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Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.12.0

26.04.2019 11:37

После 6 месяцев разработки организация Apache Software Foundation опубликовала релиз системы управления версиями Subversion 1.12.0. Несмотря на развитие децентрализованных систем, Subversion продолжает пользоваться популярностью в коммерческих компаниях и проектах, использующих централизованный подход к управлению версиями и конфигурацией программных систем. Из использующих Subversion открытых проектов можно отметить: проекты Apache, FreeBSD, Free Pascal, OpenSCADA, GCC и LLVM. Выпуск Subversion 1.12 отнесён к обычным выпускам, следующим LTS-релизом станет версия Subversion 1.14, которую планируют выпустить в апреле 2020 года и поддерживать до 2024 года.

Ключевые улучшения Subversion 1.12:

  • Расширены возможности интерактивного интерфейса для разрешения конфликтов, в который добавлена поддержка обработки ситуаций с перемещением элементов в другие каталоги, а также улучшен разбор случаев появления в рабочей копии репозитория не охваченных системой версионирования файлов и каталогов;
  • В сервере обеспечено игнорирование определений пустых групп в правилах авторизации и вывод предупреждения при их наличии в момент запуска команды svnauthz;
  • На стороне клиента в Unix-подобных системах на уровне компиляции отключена по умолчанию поддержка хранения паролей на диске в открытом виде. Пользователям рекомендовано использовать для хранения паролей системы, подобные GNOME Keyring, Kwallet или GPG-Agent;
  • Улучшено поведение операций копирования в исходном репозитории и рабочей копии - существующие родительские каталоги и файлы с ревизиями теперь обрабатываются корректно;
  • Улучшен вывод команды "svn list": длинные имена авторов теперь не обрезаются, добавлена опция "--human-readable" (-H) для вывода размеров в читаемом виде (байты, килобайты, магабайты и т.п.);
  • В команду "svn info" добавлен показ размера файлов в репозитории;
  • В команде "svn cleanup" после подтверждения операций удаления игнорируемых или не охваченных версионированием элементов, теперь удаляются и каталоги с флагом защиты от записи;
  • В экспериментальных командах "svn x-shelve/x-unshelve/x-shelves" повышена надёжность обработки различных типов изменений. Команды из набора "shelve" позволяют отдельно отложить незавершенные изменения в рабочей копии, чтобы срочно поработать над чем-то другим, а затем вернуть недоделанные изменения в рабочую копию, не прибегая к таким ухищрениям как сохранение патча через "svn diff" с последующим его восстановлением через "svn patch";
  • Повышена надёжность экспериментальной возможности сохранения слепков состояния коммитов ("commit checkpointing"), позволяющая сохранить снапшот изменений, еще не зафиксированных коммитом, и позднее восстановить в рабочей копии любую из сохранённых версий изменений (например, чтобы откатить состояние рабочей копии в случае ошибочного обновления);


  1. Главная ссылка к новости (https://svn.haxx.se/dev/archiv...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.11.0
  3. OpenNews: Релиз системы управления версиями Apache Subversion 1.10.0
  4. OpenNews: ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub
  5. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  6. OpenNews: Проект nginx перешёл с использования Subversion на Mercurial
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: subversion
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анон213423 (?), 11:38, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, чем разработчиков компиляторов не устраивает git?
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov (?), 12:38, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, чем разработчиков компиляторов не устраивает git?

    Оно "не лэзет".
    [I]"" There's a malformation that has turned up in the repo that may sink the conversion entirely. ""[/I]
    --2018-07-11 https://gcc.gnu.org/ml/gcc/2018-07/msg00176.html


    И настоящих буйных мало.

    Дедушка Эрик точил ножи, точил,...

    [I]"" I’m still trying to get GCC over to git and am severely hampered by test cycles that take a minimum of nine hours or so. ""[/I]
    --30.04.2018 http://esr.ibiblio.org/?p=7959

    ...потом точил топоры,...
    [I]""I do have an audacious goal for the next release, which may well be 4.0.

