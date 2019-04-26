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В ядро Linux для ФС Ext4 включена поддержка работы без учёта регистра символов

26.04.2019 20:28

Тед Цо (Ted Ts'o), автор файловых систем ext2/ext3/ext4, принял в ветку Linux-next, на основе которой будет сформирован выпуск ядра Linux 5.2, набор изменений, реализующих поддержку регистронезависимых операций в файловой системе Ext4. Патчи также добавляют поддержку символов UTF-8 в именах файлов.

Режим работы без различия регистра символов опционально включается в привязке к отдельным каталогам при помощи нового атрибута "+F" (EXT4_CASEFOLD_FL). При установке данного атрибута на каталог все операции с файлами и подкаталогами внутри будут производиться без учёта регистра символов, в том числе регистр будет игнорироваться при операциях поиска и открытия файлов (например, файлы Test.txt, test.txt и test.TXT в подобных каталогах будут считаться одинаковыми). По умолчанию, за исключением каталогов с атрибутом "+F" , ФС продолжает быть регистрозависимой. Для управления включением регистронезависимого режима предлагается модифицированный набор утилит e2fsprogs.

Патчи подготовлены Gabriel Krisman Bertazi, сотрудником компании Collabora, и приняты с седьмой попытки после трёх лет разработки и устранения замечаний. Реализация не вносит изменения в дисковый формат хранения и работает исключительно на уровне изменения логики сравнения имён в функции ext4_lookup() и замене хэша в структуре dcache (Directory Name Lookup Cache). Значение атрибута "+F" сохраняется внутри inode отдельных каталогов и распространяется на все вложенные файлы и подкаталоги. Информация о кодировке сохраняется в суперблоке.

Для того чтобы избежать коллизий с именами существующих файлов атрибут "+F" может быть установлен только на пустые каталоги в файловых системах, в которых на этапе монтирования включён режим поддержки Unicode в именах файлов и каталогов. Имена элементов каталогов для которых активирован атрибут "+F" автоматически переводятся в нижний регистр и отражаются в таком виде в dcache, но на диске сохраняются в изначально заданном пользователем виде, т.е. несмотря на обработку имён независимо от регистра, имена показываются и сохраняются без потери информации о регистре символов (но система не даст создать имя файла с теми же символами, но в другом регистре).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwall.net/lin...)
  2. OpenNews: Новая ФС Bcachefs, сочетающая функциональность btrfs/zfs с производительностью ext4/xfs
  3. OpenNews: Проблема с повреждением разделов Ext4 оказалась в md-raid0
  4. OpenNews: Для файловой системы Ext4 представлена поддержка шифрования
  5. OpenNews: Инициатива по передаче в основное ядро Linux специфичных для Android изменений
  6. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kernel, ext4, unicode
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Дуплик (ok), 21:59, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +25 +/
    Виндовенько.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:00, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    На удивление, и на винде есть логичные вещи
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:19, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отключение регистра зависимости?
     
  • 3.23, Аноним (-), 23:39, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На удивление, и на винде есть логичные вещи

    На удивление,, ммму,,, дайте подумать,,,,,,,,,, и на винде есть логичные вещи (ну, должно же в нем быть что то логичное ;)
    Шутка, конечно же,, шутка, но (вот оно и вышло на сцену это Но!) в каждой шутке есть доля шутки!

    Так же и в каждой версии оффтопа есть логичные вещи (которые все так же Вас имею^W в последствии поимеют). Да и логика бывает положительной или отрицательной.....

     
     
  • 4.30, йож (?), 23:51, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    раньше долбoёбы отмечали себя многоточиями. потом скобками. пришла новая пора - запятыми. как будто предыдущих двух признаков было мало.
     
     
  • 5.42, BlackRot (?), 00:21, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чего ругаешься казёл?
     
  • 2.9, asdasd (?), 22:08, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Таки NTFS поддерживает регистрозависимость, просто она выключена для совместимости.
     
     
  • 3.22, А (??), 23:36, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где включить?
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 00:00, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fsutil.exe file setCaseSensitiveInfo "Путь до папки" enable
     
     
  • 5.63, хотел спросить (?), 05:08, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только в говно10ке
     
  • 2.12, AlexYeCu_not_logged (?), 22:28, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Виндовенько.

    Так для виндопримочек, скорее всего, и делается: samba, wine, dosbox до кучи.

     
     
  • 3.38, Fedor (??), 00:11, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно использовать для почтового сервера, например. user+dir@mail.com и user+Dir@mail.com будут складываться в одну директорию...
     

  • 1.2, Аноним (4), 21:59, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Наконец-то пофиксили
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:59, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Будет теперь как у взрослых (MacOS например).
     
     
  • 2.5, Sluggard (ok), 22:01, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В HFS+ наоборот вроде было — включать требовалось как раз чувствительность к регистру.
     
  • 2.56, Аноним (56), 02:19, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да взрослая уже память ни к чему вот по этому бывает что теряет часть данных.
     
