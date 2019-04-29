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Обновление дистрибутив Clonezilla Live 2.6.1

29.04.2019 11:00

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.6.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 260 Мб (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 20 апреля.
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.19.28. Обновлены версии приложений, включая partclone 0.3.12+git00e0212 и ezio-static 1.1.8.
  • В сборку для архитектуры AMD64 добавлена поддержка UEFI Secure Boot.
  • В состав включены утилиты vbetool для инициализации видеокарты и mbmon для мониторинга за температурой.
  • В состав initramfs добавлены модули для сетевых адаптеров с интерфейсом USB.
  • В Clonezilla Lite Server добавлен новый режим массового клонирование диска с распространением дисковых образов через BitTorrent.
  • В drbl-ocs.conf добавлены опции ezio_leecher_opt и ezio_common_opt;
  • В сценарии клонирования дисков ocs-onthefly добавлена поддержка утилиты nuttcp в качестве альтернативы netcat (включается опцией "-u"). В экспертный режим добавлен диалог для выбора алгоритма для сжатия передаваемых данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Clonezilla Live 2.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутивов Parted Magic 2012_05_30 и Clonezilla Live 1.2.12-60
  5. OpenNews: Релиз дистрибутивов GParted Live 0.20.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clonezilla
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:33, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    годная, нужная вещь совместно с их же DRBL
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:42, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Только вчера его использовал для переноса данных на более ёмкий новый диск. На редкость полезный и понятный дистрибутив для решения конкретной задачи.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:22, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на диск меньшего объема как клонировать?
     
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov (?), 13:27, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на диск меньшего объема как клонировать?

    Обратиться к администратру.

     
  • 2.5, Аноним (1), 13:27, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без костылей - никак.
    но я давно не интересовался, может какой-нибудь хороший костыль придумали.
     
     
  • 3.6, Andrey Mitrofanov (?), 13:30, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > без костылей - никак.

    mc/F5, cp, rsync -- плохие, плохие!, костыли.  </нужны костыли на роликах>

     
     
  • 4.7, Аноним (1), 13:33, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    отличные костыли. только какое они отношение к сабжу имеют? просто когда задают подобный вопрос, обычно имеют образ целого диска и думают как его впихнуть на меньший реальный диск, в частности сабжем. как тут поможет полуночный командор, расскажи-ка, я весь внимание.
     
     
  • 5.12, Аномномномнимус (?), 14:41, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Образ диска подразумевает что его можно восстановить один-в-один. Магия тут не нужна. А срез файлов который можно налить на диск некоего другого размера делается любым tar-ом же.
     
     
  • 6.16, Andrey Mitrofanov (?), 15:00, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Образ диска подразумевает что его можно восстановить один-в-один.

    Открой для себя parimage.  Ну, правда же[I]!

     
     
  • 7.23, Аномномномнимус (?), 18:03, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про него давно знаю. Что сказать то хотел?
     
  • 3.18, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 15:28, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tar, rsync, chroot, grub-install, update-grub.

    Если действительно надо на меньший раздел перенестись. Это будет даже попроще, чем шринкать раздел в образе после дд.

     
  • 2.8, ryoken (ok), 13:45, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    dd в помощь.
     
     
  • 3.9, Andrey Mitrofanov (?), 13:54, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > dd в помощь.

    А чего, в этой сорсфоржевской бинари...
    ...partimage-а не наблюдается?

    Что mc,cp,rsync нет,  я ж фшоке.  [I]...хоть tar, bash???!771711

     
     
  • 4.10, Аноним (1), 14:10, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сам несёшь какую-то хню, сам фшоке.
    тебе на лорчик или вконтакик какой.
     
     
  • 5.17, Andrey Mitrofanov (?), 15:02, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сам несёшь
    > тебе на

    сам пошёл.

     
  • 4.11, IronMan (?), 14:15, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среди архиваторов tar присутствует, конечно. А вот отсутствие хоть какого-нибудь средства для модификации разделов удручает, хотя, казалось бы, это одна из самых важных функций для такого дистрибутива. Остальное, что ты здесь перечислил, совершенно для него не нужно.

    Вот с копированием с большего диска на меньший я много боли испытал, да. Неделю, наверное, не хотело работать, потом как-то случайно получилось по одному из советов в сети. С тех пор у меня никак не получалось это повторить и пришлось завести для таких случаев хард на 40 Гб.

     
     
  • 5.13, Аномномномнимус (?), 14:43, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какого средства для модификации разделов тебе не хватило? Неужели hex-редактора для ремонта всяких "динамических дисков" после оффтопика?
     
  • 5.14, Аноним (1), 14:48, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    partimage и parted там есть
    https://osdn.net/projects/clonezilla/downloads/71033/clonezilla-live-src-20190
    как и rsync кстати
     
     
  • 6.15, Andrey Mitrofanov (?), 14:59, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > partimage и parted там есть
    > https://osdn.net/projects/clonezilla/downloads/71033/clonezilla-live-src-20190
    > как и rsync кстати

    Нет уж,  сарафанное радио донесло: "для ""него"" это не нужно".

    Все в машину...  RescSysCD или там ALT Starter kit "rescue".

     
  • 2.19, Нанобот (ok), 16:28, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никак. скопировать - можно (см cp,rsync,mc выше), клонировать - нельзя
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:51, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предварительно resize2fs / ntfsresize, и всё замечательно клонируется. Есть фс не умеет уменьшаться штатным образом - тады ой, tar/rsync в зубы.
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 16:52, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ответ на 1.3
     
  • 2.22, tonys (??), 17:30, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Урезаешь раздел до размера меньшего чем объем нового диска.
    В настройках зиллы в экспертном режиме выбираешь не проверять при клонировании размер диска-получателя. Потом растягиваешь раздел на весь диск. Как-то так, пишу по памяти. Способ работает, однозначно.
     
  • 2.24, Аноним (24), 18:05, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -icds
     

  • 1.25, Irzhyk (?), 19:16, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это я не умею им пользоваться или он действительно имеет проблемы с восстановлением на диски типа /dev/nvme ? С ультрабуками печаль-беда
     
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