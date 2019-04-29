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Тестирование разделения базовой системы FreeBSD на пакеты

29.04.2019 23:26

Проект TrueOS объявил о тестировании экспериментальных сборок FreeBSD 12-STABLE и FreeBSD 13-CURRENT, в которых монолитная базовая система преобразована в набор связанных между собой пакетов. Сборки развиваются в рамках проекта pkgbase, предоставляющего средства для использования штатного пакетного менеджера pkg для управления пакетами, образующими базовую систему.

Поставка в форме раздельных пакетов позволяет существенно упростить процесс обновления базовой системы и использовать единую утилиту pkg как для обновления дополнительных приложений (портов), так и для обновления базовой системы, включая компоненты пространства пользователя и ядро. Проект также даёт возможность сгладить ранее жёстко очерченные рамки между базовой системой и портами/репозиторием пакетов, а в процессе обновления учитывать сочетаемость сторонних программ с компонентами основного окружения и ядром.

Pkgbase разделяет базовую систему на следующие пакеты:

  • userland (мета-пакет, охватывающий все пакеты с компонентами пространства пользователя базовой системы)
  • userland-base (основные исполняемые файлы и библиотеки)
  • userland-docs (системные руководства)
  • userland-debug (отладочные файлы, размещаемые в/usr/lib/debug)
  • userland-lib32 (библиотеки для совместимости с 32-разрядными приложениями);
  • userland-tests (фреймворки для тестирования)
  • kernel (основное ядро в конфигурации GENERIC)
  • kernel-debug (ядро, собранное в отладочном режиме Witness)
  • kernel-symbols (отладочные символы для ядра, размещаемые в /use/lib/debug)
  • kernel-debug-symbols (отладочные символы, при сборке ядра в режиме Witness)

Дополнительно предоставляется несколько пакетов для сборки из исходных текстов: src (код базовой системы, устанавливаемый в /usr/src), buildworld (файл /usr/dist/world.txz с логом сборки buildworld), buildkernel (файл /usr/dist/kernel.txz c логом сборки buildkernel) и buildkernel-debug (файл /usr/dist/kernel-debug.txz с отладочным логом сборки ядра).

Пакеты для ветки 13-CURRENT будут обновляться раз в неделю, а для ветки 12-STABLE каждые 48 часов. В случае изменения предлагаемых по умолчанию файлов конфигурации, в процессе установки обновления производится их слияние с локальными изменениями в каталоге /etc. Если выявляется конфликт, не позволяющий объединить настройки, то оставляется локальный вариант, а предлагаемые изменения сохраняются в файлах с расширением ".pkgnew" для последующего ручного разбора (для вывода списка конфликтующих файлов с настройками можно использовать команду "find /etc | grep '.pkgnew$'").

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"
  3. OpenNews: Выпуск Trident 18.12, операционной системы от проекта TrueOS
  4. OpenNews: Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"
  5. OpenNews: Вышел pkgng 1.0, новый пакетный менеджер для FreeBSD
  6. OpenNews: Разработчики FreeBSD представили релиз пакетного менеджера Pkg 1.5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd, pkg
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  • 1.1, ыы (?), 23:34, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >слияние с локальными изменениями в каталоге /etc

    Это же просто сказка какая-то...обновил систему- и у тебя обновленные конфиги, в которых вдруг "из ниоткуда" появилось черт-знает-что...

     
     
  • 2.2, Gannet (ok), 23:38, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это вам не какой-то там Linux!
     
  • 2.9, Аноним (9), 02:31, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В посте сквозит обида за бесцельно потраченное время на освоение mergemaster, etcmerge и написание хреновой горы костылей для нетривиальных случаев. Да как они посмели мои родные костыли сделать ненужными!1111
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:15, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У молодежи атомарные обновления в тренде, а тут какие-то пакеты придумывают
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:20, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    намана, шевелится и хорошо
     
  • 1.5, Дон Ягон (?), 00:25, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ещё ничего, судя по описанию. Тот "pkgbase", который в "обычной" FreeBSD был/тестировался, короче - https://wiki.freebsd.org/PkgBase, вот это полный трэшак: каждой программе/либе из базы свой пакет, в итоге их за сотню выходит. Под чем это можно было придумать - не могу даже предполагать. Надеюсь, в свете TrueOS'ного pkgbase (с названиями у них что-то совсем туго) тот, что с вики закопают к дьяволу.

