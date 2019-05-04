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Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.0

04.05.2019 14:07

Увидел свет выпуск инструментария Tor 0.4.0.5, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Tor 0.4.0.5 признан первым стабильным выпуском ветки 0.4.0, которая развивалась последние четыре месяца. Ветка 0.4.0 будет сопровождаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.1.x. Длительный цикл поддержки (LTS) обеспечен для ветки 0.3.5, обновления для которой будут выпускаться до 1 февраля 2022 года.

Основные новшества:

  • В реализацию клиентской части добавлен режим энергосбережения - при длительной неактивности (24 часа и более) клиент переходит в состояние сна, при котором прекращается сетевая активность и не расходуются ресурсы CPU. Возвращение в нормальный режим происходит после запроса пользователя или при поступлении управляющей команды. Для управления возобновлением спящего режима после перезапуска предложена настройка DormantOnFirstStartup (чтобы возвращаться в спящий режим сразу, без ожидания очередных 24 часов неактивности);
  • Реализовано детальное информирование о процессе запуска Tor (bootstrap), позволяющее оценить причины задержек при запуске не дожидаясь окончания процесса подключения. Ранее информация выводилась только после завершения подключения, но процесс запуска при определённых проблемах зависал или мог выполняться часами, что создавало ощущение неопределённости. Сейчас сообщения о возникающих проблемах и статусе запуска выводятся по мере продвижения прогресса выполнения различных стадий. Отдельно выводится информация о состоянии соединения с использованием прокси и подключаемых транспортов;
  • Реализована начальная поддержка адаптивного добавочного заполнения (WTF-PAD - Adaptive Padding) для борьбы с косвенными методами определения фактов обращения к сайтам и скрытым сервисами через анализ особенностей потоков пакетов и задержек между ними, свойственных конкретным сайтам и сервисам. Реализация включает в себя конечные автоматы, оперирующие статистическим распределением вероятности для подстановки задержек между пакетами с целью сглаживания трафика. Новый режим пока работает только в экспериментальном режиме. В настоящее время реализовано только заполнение на уровне цепочек;
  • Добавлен явный список подсистем Tor, вызываемых при инициализации и завершении работы. Ранее данные подсистемы управлялись из разных мест кодовой базы и их использование не было структурировано;
  • Реализован новый API для управления дочерними процессами, позволяющий обеспечить двунаправленный канал связи между дочерними процессами в Unix-подобных системах и в Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Обновление Tor с устранением потенциальной уязвимости
  3. OpenNews: Проект Tor представил OnionShare 2, приложение для защищённого обмена файлами
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.5
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 8.0
  6. OpenNews: Проект Tor начал тестирование браузера для платформы Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 14:45, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Проблему с отвалившимися дополнениями пофиксили?
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 15:26, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но это же проблема Firefox.
     
  • 2.24, AlexYeCu_not_logged (?), 16:29, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Проблему с отвалившимися дополнениями пофиксили?

    Палишься, виндузятник.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:48, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нужная вещь в странах, где властям есть что скрывать.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 15:09, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вас удивляет что от вас что то скрывают?
    А вы о себе всё и всем рассказываете...
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 15:13, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие могут быть секреты у людей, живущих на народные налоги?
     
     
  • 4.11, Аноним (-), 15:20, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вам термины "государственная тайна", или "для служебного пользования" знакомы? По вашему то что делается на налоги врагам не интересны? Ах да, вы наверно из тех кто уверен что вокруг друзья а налоги только разворовывают...
    ПС: Ныть про народные налоги обычно любят те кто их никогда не платил (примета такая)
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 15:25, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типа таких вот "гостайн"?

    https://meduza.io/feature/2019/04/27/rosgvardiya-reshila-zasekretit-svoi-gosza

     
     
  • 6.20, Аноним (20), 15:43, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Верить индивиду гадящему на русских за деньки пндосов? Только мягкие на головную коробку могут вестись на продукцию его диареи...
    ПС: Вы Олёшкину уточку прикупили? А то он в этом году всего три раза отдыхал! )))
     
     
  • 7.27, user (??), 17:21, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. русских там немного

    2. Ассанж тоже придурок, но компромат должен быть опубликован

     
     
  • 8.30, Аноним (-), 17:32, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 Какая разница сколько 2 В смысле заказное враньё ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.17, Аноним (17), 15:34, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Враги те, кто нарушает Конституцию.
     
     
  • 6.19, Аноним (20), 15:36, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иностранные государства?
     
  • 6.23, Аноним (20), 16:07, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Враги те, кто нарушает Конституцию

    А в Конституции написано что любому желающему должны давать доступ к любой информации? В чём тогда притенении?

     
     
  • 7.26, Аноним (26), 16:37, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > А в Конституции написано что любому желающему должны давать доступ к любой информации?

    А что там написано? Что нужно ограничивать? Так и ограничивать тоже не должны.

     
     
  • 8.28, Аноним (-), 17:24, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там это написано А про охрану государственных секретов там как раз есть Разве ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.31, Аноним (26), 17:36, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё там есть о праве и свободе доступа к информации ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.21, Аноним (20), 15:51, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какие могут быть секреты у людей, живущих на народные налоги?

    Можно узнать название страны где всему народу и всё что хочется доступно? У какого именно государства нет никаких секретов от народа и любой может узнать всё что захочет?

     
  • 2.6, Путаночка (?), 15:10, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по материалам Викиликс - абсолютно всем странам на нащем земном шаре есть что скрывать. Начиная от ЕС, Израиля, США и заканчивая Узбекистаном, КНДР, Бурунди и Россией.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 15:15, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в Гондурасе тоже скрывают? Мне вот жуть как интересно что скрывают, хотя стпудово что оно мне и ненужно, от слова вааще!
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 15:27, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гондурас он вроде как сам по себе ненужен.
     
  • 4.18, Аноним (26), 15:35, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Гондурасе тоже скрывают?

    В викиликсе есть поиск по странам, типа тэги. Зайди да посмотри.

     
  • 2.29, rm_ (ok), 17:27, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужная вещь в странах, где властям есть что скрывать.

    Другими словами, просто нужная вещь.

     

  • 1.3, myhand (ok), 14:57, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда.  А вот закон о чебурнете - не новость.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 15:12, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сетевые гос-регуляторы везде и давно узаконили, только наши всё выжидали пока рак на коне не крякнет.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 15:14, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что сказать-то хотел?
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 15:21, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То про что ты постеснялся сказать.
     
     
  • 5.14, Аноним (-), 15:26, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я и не хотел ничего говорить.
     
     
  • 6.22, Аноним (20), 15:53, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и не стал отвечать.
     
  • 3.32, myhand (ok), 17:38, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слава Путену!
     

  • 1.4, Аноним (-), 15:02, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Я вceгда c coбой бepу Тails и Tоp-бpаyзер!
     
     
  • 2.25, мр Завгородний (?), 16:35, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голову не забывай брать!
     
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