Уязвимость в ядре Linux, позволяющая вызвать крах через отправку UDP-пакета

1.1 , Аноним ( 1 ), 09:31, 03/05/2019 Скрыто +2 + / – 2.2 , qywtfgsaqwzh ( ok ), 09:35, 03/05/2019 Скрыто + / –

1.3 , Aknor ( ? ), 09:37, 03/05/2019 [ответить] + / – Вот, говорил батька Эндрюс на микроядре писать, - не послушали ...

1.4 , FSA ( ?? ), 09:40, 03/05/2019 [ответить] –3 + / – Заголовок страшный, но суть - никто в здравом уме, кроме тестеров, сейчас не использует эти ядра на чём-то важном и даже домашнем компьютере. У меня Gentoo и версия ядра 4.19.

1.5 , Аноним ( 5 ), 09:40, 03/05/2019 [ответить] + / – Linux 5.0.2-gentoo #2 SMP PREEMPT Fri Mar 15 11:17:57 EET 2019 x86_64 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz GenuineIntel GNU/Linux patching file net/ipv4/udp_offload.c

Hunk #1 FAILED at 352.

Hunk #2 FAILED at 359.

Hunk #3 FAILED at 377.

3 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file net/ipv4/udp_offload.c.rej WTF?

1.6 , Аноним ( 6 ), 09:57, 03/05/2019 [ответить] +2 + / – будут ли тут вопли про то, как ядро linux переусложнено, не соответствует философии unix и т.п.? Ну, как в аналогичных темах про systemd

1.7 , Аноним ( 7 ), 09:58, 03/05/2019 [ответить] +1 + / – На Ubuntu 19.04 ядро 5.0 же. Почему пишут, что Ubuntu не затронуло?

1.9 , Какаянахренразница ( ok ), 10:05, 03/05/2019 [ответить] + / – Никогда такого не было, и вот опять...

