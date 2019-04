В ядро Linux для ФС Ext4 включена поддержка работы без учёта регистра символов

2.43 , Ordu ( ok ), 00:29, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это не только тупо, но еще и медленнее. Медленнее чем что? Вот смотри, есть например wine. Wine -- это реализация win32api, созданная для того, чтобы вендопрограммы запускать. Вендопрограммы предполагают регистронезависимость. А это значит, что неплохо было бы, реализовывая всякие вендовые функции работы с файловой системой, обеспечить работу с регистронезависимыми путями. Но если так, то даже элементарный OpenFile превращается в огромного монстра, который берёт путь к файлу из аргументов, и начинает идти по нему регистронезависимо. На каждый элемент пути потребуется, я полагаю, 3+ сисколла (открыть директорию, прочитать директорию, закрыть директорию). Когда же это делает ядро, то вся эта работа выполнится в два переключения контекста: один раз в ядро через open(2), и один раз обратно.

3.55 , Гентушник ( ok ), 02:05, 27/04/2019 > есть например wine Вот только как вайн будет узнавать, включен ли на директории этот новый флаг или нет? Ведь без него нужно оставить старое поведение (с преобразованиями).

А проверка что флаг включен это как минимум дополнительный сискол. Так же, использование этого флага на каталогах куда ходят линуксовые программы (например если ~ или /tmp в вайн пробросить) может вызывать всякие странные глюки, т.к. подавляющее большинство таких программ не будет готово к такому поведению фс. В итоге это будет использоваться только в каких-то узкоспециализированных случаях, например в каком-нибудь дистрибутиве заточенном под игры в wine или там в NAS.

4.60 , Ordu ( ok ), 03:42, 27/04/2019