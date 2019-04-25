К Linux Foundation присоединилось 43 новых участника, в том числе Mail.ru и Volkswagen

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды 43 компаний, из которых 38 присоединились в статусе серебряного участника. Из новых участников можно отметить автомобильный концерн Volkswagen и компанию Mail.Ru, присоединившуюся в лице подразделения, занимающегося разработкой платформы облачных сервисов.

Серебряные участники Linux Foundation оплачивают ежегодный взнос в размере 5-20 тыс. долларов в год, золотые - 100 тыс. долларов в год, а платиновые 500 тыс. долларов (платиновые участники получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation). В число платиновых партнеров Linux Foundation входят компании Verizon, Google, Fujitsu, AT&T, Microsoft, VMware, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Hitachi, Tencent и Oracle.



