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Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux

07.05.2019 11:38

Компания Microsoft представила на проходящей в эти дни конференции Microsoft Build 2019 обновлённую подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux), предназначенную для запуска исполняемых файлов Linux в Windows. Ключевой особенностью второй редакции является поставка полноценного ядра Linux, вместо прослойки на лету транслирующей системные вызовы Linux в системные вызовы Windows.

Тестовый выпуск WSL2 будет предложен в конце июня в экспериментальных сборках Windows Insider. Поддержка WSL1 на базе эмулятора будет сохранена и пользователи смогут использовать её бок о бок с WSL2. Для запуска ядра Linux в окружении Windows задействована легковесная виртуальная машина, уже применяемая в Azure.

В рамках WSL2 для Windows 10 будет предлагаться компонент со штатным ядром Linux 4.19. По мере выхода исправлений для LTS ветки 4.19, ядро для WSL2 будет оперативно обновляться через механизм Windows Update и тестироваться в инфраструктуре непрерывной интеграции Microsoft. В WSL2 будет использоваться то же ядро, что применяется в инфраструктуре Azure, что позволит упростить сопровождение.

Все подготовленные для интеграции ядра с WSL изменения будут опубликованы под свободной лицензией GPLv2 и будут передаваться в upstream. Подготовленные патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти и оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем. Предлагаемое ядро сможет выступать в качестве прозрачной замены эмулирующей прослойки, предлагаемой в WSL1. Наличие исходных текстов позволит энтузиастам при желании формировать свои сборки ядра Linux для WSL2, для чего будут подготовлены необходимые инструкции.

Использование штатного ядра с оптимизациями от проекта Azure позволит добиться полной совместимости c Linux на уровне системных вызовов и обеспечить возможность бесшовного запуска в Windows контейнеров Docker, а также реализовать поддержку файловых систем на базе механизма FUSE. Кроме того в WSL2 существенно увеличена производительность ввода/вывода и операций с файловой системой, которая раньше была узким местом WSL1. Например, при распаковке сжатого архива WSL2 быстрее WSL1 в 20 раз, а при выполнении операций "git clone", "npm install", "apt update" и "apt upgrade" в 2-5 раз.

Несмотря на поставку ядра Linux, как и раньше WSL2 не будет предоставлять готовый набор компонентов для пространства пользователя. Данные компоненты устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, SUSE и openSUSE. Для взаимодействия с предлагаемым в Windows ядром Linux потребуется подстановка в дистрибутив небольшого скрипта инициализации, изменяющего процесс загрузки. Компания Canonical уже заявила о намерении обеспечить полноценную поддержку работы Ubuntu поверх WSL2.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Microsoft эмулятора терминала Windows Terminal, код которого распространяется под лицензией MIT. Вместе с терминалом также открыт код оригинального интерфейса командной строки conhost.exe, применяемого в Windows и реализующего Windows Console API. Терминал предоставляет интерфейс на базе вкладок и разделяемые окна, полностью поддерживает Unicode и escape-последовательности для цветного вывода, позволяет менять темы оформления и подключать дополнения, поддерживает виртуальные консоли (PTY) и использует DirectWrite/DirectX для ускорения отрисовки текста. В терминале возможно использование оболочек Command Prompt (cmd), PowerShell и WSL. Летом новый терминал станет доступен пользователям Windows через каталог Microsoft Store.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/buil...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 2.0
  3. OpenNews: В Windows обеспечена поддержка запуска исполняемых файлов Linux
  4. OpenNews: Завершено бета-тестирование подсистемы для запуска исполняемых файлов Linux в Windows
  5. OpenNews: Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для запуска в WSL
  6. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wsl, dotnet
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  • 1.1, Аноним (1), 11:40, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Был враппер (Wine в обратную сторону), стал эмулятор (типа vmware)?
     
     
  • 2.55, Amphyby (ok), 13:26, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    вопрос лишь в том: накера? ну то есть хотел бы я в ВМ запустить - я бы через VBox/VMware/HyperV те же запустил. Шило на мыло
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:41, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +50 +/
    Следующим шагом, надо полагать, будет удаление ядра виндовс )
     
     
  • 2.4, anonymuous (?), 11:46, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Если учесть что нас в последнее время пугают каким-то там совершенно новым LiteOS от MS. Такое не исключено.
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 15:32, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там будет 4.20 (сразу не решились).
     
