Тестирование разделения базовой системы FreeBSD на пакеты

2.8 , Аноним ( 9 ), 02:28, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Около 600, учитывая *-debug и *-development, и да, оно намного более адекватное чем данное предложение, однако вызывает неконтролируемые приступы паники у любителей свалки в base. Предложение TrueOS - это по сути просто засунуть в пакеты то что сейчас распространяется в виде {base,kernel,doc,src,ports}.txz, ставится при установке и потом конпеляется до усеру на локальной машине. Охренеть какой прогресс по сравнению с полноценной системой пакетов из первого варианта.

3.12 , Дон Ягон ( ? ), 02:54, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Около 600, учитывая *-debug и *-development Ок. Facepalm.jpg. > оно намного более адекватное чем данное предложение Чем? Какой вообще в этом смысле? У нас будет не 5 пакетов, которые нужно в 99 случаях из ста обновлять одновременно, а 600? Вот успех! Можно попытаться возразить, дескать "обновлять придётся только то, что обновилось". В теории так можно, да, по факту, ты обновляешь весь src, пересобираешь мир, получаешь новую репу с пакетами. Далее или руками ставить то, что нужно, понимая, что таки именно нужно путём чтения чейнджлога или забить и ставть всё сразу. Вы сами пробовали пользоваться, или теоретик? Был бы выигрыш и смысл, если бы разработка всех компонентов FreeBSD велась независимо, как в Linux. Тогда мы бы просто брали дистрибутивы программ из репозиториев (у каждой программы свой независимый репозиторий), собирали пакеты и обновлялось бы (и пересобиралось бы) только то, что изменилось.

Но FreeBSD разрабатывается централизованно и даже стороннее ПО, входящее в базовую систему обычно фиксируется на какой-то версии, которая поддерживается как часть системы. Как следствие, пилить базовую систему на "пакеты" в понимании Linux - это просто противоестественно для FreeBSD, не несёт никакого смысла и не решает никаких проблем. Смысл того, что сделали в TrueOS:

1) Избавиться от пер*олинга с серверной частью freebsd-update и тривиально обновлять систему. Кто пробовал - тот поймёт.

2) Иметь возможность собрать систему с нужными тебе опциями и/или без ненужных тебе программ и удобно поддерживать свой "дистрибутив". Ну это, в общем-то, пересказ первого пункта другими словами. Единственный большой продакшен на FreeBSD, который мне удалось поадминить использовал похожую схему. Схема с бОльшей гранулярностью, в контексте модели разработки FreeBSD, абсурдна.

4.14 , анонн ( ? ), 03:49, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Далее или руками ставить то, что нужно, понимая, что таки именно нужно путём чтения

> чейнджлога или забить и ставть всё сразу. Или парой мета-пакетов ставить сразу пачками, при нужде сделав желаемую конфигурацию своим собственным, кастомным метапакетом. > Но FreeBSD разрабатывается централизованно и даже стороннее ПО, входящее в базовую систему обычно фиксируется на какой-то версии, которая поддерживается как часть системы. И куча ПО там "чисто на всякий случай", раздувает базу и добавляет потенциальных уязвимостей и размера обновлений.

А чтобы убрать, нужно пересобрать с кучей WITHOUT_ в scr.conf со всеми вытекающими - невозможностью пользоваться бинарными обновлениеми или зарепортить баг без отсылки "собери стандартно".

5.15 , Дон Ягон ( ? ), 04:04, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Или парой мета-пакетов ставить сразу пачками, при нужде сделав желаемую конфигурацию своим собственным, кастомным метапакетом. Это теория или практика? Я давно в это всё уже не лазил, тем не менее, такого (метапакетов в базе) не было, ЕМНИП. А в теории-то по всякому можно, да. Было бы желание и, в идеале, смысл. > И куча ПО там "чисто на всякий случай" И это замечательно. > раздувает базу Даже по меркам 10-15летней давности это копейки. > добавляет потенциальных уязвимостей И что? Варианта всё равно два: или ты используешь уязвимое ПО и тебе нужно обновляться, или ты не используешь уязвимое ПО и можешь ничего не делать. > размера обновлений По дефолту обновляется дельтами. Это копейки. > А чтобы убрать, нужно пересобрать с кучей WITHOUT_ в scr.conf со всеми вытекающими - невозможностью пользоваться бинарными обновлениеми или зарепортить баг без отсылки "собери стандартно". Всё логично. Разработчики поставляют систему в такой комплектации, которую считают правильной. Тебе дают возможность собрать иначе. Это круто, но очевидно, это в первую очередь _твои_ проблемы и никто не должен за тебя их решать. Зато ты можешь решить их и прислать патч. И добиться его включения в базу (это сложнее).

4.16 , Chuvy ( ? ), 04:24, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю тут идёт к тому, чтоб была альтернатива пакетам. К примеру либы опенсорсные закинуть, вместо родных. Или тот же стэк zfs on Linux и т.п.

