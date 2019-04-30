Bloomberg заявил о выявлении 8 лет назад возможного бэкдора в оборудовании Huawei

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|3.6, Andrey Mitrofanov (?), 13:20, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Нет бизнес. В Европе все уже отказались
Англия-то, конятно не в эвропе, да. На Германия, Франция -- ещё ж в.
Брешешь, как дышишь?
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|5.15, Andrey Mitrofanov (?), 13:46, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кто-нибудь понимает, что несет этот пациент?
Попроси старших почитать вслух и объяснить непонятные слова.
Подрастай, учись хорошо[I]!
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|6.20, Аноним (20), 14:23, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На Германия, Франция -- ещё ж в.
Дяденька, что здесь написано?
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|5.22, Аноним (22), 14:41, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это Вам надо найти кого-нибудь с таким же диагнозом - может быть, он сможет растолковать значение этого набора слов.
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|2.27, Lefsha (?), 15:28, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут все просто. Они просто вставили свой бэкдор и поняли, что это возможно. О чем и заявили.
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|1.2, cat666 (ok), 13:04, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как вы могли, ироды, про Cisco так, ай-я-я-й. Они же самые хорошие, распрекрасные, геелюбивые, кто откатить так на закупках, и не бэкдоры у них, а фичи и кто кроме них сможет так ласково на точку 5g надавить чтобы весь мир удовольствие получил.
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|2.12, Аноним (11), 13:36, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну дык! Для геелюбивых бэкдор, черный вход то есть, самое то!
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|4.31, Onon (?), 15:36, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шоколадный, вообще-то. Учи феню тщательнее. Лучше в естественной языковой среде.
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|5.33, Клыкастый (ok), 15:45, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Шоколадный, вообще-то. Учи феню тщательнее. Лучше в естественной языковой среде.
ненене, искать анальную тематику в языковой среде это без меня.
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|2.34, тяпляп (?), 15:55, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкретно приведённый про циску CVE похож на этот только тем, что в описании есть слово "телнет".
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|3.10, Andrey Mitrofanov (?), 13:32, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так то они чуть ли не больше всех Lunux бабла отваливают.
Мерять всё црушными деньгами -- новое дно пробито. Спасибо, наверное...
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|2.17, пох (?), 13:51, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в данном случае, как обычно, да - начали почему-то с враждебного прогрессивному человечеству Ирана, а ссылаются на водафоновскую проблему с копеечными "home internet routers in 2011".
но поход тот же что и у циски (с такими же дешевыми мыльницами, по крайней мере) - в ответ на обоснованное требование клиента с сотнями миллионов(!) установок убрать явную дыру - крошки побыстрому заметены под коврик, бэкдор где был, там и оставлен. Для заводской настройки, ага, поверили, как же - вы ж десятидолларовые мыльницы на заводе вообще включаете, не только настраиваете и тестируете, а как же ж!
Это на фоне того что их же железка операторского класса при попытке подцепиться к serial и прервать загрузку - внезапно спрашивает пароль, которого ты не устанавливал (и это Admin@huawei.com ;-) - секьюрить, мать ее.
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|3.36, Аноним (36), 16:23, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хуавей не лучший путь. Но по большому счету в любом случае вставит всё что ему скажет руководство Китая. И это их единственная трабла.
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|1.21, Аноним (21), 14:24, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лишь бы побыстрее закрыть билетик с заданием на работу, радуя бизнес. Остальное - трава не расти.
Последователи хранителей паролей и ключей в Гит.
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|2.24, пох (?), 15:16, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скорее всего - именно так. бритва хэнлона не ошибается.
но довольно забавное вранье про "используется при настройке и тестировании" заставляет немного насторожиться - вот не верю я ни в какое тестирование и настройки этого хлама.
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|3.29, Andrey Mitrofanov (?), 15:33, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> скорее всего - именно так. бритва хэнлона не ошибается.
> но довольно забавное вранье про "используется при настройке и тестировании" заставляет
> немного насторожиться - вот не верю я ни в какое тестирование
> и настройки этого хлама.
Ну, ты ж безошибочной бритвой-то пользуешься, да-а?
Почему ж они-то "простым" бэкдором для тестирования-настройки не могут?...
Где логика?!7 %)))
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|1.23, Аноним (23), 14:50, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Блумберг все ещё не упокоиться.. Скоро откапают как директор хуавэя в детстве за кузнечиками охотился, на сколько это ущемляет права последних.
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|2.30, Andrey Mitrofanov (?), 15:34, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Блумберг все ещё не упокоиться.. Скоро откапают как директор хуавэя в детстве
> за кузнечиками охотился, на сколько это ущемляет права последних.
Ух, как те кузнечики его племянницу в канаде ка-а-а-ак.... "прижмут"!..
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|1.32, Ананим422356 (?), 15:43, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не, ну а все мыльницы за 10 баксов дырявые
Их рутуют, заливают альтернативные прошивки, в конце концов на LTE девайсах фиксят TTL чтобы отучить от жадности ОПСОСов
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|1.35, Аноним (36), 16:20, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Телнет в продакшене вот это уровень к которому надо стремится. За такое вон с рынка.
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|1.39, IRASoldier (?), 18:01, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Уже были комментарии диванных поцреотов про то, что проклятый Запад выживает с рынка продукцию _китайских товарищей_ под "надуманным предлогом"?
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|2.40, Аноним (40), 18:55, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, выживают. Не весь запад, а определенные "уважаемые" страны. Не только под надуманными предлогами, но также и со взятием в буквальном смысле заложников. Что здесь не так, недиванный непоцреот?
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