Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux

> Э-э-эм, так написали же, что выложат документацию по собственному патчингу ядра для его работы с WSL, не?

Сила дефолтов и предустановки же – достаточно вспомнить IE6.

Тем более, предустанволенное ядро вряд ли будет через 10 лет показывать при заходе на популярнейшие страницы "ваш браузер устарел, чтобы посмотреть котика, скачайте наш Хром!".

Поэтому да, патчинг и свое собственное ядро установить можно будет, но толку-то, если все остальные будут ориентироваться на дефолт.

Ну и истории с заглушками еще довольно свежи:

("поддельный" curl и wget в PowerShell, который МСовцы сначала вкорячили на скорую руку, а потом отказались удалять под предлогом breaking changes)

https://github.com/PowerShell/PowerShell/pull/1901

> initialsession: remove curl and wget aliases

> They block use of the commonly used command line tools without providing even an attempt to offer the same functionality. They serve no purpose for PowerShell users but cause confusion and problems to existing curl and wget users.

ответ:

> Your change would only affect Windows PowerShell (the version of PowerShell that ships in Windows). Those aliases have existed for multiple releases, so removing them would be a breaking change.

