Обновление дистрибутив Clonezilla Live 2.6.1

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.6.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 260 Мб (i686, amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 20 апреля.

Ядро Linux обновлено до версии 4.19.28. Обновлены версии приложений, включая partclone 0.3.12+git00e0212 и ezio-static 1.1.8.

В сборку для архитектуры AMD64 добавлена поддержка UEFI Secure Boot.

В состав включены утилиты vbetool для инициализации видеокарты и mbmon для мониторинга за температурой.

В состав initramfs добавлены модули для сетевых адаптеров с интерфейсом USB.

В Clonezilla Lite Server добавлен новый режим массового клонирование диска с распространением дисковых образов через BitTorrent.

В drbl-ocs.conf добавлены опции ezio_leecher_opt и ezio_common_opt;

В сценарии клонирования дисков ocs-onthefly добавлена поддержка утилиты nuttcp в качестве альтернативы netcat (включается опцией "-u"). В экспертный режим добавлен диалог для выбора алгоритма для сжатия передаваемых данных.



