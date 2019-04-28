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Выпуск дистрибутива Parrot 4.6 с подборкой программ для проверки безопасности

28.04.2019 09:19

Состоялся релиз дистрибутива Parrot 4.6, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены три варианта iso-образов: с окружением MATE (полный 3.8 Гб и сокращённый 1.7 Гб) и с рабочим столом KDE (1.8 Гб).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Переработано оформление интерфейса;
  • В APT обеспечено обращение к репозиториям по умолчанию с использованием HTTPS, в том числе через https отдаются индексные файлы и осуществляется проброс на https-зеркала (если зеркало не поддерживает https, то осуществляется откат на http, но верификация по цифровой подписи осуществляется в любом случае);
  • В состав включено ядро Linux 4.19. Обновлены драйверы для Broadcom и других беспроводных чипов. Драйвер NVIDIA обновлён до ветки 410. Обновлены до свежих выпусков приложения, в том числе добавлены новые версии airgeddon и metasploit;
  • В Anonsurf, режим анонимной работы, добавлена опция для использования поддерживаемого сообществом независимого резолвера OpenNIC вместо предоставляемых провайдером серверов DNS;
  • Улучшена поддержка установки пакетов в формате snap, данные приложения теперь автоматически отражаются в меню приложений;
  • Обновлены профили AppArmor и Firejail, применяемые для запуска приложений в режиме изоляции от остальной системы;
  • Улучшена поддержка OpenVPN, в том числе в добавлен соответствующий плагин в NetworkManager;
  • В состав включён Riot, клиент для децентрализованной системы обмена сообщениями Matrix;
  • Добавлен Cutter с графической надстройки для проведения обратного инжиниринга при помощи инструментария radare2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.parrotsec.org/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.5 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  5. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parrot
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Ключевский (?), 09:50, 28/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    Дело Дениса Попова живет и побеждает! Ура, товарищи!
     
  • 2, Аноним (2), 09:57, 28/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    сначала было думал кактой спец дистрибутив для perl 6
     
  • 3, kravich (ok), 10:24, 28/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов
    >Скриншот с темной полупрозрачной темой
    >В новом выпуске: Переработано оформление интерфейса

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