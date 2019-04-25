К Linux Foundation присоединилось 43 новых участника, в том числе Mail.ru и Volkswagen

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|1.8, Tantrido (?), 20:59, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Некоммерческая организация Linux Foundation
>платиновые 500 тыс. долларов (платиновые участники получают получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation
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|3.12, KhabMan (ok), 21:16, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Однако правило "у кого деньги, тот и рулит" в данном случае работает как нигде точно. А не это ли так не любят местные комментаторы, топящие за свободный софт?
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|2.42, Ключевский (?), 22:25, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что ты сказать хотело? Некоммерческая организация по уставу не может получать прибыль, а деньги тратятся на работу организации и ее проектов.
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|2.16, KhabMan (ok), 21:18, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Угомонись, туда даже не Mail.Ru Group вошёл, а облачное подразделение (о котором я, если честно, даже не подозревал). Это раз. И второе - ты думаешь одна из нескольких сотен "серебряных" компаний может на что-то повлиять?
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|4.24, KhabMan (ok), 21:27, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну тогда страдай - там есть Сбербанк. А ненавистный местными Microsoft вообще в платине.
Тут просто у некоторых бомбит от упоминания российской компании, вот и все.
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|2.30, Аноним84701 (ok), 21:42, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Mail ru?
> NO, GOD! PLEASE, NO!
> NO-O-O-O-O!!!
Опасаетесь, что могут научить плохому остальных участников, типа Гугла, Оракула, Facebook и <барабанно-литаврная дробь> Microsoft?
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|1.32, Аноним (32), 21:47, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я так понимаю, Linux Foundation с линуксом никак не связан. Просто модная тусовка для крупных компаний, куда можно войти за определённую сумму.
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|2.44, Ключевский (?), 22:26, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плохо понимаешь, например некий Линус Бенедикт Торвальдс с 2007 года работает именно в Linux Foundation и получает там деньги за работу над ядром Linux, как и ряд других разработчиков ядра.
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|1.35, анчоус (?), 21:55, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На что влияет этот "совет директоров" и чем вообще занимается сабж? Кто и на что тратит эти взносы?
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|1.41, Аноним (41), 22:22, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Уважаемый автор новости! Исправьте пожалуйста термин "некоммерческая организация". Он может ввести читателей в заблуждение.
Далее цитирую
... Linux Foundation, которая не является благотворительной, а относится к торговым ассоциациям, отстаивающим интересы компаний-спонсоров, которые имеют своих представителей в совете директоров и контролируют его...
Пруф ниже
https://sfconservancy.org/blog/2019/mar/13/lf-community-bridge/
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|2.68, Аноним (68), 23:37, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какая из организаций, связанных с СПО является "благотворительной"? И нет там никакого контроля, представитель в совете не даёт управления этим советом (в совете 22 директора). И никакая она не "торговая ассоциация", а независимая площадка для совместной работы.
Linux Foundation некоммерческая организация класса 501(c)(6) - aссоциация, не нацеленная на получение прибыли и не работающая в интересах отдельных участников.
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|2.64, hfgsd (?), 23:23, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Коммунизм - это рай. Никто его не видел, но все знают, что там хорошо.
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|3.81, Аноним (81), 04:49, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Коммунизм - это рай. Никто >его не видел, но все знают, >что там хорошо
Коммунизм это рай для народа, который товарищ генеральный секретарь и цк :)
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|2.70, Ключевский (?), 23:59, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, мы при власти коммунистов уже пожили. Помним и как наши деды сидели в концлагерях, и как нашим дедам в спины стреляли из пулеметов, и как мы стояли по 8 часов в очередях за талонами, а потом с этими талонами по 8 часов в надежде их отоварить, часть талонов за 83-87 года так и валяются неотоваренными, так как продуктов не было.
А ты больше слушай пропаганды всяких гоблинов.
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|1.62, Kuromi (ok), 23:13, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не могу поверить что тот же Мейл.ру не может найти больше "5-20 тысяч у.е" в год на LiFo. Компания явно ворочает куда большими суммами.
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