Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.0

|
|
|
|2.5, Аноним (-), 15:09, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Вас удивляет что от вас что то скрывают?
А вы о себе всё и всем рассказываете...
|
|
|
|3.8, Аноним (-), 15:13, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А какие могут быть секреты у людей, живущих на народные налоги?
|
|
|
|4.11, Аноним (-), 15:20, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Вам термины "государственная тайна", или "для служебного пользования" знакомы? По вашему то что делается на налоги врагам не интересны? Ах да, вы наверно из тех кто уверен что вокруг друзья а налоги только разворовывают...
ПС: Ныть про народные налоги обычно любят те кто их никогда не платил (примета такая)
|
|
|
|
|
|6.20, Аноним (20), 15:43, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Верить индивиду гадящему на русских за деньки пндосов? Только мягкие на головную коробку могут вестись на продукцию его диареи...
ПС: Вы Олёшкину уточку прикупили? А то он в этом году всего три раза отдыхал! )))
|
|
|
|7.27, user (??), 17:21, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
1. русских там немного
2. Ассанж тоже придурок, но компромат должен быть опубликован
|
|
|
|6.23, Аноним (20), 16:07, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Враги те, кто нарушает Конституцию
А в Конституции написано что любому желающему должны давать доступ к любой информации? В чём тогда притенении?
|
|
|
|7.26, Аноним (26), 16:37, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> А в Конституции написано что любому желающему должны давать доступ к любой информации?
А что там написано? Что нужно ограничивать? Так и ограничивать тоже не должны.
|
|
|
|8.28, Аноним (-), 17:24, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там это написано А про охрану государственных секретов там как раз есть Разве ... текст свёрнут, показать
|
|4.21, Аноним (20), 15:51, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А какие могут быть секреты у людей, живущих на народные налоги?
Можно узнать название страны где всему народу и всё что хочется доступно? У какого именно государства нет никаких секретов от народа и любой может узнать всё что захочет?
|
|2.6, Путаночка (?), 15:10, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Судя по материалам Викиликс - абсолютно всем странам на нащем земном шаре есть что скрывать. Начиная от ЕС, Израиля, США и заканчивая Узбекистаном, КНДР, Бурунди и Россией.
|
|
|
|3.10, Аноним (-), 15:15, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А в Гондурасе тоже скрывают? Мне вот жуть как интересно что скрывают, хотя стпудово что оно мне и ненужно, от слова вааще!
|
|
|
|4.18, Аноним (26), 15:35, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в Гондурасе тоже скрывают?
В викиликсе есть поиск по странам, типа тэги. Зайди да посмотри.
|
|2.29, rm_ (ok), 17:27, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нужная вещь в странах, где властям есть что скрывать.
Другими словами, просто нужная вещь.
|
|
|
|2.7, Аноним (-), 15:12, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так сетевые гос-регуляторы везде и давно узаконили, только наши всё выжидали пока рак на коне не крякнет.
|