  • 2.62, Кот Матроскин (?), 04:55, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.cio.com/article/2868393/linus-torvalds-apples-hfs-is-probably-the-
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:02, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем? Даже в NTFS уже поддержку чувствительности к регистру завезли.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:16, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дык из Ext4 у тебя её никто и не забирает.
     

  • 1.7, Sluggard (ok), 22:03, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А всего-то 4 года назад Линус, отчасти из-за нечувствительности к регистру, поливал макосёвую HFS+ помоями, и называл разрабов Apple обезьянами.
     
     
  • 2.15, Michael Shigorin (ok), 22:54, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ENOTLRNT
     
     
  • 3.16, Sluggard (ok), 22:58, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ЯННП
     
     
  • 4.54, pda (?), 01:58, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибка: Не достаточно толстый троллинг.
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:39, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И правильно делал
     
  • 2.44, ананим.orig (?), 00:46, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это он ещё apfs не видел.
     
  • 2.57, Аноним (57), 02:28, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На hfs+и apfs оно настраивается. А такой дефолт из-за ошибок молодости, теперь это уже не исправить не сломав кучу софта.
     

  • 1.8, anonblmous (?), 22:06, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ...а ещё лет через 20 они догадаются, что 255 байт (именно байт, а не символов Unicode) на имя файла - это как-то совсем уж мало.
     
     
  • 2.10, asdasd (?), 22:10, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на кой черт больше то? o_O
    Даже при 2-х байтах это 127 символов. Правда какой-нибудь SHA-512 уже не влезет, но его можно через base64 прогнать и тогда влезет.
     
     
  • 3.13, AlexYeCu_not_logged (?), 22:31, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >А на кой черт больше то? o_O

    Не знаю, как сейчас дела обстоят, а раньше названия всякой фигни с русских торрент-трекеров внушали: лимит байтов для ext4 дятлы-варезники превышали раза в полтора легко.

     
     
  • 4.26, zzz (??), 23:43, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики, ограничившие длину имени 255 байтами, конечно же не тормозные дятлы
     
     
  • 5.27, AlexYeCu_not_logged (?), 23:46, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Разработчики, ограничившие длину имени 255 байтами, конечно же не тормозные дятлы

    Нет. Я, как и они, тоже не понимаю, на кой нужны сверхдлинные имена файлов.
    Я вообще ни разу не видел, чтобы кто-то кроме вышеуказанной категории использовал настолько длинные названия — это ж неудобно, даже в файловом менеджере сверхдлинные названия просматривать — уже как-то не особо хорошо.
    И ещё не понимаю, почему 255 байт это караул, а 255 символов — норма.

     
     
  • 6.34, йож (?), 23:57, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это ж неудобно

    просто у вас нет трёх fullhd мониторов по горизонтали, вот вы и завидуете. а у кого-то есть. вместе с достаточным запасам веществ, расширяющих не только сознание, но и угол обзора.

     
  • 4.28, Аноним (28), 23:47, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При виде подобного меня безудержно тянет блевать. Данная система защиты безальтернативно приводит к отказу от закачки.
     
     
  • 5.33, AlexYeCu_not_logged (?), 23:55, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При виде подобного меня безудержно тянет блевать. Данная система защиты безальтернативно
    > приводит к отказу от закачки.

    Многие торрент-клиенты умеют это дело как-то переименовывать (но это лучше уточнить, т. к. могу и напутать, как именно  они проблему решают). Так что при соответствующем клиенте о данной проблеме можно и не узнать. Вот у transmission в багтрекере такая проблема точно была. Я, собственно, две проблемы transmission помню: вот это вот и регулярное затроянивание/забэкдоривание версии для MacOS.

     
  • 3.52, Гентушник (ok), 01:42, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну например мне по работе нужно было.
    В 1С у объектов в конфигурации иногда могут быть длинные названия, больше чем 127 символов кириллицей.

    1С при разборке конфигурации выгружает каждый из них в отдельный файл с именем как у объекта и эти файлы создать не может на ext4.
    Мне из-за этого приходилось выгружать на ntfs (sic!) смонтированном через ntfs-3g, так как все линуксовые фс (которые были в дистрибутивном ядре) имели такое же ограничение.

     
     
  • 4.58, Аноним (57), 02:32, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В reiserfs 4k лимит вроде был.
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:19, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта константа видна на уровне пользователя, её не так просто изменить, если вообще реально.
     
     
  • 3.31, zzz (??), 23:51, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эту константу можно было увеличить при проектировании следующей версии. В реальности же имеем старый добрый ext2 с журналированием.
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:48, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждем новых порций говнокода от школь^Wразработичков использующий для кодинга case-insensitive раздел
     
     
  • 2.40, НяшМяш (ok), 00:15, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве его раньше не было? Сколько раз видел виндоразрабов, коммитящих и подключающих модули в разных регистрах, а потом это добро доблестно взрывалось на продакшне.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 01:27, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А разве его раньше не было? Сколько раз видел виндоразрабов, коммитящих и подключающих модули в разных регистрах, а потом это добро доблестно взрывалось на продакшне.

