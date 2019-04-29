Обновление дистрибутив Clonezilla Live 2.6.1

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|1.2, Аноним (2), 12:42, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только вчера его использовал для переноса данных на более ёмкий новый диск. На редкость полезный и понятный дистрибутив для решения конкретной задачи.
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|2.5, Аноним (1), 13:27, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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без костылей - никак.
но я давно не интересовался, может какой-нибудь хороший костыль придумали.
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|4.7, Аноним (1), 13:33, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отличные костыли. только какое они отношение к сабжу имеют? просто когда задают подобный вопрос, обычно имеют образ целого диска и думают как его впихнуть на меньший реальный диск, в частности сабжем. как тут поможет полуночный командор, расскажи-ка, я весь внимание.
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|5.12, Аномномномнимус (?), 14:41, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Образ диска подразумевает что его можно восстановить один-в-один. Магия тут не нужна. А срез файлов который можно налить на диск некоего другого размера делается любым tar-ом же.
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|6.16, Andrey Mitrofanov (?), 15:00, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Образ диска подразумевает что его можно восстановить один-в-один.
Открой для себя parimage. Ну, правда же[I]!
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|3.18, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 15:28, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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tar, rsync, chroot, grub-install, update-grub.
Если действительно надо на меньший раздел перенестись. Это будет даже попроще, чем шринкать раздел в образе после дд.
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|3.9, Andrey Mitrofanov (?), 13:54, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> dd в помощь.
А чего, в этой сорсфоржевской бинари...
...partimage-а не наблюдается?
Что mc,cp,rsync нет, я ж фшоке. [I]...хоть tar, bash???!771711
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|4.10, Аноним (1), 14:10, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сам несёшь какую-то хню, сам фшоке.
тебе на лорчик или вконтакик какой.
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|4.11, IronMan (?), 14:15, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Среди архиваторов tar присутствует, конечно. А вот отсутствие хоть какого-нибудь средства для модификации разделов удручает, хотя, казалось бы, это одна из самых важных функций для такого дистрибутива. Остальное, что ты здесь перечислил, совершенно для него не нужно.
Вот с копированием с большего диска на меньший я много боли испытал, да. Неделю, наверное, не хотело работать, потом как-то случайно получилось по одному из советов в сети. С тех пор у меня никак не получалось это повторить и пришлось завести для таких случаев хард на 40 Гб.
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|5.13, Аномномномнимус (?), 14:43, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какого средства для модификации разделов тебе не хватило? Неужели hex-редактора для ремонта всяких "динамических дисков" после оффтопика?
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|2.19, Нанобот (ok), 16:28, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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никак. скопировать - можно (см cp,rsync,mc выше), клонировать - нельзя
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|2.20, Аноним (20), 16:51, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предварительно resize2fs / ntfsresize, и всё замечательно клонируется. Есть фс не умеет уменьшаться штатным образом - тады ой, tar/rsync в зубы.
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|2.22, tonys (??), 17:30, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Урезаешь раздел до размера меньшего чем объем нового диска.
В настройках зиллы в экспертном режиме выбираешь не проверять при клонировании размер диска-получателя. Потом растягиваешь раздел на весь диск. Как-то так, пишу по памяти. Способ работает, однозначно.
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|1.25, Irzhyk (?), 19:16, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это я не умею им пользоваться или он действительно имеет проблемы с восстановлением на диски типа /dev/nvme ? С ультрабуками печаль-беда
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