  • 2.9, Anonymouse (?), 11:49, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Не сразу, вначале WINE интегрируют в качестве штатной замены виндового юзерспейса.
     
  • 2.29, анонн (?), 12:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Следующим шагом, надо полагать, будет удаление ядра виндовс )

    Следующим шагом будет подсаживание всех кого можно, особенно из энтерпрайза. И заморозка версии ядра в виртуалочке WSL на 5-8 лет.
    И будете вы писать багрепорты и рекламу новых фич, исправления багов, оптимизации и прочего в спортлотто, потому что будет священные коровы обратной совместимости и "в МС-ядре этого нет или  "в МС ядре это не работает бысто!".
    Хотя нет, вру. Большая часть здешних комментаторов не будет, им все норм в WSL, ведь свободный софт для них в основном синоним "ХАААЛЯЯЯЯВААА!", на самом деле все что им нужно это "как в винде, но бесплатно!!"


     
     
  • 3.32, Канделябры (?), 12:33, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ушёл отращивать бороду.
     
  • 3.62, Aller2TeaM (ok), 14:14, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э-э-эм, так написали же, что выложат документацию по собственному патчингу ядра для его работы с WSL, не?
     
     
  • 4.67, Аноним84701 (ok), 14:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Э-э-эм, так написали же, что выложат документацию по собственному патчингу ядра для  его работы с WSL, не?

    Сила дефолтов и предустановки же – достаточно вспомнить IE6.
    Тем более, предустанволенное ядро вряд ли будет через 10 лет показывать при заходе на популярнейшие страницы "ваш браузер устарел, чтобы посмотреть котика, скачайте наш Хром!".

    Поэтому да, патчинг и свое собственное ядро установить можно будет, но толку-то, если все остальные будут ориентироваться на дефолт.
    Ну и истории с заглушками еще довольно свежи:
    ("поддельный" curl и wget в PowerShell, который МСовцы сначала вкорячили на скорую руку, а потом отказались удалять под предлогом breaking changes)
    https://github.com/PowerShell/PowerShell/pull/1901
    > initialsession: remove curl and wget aliases
    > They block use of the commonly used command line tools without providing even an attempt to offer the same functionality. They serve no purpose for PowerShell users but cause confusion and problems to existing curl and wget users.

    ответ:
    > Your change would only affect Windows PowerShell (the version of PowerShell that ships in Windows). Those aliases have existed for multiple releases, so removing them would be a breaking change.

    -

     
     
  • 5.68, Aller2TeaM (ok), 14:39, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, осталось только в MSI-нсталлер добавить возможность устанавливать ядра на лету. Программа со специальной свежей версией ядра Linux в комплекте, это идеально! Вот то чего я ждал от 2019-го!
     
     
  • 6.74, Аноним84701 (ok), 15:03, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, осталось только в MSI-нсталлер добавить возможность

    Ну да, ну да.
    "Обещать - не значит жениться" (с)
    Тем более, верить обещаниям профессиональных впарива^W лжецов^W маркетлухов – себя не уважать.
    "По делам их узнаете кто они" (с)


     
  • 3.78, Аноним (78), 16:18, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>"как в винде, но бесплатно!!"

    не понятно что в этом плохого?
    В идеале конечно чтобы "как в линуксе" работало все, что работает в винде сейчас.

     
     
  • 4.84, Аноним84701 (ok), 16:40, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>"как в винде, но бесплатно!!"
    > не понятно что в этом плохого?
    > В идеале конечно чтобы "как в линуксе" работало все, что работает в  винде сейчас.

    Потому что речь обычно о том, чтобы сделно оно было "как в винде".
    А винда у нас уже есть, причем давно.
    И зачем тогда сдался (плохонький) клон, в погоне за которым (и под вопли "это прогресс, а вы просто старперы и луддиты!") постепенно убиваются все преимущества "невинды" – не очень ясно.

     
  • 4.85, Аноним (85), 17:19, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не понятно что в этом плохого?

    Потому, что не надо "как винде". У свободных DE (и компонентов уровнем пониже) сложился свой поток работы, который удобен многим. Как в винде - го в винду. Но нет же...

