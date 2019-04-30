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Bloomberg заявил о выявлении 8 лет назад возможного бэкдора в оборудовании Huawei

30.04.2019 12:42

Издание Bloomberg, в прошлом году опубликовавшее противоречивые сведения о не подтвердившемся шпионском чипе в платах Supermicro, заявило о выявлении бэкдора в оборудовании Huawei. Тем не менее, выявившая проблему компания Vodafone называет её уязвимостью, а Bloomberg сгущает краски. Судя по всему, бэкдор был не преднамеренной закладкой, добавленной со злым умыслом и шпионскими целями, а явился следствием оставления точки инженерного доступа, которую забыли отключить в финальной версии продукта по недосмотру или для упрощения диагностики службой поддержки.

Проблема была выявлена компанией Vodafone ещё в 2011 году и исправлена Huawei после уведомления о наличии уязвимости. Суть бэкдора в возможности получения доступа к устройству через встроенный telnet-сервер. Подробности организации входа не сообщаются, непонятно, активировался доступ через предопределённый инженерный пароль или telnet-сервер запускался при наступлении определённого события (например, при отправке определённой последовательности сетевых пакетов). Следует отметить, что похожие "бэкдоры", позволяющие подключиться через telnet, последние годы также были зафиксированы в оборудовании Cisco, Moxa, Asus, ZTE, D-Link и Juniper.

После исправления проблемы инженеры Vodafone обратили внимание, что возможность удалённого входа не удалена полностью и telnet-сервер по-прежнему может быть запущен (не ясно, что имеется ввиду, отказ полностью удалить telnet-сервер из прошивки или оставление возможности его запуска при определённых условиях). Компания Huawei прокомментировала наличие оставленной возможности входа через telnet производственными требованиями - данный сервис используется для тестирования и начальной настройки устройств. При этом компания Huawei реализовала возможность отключения сервиса после выполнения данного этапа, но сам код telnet-сервиса не был удалён из прошивки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bloomberg.com/news...)
  2. OpenNews: Аудит не выявил следов установки шпионских чипов в материнских платах Super Micro
  3. OpenNews: Bloomberg раскрыл источник сведений о шпионском чипе в платах Supermicro
  4. OpenNews: Противоречивые сведения о выявлении шпионского чипа на платах Supermicro
  5. OpenNews: Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei
  6. OpenNews: Серия уязвимостей в BMC-контроллерах серверов Huawei
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: backdoor, huawei
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  • 1.1, kravich (ok), 12:52, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Ничего личного, просто политика
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:12, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Нет бизнес. В Европе все уже отказались
     
     
  • 3.6, Andrey Mitrofanov (?), 13:20, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Нет бизнес. В Европе все уже отказались

    Англия-то, конятно не в эвропе, да.  На Германия, Франция -- ещё ж в.

    Брешешь, как дышишь?

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:34, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Кто-нибудь понимает, что несет этот пациент?
     
     
  • 5.15, Andrey Mitrofanov (?), 13:46, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто-нибудь понимает, что несет этот пациент?

    Попроси старших почитать вслух и объяснить непонятные слова.

    Подрастай, учись хорошо[I]!

     
     
  • 6.20, Аноним (20), 14:23, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Германия, Франция -- ещё ж в.

    Дяденька, что здесь написано?

     
     
  • 7.26, Andrey Mitrofanov (?), 15:27, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    #>>не в эвропе, да.
    >> На Германия, Франция -- ещё ж в.
    > Дяденька, что здесь написано?

    Бедняжечка[I]!

     
  • 5.22, Аноним (22), 14:41, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это Вам надо найти кого-нибудь с таким же диагнозом - может быть, он сможет растолковать значение этого набора слов.
     
  • 4.14, Andrey Mitrofanov (?), 13:44, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Нет бизнес. В Европе все уже отказались
    > Англия-то, конятно не в эвропе, да.  На Германия, Франция -- ещё
    > ж в.
    >, как дышишь?

    Немного ссылок с соседнего "блумберга":

    https://www.ixbt.com/news/2019/04/24/velikobritanija-dopustit-huawei-k-sozdani
    https://www.ixbt.com/news/2019/04/16/belgijskoe-agentstvo-po-kiberbezopasnosti
    https://www.ixbt.com/news/2019/02/06/germanija-namerena-rabotat-s-huawei-ne-sl
    https://www.ixbt.com/news/2018/12/18/huawei-25-5g.html


    , но да, эвропа "не вся":

    https://www.ixbt.com/news/2019/04/26/kpn-huawei-5g.html
    https://www.ixbt.com/news/2019/01/30/cheshskie-nalogoviki-otkazalis-ot-huawei.

     
  • 3.16, анонн (?), 13:47, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет бизнес. В Европе все уже отказались

    А в Европе уже об этих новых трендах анонимных оналитеков опеннета слышали?
    https://www.notebooksbilliger.de/handys+smartphones/huawei+handys+smartphones
    > HUAWEI Smartphones (1 - 50 von 58 Artikeln

     
  • 3.25, Lefsha (?), 15:27, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы когда в Европе последний раз были? Наивный вьюноша...
     
  • 2.27, Lefsha (?), 15:28, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут все просто. Они просто вставили свой бэкдор и поняли, что это возможно. О чем и заявили.
     

