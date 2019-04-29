Тестирование разделения базовой системы FreeBSD на пакеты

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|1.1, ыы (?), 23:34, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>слияние с локальными изменениями в каталоге /etc
Это же просто сказка какая-то...обновил систему- и у тебя обновленные конфиги, в которых вдруг "из ниоткуда" появилось черт-знает-что...
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|2.9, Аноним (9), 02:31, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В посте сквозит обида за бесцельно потраченное время на освоение mergemaster, etcmerge и написание хреновой горы костылей для нетривиальных случаев. Да как они посмели мои родные костыли сделать ненужными!1111
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|1.3, Аноним (3), 00:15, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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У молодежи атомарные обновления в тренде, а тут какие-то пакеты придумывают
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|1.5, Дон Ягон (?), 00:25, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это ещё ничего, судя по описанию. Тот "pkgbase", который в "обычной" FreeBSD был/тестировался, короче - https://wiki.freebsd.org/PkgBase, вот это полный трэшак: каждой программе/либе из базы свой пакет, в итоге их за сотню выходит. Под чем это можно было придумать - не могу даже предполагать. Надеюсь, в свете TrueOS'ного pkgbase (с названиями у них что-то совсем туго) тот, что с вики закопают к дьяволу.
А так - напомнило OpenBSD с её возможностью выбрать файлсеты для установки/обновления.
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|2.8, Аноним (9), 02:28, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Около 600, учитывая *-debug и *-development, и да, оно намного более адекватное чем данное предложение, однако вызывает неконтролируемые приступы паники у любителей свалки в base.
Предложение TrueOS - это по сути просто засунуть в пакеты то что сейчас распространяется в виде {base,kernel,doc,src,ports}.txz, ставится при установке и потом конпеляется до усеру на локальной машине. Охренеть какой прогресс по сравнению с полноценной системой пакетов из первого варианта.
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|3.12, Дон Ягон (?), 02:54, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Около 600, учитывая *-debug и *-development
Ок. Facepalm.jpg.
> оно намного более адекватное чем данное предложение
Чем? Какой вообще в этом смысле? У нас будет не 5 пакетов, которые нужно в 99 случаях из ста обновлять одновременно, а 600? Вот успех! Можно попытаться возразить, дескать "обновлять придётся только то, что обновилось". В теории так можно, да, по факту, ты обновляешь весь src, пересобираешь мир, получаешь новую репу с пакетами. Далее или руками ставить то, что нужно, понимая, что таки именно нужно путём чтения чейнджлога или забить и ставть всё сразу. Вы сами пробовали пользоваться, или теоретик?
Был бы выигрыш и смысл, если бы разработка всех компонентов FreeBSD велась независимо, как в Linux. Тогда мы бы просто брали дистрибутивы программ из репозиториев (у каждой программы свой независимый репозиторий), собирали пакеты и обновлялось бы (и пересобиралось бы) только то, что изменилось.
Но FreeBSD разрабатывается централизованно и даже стороннее ПО, входящее в базовую систему обычно фиксируется на какой-то версии, которая поддерживается как часть системы. Как следствие, пилить базовую систему на "пакеты" в понимании Linux - это просто противоестественно для FreeBSD, не несёт никакого смысла и не решает никаких проблем.
Смысл того, что сделали в TrueOS:
1) Избавиться от пер*олинга с серверной частью freebsd-update и тривиально обновлять систему. Кто пробовал - тот поймёт.
2) Иметь возможность собрать систему с нужными тебе опциями и/или без ненужных тебе программ и удобно поддерживать свой "дистрибутив". Ну это, в общем-то, пересказ первого пункта другими словами.
Единственный большой продакшен на FreeBSD, который мне удалось поадминить использовал похожую схему. Схема с бОльшей гранулярностью, в контексте модели разработки FreeBSD, абсурдна.
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|4.14, анонн (?), 03:49, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Далее или руками ставить то, что нужно, понимая, что таки именно нужно путём чтения
> чейнджлога или забить и ставть всё сразу.
Или парой мета-пакетов ставить сразу пачками, при нужде сделав желаемую конфигурацию своим собственным, кастомным метапакетом.
> Но FreeBSD разрабатывается централизованно и даже стороннее ПО, входящее в базовую систему обычно фиксируется на какой-то версии, которая поддерживается как часть системы.
И куча ПО там "чисто на всякий случай", раздувает базу и добавляет потенциальных уязвимостей и размера обновлений.
