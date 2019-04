Выпуск браузера Pale Moon 28.5

2.7 , th3m3 ( ok ), 23:21, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точнее, это даже не просто мамонт, а без ног, хвоста и других частей.

3.8 , th3m3 ( ok ), 23:22, 30/04/2019 И в следующих версиях, от мамонта будет оставаться всё меньше. Сам мамонт будет ещё больше стареть и не поддерживать современные веб стандарты.

4.11 , Аноним ( 4 ), 23:25, 30/04/2019 Всё будет зависить от финансовой поддержки со стороны пользователей (корпорациям оно не надо).

5.27 , такибо ( ? ), 01:43, 01/05/2019 Пользователям оно тоже не надо.

4.24 , Аноним ( 24 ), 01:09, 01/05/2019 Назови хотя бы один современный и свободный вэб-стандарт, который не поддерживает этот браузер.

3.9 , Аноним ( 4 ), 23:24, 30/04/2019 А ты его юзал вообще-то? Весь современный веб на этом "обрубке" работает отлично, не глючит и не лагает.

4.12 , Аноним ( 12 ), 23:35, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юзали, Юзали. Глючит и лагает.

На сейчас лучше хрома (и его клонов на том же движке) ничего нет. Даже MS перестал упираться.

5.17 , Аноним ( 17 ), 00:14, 01/05/2019 Хром и его производные вне обсуждений. Это зло.

6.28 , такибо ( ? ), 01:44, 01/05/2019 Пример религиозного мышления.

4.14 , th3m3 ( ok ), 23:50, 30/04/2019 А мне его не обязательно даже юзать, чтобы сказать, что он тормозит. Раньше многие ополчались на Firefox, якобы он тормозит, а Хром летает. Ок. Выкатили Quantum, теперь Firefox летает. А здесь нет Quantum, нет его модулей, которые внедряются почти в каждой новой версии Firefox. И никогда этого не будет. Да, новый Firefox стал немного больше потреблять памяти(можно настраивать количество процессов, кстати), но все равно - жрёт меньше, чем Хром. В наше время, когда целые корпорации(!) отказываются от своих браузеров и переходят на Хром, пилить свою поделку - будет очень сложно. Тем более, рассчитывая, что пользователи будут что-то там донатить. Этот Pale Moon - просто не успеет угнаться за другими браузерами, не выдержит никакой конкуренции. Даже сейчас, большинство нововведений Pale Moon - это выпиливание былого функционала Firefox :) Детский сад какой-то.

2.13 , Аноним ( 13 ), 23:46, 30/04/2019 И что из удалённого реально было нужно? Поддержка чпукса?

3.15 , th3m3 ( ok ), 23:52, 30/04/2019 С таким подходом, через несколько релизов, там ничего не останется. И выйдет новость, что Pale Moon - всё. И тут же я, прибегу со своим комментом, якобы - "я же говорил!")

4.21 , Аноним ( 13 ), 00:37, 01/05/2019 Судя по скорости удаления кода, лет через 150 у тебя может и будет шанс это сказать.

5.23 , Аноним ( 22 ), 00:58, 01/05/2019 Раз вы так защищаете этот браузер, скажите, в нём затыкают те дыры, которые Гугл нашёл и втихомолку исправил в своём движке?

6.29 , такибо ( ? ), 01:47, 01/05/2019 А в линуксе затыкают дыры, которые нашли в винде?