Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.0

2.5 , Аноним ( - ), 15:09, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Вас удивляет что от вас что то скрывают?

А вы о себе всё и всем рассказываете...

3.8 , Аноним ( - ), 15:13, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какие могут быть секреты у людей, живущих на народные налоги?

4.11 , Аноним ( - ), 15:20, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Вам термины "государственная тайна", или "для служебного пользования" знакомы? По вашему то что делается на налоги врагам не интересны? Ах да, вы наверно из тех кто уверен что вокруг друзья а налоги только разворовывают...

ПС: Ныть про народные налоги обычно любят те кто их никогда не платил (примета такая)

5.13 , Аноним ( 13 ), 15:25, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Типа таких вот "гостайн"? https://meduza.io/feature/2019/04/27/rosgvardiya-reshila-zasekretit-svoi-gosza

6.20 , Аноним ( 20 ), 15:43, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Верить индивиду гадящему на русских за деньки пндосов? Только мягкие на головную коробку могут вестись на продукцию его диареи...

ПС: Вы Олёшкину уточку прикупили? А то он в этом году всего три раза отдыхал! )))

7.27 , user ( ?? ), 17:21, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. русских там немного 2. Ассанж тоже придурок, но компромат должен быть опубликован

8.30 , Аноним ( - ), 17:32, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 1 Какая разница сколько 2 В смысле заказное враньё ... 5.17 , Аноним ( 17 ), 15:34, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Враги те, кто нарушает Конституцию.

6.19 , Аноним ( 20 ), 15:36, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Иностранные государства?

6.23 , Аноним ( 20 ), 16:07, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Враги те, кто нарушает Конституцию А в Конституции написано что любому желающему должны давать доступ к любой информации? В чём тогда притенении?

7.26 , Аноним ( 26 ), 16:37, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > А в Конституции написано что любому желающему должны давать доступ к любой информации? А что там написано? Что нужно ограничивать? Так и ограничивать тоже не должны. 8.28 , Аноним ( - ), 17:24, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там это написано А про охрану государственных секретов там как раз есть Разве ... 9.31 , Аноним ( 26 ), 17:36, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А ещё там есть о праве и свободе доступа к информации ... 4.21 , Аноним ( 20 ), 15:51, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А какие могут быть секреты у людей, живущих на народные налоги? Можно узнать название страны где всему народу и всё что хочется доступно? У какого именно государства нет никаких секретов от народа и любой может узнать всё что захочет?

2.6 , Путаночка ( ? ), 15:10, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Судя по материалам Викиликс - абсолютно всем странам на нащем земном шаре есть что скрывать. Начиная от ЕС, Израиля, США и заканчивая Узбекистаном, КНДР, Бурунди и Россией.

3.10 , Аноним ( - ), 15:15, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А в Гондурасе тоже скрывают? Мне вот жуть как интересно что скрывают, хотя стпудово что оно мне и ненужно, от слова вааще!

4.16 , Аноним ( - ), 15:27, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гондурас он вроде как сам по себе ненужен.

4.18 , Аноним ( 26 ), 15:35, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в Гондурасе тоже скрывают? В викиликсе есть поиск по странам, типа тэги. Зайди да посмотри.

2.29 , rm_ ( ok ), 17:27, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нужная вещь в странах, где властям есть что скрывать. Другими словами, просто нужная вещь.

