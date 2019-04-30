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Выпуск браузера Pale Moon 28.5

30.04.2019 22:31

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 28.5, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Переработана секция "About", кнопка для проверки наличия обновлений вынесена в меню;
  • Возвращена настройка app.update.url.override для переопределения сервера проверки обновлений;
  • Для HTML5-видео добавлена кнопка для зацикливания воспроизведения;
  • Расширена эвристика для защиты от DoS-атак через цикличный вывод форм аутентификации;
  • Из виджетов удалён код поддержи многопроцессной обработки (e10s);
  • Обработка HTTP-заголовков "Accept" и API URLSearchParams приведена в соответствие со спецификациями;
  • Обновлён список переопределения идентификатора браузера (User Agent) для некоторых сайтов;
  • Улучшена обработка прерванных соединений, установленных с использованием прокси и VPN-дополнений;
  • Удалён код для контекстной идентификации;
  • Библиотека SQLite обновлена до версии 3.27.2;
  • Удалены файлы и привязки обработчиков системы отправки уведомлений о крахах;
  • Переработана архитектуры парсера JavaScript;
  • Удалён код для поддержки ОС SunOS, AIX, BEOS, HPUX и OS/2;
  • Удалён код поддержки сервиса Firefox Accounts;
  • Улучшена стойкость CSS-парсера к некорректном входящим данным;
  • Встроенный шрифт с Emoji обновлён до TweMoji 11.4.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.4
  3. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  4. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.0
  6. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 22:49, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis

    А говорят у Debыan старій софт...

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:24, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    когда обезьяна пишет быстрее чем читает
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:50, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Одно лишь урезание функционала, когда новые фичи добавят, перепишут или оптимизируют старый код?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:13, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно код оптимизируют и переписывают то, что плохо, а что хорошо - не трогают. Так и надо, по-моему. А фичи... А они действительно нужны? Но кое-что они всё-таки добавляют иногда. В любом случае на сегодняшний день это лучший полностью свободный браузер. По уровню отсутствия закладок ему вообще нет равных, хотя они про это и не трубят.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:46, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По уровню отсутствия закладок ему вообще нет равных, хотя они про это и не трубят.

    Откуда дровишки?

     
     
  • 4.26, такибо (?), 01:42, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как откуда? Это же Очевидно. Анон же уверовал.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:12, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    PDF-вьювер чем не угодил? А вообще, не особо, проект не имеет много сил, с кодовой базой старого фокса вряд ли справится долго
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 23:17, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Станьте их патроном на патреоне, помогите проекту! Я помогаю. Перспектива после этой легковесной и аккуратной конфетки снова возращаться на тормознутый и шпионажный (что бы там Мозилла не вопила) Огнелис или, упаси небо, на гугломерзкий во все дыры Хром, совсем не радует.
     

  • 1.6, th3m3 (ok), 23:20, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читаешь новость, куча всего удалено. Потом опять что-то удалено и опять. Сам основан на очень старой версии Firefox. Кому нужен этот кусок мамонта?
     
     
  • 2.7, th3m3 (ok), 23:21, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее, это даже не просто мамонт, а без ног, хвоста и других частей.
     
     
  • 3.8, th3m3 (ok), 23:22, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в следующих версиях, от мамонта будет оставаться всё меньше. Сам мамонт будет ещё больше стареть и не поддерживать современные веб стандарты.
     
     
  • 4.11, Аноним (4), 23:25, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё будет зависить от финансовой поддержки со стороны пользователей (корпорациям оно не надо).
     
     
  • 5.27, такибо (?), 01:43, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователям оно тоже не надо.
     
  • 4.24, Аноним (24), 01:09, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назови хотя бы один современный и свободный вэб-стандарт, который не поддерживает этот браузер.
     
