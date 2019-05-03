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Уязвимость в ядре Linux, позволяющая вызвать крах через отправку UDP-пакета

03.05.2019 09:23

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2019-11683), позволяющая удалённо вызвать отказ в обслуживании через отправку специально оформленных UDP-пакетов (packet-of-death). Проблема вызвана ошибкой в обработчике udp_gro_receive_segment (net/ipv4/udp_offload.c) с реализацией технологии GRO (Generic Receive Оffload) и может привести к повреждению содержимого областей памяти ядра при обработке UDP-пакетов с нулевым заполнением (пустой payload).

Проблема затрагивает только ядро 5.0, так как поддержка GRO для UDP-сокетов была реализована в ноябре прошлого года и успела попасть только в последний стабильный выпуск ядра. Технология GRO позволяет ускорить обработку большого числа входящих пакетов, благодаря агрегированию нескольких пакетов в более крупные блоки, не требующие отдельной обработки каждого пакета. Для TCP проблема не проявляется, так как для данного протокола не поддерживается агрегирование пакетов без payload.

Уязвимость пока исправлена только в виде патча, корректирующее обновление ещё не опубликовано (во вчерашнее обновление 5.0.11 исправление не вошло). Из дистрибутивов ядро 5.0 успело войти в состав Fedora 30, Ubuntu 19.04, Arch Linux, Gentoo и других непрерывно обновляемых дистрибутивов. Debian, Ubuntu 18.10 и младше, RHEL/CentOS и SUSE/openSUSE проблема не затрагивает.

Проблема была найдена в результате использования созданных компанией Google автоматизированной системы fuzzing-тестирования syzbot и анализатора KASAN (KernelAddressSanitizer), нацеленного на выявление ошибок при работе с памятью и фактов некорректного обращения к памяти, таких как обращения к освобождённым областям памяти и помещение кода в области памяти, не предназначенные для подобных манипуляций.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Уязвимости в драйвере ozwpan, позволяющие удалённо вызвать крах ядра Linux
  3. OpenNews: В TCP-стеке Linux и FreeBSD выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании
  4. OpenNews: Выявлен ещё один метод удалённой DoS-атаки на ядро Linux и FreeBSD
  5. OpenNews: В Android и старых ядрах Linux устранена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакетов
  6. OpenNews: Уязвимости в реализации сокетов AF_PACKET и UDP-стеке ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kernel, ping
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:31, 03/05/2019 Скрыто
    		• +2 +/
     
     
  • 2.2, qywtfgsaqwzh (ok), 09:35, 03/05/2019 Скрыто
    		• +/
     

  • 1.3, Aknor (?), 09:37, 03/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вот, говорил батька Эндрюс на микроядре писать, - не послушали ...
     
  • 1.4, FSA (??), 09:40, 03/05/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Заголовок страшный, но суть - никто в здравом уме, кроме тестеров, сейчас не использует эти ядра на чём-то важном и даже домашнем компьютере. У меня Gentoo и версия ядра 4.19.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:40, 03/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Linux 5.0.2-gentoo #2 SMP PREEMPT Fri Mar 15 11:17:57 EET 2019 x86_64 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz GenuineIntel GNU/Linux

    patching file net/ipv4/udp_offload.c
    Hunk #1 FAILED at 352.
    Hunk #2 FAILED at 359.
    Hunk #3 FAILED at 377.
    3 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file net/ipv4/udp_offload.c.rej

    WTF?

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:57, 03/05/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    будут ли тут вопли про то, как ядро linux переусложнено, не соответствует философии unix и т.п.? Ну, как в аналогичных темах про systemd
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:58, 03/05/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    На Ubuntu 19.04 ядро 5.0 же. Почему пишут, что Ubuntu не затронуло?
     
  • 1.9, Какаянахренразница (ok), 10:05, 03/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Никогда такого не было, и вот опять...
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:25, 03/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    #2034
    Hooligaша: Я тут 98 винду поставил)) ради стёба
    Hooligaша: Кстати классная винда без заморочек :)
    Ыыыксклюзивный: Без заморочек гавариш ?) 98-я?
    Ыыыксклюзивный: Мы таких незамороченных в 5-ом классе вот так лечили ;))
    Ыыыксклюзивный: ping -l 32000 -t 10.12.48.1
    Hooligaша: О_О Нееет с%$&!!!!!!!!! Стой!!
    Hooligaша has gone offline.
    Ыыыксклюзивный:Винду он.. без заморочек нашёл... так тебе падло))
     

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