    А так - напомнило OpenBSD с её возможностью выбрать файлсеты для установки/обновления.

     
     
  • 2.8, Аноним (9), 02:28, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Около 600, учитывая *-debug и *-development, и да, оно намного более адекватное чем данное предложение, однако вызывает неконтролируемые приступы паники у любителей свалки в base.

    Предложение TrueOS - это по сути просто засунуть в пакеты то что сейчас распространяется в виде {base,kernel,doc,src,ports}.txz, ставится при установке и потом конпеляется до усеру на локальной машине. Охренеть какой прогресс по сравнению с полноценной системой пакетов из первого варианта.

     
     
  • 3.12, Дон Ягон (?), 02:54, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Около 600, учитывая *-debug и *-development

    Ок. Facepalm.jpg.

    > оно намного более адекватное чем данное предложение

    Чем? Какой вообще в этом смысле? У нас будет не 5 пакетов, которые нужно в 99 случаях из ста обновлять одновременно, а 600? Вот успех! Можно попытаться возразить, дескать "обновлять придётся только то, что обновилось". В теории так можно, да, по факту, ты обновляешь весь src, пересобираешь мир, получаешь новую репу с пакетами. Далее или руками ставить то, что нужно, понимая, что таки именно нужно путём чтения чейнджлога или забить и ставть всё сразу. Вы сами пробовали пользоваться, или теоретик?

    Был бы выигрыш и смысл, если бы разработка всех компонентов FreeBSD велась независимо, как в Linux. Тогда мы бы просто брали дистрибутивы программ из репозиториев (у каждой программы свой независимый репозиторий), собирали пакеты и обновлялось бы (и пересобиралось бы) только то, что изменилось.
    Но FreeBSD разрабатывается централизованно и даже стороннее ПО, входящее в базовую систему обычно фиксируется на какой-то версии, которая поддерживается как часть системы. Как следствие, пилить базовую систему на "пакеты" в понимании Linux - это просто противоестественно для FreeBSD, не несёт никакого смысла и не решает никаких проблем.

    Смысл того, что сделали в TrueOS:
    1) Избавиться от пер*олинга с серверной частью freebsd-update и тривиально обновлять систему. Кто пробовал - тот поймёт.
    2) Иметь возможность собрать систему с нужными тебе опциями и/или без ненужных тебе программ и удобно поддерживать свой "дистрибутив". Ну это, в общем-то, пересказ первого пункта другими словами.

    Единственный большой продакшен на FreeBSD, который мне удалось поадминить использовал похожую схему. Схема с бОльшей гранулярностью, в контексте модели разработки FreeBSD, абсурдна.

     
     
  • 4.14, анонн (?), 03:49, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Далее или руками ставить то, что нужно, понимая, что таки именно нужно путём чтения
    > чейнджлога или забить и ставть всё сразу.

    Или парой мета-пакетов ставить сразу пачками, при нужде сделав желаемую конфигурацию своим собственным, кастомным метапакетом.

    > Но FreeBSD разрабатывается централизованно и даже стороннее ПО, входящее в базовую систему обычно фиксируется на какой-то версии, которая поддерживается как часть системы.

    И куча ПО там "чисто на всякий случай", раздувает базу и добавляет потенциальных уязвимостей и размера обновлений.
    А чтобы убрать, нужно пересобрать с кучей WITHOUT_ в scr.conf со всеми вытекающими - невозможностью пользоваться бинарными обновлениеми или зарепортить баг без отсылки "собери стандартно".

     
     
  • 5.15, Дон Ягон (?), 04:04, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или парой мета-пакетов ставить сразу пачками, при нужде сделав желаемую конфигурацию своим собственным, кастомным метапакетом.

