В ядро Linux для ФС Ext4 включена поддержка работы без учёта регистра символов

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|3.23, Аноним (-), 23:39, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> На удивление, и на винде есть логичные вещи
На удивление,, ммму,,, дайте подумать,,,,,,,,,, и на винде есть логичные вещи (ну, должно же в нем быть что то логичное ;)
Шутка, конечно же,, шутка, но (вот оно и вышло на сцену это Но!) в каждой шутке есть доля шутки!
Так же и в каждой версии оффтопа есть логичные вещи (которые все так же Вас имею^W в последствии поимеют). Да и логика бывает положительной или отрицательной.....
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|4.30, йож (?), 23:51, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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раньше долбoёбы отмечали себя многоточиями. потом скобками. пришла новая пора - запятыми. как будто предыдущих двух признаков было мало.
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|2.9, asdasd (?), 22:08, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Таки NTFS поддерживает регистрозависимость, просто она выключена для совместимости.
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|3.38, Fedor (??), 00:11, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно использовать для почтового сервера, например. user+dir@mail.com и user+Dir@mail.com будут складываться в одну директорию...
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|2.5, Sluggard (ok), 22:01, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В HFS+ наоборот вроде было — включать требовалось как раз чувствительность к регистру.
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|2.56, Аноним (56), 02:19, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да взрослая уже память ни к чему вот по этому бывает что теряет часть данных.
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|1.6, Аноним (6), 22:02, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И зачем? Даже в NTFS уже поддержку чувствительности к регистру завезли.
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|1.7, Sluggard (ok), 22:03, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А всего-то 4 года назад Линус, отчасти из-за нечувствительности к регистру, поливал макосёвую HFS+ помоями, и называл разрабов Apple обезьянами.
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|2.57, Аноним (57), 02:28, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На hfs+и apfs оно настраивается. А такой дефолт из-за ошибок молодости, теперь это уже не исправить не сломав кучу софта.
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|1.8, anonblmous (?), 22:06, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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...а ещё лет через 20 они догадаются, что 255 байт (именно байт, а не символов Unicode) на имя файла - это как-то совсем уж мало.
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|2.10, asdasd (?), 22:10, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на кой черт больше то? o_O
Даже при 2-х байтах это 127 символов. Правда какой-нибудь SHA-512 уже не влезет, но его можно через base64 прогнать и тогда влезет.
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|3.13, AlexYeCu_not_logged (?), 22:31, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>А на кой черт больше то? o_O
Не знаю, как сейчас дела обстоят, а раньше названия всякой фигни с русских торрент-трекеров внушали: лимит байтов для ext4 дятлы-варезники превышали раза в полтора легко.
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|4.26, zzz (??), 23:43, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разработчики, ограничившие длину имени 255 байтами, конечно же не тормозные дятлы
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|5.27, AlexYeCu_not_logged (?), 23:46, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Разработчики, ограничившие длину имени 255 байтами, конечно же не тормозные дятлы
Нет. Я, как и они, тоже не понимаю, на кой нужны сверхдлинные имена файлов.
Я вообще ни разу не видел, чтобы кто-то кроме вышеуказанной категории использовал настолько длинные названия — это ж неудобно, даже в файловом менеджере сверхдлинные названия просматривать — уже как-то не особо хорошо.
И ещё не понимаю, почему 255 байт это караул, а 255 символов — норма.
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|6.34, йож (?), 23:57, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это ж неудобно
просто у вас нет трёх fullhd мониторов по горизонтали, вот вы и завидуете. а у кого-то есть. вместе с достаточным запасам веществ, расширяющих не только сознание, но и угол обзора.
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|4.28, Аноним (28), 23:47, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При виде подобного меня безудержно тянет блевать. Данная система защиты безальтернативно приводит к отказу от закачки.
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|5.33, AlexYeCu_not_logged (?), 23:55, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При виде подобного меня безудержно тянет блевать. Данная система защиты безальтернативно
> приводит к отказу от закачки.
Многие торрент-клиенты умеют это дело как-то переименовывать (но это лучше уточнить, т. к. могу и напутать, как именно они проблему решают). Так что при соответствующем клиенте о данной проблеме можно и не узнать. Вот у transmission в багтрекере такая проблема точно была. Я, собственно, две проблемы transmission помню: вот это вот и регулярное затроянивание/забэкдоривание версии для MacOS.
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|3.52, Гентушник (ok), 01:42, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну например мне по работе нужно было.
В 1С у объектов в конфигурации иногда могут быть длинные названия, больше чем 127 символов кириллицей.
1С при разборке конфигурации выгружает каждый из них в отдельный файл с именем как у объекта и эти файлы создать не может на ext4.
Мне из-за этого приходилось выгружать на ntfs (sic!) смонтированном через ntfs-3g, так как все линуксовые фс (которые были в дистрибутивном ядре) имели такое же ограничение.
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|2.19, Аноним (19), 23:19, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта константа видна на уровне пользователя, её не так просто изменить, если вообще реально.
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|3.31, zzz (??), 23:51, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эту константу можно было увеличить при проектировании следующей версии. В реальности же имеем старый добрый ext2 с журналированием.
