Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.12.0

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|2.7, Andrey Mitrofanov (?), 12:38, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, чем разработчиков компиляторов не устраивает git?
Оно "не лэзет".
[I]"" There's a malformation that has turned up in the repo that may sink the conversion entirely. ""[/I]
--2018-07-11 https://gcc.gnu.org/ml/gcc/2018-07/msg00176.html
И настоящих буйных мало.
Дедушка Эрик точил ножи, точил,...
[I]"" I’m still trying to get GCC over to git and am severely hampered by test cycles that take a minimum of nine hours or so. ""[/I]
--30.04.2018 http://esr.ibiblio.org/?p=7959
...потом точил топоры,...
[I]""I do have an audacious goal for the next release, which may well be 4.0.
We (I and a couple of my closest collaborators) are going to try to move the reposurgeon code to Go.""[/I]
----2018-07-11 https://gcc.gnu.org/ml/gcc/2018-07/msg00176.html
...потом ему купили Большой Ящик, ...
--2014-12-07 http://esr.ibiblio.org/?p=6562
...или ящик купили до, а после - купили памяти?,....
--2018-07-09 https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GCC-Git-Conversion-RAM
...потом он перешёл с питона на Гоу, ...
--2018-12-18 https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GCC-Reposurgeon-Py-To-Go-9
...почти уже перешёл, ...
...вот-вот, уже скоро!, ....
...и пообещал сделать 4,0 reposurdeon-а, ...
Но нет, ...
...пока нет. Да.
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|3.10, Аноним (10), 13:14, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для разработки можно слить ветки и перейти без истории, а для копирайтной археологии достаточно отдельного репозитория.
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|2.4, trolleybus (?), 11:51, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Из использующих Subversion открытых проектов можно отметить: проекты Apache, FreeBSD, Free Pascal, OpenSCADA, GCC и LLVM
Эти даже в 2019 еще пользуются
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|1.5, Аноним (5), 12:12, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> На стороне клиента в Unix-подобных системах на уровне
> компиляции отключена по умолчанию поддержка хранения паролей на
> диске в открытом виде.
fuck :-( опять за нас позаботились о нашей безопастносте.
Что это использовалось для автоматических скриптов деплоя - им пофиг.
Что этот самый пароль, надежнейше хранимый в kwallet и других удобных для потери всего разом хренилищах, передается открытым текстом и открытым же текстом лежит в конфигах сервера - их не побеспокоило вот ни разу - это ж надо протокол менять, и криптографию учить, это не для нынешнего разработчика.
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|1.6, Аноним (6), 12:26, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> На стороне клиента в Unix-подобных системах на уровне компиляции отключена по умолчанию поддержка хранения паролей на диске в открытом виде. Пользователям рекомендовано использовать для хранения паролей системы, подобные GNOME Keyring, Kwallet или GPG-Agent;
И эти туда же?
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|2.8, пох (?), 12:43, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу, больные yблюдки :-(
понятно что "ну это же опенсорс, и не удалена а отключена, вы всегда можете все перекомпилировать-перекомпилировать, у вас же другой работы не бывает? Вы ж, наверное, тоже только донейты пилите, ну вот - как мы?"
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|1.9, Аноним (9), 12:54, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Десяток лет старых программистов переводили на svn, долго они плювались.
Теперь вздумаете перевести их на git?
Ахаха, неееет.
Есть опыт работы с 60-и летним разработчиком.
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|2.11, пох (?), 13:18, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу - мне вот вроде еще и не 60, но вспомнить, нахрена же был нужен svn при рабочем cvs я как-то не особенно и могу (ну ок, были некоторые сложности с readonly-доступом, поскольку оно зачем-то ведет лог чекаутов). Этот, как его, эклер? А, не - склероз!
зато истории с восстановлением рухнувшего репо после отказа питания - я помню отлично, ага.
Потому что они повторялись с удручающей регулярностью.
Попробуйте-ка добейтесь повреждения репо у cvs.
git в том виде, как его использует нынче большинство - нафиг не нужен, и, в любом виде - чудовищно неудобен.
Поскольку решает личные сексуальные проблемы Линуса, который vcs пользоваться как двадцать лет назад не умел, так и по сей день не научился.
А на самом деле людям нужно веб-чятик и браузером клик-клик по дереву исходников. Для svn такое даже в принципе и есть, но какое-то немодное, немолодежное. Для hg - уже совсем нету. Перфорса дорого, начальнеге не оплатют.
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