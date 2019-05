Релиз набора компиляторов GCC 9

После года разработки опубликован релиз свободного набора компиляторов GCC 9.1, первый значительный выпуск в новой ветке GCC 9.x. В соответствии с новой схемой нумерации выпусков, версия 9.0 использовалась в процессе разработки, а незадолго до выхода GCC 9.1 уже ответвилась ветка GCC 10.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 10.1. GCC 9.1 примечателен стабилизацией поддержки стандарта C++17, продолжением реализации возможностей будущего стандарта C++20 (кодовое название C++2a), включением в состав фронтэнда для языка D, частичным обеспечением поддержки OpenMP 5.0, почти полной поддержкой OpenACC 2.5, увеличением масштабируемости межпроцедурных оптимизаций и оптимизаций на этапе связывания, расширением средств диагностики и добавлением новых предупреждений, бэкендами для OpenRISC, C-SKY V2 и AMD GCN GPU . Основные изменения: Добавлена поддержка языка программирования D. В основной состав GCC включены фронтэнд с компилятором GDC (Gnu D Compiler) и runtime-библиотеки (libphobos), которые позволяют использовать штатный GCC для сборки программ на языке программирования D. Процесс включения поддержки языка D в GCC начался ещё в 2011 году, но затянулся из-за необходимости приведения кода к соответствию требованиям GCC и проблем с передачей прав на интеллектуальную собственность компании Digital Mars, развивающей язык программирования D;

Внесены улучшения в генератор кода. Например, реализовано применение разных стратегий раскрытия выражений Switch (jump table, bit test, decision tree) в зависимости от ситуаций. Добавлена возможность трансформации линейных функций, включающих выражение Switch, с использованием оптимизации "-ftree-switch-conversion" (например, набор условий вида "case 2: how = 205; break; case 3: how = 305; break;" будет преобразован в "100 * how + 5";

Улучшены межпроцедурные оптимизации. Настройки inline-развёртывания адаптированы для современных кодовых баз на C++ и расширены новыми параметрами max-inline-insns-small, max-inline-insns-size, uninlined-function-insns, uninlined-function-time, uninlined-thunk-insns и uninlined-thunk-time. Повышена точность и агрессивность разделения "холодного" и "горячего" кода. Улучшена масшабируемость для очень больших единиц трансляции (например, при применении оптимизации на этапе связывания к большим программам);

Улучшен механизм оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), который генерирует более оптимальный код на основе анализа особенностей выполнения кода. Сводная опция "-fprofile-use" теперь включает режимы оптимизации "-fversion-loops-for-strides", "-floop-interchange", "-floop-unroll-and-jam" и "-ftree-loop-distribution". Удалено включение в файлы гистограмм со счётчиками, что позволило сократить размер файлов с профилями (гистограммы теперь генерируются на лету при выполнении оптимизаций во время связывания);

Расширены оптимизации на этапе связывания (LTO). Обеспечено упрощение типов перед генерацией результата, что позволило существенно сократить размер объектных файлов LTO, уменьшить потребление памяти на этапе связывания и улучшить распараллеливание операций. Число разделов (--param lto-partitions) увеличено с 32 до 128, что повысило эффективность работы на системах с большим числом потоков в CPU. Для управления числом процессов оптимизатора добавлен параметр "--param lto-max-streaming-parallelism"; В итоге, по сравнению с GCC 8.3 внесённые в GCC 9 оптимизации позволили примерно на 5% сократить время компиляции Firefox 66 и LibreOffice 6.2.3. Размер объектных файлов снизился на 7%. Время связывания на 8-ядерном CPU уменьшилось на 11%. Последовательная стадия оптимизации на этапе связывания теперь выполняется на 28% быстрее и потребляет на 20% меньше памяти. Потребление памяти каждого обработчика распараллеливаемой стадии LTO снизилось на 30%;

Для языков C, C++ и Fortran реализована бо́льшая часть спецификации параллельного программирования OpenACC 2.5, определяющей средства для выноса операций (offloading) на GPU и специализированные процессоры, такие как NVIDIA PTX;

Для С и С++ реализована частичная поддержка стандарта OpenMP 5.0 (Open Multi-Processing), определяющего API и способы применения методов параллельного программирования для языков Си, Си++ и Фортран на многоядерных и гибридных (CPU+GPU/DSP) системах с общей памятью и блоками векторизации (SIMD);

Для языка Си добавлены новые предупреждения: "-Waddress-of-packed-member" (невыравненное значение указателя на упакованный элемент структуры или объединения) и "-Wabsolute-value" (при обращении к функциям вычисления абсолютного значения, если для указанного аргумента имеется более подходящая функция, например, вместо abs(3.14) следует использовать fabs(3.14)). Для C++ добавлены новые предупреждения: "-Wdeprecated-copy", "-Winit-list-lifetime", "-Wredundant-move", "-Wpessimizing-move" и "-Wclass-conversion". Расширены многие ранее доступные предупреждения;

Добавлена экспериментальная поддержка части будущего стандарта языка Си, развиваемого под кодовым именем C2x. Для включения поддержки C2x следует использовать опции "-std=c2x" и "-std=gnu2x" (для включения расширений GNU). Стандарт пока на ранней стадии развития, поэтому из его возможностей поддерживается только выражение _Static_assert с одним аргументом (_Static_assert c двумя аргументами стандартизировано в C11);

