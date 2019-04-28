Выпуск дистрибутива Parrot 4.6 с подборкой программ для проверки безопасности

Состоялся релиз дистрибутива Parrot 4.6, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены три варианта iso-образов: с окружением MATE (полный 3.8 Гб и сокращённый 1.7 Гб) и с рабочим столом KDE (1.8 Гб). Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В новом выпуске: Переработано оформление интерфейса;

В APT обеспечено обращение к репозиториям по умолчанию с использованием HTTPS, в том числе через https отдаются индексные файлы и осуществляется проброс на https-зеркала (если зеркало не поддерживает https, то осуществляется откат на http, но верификация по цифровой подписи осуществляется в любом случае);

В состав включено ядро Linux 4.19. Обновлены драйверы для Broadcom и других беспроводных чипов. Драйвер NVIDIA обновлён до ветки 410. Обновлены до свежих выпусков приложения, в том числе добавлены новые версии airgeddon и metasploit;

В Anonsurf, режим анонимной работы, добавлена опция для использования поддерживаемого сообществом независимого резолвера OpenNIC вместо предоставляемых провайдером серверов DNS;

Улучшена поддержка установки пакетов в формате snap, данные приложения теперь автоматически отражаются в меню приложений;

Обновлены профили AppArmor и Firejail, применяемые для запуска приложений в режиме изоляции от остальной системы;

Улучшена поддержка OpenVPN, в том числе в добавлен соответствующий плагин в NetworkManager;

В состав включён Riot, клиент для децентрализованной системы обмена сообщениями Matrix;

Добавлен Cutter с графической надстройки для проведения обратного инжиниринга при помощи инструментария radare2.



