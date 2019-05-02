Критическая уязвимость в сервисе Librem One, выявленная в день его запуска

В сервисе Librem One, нацеленном на использование в смартфоне Librem 5, сразу после запуска всплыла критическая проблема с безопасностью, которая дискредитирует проект, преподносимый как защищённая платформа для обеспечения приватности. Уязвимость найдена в сервисе Librem Chat и позволяла зайти в чат под любым пользователем, без знания параметров аудентификации.

В использованном коде бэкенда авторизации через LDAP (matrix-appservice-ldap3) для сети Matrix была допущена ошибка, которая оказалась перенесена и в код рабочего сервиса Librem One. Вместо строки "result, _ = yield self._ldap_simple_bind" было указано "result = yield self._ldap_simple_bind", что позволяло любому пользователю без авторизации войти в чат под любым идентификатором. Допустившие ошибку разработчики проекта Matrix утверждают, что проблема проявлялась только в master-ветке "matrix-appservice-ldap3", а не в релизах, но в репозитории проблемная строка присутствует ещё с 2016 года (возможно условия для эксплуатации проблемы возникли только после каких-то других недавних изменений).

Введённый в строй набор сервисов Librem One подразумевает платную подписку ($7.99 в месяц или $71.91 в год), но при этом за основу мобильных клиентов и серверных обработчиков взяты существующие открытые проекты, которые были переименованы для распространения под брендом Librem. Например, Librem Chat является переименованным Matrix-клиентом Riot, Librem Social основан на Tusky, Librem Mail переименован из K-9, Librem Tunnel заимствован из Ics-openvpn. Серверные компоненты основаны на Postfix и Dovecot для Librem Mail, Matrix для Librem Chat и Mastodon для Librem Social. В качестве причины поставки приложений под другими названиями называется желать собрать под одним узнаваемым брендом различные децентрализованные сервисы на базе открытых стантартов (Matrix, ActivityPub, IMAP).