     
  • 4.92, Аноним (92), 18:43, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это самое непонимание и не желание понимать и плохо.
     

  • 1.6, Аноним (-), 11:47, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    так а зачем оно нужно? (похоже на распил : кто-то хорошо промыл мозг микрософтовским начальникам? + сам тупо занимается Linux-ом, и друзей подтянул туда)
     
     
  • 2.34, Канделябры (?), 12:36, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Дык, масоны с рептилоидами не дремлют же ж.
     
  • 2.64, пох (?), 14:19, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    индусам не надо промывать мозг - он у них скурен весь давно.

     
  • 2.90, microcoder (ok), 18:11, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сам тупо занимается Linux-ом, и друзей подтянул туда

    Ну это работа мечты - творишь что душе угодно. Почему бы нет?

     

  • 1.7, Mike Lee (?), 11:48, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Осталось втащить Wine, натянуть гуй винды на Wayland и выпилить виндовое ядро. И получится нескучный дистрибутив.
     
  • 1.8, Аноним (-), 11:48, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть для Windows7 ?
     
     
  • 2.16, BlackRot (?), 11:59, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сарказм?
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:49, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Извращенцы
     
     
  • 2.39, Andrey Mitrofanov (?), 12:46, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Извращенцы

    " Бежать, пока не стало обязательным. "  ?.....

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:53, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Они решили потихоньку сделать Windows одним из DE для Linux?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:05, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это будет самое жирное DE, с треском потеснит kde!
     
     
  • 3.86, НяшМяш (ok), 17:46, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И доберётся до GNOME
     
  • 2.26, Вованыч (?), 12:23, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И QT+GTK более более не актуальны.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:54, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Ключевой особенностью второй редакции является поставка полноценного ядра Linux, вместо прослойки на лету транслирующей системные вызовы Linux в системные вызовы Windows.

    Мне кажется, что прослойка - это лучший вариант, быстрее и не будет конфликтов между ядрами.

     
  • 1.15, BlackRot (?), 11:57, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто этим пользуется?
     
     
  • 2.18, Аноним (20), 12:05, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хз. WSL (который теперь называется wsl1) был ничем не лучше MSYS2, поэтому я благополучно на него забил. Тормоза действитеглавная причинально жуткие. Когда-нибудь дойдут руки и на сабж посмотреть.
     
  • 2.23, AnonPlus (?), 12:12, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, я, лопустим, когда мне надо OpenWrt собрать. Можно не раскочегаривать виртуалку.
     
  • 2.25, анонн (?), 12:16, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Кто этим пользуется?

    Виндой? Где-то половина здешних комментаторов (и это не вброс, а примерно вырисовывающаяся в коментах к новостям НЕ об ОСях картина)
    WSL не знаю, но тут скоро отпишутся активные и бывшие пользователи ))

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 12:53, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это очень печально...
     
  • 2.87, НяшМяш (ok), 17:49, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь на игровом хосте. В папке с анимехами у меня лежат скрипты на баше, которые с помощью mkvtoolnix (поставленный из ppa) собирают субтитры с дорожками в один mkv без перекодирования. Всяко лучше мерзкого cmd.exe и упрт повершелла.
     

  • 1.17, Аноним (20), 12:03, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Kali Linux

    лол

     
     
  • 2.63, Аноним (63), 14:16, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда какбэ говорит: "взломай соседа, который не ставит обновления"
     

  • 1.22, Аноним (-), 12:08, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Точняк - распил\промывка:

    - ...Подсистема WSL ...начала разрабатываться в рамках *неизданного* проекта Astoria, который позволял бы запускать некоторые приложения Android на ОС Windows 10 Mobile.
    - РАСПИЛ : т.е. уже один фэйл был. Решили продолжать.

    - Корпорация Microsoft позиционирует WSL в первую очередь как инструмент для разработчиков, веб-разработчиков и тех, кто работает над или с приложениями с открытым исходным кодом.[6]
    - ПРОМЫВКА : т.е. это типа "ОТ ПРОГРММИСТА-ПРОГРАММИСТУ" - ценность для пользователя что-то около нуля.