  • 1.2, cat666 (ok), 13:04, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как вы могли, ироды, про Cisco так, ай-я-я-й. Они же самые хорошие, распрекрасные, геелюбивые, кто откатить так на закупках, и не бэкдоры у них, а фичи и кто кроме них сможет так ласково на точку 5g надавить чтобы весь мир удовольствие получил.
     
     
  • 2.3, GentooBoy (ok), 13:11, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы прямо как Bloomberg в своих заявлениях.
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:36, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну дык! Для геелюбивых бэкдор,  черный вход то есть, самое то!
     
     
  • 3.18, Клыкастый (ok), 13:54, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    коричневый вход.
     
     
  • 4.31, Onon (?), 15:36, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шоколадный, вообще-то. Учи феню тщательнее. Лучше в естественной языковой среде.
     
     
  • 5.33, Клыкастый (ok), 15:45, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шоколадный, вообще-то. Учи феню тщательнее. Лучше в естественной языковой среде.

    ненене, искать анальную тематику в языковой среде это без меня.

     
  • 2.34, тяпляп (?), 15:55, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно приведённый про циску CVE похож на этот только тем, что в описании есть слово "телнет".
     

  • 1.5, Аноним (22), 13:16, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А, ну Блумберг - известные балаболы.
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov (?), 13:22, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А, ну Блумберг - известны[I]й рупор црусша[/I].

    Ну-ну, не надо так-то уж.  Неравёнч, обидятся[I]!

     
  • 2.9, Ph0zzy (ok), 13:30, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так то они чуть ли не больше всех Lunux бабла отваливают.
     
     
  • 3.10, Andrey Mitrofanov (?), 13:32, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > так то они чуть ли не больше всех Lunux бабла отваливают.

    Мерять всё црушными деньгами -- новое дно пробито.  Спасибо, наверное...

     
  • 2.17, пох (?), 13:51, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в данном случае, как обычно, да - начали почему-то с враждебного прогрессивному человечеству Ирана, а ссылаются на водафоновскую проблему с копеечными "home internet routers in 2011".

    но поход тот же что и у циски (с такими же дешевыми мыльницами, по крайней мере) - в ответ на обоснованное требование клиента с сотнями миллионов(!) установок убрать явную дыру - крошки побыстрому заметены под коврик, бэкдор где был, там и оставлен. Для заводской настройки, ага, поверили, как же - вы ж десятидолларовые мыльницы на заводе вообще включаете, не только настраиваете и тестируете, а как же ж!

    Это на фоне того что их же железка операторского класса при попытке подцепиться к serial и прервать загрузку - внезапно спрашивает пароль, которого ты не устанавливал (и это Admin@huawei.com ;-) - секьюрить, мать ее.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 16:23, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуавей не лучший путь. Но по большому счету в любом случае вставит всё что ему скажет руководство Китая. И это их единственная трабла.
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:24, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишь бы побыстрее закрыть билетик с заданием на работу, радуя бизнес. Остальное - трава не расти.

    Последователи хранителей паролей и ключей в Гит.

     
     
  • 2.24, пох (?), 15:16, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее всего - именно так. бритва хэнлона не ошибается.

    но довольно забавное вранье про "используется при настройке и тестировании" заставляет немного насторожиться - вот не верю я ни в какое тестирование и настройки этого хлама.

     
     
  • 3.29, Andrey Mitrofanov (?), 15:33, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скорее всего - именно так. бритва хэнлона не ошибается.
    > но довольно забавное вранье про "используется при настройке и тестировании" заставляет
    > немного насторожиться - вот не верю я ни в какое тестирование
    > и настройки этого хлама.

    Ну, ты ж безошибочной бритвой-то пользуешься, да-а?

    Почему ж они-то "простым" бэкдором для тестирования-настройки не могут?...

    Где логика?!7  %)))

     

  • 1.23, Аноним (23), 14:50, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Блумберг все ещё не упокоиться.. Скоро откапают как директор хуавэя в детстве за кузнечиками охотился, на сколько это ущемляет права последних.
     
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov (?), 15:34, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блумберг все ещё не упокоиться.. Скоро откапают как директор хуавэя в детстве
    > за кузнечиками охотился, на сколько это ущемляет права последних.

    Ух, как те кузнечики его племянницу в канаде ка-а-а-ак....  "прижмут"!..

     

  • 1.32, Ананим422356 (?), 15:43, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не, ну а все мыльницы за 10 баксов дырявые
    Их рутуют, заливают альтернативные прошивки, в конце концов на LTE девайсах фиксят TTL чтобы отучить от жадности ОПСОСов
     
  • 1.35, Аноним (36), 16:20, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Телнет в продакшене вот это уровень к которому надо стремится. За такое вон с рынка.
     
  • 1.39, IRASoldier (?), 18:01, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже были комментарии диванных поцреотов про то, что проклятый Запад выживает с рынка продукцию _китайских товарищей_ под "надуманным предлогом"?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 18:55, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, выживают. Не весь запад, а определенные "уважаемые" страны. Не только под надуманными предлогами, но также и со взятием в буквальном смысле заложников. Что здесь не так, недиванный непоцреот?
     

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