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|1.14, Аноним (14), 22:48, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ждем новых порций говнокода от школь^Wразработичков использующий для кодинга case-insensitive раздел
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|2.40, НяшМяш (ok), 00:15, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве его раньше не было? Сколько раз видел виндоразрабов, коммитящих и подключающих модули в разных регистрах, а потом это добро доблестно взрывалось на продакшне.
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|3.51, Аноним (51), 01:27, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А разве его раньше не было? Сколько раз видел виндоразрабов, коммитящих и подключающих модули в разных регистрах, а потом это добро доблестно взрывалось на продакшне.
Так они в проприетарщину коммитили, а теперь и в опенсорц пойдет г-но
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|2.21, Аноним (-), 23:36, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что именно может "грясти"?
И какие еще предзнаменования?
И как жить то дальше (если гром бухнет?)
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|2.29, Аноним (29), 23:48, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А да давно уже все стало пофиг ибо все равно хуже уже не будет, после всех свистоплясок с названиями интерфейсов, с отменой iptables и внедрением systemd с PulseAudio перешел с режима что там новенького придумали на режим а ну как-то с этим дерьмом надо жить дальше...
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|3.46, Аноним (24), 00:59, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ребята то не в курсе что таблицы отменили, используют зачем-то. Еще и ifconfig с netstat небойсь из могилы раскопали, вот стыд
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|1.20, Аноним (24), 23:32, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> UTF-8
а раньше, разве, не было? Как же на данный момент храниятся юникодовые имена?
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|2.49, Аноним (49), 01:17, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тоже этот вопрос одолевает...
Особенно в свете того, что любой уважающий себя линухятник считал за должное пнуть BSD и её [по их нескромному мнению] "запоздалую" поддержку UTF-8 в консоли. Вот только у ZFS с UTF-8 всё Ok от рождения by design. А тут в "божественную" ext4 внизапна какие-то патчи. Чудны дела твои, господин оторвальдс...
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|1.25, Аноним (25), 23:42, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот чего не хватает, дак это ZSTD. А работать с файлами без учета регистра все утилиты и так давно умеют.
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|2.36, йож (?), 00:00, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что могут. в ластоногое ведро сейчас можно нести любую чушь - линус подобрел на старости. ТПРЬ МЖНО!!1
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|1.37, Аноним (37), 00:10, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это не только тупо, но еще и медленнее. Привод юникодных символов к одному регистру требует дополнительных затрат
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|2.43, Ordu (ok), 00:29, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это не только тупо, но еще и медленнее.
Медленнее чем что?
Вот смотри, есть например wine. Wine -- это реализация win32api, созданная для того, чтобы вендопрограммы запускать. Вендопрограммы предполагают регистронезависимость. А это значит, что неплохо было бы, реализовывая всякие вендовые функции работы с файловой системой, обеспечить работу с регистронезависимыми путями. Но если так, то даже элементарный OpenFile превращается в огромного монстра, который берёт путь к файлу из аргументов, и начинает идти по нему регистронезависимо. На каждый элемент пути потребуется, я полагаю, 3+ сисколла (открыть директорию, прочитать директорию, закрыть директорию).
Когда же это делает ядро, то вся эта работа выполнится в два переключения контекста: один раз в ядро через open(2), и один раз обратно.
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|3.55, Гентушник (ok), 02:05, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> есть например wine
Вот только как вайн будет узнавать, включен ли на директории этот новый флаг или нет? Ведь без него нужно оставить старое поведение (с преобразованиями).
А проверка что флаг включен это как минимум дополнительный сискол.
Так же, использование этого флага на каталогах куда ходят линуксовые программы (например если ~ или /tmp в вайн пробросить) может вызывать всякие странные глюки, т.к. подавляющее большинство таких программ не будет готово к такому поведению фс.
В итоге это будет использоваться только в каких-то узкоспециализированных случаях, например в каком-нибудь дистрибутиве заточенном под игры в wine или там в NAS.
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|4.60, Ordu (ok), 03:42, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это можно прописать в настройках Вот есть у тебя wine drive_c, в настройках ... текст свёрнут, показать
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|1.39, zloykakpes (ok), 00:14, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Начиная читать новость после заголовкая меня посетила буря эмоций, ну как же так?! И что, теперь в наших линуксах File и file будут одним и тем же файлом?!
С другой стороны, мы же подобны ретроградам, которые всюду противятся новшествам. Да, будет такой флаг в ФС, но это добавит гибкости. Хочешь — используй. Не хочешь — ну так и не rwx единым, добавим сюда suid и скорее всего он тоже доставил проблем в прошлом.
Всегда есть альтернатива и что-то новое — это и есть этот прогресс, это и есть то, ради чего мы юзаем опенсофт и котрибьютим по возможности.
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|2.53, Гентушник (ok), 01:52, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не прогресс, а регресс.
Взяли бы что полезное, например сжатие там или нормальные (per directory) квоты сделали - милости просим. А так, завезли костыль, тянущийся ещё со времён доса (или раньше?).
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|1.47, Аноним (47), 01:05, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец-то вайн нормально заработает. А то с васянскими репаками фш вечно приходилось городить лишний образ с нтфс, чтобы он встал и запустился.
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