  • 3.9, Аноним (4), 23:24, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты его юзал вообще-то? Весь современный веб на этом "обрубке" работает отлично, не глючит и не лагает.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 23:35, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзали, Юзали. Глючит и лагает.
    На сейчас лучше хрома (и его клонов на том же движке) ничего нет.

    Даже MS перестал упираться.

     
     
  • 5.17, Аноним (17), 00:14, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хром и его производные вне обсуждений. Это зло.
     
     
  • 6.28, такибо (?), 01:44, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пример религиозного мышления.
     
  • 4.14, th3m3 (ok), 23:50, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А мне его не обязательно даже юзать, чтобы сказать, что он тормозит. Раньше многие ополчались на Firefox, якобы он тормозит, а Хром летает. Ок. Выкатили Quantum, теперь Firefox летает. А здесь нет Quantum, нет его модулей, которые внедряются почти в каждой новой версии Firefox. И никогда этого не будет. Да, новый Firefox стал немного больше потреблять памяти(можно настраивать количество процессов, кстати), но все равно - жрёт меньше, чем Хром. В наше время, когда целые корпорации(!) отказываются от своих браузеров и переходят на Хром, пилить свою поделку - будет очень сложно. Тем более, рассчитывая, что пользователи будут что-то там донатить. Этот Pale Moon - просто не успеет угнаться за другими браузерами, не выдержит никакой конкуренции. Даже сейчас, большинство нововведений Pale Moon - это выпиливание былого функционала Firefox :) Детский сад какой-то.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:46, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что из удалённого реально было нужно? Поддержка чпукса?
     
     
  • 3.15, th3m3 (ok), 23:52, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким подходом, через несколько релизов, там ничего не останется. И выйдет новость, что Pale Moon - всё. И тут же я, прибегу со своим комментом, якобы - "я же говорил!")
     
     
  • 4.21, Аноним (13), 00:37, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Судя по скорости удаления кода, лет через 150 у тебя может и будет шанс это сказать.
     
     
  • 5.23, Аноним (22), 00:58, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раз вы так защищаете этот браузер, скажите, в нём затыкают те дыры, которые Гугл нашёл и втихомолку исправил в своём движке?
     
     
  • 6.29, такибо (?), 01:47, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в линуксе затыкают дыры, которые нашли в винде?
     

  • 1.10, any (??), 23:24, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    фичи добавляют, удаляют, а когда обеспечат нормальную сборку в той же генте текущими версиями gcc и clang? сейчас чтобы собрать всё это великолепие, надо даунгрейдить компиляторы. удобно, чё
     
  • 1.16, Аноним (16), 23:58, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Самое фееричное в этом проекте — поехавшие авторы, пугающие судом мейнтейнеров, посмевших наложить свои патчи.
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:26, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самый шустрый браузер.
     
  • 1.19, Аноним (19), 00:32, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На Виндоувс Экспи этот браузер проигрывает все видео на Ютуб и не только. Единственный. На Семерке шустрее Хрома и того монстра в когорого превратили Фури.
     
  • 1.20, Аноним (20), 00:34, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер действительно хорош, в плане кастомизируемости ему сейчас нет равных. Будем надеяться, что проект будет жить.
     
  • 1.30, Аноним (30), 02:32, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    часто оно падает? виснет намертво?
     
  • 1.31, Ivan_83 (ok), 02:32, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне вот гораздо интереснее другое: в новостях о палемун ничего не пишут о закрытии багов.
    Даже не смотря на то, что они очень давно разделились, у мозиллы до сих пор много идентичного кода, и полагаю минимум 5% того что закрывают в мазилле должно быть и в палемуне.

    А сидеть на палемуне у меня не хватило терпения: там что то странное со скачиванием файлов, у меня на одном торрент трекере файлы качались только встроенной качалкой а на другом только если скормить линк вгету/курлу (не помню какой я настраивал). Плюс там старый код для работы со звуком, он один раз открывает миксер и не отпускает пока не закроешь браузер, не зависимо от того играет он звук или нет.

     
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