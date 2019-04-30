Выпуск браузера Pale Moon 28.5

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|1.1, VINRARUS (ok), 22:49, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis
А говорят у Debыan старій софт...
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|1.2, Аноним (2), 22:50, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Одно лишь урезание функционала, когда новые фичи добавят, перепишут или оптимизируют старый код?
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|2.4, Аноним (4), 23:13, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно код оптимизируют и переписывают то, что плохо, а что хорошо - не трогают. Так и надо, по-моему. А фичи... А они действительно нужны? Но кое-что они всё-таки добавляют иногда. В любом случае на сегодняшний день это лучший полностью свободный браузер. По уровню отсутствия закладок ему вообще нет равных, хотя они про это и не трубят.
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|3.22, Аноним (22), 00:46, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По уровню отсутствия закладок ему вообще нет равных, хотя они про это и не трубят.
Откуда дровишки?
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|1.3, Аноним (3), 23:12, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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PDF-вьювер чем не угодил? А вообще, не особо, проект не имеет много сил, с кодовой базой старого фокса вряд ли справится долго
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|2.5, Аноним (4), 23:17, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Станьте их патроном на патреоне, помогите проекту! Я помогаю. Перспектива после этой легковесной и аккуратной конфетки снова возращаться на тормознутый и шпионажный (что бы там Мозилла не вопила) Огнелис или, упаси небо, на гугломерзкий во все дыры Хром, совсем не радует.
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|1.6, th3m3 (ok), 23:20, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Читаешь новость, куча всего удалено. Потом опять что-то удалено и опять. Сам основан на очень старой версии Firefox. Кому нужен этот кусок мамонта?
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|2.7, th3m3 (ok), 23:21, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точнее, это даже не просто мамонт, а без ног, хвоста и других частей.
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|3.8, th3m3 (ok), 23:22, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И в следующих версиях, от мамонта будет оставаться всё меньше. Сам мамонт будет ещё больше стареть и не поддерживать современные веб стандарты.
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|4.11, Аноним (4), 23:25, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё будет зависить от финансовой поддержки со стороны пользователей (корпорациям оно не надо).
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|4.24, Аноним (24), 01:09, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Назови хотя бы один современный и свободный вэб-стандарт, который не поддерживает этот браузер.
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|3.9, Аноним (4), 23:24, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты его юзал вообще-то? Весь современный веб на этом "обрубке" работает отлично, не глючит и не лагает.
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|4.12, Аноним (12), 23:35, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзали, Юзали. Глючит и лагает.
На сейчас лучше хрома (и его клонов на том же движке) ничего нет.
Даже MS перестал упираться.
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|4.14, th3m3 (ok), 23:50, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А мне его не обязательно даже юзать, чтобы сказать, что он тормозит. Раньше многие ополчались на Firefox, якобы он тормозит, а Хром летает. Ок. Выкатили Quantum, теперь Firefox летает. А здесь нет Quantum, нет его модулей, которые внедряются почти в каждой новой версии Firefox. И никогда этого не будет. Да, новый Firefox стал немного больше потреблять памяти(можно настраивать количество процессов, кстати), но все равно - жрёт меньше, чем Хром. В наше время, когда целые корпорации(!) отказываются от своих браузеров и переходят на Хром, пилить свою поделку - будет очень сложно. Тем более, рассчитывая, что пользователи будут что-то там донатить. Этот Pale Moon - просто не успеет угнаться за другими браузерами, не выдержит никакой конкуренции. Даже сейчас, большинство нововведений Pale Moon - это выпиливание былого функционала Firefox :) Детский сад какой-то.
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|3.15, th3m3 (ok), 23:52, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С таким подходом, через несколько релизов, там ничего не останется. И выйдет новость, что Pale Moon - всё. И тут же я, прибегу со своим комментом, якобы - "я же говорил!")
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|4.21, Аноним (13), 00:37, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Судя по скорости удаления кода, лет через 150 у тебя может и будет шанс это сказать.
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|5.23, Аноним (22), 00:58, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Раз вы так защищаете этот браузер, скажите, в нём затыкают те дыры, которые Гугл нашёл и втихомолку исправил в своём движке?
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|1.10, any (??), 23:24, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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фичи добавляют, удаляют, а когда обеспечат нормальную сборку в той же генте текущими версиями gcc и clang? сейчас чтобы собрать всё это великолепие, надо даунгрейдить компиляторы. удобно, чё
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|1.16, Аноним (16), 23:58, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Самое фееричное в этом проекте — поехавшие авторы, пугающие судом мейнтейнеров, посмевших наложить свои патчи.
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|1.19, Аноним (19), 00:32, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На Виндоувс Экспи этот браузер проигрывает все видео на Ютуб и не только. Единственный. На Семерке шустрее Хрома и того монстра в когорого превратили Фури.
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|1.20, Аноним (20), 00:34, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Браузер действительно хорош, в плане кастомизируемости ему сейчас нет равных. Будем надеяться, что проект будет жить.
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|1.31, Ivan_83 (ok), 02:32, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне вот гораздо интереснее другое: в новостях о палемун ничего не пишут о закрытии багов.
Даже не смотря на то, что они очень давно разделились, у мозиллы до сих пор много идентичного кода, и полагаю минимум 5% того что закрывают в мазилле должно быть и в палемуне.
А сидеть на палемуне у меня не хватило терпения: там что то странное со скачиванием файлов, у меня на одном торрент трекере файлы качались только встроенной качалкой а на другом только если скормить линк вгету/курлу (не помню какой я настраивал). Плюс там старый код для работы со звуком, он один раз открывает миксер и не отпускает пока не закроешь браузер, не зависимо от того играет он звук или нет.
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