     
     
  • 2.36, Канделябры (?), 12:39, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Сестра, два кубика галоперидола сюда.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:16, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Был ie для скачивания нормальных браузеров, теперь вот windows для запуска нормальных систем.
     
  • 1.27, Андрей (??), 12:24, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пытаются остановить исход веб-разработчиков?
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 12:31, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может как-то пытаются "убить" виртуализацию? Как-то оттереть конкурентов? хз
     

  • 1.28, grsec (ok), 12:25, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > бесшовного запуска в Windows контейнеров Docker

    Что бы не делалось, лишь бы не потерять windows клиентов. Будет какой-нибудь DockerVisualStutio, в котором девопс в белой рубашечке со стаканом смузи будет клепать инфраструктуру по клику мышки.

     
     
  • 2.31, имя (?), 12:31, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол, если тебе так не нравиться "смузи", можешь заменить на "сок с мякотью".
     
     
  • 3.37, Канделябры (?), 12:41, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел ли среднестатистический линуксоид когда-нибудь смузи в реальности, нет ли ..
     
  • 3.60, grsec (ok), 14:05, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хочешь поговорить об этом?
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:55, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    докер уже прошлый век, если что, даже k8s от него потихоньку отходит.
    ждите системд в этом вашем виндовсе, чтоб "правильные контейнеры" запускать.
     
     
  • 3.58, bvs23bkv33 (?), 13:45, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лёня, перелогинься
     
  • 3.61, grsec (ok), 14:06, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    k8s уже отходит?
     
     
  • 4.77, adriaandejonge (?), 16:06, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    “It appears from the data that customers have a greater comfort level with using “non-Docker” solutions in production”.
    https://medium.com/@adriaandejonge/moving-from-docker-to-rkt-310dc9aec938
     

  • 1.35, Куку там (?), 12:37, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с дровами у Винды? Я накатывал винду на мамкин ноут и принимал кучу заявок "не работает звук, сеть, видио глючит". Накатил убунту и заявки прекратились. Совпадение?
     
     
  • 2.38, Канделябры (?), 12:44, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А заявки были поданы по форме? А скрюченный палец из тазика вылезал?
    А так то да, здесь все в курсе, что винда то нынче совсем не рабочая, куда ни поставь - нигде не работает.
     

  • 1.40, Аноним (40), 12:46, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите по юридическому вопросу о правомерности использования ядра в проприетарных продуктах Microsoft?
     
     
  • 2.51, Какаянахренразница (ok), 13:04, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Подскажите по юридическому вопросу о правомерности использования ядра в проприетарных продуктах Microsoft?

    Правомерно. Запрещено смешивать проприетарый и свободный код в одной программе. Запрещено статически линковать свободную программу с несвободными библиотеками. А использовать программы, собранные из свободного кода, наряду с проприетарными программами не запрещается.

     
     
  • 3.56, Аноним (40), 13:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо! Это-ж что теперь open source будет помогать забесплатно зарабатывать винде миллиарды.
     
     
  • 4.59, Andrey Mitrofanov (?), 13:49, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Спасибо! Это-ж что теперь open source будет помогать забесплатно зарабатывать винде миллиарды.

    Если Вас это удивляет, Вы:
    - в ловушке самообмана http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/106820.html#20
    - упустили суть бизнеса ЛТ и его LF http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110404.html#11
    - на опенете же http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117016.html#199
    -- дадададд! http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID4/506.html#2
    - не понимаете, как "надо" http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110503.html#119

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  • 4.69, Канделябры (?), 14:47, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красношляпые удавятся глядя на прибыли МС с опенсорса.
     
     
  • 5.88, НяшМяш (ok), 17:52, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красношляпым надо было облака свои с дефолтной центосью/рхелом продавать. Тогда бы наоборот микрософт захлёбывался бы слюнями от зависти, да и у ибма не хватило бы денег их купить.
     

  • 1.41, Какаянахренразница (ok), 12:46, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть, они тупо бросили пилить свой транслятор и перешли на виртуальную машину?
     
  • 1.42, Аноним (46), 12:47, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    индусу на заметку: "Только представьте сколько микрософт сэкономит, если не будет пилить собственное ядро, а возьмет уже готовое и поддерживаемое!"
    В конце концов свой дистрибутив линукса у микрософта уже есть... дело за малым.
     