Объявлена стабильной поддержка стандарта C++17. Во фронтэнде языковые возможности C++17 реализованы полностью, а в libstdc++ определённые в стандарте библиотечные функции близки к полной реализации;

Продолжена реализация элементов будущего стандарта C++2a. Например, добавлена возможность включения диапазонов при инициализации, реализованы расширения для лямбда-выражений, добавлена поддержка пустых членов структур данных и атрибутов likely/unlikely, обеспечена возможность вызова виртуальных функций в условных выражениях и т.п. Для включения поддержки C++2a следует использовать опции "-std=c++2a" и "-std=gnu++2a". В libstdc++ для C++2a добавлены заголовочные файлы bit и version, типажи std::remove_cvref, std::unwrap_reference, std::unwrap_decay_ref, std::is_nothrow_convertible и std::type_identity, функции std::midpoint, std::lerp, std::bind_front, std::visit, std::is_constant_evaluated и std::assume_aligned, добавлена поддержка типа char8_t, реализована возможность проверки префикса и суффикса строк (starts_with, ends_with);

Добавлена поддержка новых процессоров ARM Cortex-A76, Cortex-A55, Cortex-A76 DynamIQ big.LITTLE и Neoverse N1. Добавлена поддержка появившихся в Armv8.3-A инструкций для работы с комплексными числами, генерации псевдослучайных чисел (rng) и теггирования памяти (memtag), а также инструкций для блокирования атак, связанных со спекулятивным выполнением и работой блока предсказания переходов. Для архитектуры AArch64 добавлен режим защиты от пересечения стека и кучи ("-fstack-clash-protection"). Для использования особенностей архитектуры Armv8.5-A добавлена опция "-march=armv8.5-a"

В состав включён бэкенд для генерации кода для GPU AMD на базе микроархитектуры GCN. Реализация пока ограничена компиляцией однопоточных приложений (поддержка выноcа многопоточных вычислений через OpenMP и OpenACC будет предложена позднее) и поддержкой GPU Fiji и Vega 10;

Добавлен новый бэкенд для процессоров OpenRISC;

Добавлен бэкенд для процессоров C-SKY V2, выпускаемых одноимённой китайской компанией для различных потребительских устройств;

Во всех опциях командной строки, оперирующих байтовыми значениями, обеспечена поддержка суффиксов kb, KiB, MB, MiB, GB и GiB;

Реализована опция "-flive-patching=[inline-only-static|inline-clone]", позволяющая добиться безопасной компиляции для систем горячего наложения патчей (live-patching) за счёт многоуровневого управления применением межпроцедурных (IPA) оптимизаций;

Добавлена опция "--completion" для тонкого управления автодополнением опций при использовании bash;

В средствах диагностики обеспечено отображения отрывков исходных текстов с указанием номера строки и с наглядной пометкой сопутствующей информации, такой как типы операндов. Для отключения вывода номеров строк и меток предусмотрены опции "-fno-diagnostics-show-line-numbers" и "-fno-diagnostics-show-labels";

Расширены инструменты для диагностики ошибок в коде на C++, улучшена читаемость сведений о причинах ошибок и подсветка проблемных параметров;

Добавлена опция "-fdiagnostics-format=json", позволяющая формировать диагностический вывод в машиночитаемом формате (JSON);

Добавлены новые опции профилирования "-fprofile-filter-files" и "-fprofile-exclude-files" для выбора обрабатываемых файлов с исходными текстами;

В AddressSanitizer обеспечена генерация более компактного проверочного кода для автоматических переменных, что позволило снизить потребление памяти проверяемым исполняемым файлом;

Улучшен вывод в режиме "-fopt-info" (детализация информации о добавленных оптимизациях). Добавлены новые префиксы "optimized" и "missed", помимо ранее доступного префикса "note". Добавлен вывод сведений о принятии решения по inline-развёртыванию и векторизации циклов;

Добавлена опция "-fsave-optimization-record", при указании которой GCC сохраняет файл SRCFILE.opt-record.json.gz с описанием решений по применению тех или иных оптимизаций. От режима "-fopt-info" новая опция отличается включением дополнительных метаданных, таких как информация о профиле и inline-цепочках;

Добавлены опции "-fipa-stack-alignment" и "-fipa-reference-addressable" для управления при межпроцедурных оптимизациях выравниванием стека и применением режимов адресации (только запись или точно чтение) для статических переменных;

Представлены новые встроенные функции для управления привязкой атрибутов, а также поведением, связанным с предсказанием переходов и спекулятивным выполнением инструкций: "__builtin_has_attribute", "__builtin_expect_with_probability" и "__builtin_speculation_safe_value". Для функций, переменных и типов добавлен новый атрибут copy;

Для языка Fortran реализована полноценная поддержка асинхронного ввода/вывода;

Объявлена устаревшей и будет удалена в следующем значительном выпуске поддержка платформ Solaris 10 (*-*-solaris2.10) и Cell/B.E (Cell Broadband Engine SPU). Прекращена поддержка архитектур Armv2, Armv3, Armv5 и Armv5E. Прекращена поддержка расширения Intel MPX (Memory Protection Extensions).