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индусам не надо промывать мозг - он у них скурен весь давно.
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|2.90, microcoder (ok), 18:11, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сам тупо занимается Linux-ом, и друзей подтянул туда
Ну это работа мечты - творишь что душе угодно. Почему бы нет?
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|1.7, Mike Lee (?), 11:48, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Осталось втащить Wine, натянуть гуй винды на Wayland и выпилить виндовое ядро. И получится нескучный дистрибутив.
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|1.14, Аноним (14), 11:54, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Ключевой особенностью второй редакции является поставка полноценного ядра Linux, вместо прослойки на лету транслирующей системные вызовы Linux в системные вызовы Windows.
Мне кажется, что прослойка - это лучший вариант, быстрее и не будет конфликтов между ядрами.
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|2.18, Аноним (20), 12:05, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хз. WSL (который теперь называется wsl1) был ничем не лучше MSYS2, поэтому я благополучно на него забил. Тормоза действитеглавная причинально жуткие. Когда-нибудь дойдут руки и на сабж посмотреть.
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|2.23, AnonPlus (?), 12:12, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, я, лопустим, когда мне надо OpenWrt собрать. Можно не раскочегаривать виртуалку.
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|2.25, анонн (?), 12:16, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Кто этим пользуется?
Виндой? Где-то половина здешних комментаторов (и это не вброс, а примерно вырисовывающаяся в коментах к новостям НЕ об ОСях картина)
WSL не знаю, но тут скоро отпишутся активные и бывшие пользователи ))
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|2.87, НяшМяш (ok), 17:49, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пользуюсь на игровом хосте. В папке с анимехами у меня лежат скрипты на баше, которые с помощью mkvtoolnix (поставленный из ppa) собирают субтитры с дорожками в один mkv без перекодирования. Всяко лучше мерзкого cmd.exe и упрт повершелла.
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|2.63, Аноним (63), 14:16, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Винда какбэ говорит: "взломай соседа, который не ставит обновления"
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|1.22, Аноним (-), 12:08, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Точняк - распил\промывка:
- ...Подсистема WSL ...начала разрабатываться в рамках *неизданного* проекта Astoria, который позволял бы запускать некоторые приложения Android на ОС Windows 10 Mobile.
- РАСПИЛ : т.е. уже один фэйл был. Решили продолжать.
- Корпорация Microsoft позиционирует WSL в первую очередь как инструмент для разработчиков, веб-разработчиков и тех, кто работает над или с приложениями с открытым исходным кодом.[6]
- ПРОМЫВКА : т.е. это типа "ОТ ПРОГРММИСТА-ПРОГРАММИСТУ" - ценность для пользователя что-то около нуля.
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|1.24, Аноним (24), 12:16, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Был ie для скачивания нормальных браузеров, теперь вот windows для запуска нормальных систем.
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|2.30, Аноним (-), 12:31, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может как-то пытаются "убить" виртуализацию? Как-то оттереть конкурентов? хз
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|1.28, grsec (ok), 12:25, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> бесшовного запуска в Windows контейнеров Docker
Что бы не делалось, лишь бы не потерять windows клиентов. Будет какой-нибудь DockerVisualStutio, в котором девопс в белой рубашечке со стаканом смузи будет клепать инфраструктуру по клику мышки.
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|2.31, имя (?), 12:31, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лол, если тебе так не нравиться "смузи", можешь заменить на "сок с мякотью".
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|3.37, Канделябры (?), 12:41, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видел ли среднестатистический линуксоид когда-нибудь смузи в реальности, нет ли ..
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|2.46, Аноним (46), 12:55, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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докер уже прошлый век, если что, даже k8s от него потихоньку отходит.
ждите системд в этом вашем виндовсе, чтоб "правильные контейнеры" запускать.
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|1.35, Куку там (?), 12:37, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что там с дровами у Винды? Я накатывал винду на мамкин ноут и принимал кучу заявок "не работает звук, сеть, видио глючит". Накатил убунту и заявки прекратились. Совпадение?
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|2.38, Канделябры (?), 12:44, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А заявки были поданы по форме? А скрюченный палец из тазика вылезал?
А так то да, здесь все в курсе, что винда то нынче совсем не рабочая, куда ни поставь - нигде не работает.
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|1.40, Аноним (40), 12:46, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите по юридическому вопросу о правомерности использования ядра в проприетарных продуктах Microsoft?
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|2.51, Какаянахренразница (ok), 13:04, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подскажите по юридическому вопросу о правомерности использования ядра в проприетарных продуктах Microsoft?
Правомерно. Запрещено смешивать проприетарый и свободный код в одной программе. Запрещено статически линковать свободную программу с несвободными библиотеками. А использовать программы, собранные из свободного кода, наряду с проприетарными программами не запрещается.
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|3.56, Аноним (40), 13:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо! Это-ж что теперь open source будет помогать забесплатно зарабатывать винде миллиарды.
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|5.88, НяшМяш (ok), 17:52, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Красношляпым надо было облака свои с дефолтной центосью/рхелом продавать. Тогда бы наоборот микрософт захлёбывался бы слюнями от зависти, да и у ибма не хватило бы денег их купить.
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|1.42, Аноним (46), 12:47, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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индусу на заметку: "Только представьте сколько микрософт сэкономит, если не будет пилить собственное ядро, а возьмет уже готовое и поддерживаемое!"
В конце концов свой дистрибутив линукса у микрософта уже есть... дело за малым.
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|2.49, Andrey Mitrofanov (?), 13:00, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>у микрософта уже есть... дело за
> малым.
Брать денег со всех пользователей бесплатных линуксов.
С андроидов - уже. Спасибо гуглю.
Теперь вот сотрудничают с Землин-Торвальдс Фондейшен.
[I] Бузинесс азз ю-жевал.
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|2.47, Anon_Erohin (?), 12:57, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, это С++, никаких расширений. Это называется range-based for.
ниже написали так только из-за лямбды.
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|2.65, Аноним (65), 14:22, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как только разрешат продавать ноутбуки без предустановленной винды, так сразу. А пока ещё денег не занесли.
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|3.81, Аноним (81), 16:32, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 2 ноута, оба покупал без предустановленой винды
Последний купил в днс недавно
И у них там без винды достаточно моделей
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|2.91, Аноним (91), 18:31, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прежде чем троллить о России, предлагаю сперва что-нибудь о ней узнать.
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|1.66, siu77 (ok), 14:28, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как ядро 5.2 станет LTS, так можно будет переходить с ntfs на ext4. Благо регистр уже неважен.
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|1.83, Матцумото (?), 16:34, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Майки уже не знают как впарить винду разработчикам.
Это же в основном корпоративные пользователи, которых можно иметь лицензиями как хочешь.
Ждите новые обязательные спецкурсы на айтишных специальностях в институтах, на которых учат разворачивать докер-контейнеры на серверах Azure через чудесный GUI. И никак иначе.
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|2.89, Ordu (ok), 18:09, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ждите новые обязательные спецкурсы на айтишных специальностях в институтах, на которых учат разворачивать докер-контейнеры на серверах Azure через чудесный GUI. И никак иначе.
В том-то и дело, что никак. Линукс этого понять никак не может, и продолжает кичиться тем, что линукс понимать надо, чтобы администрировать. А MS знает, что технологии надо сводить к уровню, когда можно набрать узбеков по объявлению, отправить их на двухмесячные курсы, и получить техников, которые вполне в состоянии справляться с этими технологиями. Резко удешевляет рабочую силу, и соответственно резко повышает востребованность таких технологий. А значит повышает продажи MS.
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