     
  • 2.49, Andrey Mitrofanov (?), 13:00, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >у микрософта уже есть... дело за
    > малым.

    Брать денег со всех пользователей бесплатных линуксов.

    С андроидов - уже.  Спасибо гуглю.

    Теперь вот сотрудничают с Землин-Торвальдс Фондейшен.

    [I] Бузинесс азз ю-жевал.

     
  • 2.76, SunXE (ok), 15:41, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С браузером они уже так сделали.
     

  • 1.43, Аноним (43), 12:49, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/microsoft/Terminal/blob/master/src/renderer/base/renderer.c

    std::deque<IRenderEngine*> _rgpEngines;

    for (IRenderEngine* const pEngine : _rgpEngines) {}


    это с++ ? или это микрософтофские расширения? и почему чуть ниже сделано по человечески?

    std::for_each(_rgpEngines.begin(), _rgpEngines.end(), [&](IRenderEngine* const pEngine) {}

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:55, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это С++11
     
  • 2.47, Anon_Erohin (?), 12:57, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, это С++, никаких расширений. Это называется range-based for.
    ниже написали так только из-за лямбды.
     

  • 1.50, Корец (?), 13:04, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующим шагом майкрософт полностью перейдёт на ядро линукс.
     
  • 1.52, Анонимище (?), 13:15, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора на винду переходить :)
     
     
  • 2.70, Канделябры (?), 14:49, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слоган:
    Виндовз - это линукс, который работает!
     
     
  • 3.79, Матцумото (?), 16:25, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    до первого обновления
     

  • 1.53, dimcha (??), 13:17, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Смешно) ядро linux будет обновляться через windows update )
     
  • 1.54, Страдивариус (?), 13:24, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь-то точно ВЕНДЕКАПЕЦ!
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 14:22, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только разрешат продавать ноутбуки без предустановленной винды, так сразу. А пока ещё денег не занесли.
     
     
  • 3.71, Канделябры (?), 14:51, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сейчас не продают? Из какого леса господин родом?
     
  • 3.81, Аноним (81), 16:32, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 2 ноута, оба покупал без предустановленой винды
    Последний купил в днс недавно
    И у них там без винды достаточно моделей
     
  • 2.72, Канделябры (?), 14:54, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том, что капитализация МС "странным образом" снова вырастет, да?
     

  • 1.57, жека воробьев (?), 13:38, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слава богу у нас импортозамещение и мы всего этого не увидим.
     
     
  • 2.73, Канделябры (?), 14:55, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, вечером то при лучине не очень такое разглядишь.
     
     
  • 3.80, Аноним (80), 16:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порты в бзде и при лучине работают, прикинь.
     
  • 2.91, Аноним (91), 18:31, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде чем троллить о России, предлагаю сперва что-нибудь о ней узнать.
     

  • 1.66, siu77 (ok), 14:28, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как ядро 5.2 станет LTS, так можно будет переходить с ntfs на ext4. Благо регистр уже неважен.
     
  • 1.82, Попугай Кеша (?), 16:34, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не можешь победить - возглавь! Девиз MS.

     
  • 1.83, Матцумото (?), 16:34, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Майки уже не знают как впарить винду разработчикам.
    Это же в основном корпоративные пользователи, которых можно иметь лицензиями как хочешь.
    Ждите новые обязательные спецкурсы на айтишных специальностях в институтах, на которых учат разворачивать докер-контейнеры на серверах Azure через чудесный GUI. И никак иначе.
     
     
  • 2.89, Ordu (ok), 18:09, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждите новые обязательные спецкурсы на айтишных специальностях в институтах, на которых учат разворачивать докер-контейнеры на серверах Azure через чудесный GUI. И никак иначе.

    В том-то и дело, что никак. Линукс этого понять никак не может, и продолжает кичиться тем, что линукс понимать надо, чтобы администрировать. А MS знает, что технологии надо сводить к уровню, когда можно набрать узбеков по объявлению, отправить их на двухмесячные курсы, и получить техников, которые вполне в состоянии справляться с этими технологиями. Резко удешевляет рабочую силу, и соответственно резко повышает востребованность таких технологий. А значит повышает продажи MS.

     

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