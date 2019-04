Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.12.0

> Интересно, чем разработчиков компиляторов не устраивает git?

Оно "не лэзет".

[I]"" There's a malformation that has turned up in the repo that may sink the conversion entirely. ""[/I]

--2018-07-11 https://gcc.gnu.org/ml/gcc/2018-07/msg00176.html



И настоящих буйных мало.

Дедушка Эрик точил ножи, точил,...

[I]"" I’m still trying to get GCC over to git and am severely hampered by test cycles that take a minimum of nine hours or so. ""[/I]

--30.04.2018 http://esr.ibiblio.org/?p=7959

...потом точил топоры,...

[I]""I do have an audacious goal for the next release, which may well be 4.0.

We (I and a couple of my closest collaborators) are going to try to move the reposurgeon code to Go.""[/I]

----2018-07-11 https://gcc.gnu.org/ml/gcc/2018-07/msg00176.html

...потом ему купили Большой Ящик, ...

--2014-12-07 http://esr.ibiblio.org/?p=6562

...или ящик купили до, а после - купили памяти?,....

--2018-07-09 https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GCC-Git-Conversion-RAM

...потом он перешёл с питона на Гоу, ...

--2018-12-18 https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GCC-Reposurgeon-Py-To-Go-9

...почти уже перешёл, ...

...вот-вот, уже скоро!, ....

...и пообещал сделать 4,0 reposurdeon-а, ...



Но нет, ...

...пока нет. Да.