Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.12.0

После 6 месяцев разработки организация Apache Software Foundation опубликовала релиз системы управления версиями Subversion 1.12.0. Несмотря на развитие децентрализованных систем, Subversion продолжает пользоваться популярностью в коммерческих компаниях и проектах, использующих централизованный подход к управлению версиями и конфигурацией программных систем. Из использующих Subversion открытых проектов можно отметить: проекты Apache, FreeBSD, Free Pascal, OpenSCADA, GCC и LLVM. Выпуск Subversion 1.12 отнесён к обычным выпускам, следующим LTS-релизом станет версия Subversion 1.14, которую планируют выпустить в апреле 2020 года и поддерживать до 2024 года. Ключевые улучшения Subversion 1.12: Расширены возможности интерактивного интерфейса для разрешения конфликтов, в который добавлена поддержка обработки ситуаций с перемещением элементов в другие каталоги, а также улучшен разбор случаев появления в рабочей копии репозитория не охваченных системой версионирования файлов и каталогов;

В сервере обеспечено игнорирование определений пустых групп в правилах авторизации и вывод предупреждения при их наличии в момент запуска команды svnauthz;

На стороне клиента в Unix-подобных системах на уровне компиляции отключена по умолчанию поддержка хранения паролей на диске в открытом виде. Пользователям рекомендовано использовать для хранения паролей системы, подобные GNOME Keyring, Kwallet или GPG-Agent;

Улучшено поведение операций копирования в исходном репозитории и рабочей копии - существующие родительские каталоги и файлы с ревизиями теперь обрабатываются корректно;

Улучшен вывод команды "svn list": длинные имена авторов теперь не обрезаются, добавлена опция "--human-readable" (-H) для вывода размеров в читаемом виде (байты, килобайты, магабайты и т.п.);

В команду "svn info" добавлен показ размера файлов в репозитории;

В команде "svn cleanup" после подтверждения операций удаления игнорируемых или не охваченных версионированием элементов, теперь удаляются и каталоги с флагом защиты от записи;

В экспериментальных командах "svn x-shelve/x-unshelve/x-shelves" повышена надёжность обработки различных типов изменений. Команды из набора "shelve" позволяют отдельно отложить незавершенные изменения в рабочей копии, чтобы срочно поработать над чем-то другим, а затем вернуть недоделанные изменения в рабочую копию, не прибегая к таким ухищрениям как сохранение патча через "svn diff" с последующим его восстановлением через "svn patch";

Повышена надёжность экспериментальной возможности сохранения слепков состояния коммитов ("commit checkpointing"), позволяющая сохранить снапшот изменений, еще не зафиксированных коммитом, и позднее восстановить в рабочей копии любую из сохранённых версий изменений (например, чтобы откатить состояние рабочей копии в случае ошибочного обновления);