    Так они в проприетарщину коммитили, а теперь и в опенсорц пойдет г-но

     

  • 1.17, n1rdeks (ok), 23:09, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ой нехорошо это. Что-то грядёт.
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 23:36, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно может "грясти"?
    И какие еще предзнаменования?
    И как жить то дальше (если гром бухнет?)
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:48, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А да давно уже все стало пофиг ибо все равно хуже уже не будет, после всех свистоплясок с названиями интерфейсов, с отменой iptables и внедрением systemd с PulseAudio перешел с режима что там новенького придумали на режим а ну как-то с этим дерьмом надо жить дальше...
     
     
  • 3.46, Аноним (24), 00:59, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребята то не в курсе что таблицы отменили, используют зачем-то. Еще и ifconfig с netstat небойсь из могилы раскопали, вот стыд
     

  • 1.20, Аноним (24), 23:32, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > UTF-8

    а раньше, разве, не было? Как же на данный момент храниятся юникодовые имена?

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 01:17, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тоже этот вопрос одолевает...
    Особенно в свете того, что любой уважающий себя линухятник считал за должное пнуть BSD и её [по их нескромному мнению] "запоздалую" поддержку UTF-8 в консоли. Вот только у ZFS с UTF-8 всё Ok от рождения by design. А тут в "божественную" ext4 внизапна какие-то патчи. Чудны дела твои, господин оторвальдс...
     

  • 1.25, Аноним (25), 23:42, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот чего не хватает, дак это ZSTD. А работать с файлами без учета регистра все утилиты и так давно умеют.
     

  • 1.32, segesg (?), 23:53, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЗАЧЕМ?
     
     
  • 2.36, йож (?), 00:00, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что могут. в ластоногое ведро сейчас можно нести любую чушь - линус подобрел на старости. ТПРЬ МЖНО!!1
     

  • 1.37, Аноним (37), 00:10, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не только тупо, но еще и медленнее. Привод юникодных символов к одному регистру требует дополнительных затрат
     
     
  • 2.43, Ordu (ok), 00:29, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не только тупо, но еще и медленнее.

    Медленнее чем что?

    Вот смотри, есть например wine. Wine -- это реализация win32api, созданная для того, чтобы вендопрограммы запускать. Вендопрограммы предполагают регистронезависимость. А это значит, что неплохо было бы, реализовывая всякие вендовые функции работы с файловой системой, обеспечить работу с регистронезависимыми путями. Но если так, то даже элементарный OpenFile превращается в огромного монстра, который берёт путь к файлу из аргументов, и начинает идти по нему регистронезависимо. На каждый элемент пути потребуется, я полагаю, 3+ сисколла (открыть директорию, прочитать директорию, закрыть директорию).

    Когда же это делает ядро, то вся эта работа выполнится в два переключения контекста: один раз в ядро через open(2), и один раз обратно.

     
     
  • 3.55, Гентушник (ok), 02:05, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть например wine

    Вот только как вайн будет узнавать, включен ли на директории этот новый флаг или нет? Ведь без него нужно оставить старое поведение (с преобразованиями).
    А проверка что флаг включен это как минимум дополнительный сискол.

    Так же, использование этого флага на каталогах куда ходят линуксовые программы (например если ~ или /tmp в вайн пробросить) может вызывать всякие странные глюки, т.к. подавляющее большинство таких программ не будет готово к такому поведению фс.

    В итоге это будет использоваться только в каких-то узкоспециализированных случаях, например в каком-нибудь дистрибутиве заточенном под игры в wine или там в NAS.

     
     
  • 4.60, Ordu (ok), 03:42, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это можно прописать в настройках Вот есть у тебя wine drive_c, в настройках ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.39, zloykakpes (ok), 00:14, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начиная читать новость после заголовкая меня посетила буря эмоций, ну как же так?! И что, теперь в наших линуксах File и file будут одним и тем же файлом?!

    С другой стороны, мы же подобны ретроградам, которые всюду противятся новшествам. Да, будет такой флаг в ФС, но это добавит гибкости. Хочешь — используй. Не хочешь — ну так и не rwx единым, добавим сюда suid и скорее всего он тоже доставил проблем в прошлом.

    Всегда есть альтернатива и что-то новое — это и есть этот прогресс, это и есть то, ради чего мы юзаем опенсофт и котрибьютим по возможности.

     
     
  • 2.53, Гентушник (ok), 01:52, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не прогресс, а регресс.
    Взяли бы что полезное, например сжатие там или нормальные (per directory) квоты сделали - милости просим. А так, завезли костыль, тянущийся ещё со времён доса (или раньше?).
     

  • 1.41, Аноним (41), 00:21, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём новых уязвимостей.
     
  • 1.45, Вася (??), 00:48, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    C:\
     
     
  • 2.48, нимыч (?), 01:09, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FoRmAt c:
     

  • 1.47, Аноним (47), 01:05, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то вайн нормально заработает. А то с васянскими репаками фш вечно приходилось городить лишний образ с нтфс, чтобы он встал и запустился.
     
  • 1.59, Аноним (59), 03:31, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это подготовка к переводу windows на linux kernel
     
  • 1.61, swine (ok), 04:23, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DOS возвращается. Ждём 8.3.
     
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