    Это теория или практика? Я давно в это всё уже не лазил, тем не менее, такого (метапакетов в базе) не было, ЕМНИП. А в теории-то по всякому можно, да. Было бы желание и, в идеале, смысл.

    > И куча ПО там "чисто на всякий случай"

    И это замечательно.

    > раздувает базу

    Даже по меркам 10-15летней давности это копейки.

    > добавляет потенциальных уязвимостей

    И что? Варианта всё равно два: или ты используешь уязвимое ПО и тебе нужно обновляться, или ты не используешь уязвимое ПО и можешь ничего не делать.

    > размера обновлений

    По дефолту обновляется дельтами. Это копейки.

    > А чтобы убрать, нужно пересобрать с кучей WITHOUT_ в scr.conf со всеми вытекающими - невозможностью пользоваться бинарными обновлениеми или зарепортить баг без отсылки "собери стандартно".

    Всё логично. Разработчики поставляют систему в такой комплектации, которую считают правильной. Тебе дают возможность собрать иначе. Это круто, но очевидно, это в первую очередь _твои_ проблемы и никто не должен за тебя их решать. Зато ты можешь решить их и прислать патч. И добиться его включения в базу (это сложнее).

     
  • 4.16, Chuvy (?), 04:24, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю тут идёт к тому, чтоб была альтернатива пакетам. К примеру либы опенсорсные закинуть, вместо родных. Или тот же стэк zfs on Linux  и т.п.
     

  • 1.6, vvo (?), 00:55, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все в мире стремится к идеальным формам унификации, вот и "лохматый монстр" BSD потянулась туда же. Может быть вектор направления и верный, полный переход к бинарному обновлению, но как быть если требуются опции пакета, которые не включены в предлагаемый бинарник? Компилировать самому с необходимыми опциями в бинарник и его устанавливать? А не проще ли выбрать make config'ом все нужное из порта и установить интересующий пакет? Может быть от многолетнего использования я и не прав. все новое принимается с трудом, так же было с systemd в Linux... время покажет. Нынче в тренде какая то новомодная тенденция, меньше думать, больше нажимать кнопки в интерактиве, так недалеко и до приложений, которые будут за Вас код писать, путем складывания кубиков на рабочем столе монитора ИМХО.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 02:39, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не проще ли выбрать make config'ом все нужное из порта и установить интересующий пакет

    Нет не проще. Наелись уже зоопарка, когда у тебя на трёх разных машинах пакет собран чуть-чуть по разному, и ты тратишь полдня чтобы это выяснить. Если сильно надо - poudriere в зубы и компилять под свой случай на отдельной машине. Нахрен порты с прода.

    > как быть если требуются опции пакета, которые не включены в предлагаемый бинарник

    Писать автору софта, чтоб не ленился делать свое поделие модульным; писать мейнтейнеру чтоб тот не ленился включать часто используемые фичи сразу. Например тот же sasl для svn'а или spf для exim'а.

     

  • 1.7, KonstantinB (ok), 00:57, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, а то все рассказывали, что, дескать, базовая система - это величайшая ценность, так надо, в пакетах ее не будет, потому что не будет никогда, а вы ничего не понимаете и дураки. :-)
     
     
  • 2.10, Ordu (ok), 02:35, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты почитай как они разбили, и станет ясно, что базовая система никуда не делась. Просто видимо их базовая система распухла до невозможности, и они решили выделить в userland-base то, что действительно является базовой системой, а остальные куски сделать опциональными.
    Так что ничего-то вы не понимаете и дураки. ;)
     
  • 2.13, Аноним (-), 02:59, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот, а то все рассказывали, что, дескать, базовая система - это
    > величайшая ценность, так надо, в пакетах ее не будет, потому что
    > не будет никогда, а вы ничего не понимаете и дураки. :-)

    Вообще-то оно уже пару лет как:
    https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-pkgbase/2016-March/000032.html
    просто очередной NIH от ТруЪОСников с гигантскими пакетами и заточенное под ZFS.


     
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