А чтобы убрать, нужно пересобрать с кучей WITHOUT_ в scr.conf со всеми вытекающими - невозможностью пользоваться бинарными обновлениеми или зарепортить баг без отсылки "собери стандартно".
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|5.15, Дон Ягон (?), 04:04, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или парой мета-пакетов ставить сразу пачками, при нужде сделав желаемую конфигурацию своим собственным, кастомным метапакетом.
Это теория или практика? Я давно в это всё уже не лазил, тем не менее, такого (метапакетов в базе) не было, ЕМНИП. А в теории-то по всякому можно, да. Было бы желание и, в идеале, смысл.
> И куча ПО там "чисто на всякий случай"
И это замечательно.
> раздувает базу
Даже по меркам 10-15летней давности это копейки.
> добавляет потенциальных уязвимостей
И что? Варианта всё равно два: или ты используешь уязвимое ПО и тебе нужно обновляться, или ты не используешь уязвимое ПО и можешь ничего не делать.
> размера обновлений
По дефолту обновляется дельтами. Это копейки.
> А чтобы убрать, нужно пересобрать с кучей WITHOUT_ в scr.conf со всеми вытекающими - невозможностью пользоваться бинарными обновлениеми или зарепортить баг без отсылки "собери стандартно".
Всё логично. Разработчики поставляют систему в такой комплектации, которую считают правильной. Тебе дают возможность собрать иначе. Это круто, но очевидно, это в первую очередь _твои_ проблемы и никто не должен за тебя их решать. Зато ты можешь решить их и прислать патч. И добиться его включения в базу (это сложнее).
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|4.16, Chuvy (?), 04:24, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю тут идёт к тому, чтоб была альтернатива пакетам. К примеру либы опенсорсные закинуть, вместо родных. Или тот же стэк zfs on Linux и т.п.
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|1.6, vvo (?), 00:55, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Все в мире стремится к идеальным формам унификации, вот и "лохматый монстр" BSD потянулась туда же. Может быть вектор направления и верный, полный переход к бинарному обновлению, но как быть если требуются опции пакета, которые не включены в предлагаемый бинарник? Компилировать самому с необходимыми опциями в бинарник и его устанавливать? А не проще ли выбрать make config'ом все нужное из порта и установить интересующий пакет? Может быть от многолетнего использования я и не прав. все новое принимается с трудом, так же было с systemd в Linux... время покажет. Нынче в тренде какая то новомодная тенденция, меньше думать, больше нажимать кнопки в интерактиве, так недалеко и до приложений, которые будут за Вас код писать, путем складывания кубиков на рабочем столе монитора ИМХО.
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|2.11, Аноним (9), 02:39, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не проще ли выбрать make config'ом все нужное из порта и установить интересующий пакет
Нет не проще. Наелись уже зоопарка, когда у тебя на трёх разных машинах пакет собран чуть-чуть по разному, и ты тратишь полдня чтобы это выяснить. Если сильно надо - poudriere в зубы и компилять под свой случай на отдельной машине. Нахрен порты с прода.
> как быть если требуются опции пакета, которые не включены в предлагаемый бинарник
Писать автору софта, чтоб не ленился делать свое поделие модульным; писать мейнтейнеру чтоб тот не ленился включать часто используемые фичи сразу. Например тот же sasl для svn'а или spf для exim'а.
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|1.7, KonstantinB (ok), 00:57, 30/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, а то все рассказывали, что, дескать, базовая система - это величайшая ценность, так надо, в пакетах ее не будет, потому что не будет никогда, а вы ничего не понимаете и дураки. :-)
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|2.10, Ordu (ok), 02:35, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты почитай как они разбили, и станет ясно, что базовая система никуда не делась. Просто видимо их базовая система распухла до невозможности, и они решили выделить в userland-base то, что действительно является базовой системой, а остальные куски сделать опциональными.
Так что ничего-то вы не понимаете и дураки. ;)
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|2.13, Аноним (-), 02:59, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну вот, а то все рассказывали, что, дескать, базовая система - это
> величайшая ценность, так надо, в пакетах ее не будет, потому что
> не будет никогда, а вы ничего не понимаете и дураки. :-)
Вообще-то оно уже пару лет как:
https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-pkgbase/2016-March/000032.html
просто очередной NIH от ТруЪОСников с гигантскими пакетами и заточенное под ZFS.
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