    We (I and a couple of my closest collaborators) are going to try to move the reposurgeon code to Go.""[/I]
    ----2018-07-11 https://gcc.gnu.org/ml/gcc/2018-07/msg00176.html

    ...потом ему купили Большой Ящик, ...
    --2014-12-07 http://esr.ibiblio.org/?p=6562

    ...или ящик купили до, а после - купили памяти?,....
    --2018-07-09  https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GCC-Git-Conversion-RAM

    ...потом он перешёл с питона на Гоу, ...
    --2018-12-18 https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GCC-Reposurgeon-Py-To-Go-9

    ...почти уже перешёл, ...
    ...вот-вот, уже скоро!, ....
    ...и пообещал сделать 4,0 reposurdeon-а, ...


    Но нет, ...
    ...пока нет.  Да.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:14, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для разработки можно слить ветки и перейти без истории, а для копирайтной археологии достаточно отдельного репозитория.
     

  • 1.2, The Gusi (?), 11:42, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кто этим вообще пользуеться в 2018?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:43, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Привет из будущего)
     
  • 2.4, trolleybus (?), 11:51, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Из использующих Subversion открытых проектов можно отметить: проекты Apache, FreeBSD, Free Pascal, OpenSCADA, GCC и LLVM

    Эти даже в 2019 еще пользуются

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:12, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На стороне клиента в Unix-подобных системах на уровне
    > компиляции отключена по умолчанию поддержка хранения паролей на
    > диске в открытом виде.

    fuck :-( опять за нас позаботились о нашей безопастносте.
    Что это использовалось для автоматических скриптов деплоя - им пофиг.

    Что этот самый пароль, надежнейше хранимый в kwallet и других удобных для потери всего разом хренилищах, передается открытым текстом и открытым же текстом лежит в конфигах сервера - их не побеспокоило вот ни разу - это ж надо протокол менять, и криптографию учить, это не для нынешнего разработчика.

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:26, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На стороне клиента в Unix-подобных системах на уровне компиляции отключена по умолчанию поддержка хранения паролей на диске в открытом виде. Пользователям рекомендовано использовать для хранения паролей системы, подобные GNOME Keyring, Kwallet или GPG-Agent;

    И эти туда же?

     
     
  • 2.8, пох (?), 12:43, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, больные yблюдки :-(

    понятно что "ну это же опенсорс, и не удалена  а отключена, вы всегда можете все перекомпилировать-перекомпилировать, у вас же другой работы не бывает? Вы ж, наверное, тоже только донейты пилите, ну вот - как мы?"

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:54, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Десяток лет старых программистов переводили на svn, долго они плювались.
    Теперь вздумаете перевести их на git?

    Ахаха, неееет.

    Есть опыт работы с 60-и летним разработчиком.

     
     
  • 2.11, пох (?), 13:18, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу - мне вот вроде еще и не 60, но вспомнить, нахрена же был нужен svn при рабочем cvs я как-то не особенно и могу (ну ок, были некоторые сложности с readonly-доступом, поскольку оно зачем-то ведет лог чекаутов). Этот, как его, эклер? А, не - склероз!

    зато истории с восстановлением рухнувшего репо после отказа питания - я помню отлично, ага.
    Потому что они повторялись с удручающей регулярностью.

    Попробуйте-ка добейтесь повреждения репо у cvs.

    git в том виде, как его использует нынче большинство - нафиг не нужен, и, в любом виде - чудовищно неудобен.
    Поскольку решает личные сексуальные проблемы Линуса, который vcs пользоваться как двадцать лет назад не умел, так и по сей день не научился.

    А на самом деле людям нужно веб-чятик и браузером клик-клик по дереву исходников. Для svn такое даже в принципе и есть, но какое-то немодное, немолодежное. Для hg - уже совсем нету. Перфорса дорого, начальнеге не оплатют.

     
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