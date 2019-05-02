Критическая уязвимость в сервисе Librem One, выявленная в день его запуска

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|2.22, Аноним (22), 14:15, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, дырочка весьма кстати. Теперь можно ещё раз отложить поставку по предзаказам. ;)
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|1.2, Аноним (2), 12:22, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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После этой истории отношение к Librem и Purism у меня сильно изменилось. Громко раструбили https://puri.sm/posts/the-new-librem-one-services/ о запуске суперзащищённых и охраняющих приватность сервисов. Затем вляпались в огромную дыру и стали отмазываться, что код не их, они готовый взяли. Подозреваю, что если бы не дыра то поста https://puri.sm/posts/how-purism-works-upstream-and-gives-back/ бы небыло и о том, что их платные сервисы лишь переупаковка чужого кода знали бы лишь избранные.
Нехороший осадок остался, переименовали master-ветки других проектов без изначального упоминания. Собрались стричь бабло, но вляпались и только тогда раскрыли карты. В новостях https://puri.sm/news/ на общей странице они кстати пост про дыру не разместили, только по прямой ссылке и в блоге для разработчиков.
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|2.6, Аноним (6), 12:47, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> избранные
Ну конечно, знакомого интерфейса никто-никто бы не увидел. А ovpn и tusky, извините, под gpl
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|2.16, Аноним (16), 13:35, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В защищенных системах тоже существуют баги, особенно на старте.
Благо о проблеме не умолчали, что позволяет надеяться на лучшее.
Переименование открытого софта как миниум странно, желание собрать несвязанный софт под одним брендом не понимаю(разве что пускать пыль глаза, что мы "все это сделали со звездочкой)". Подписка на сервисы свободного софта и вовсе дикость. Впрочем альтернатив особо нет - либо рабские андройд\йос, либо такой вот пуризм.
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|3.18, freehck (ok), 13:47, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В защищенных системах тоже существуют баги, особенно на старте.
Это, конечно, правда. Вот только все эти "защищённые из коробки сервисы" есть популизм чистой воды, рассчитанный в первую очередь на людей, которые мечтают за любые деньги купить кнопку "сделай мне зашибись секурно". Хорошим специалистам такие сервисы не нужны. Плохим специалистам они не помогут. А подобные новости сильно сузят круг людей, желающих связаться с этой компанией.
> Благо о проблеме не умолчали, что позволяет надеяться на лучшее.
Надеяться можно, да. Я лично желаю ребятам успеха, равно как и всем, кто что-либо делает.
> разве что пускать пыль глаза, что мы "все это сделали со звездочкой"
Маркетинг, сэр! =)
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|2.19, Аноним (19), 14:00, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Виноваты разработчики либрема, не выполнившие тестирование и аудит. За что они собирались брать бабло?
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|2.20, Аноним (22), 14:06, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А особенно не при делах усердно рекламировавшие этих пызнесменов анонимы.
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|2.25, Аноним (25), 15:07, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Либремы предоставляли его под своим именем, так что в данном случае к матриксу никаких претензий.
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|1.4, Аноним (4), 12:26, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Переименование сервисов.... Это кого-то мне напоминает. Денис Попов постарался?
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|2.7, anonymous (??), 12:49, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Purism делает готовый продукт для конечного протребления на базе свободных (собственно аналогично делает и почти любой современный проприетарщик) и, как понимаю, думает о user experience при компановке этих продуктов. То есть их достижение не в переименовании сервисов, а в реальной тяжёлой работе (которую лично я бы не потянул как хобби проект, не знаю как Вы).
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|3.12, Аноним (12), 13:07, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>То есть их достижение не в переименовании сервисов, а в реальной тяжёлой работе (которую лично я бы не потянул как хобби проект, не знаю как Вы)
наивное летнее дитя. На этом сайте каждый настраивает постфикс минимум раз в неделю. А барыги из пуризма совсем охренели - брать бабло за хостинг с бесплатным софтом! Раз софт бесплатный, значит и хостинг должен быть бесплатным, очевидно же.
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|1.8, InuYasha (?), 12:49, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Трэш какой-то с этими именами. Разве трудно было просто взять и предустановить софт под исходными именами? Я понимаю, конечно, что авторы линуксофта любят упражняться в остроумии и называть софт так, чтобы аналитики ФСБ не смогли догадаться что Дельфин - это файловый менеджер, а aptitude, audacity, anality, idioty - набор полезного софта... Но всё равно, что-то здесь не так.
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|2.9, anonymous (??), 12:52, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из ссылки из комментариев чуть выше даётся такой официальный ответ:
> Why Rebranding?
>
> A major goal with Librem One was to provide people with convenient and easy-to-use alternatives to big tech services that respected their privacy. The key to this was the combination of decentralized services with a centralized brand. With decentralized services that used open standards and ran on free software, users aren’t locked in to any one provider and can even host services themselves (more on that in a future blog post).
>
> By putting services under a centralized brand, we make these decentralized services just as convenient to use as the big tech alternatives. That way an end-user doesn’t have to know what Matrix, ActivityPub, or even IMAP are or try to find all of the applications that work with those services on their particular platform. Instead, they just need to know that they want to chat, join social media, or send email.
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|2.14, Аноним (6), 13:15, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опеннет эксперт решил что нужно весь софт называть его категорией. Video player, video player, mail client, mail client 2, mail client 3!
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|2.27, Аноним84701 (ok), 15:18, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я понимаю, конечно, что авторы линуксофта любят упражняться в остроумии и называть софт так, чтобы аналитики ФСБ не смогли догадаться что Дельфин - это файловый менеджер, а aptitude, audacity,
> anality, idioty - набор полезного софта...
И то ли дело такие интуитивно-понятные названия, как: Outlook, Edge, AIMP, Winamp, Windows Explorer, IrfanView, ACDSee?
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|1.10, А (??), 12:54, 02/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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result, _ = ...
Наркоманы блин, что уж сразу не
result,:%^#@./ _+- =:= ...
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|2.24, Аноним (24), 14:42, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычное поведение для неиспользуемых переменных, в чём проблема?
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|2.23, Аноним (16), 14:28, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что езе раз подтверждает ущербность matrix
Предлагай альтернативу
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