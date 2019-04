К Linux Foundation присоединилось 43 новых участника, в том числе Mail.ru и Volkswagen

2.16 , KhabMan ( ok ), 21:18, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Угомонись, туда даже не Mail.Ru Group вошёл, а облачное подразделение (о котором я, если честно, даже не подозревал). Это раз. И второе - ты думаешь одна из нескольких сотен "серебряных" компаний может на что-то повлиять?

3.20 , A.Stahl ( ok ), 21:24, 25/04/2019 Чтобы испортить бочку мёда достаточно ложки дёгтя.

4.24 , KhabMan ( ok ), 21:27, 25/04/2019 Ну тогда страдай - там есть Сбербанк. А ненавистный местными Microsoft вообще в платине.

Тут просто у некоторых бомбит от упоминания российской компании, вот и все.

4.25 , Аноним ( 25 ), 21:28, 25/04/2019 Майкрософт в плитине мы значет не замечаем.

4.55 , Аноним ( - ), 22:50, 25/04/2019 Такие как он и бочке гoвна рады.

4.67 , Аноним ( 5 ), 23:33, 25/04/2019 Там и так дёгтя по колено, и серебряного и платинового

2.30 , Аноним84701 ( ok ), 21:42, 25/04/2019 > Mail ru?

> NO, GOD! PLEASE, NO!

> NO-O-O-O-O!!! Опасаетесь, что могут научить плохому остальных участников, типа Гугла, Оракула, Facebook и <барабанно-литаврная дробь> Microsoft?

3.63 , Аноним ( 63 ), 23:22, 25/04/2019 Это кто ещё кого поучит. Мейлру поцы.