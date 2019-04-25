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К Linux Foundation присоединилось 43 новых участника, в том числе Mail.ru и Volkswagen

25.04.2019 20:36

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды 43 компаний, из которых 38 присоединились в статусе серебряного участника. Из новых участников можно отметить автомобильный концерн Volkswagen и компанию Mail.Ru, присоединившуюся в лице подразделения, занимающегося разработкой платформы облачных сервисов.

Серебряные участники Linux Foundation оплачивают ежегодный взнос в размере 5-20 тыс. долларов в год, золотые - 100 тыс. долларов в год, а платиновые 500 тыс. долларов (платиновые участники получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation). В число платиновых партнеров Linux Foundation входят компании Verizon, Google, Fujitsu, AT&T, Microsoft, VMware, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Hitachi, Tencent и Oracle.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Zend Framework перешёл под крыло организации Linux Foundation
  3. OpenNews: Новые проекты Linux Foundation по финансированию, безопасности и совместной разработке СПО
  4. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 7.0
  5. OpenNews: Linux Foundation запустил проект по разработке Linux-окружения для высоконадёжных систем
  6. OpenNews: Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linuxfoundation
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:43, 25/04/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.3, мимокрок (?), 20:44, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 3.5, Аноним (5), 20:49, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 4.27, Аноним (27), 21:35, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 2.4, Аноним (4), 20:46, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 3.6, Аноним (6), 20:51, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 4.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:57, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 5.10, Аноним (10), 21:04, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 6.13, анним (?), 21:17, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 4.58, Annoynymous (ok), 23:03, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 3.17, th3m3 (ok), 21:18, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 3.54, Аноним (-), 22:49, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 2.15, BlackRot (?), 21:17, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 3.22, Аноним (22), 21:26, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 2.43, Онаним (?), 22:25, 25/04/2019 Скрыто модератором
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  • 1.8, Tantrido (?), 20:59, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Некоммерческая организация Linux Foundation
    >платиновые 500 тыс. долларов (платиновые участники получают получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation
     
     
  • 2.9, Человек (??), 21:01, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так это по желанию, разве нет?
     
     
  • 3.12, KhabMan (ok), 21:16, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Однако правило "у кого деньги, тот и рулит" в данном случае работает как нигде точно. А не это ли так не любят местные комментаторы, топящие за свободный софт?
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 00:17, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и как это влияет на свободный софт? Объясните.
     
  • 3.18, Кот Матроскин (?), 21:19, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нате вам пол ляма, но мы не хотим в директора.
     
  • 2.42, Ключевский (?), 22:25, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что ты сказать хотело? Некоммерческая организация по уставу не может получать прибыль, а деньги тратятся на работу организации и ее проектов.
     
  • 2.73, адмирал третьего флота очевидно (?), 00:20, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    статус некомерческости просто налагает ограничения на то как они могут эти деньги тратить в обмен на налоговые льготы.
     

  • 1.11, User (??), 21:16, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Mail ru?
    NO, GOD! PLEASE, NO!
    NO-O-O-O-O!!!
     
     
  • 2.16, KhabMan (ok), 21:18, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Угомонись, туда даже не Mail.Ru Group вошёл, а облачное подразделение (о котором я, если честно, даже не подозревал). Это раз. И второе - ты думаешь одна из нескольких сотен "серебряных" компаний может на что-то повлиять?
     
     
  • 3.20, A.Stahl (ok), 21:24, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтобы испортить бочку мёда достаточно ложки дёгтя.
     
     
  • 4.24, KhabMan (ok), 21:27, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну тогда страдай - там есть Сбербанк. А ненавистный местными Microsoft вообще в платине.
    Тут просто у некоторых бомбит от упоминания российской компании, вот и все.
     
  • 4.25, Аноним (25), 21:28, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт в плитине мы значет не замечаем.
     
  • 4.55, Аноним (-), 22:50, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Такие как он и бочке гoвна рады.
     
  • 4.67, Аноним (5), 23:33, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и так дёгтя по колено, и серебряного и платинового
     
  • 2.30, Аноним84701 (ok), 21:42, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Mail ru?
    > NO, GOD! PLEASE, NO!
    > NO-O-O-O-O!!!

    Опасаетесь, что могут научить плохому остальных участников, типа Гугла, Оракула, Facebook и <барабанно-литаврная дробь> Microsoft?


     
     
  • 3.63, Аноним (63), 23:22, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это кто ещё кого поучит. Мейлру поцы.
     

  • 1.26, Аноним (27), 21:34, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно было сразу писать заголовок: "Всё плохо".
     
     
  • 2.28, commiethebeastie (ok), 21:35, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изя всё
     
     
  • 3.51, Аноним (-), 22:44, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой
     

  • 1.29, Аноним (-), 21:36, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >майл.ру

    амиго портируют на линух?

     
     
  • 2.33, имя (?), 21:50, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Guard сразу же.
     

  • 1.32, Аноним (32), 21:47, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, Linux Foundation с линуксом никак не связан. Просто модная тусовка для крупных компаний, куда можно войти за определённую сумму.
     
     
  • 2.44, Ключевский (?), 22:26, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохо понимаешь, например некий Линус Бенедикт Торвальдс с 2007 года работает именно в Linux Foundation и получает там деньги за работу над ядром Linux, как и ряд других разработчиков ядра.
     

  • 1.35, анчоус (?), 21:55, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На что влияет этот "совет директоров" и чем вообще занимается сабж? Кто и на что тратит эти взносы?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 22:10, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием

    же

     
  • 2.46, Ключевский (?), 22:29, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если ты сам не способен зайти на сайт и нажать там, то я тебе прямую ссылку дам
    https://www.linuxfoundation.org/projects/
     

  • 1.39, Виктор (??), 22:18, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mail.ru в Linux!? Издеваются, что ли?
    Да они недавно удалили поддержку своего облачного клиента в Linux!
    https://help.mail.ru/cloud_web/app/linux "К сожалению, мы больше не поддерживаем ПК-клиент Облака для Linux".


     
     
  • 2.49, Аноним (49), 22:42, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так напиши в LF и покажи им их истинное лицо.
     

  • 1.41, Аноним (41), 22:22, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Уважаемый автор новости! Исправьте пожалуйста термин "некоммерческая организация". Он может ввести читателей в заблуждение.

    Далее цитирую
    ... Linux Foundation, которая не является благотворительной, а относится к торговым ассоциациям, отстаивающим интересы компаний-спонсоров, которые имеют своих представителей в совете директоров и контролируют его...

    Пруф ниже
    https://sfconservancy.org/blog/2019/mar/13/lf-community-bridge/

     
     
  • 2.45, Ключевский (?), 22:28, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ты врешь? Почему у тебя ссылка на какой-то желтушный сайт?
     
  • 2.68, Аноним (68), 23:37, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какая из организаций, связанных с СПО является "благотворительной"? И нет там никакого контроля, представитель в совете не даёт управления этим советом (в совете 22 директора). И никакая она не "торговая ассоциация", а независимая площадка для совместной работы.
    Linux Foundation некоммерческая организация класса 501(c)(6) -  aссоциация, не нацеленная на получение прибыли и не работающая в интересах отдельных участников.
     

  • 1.59, Gannet (ok), 23:04, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждите. Скоро: Sputnik Mail.Ru for Linux.
     
  • 1.61, Аноним (61), 23:09, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все просто, ребята. Капитализм. Хотите по-другому - нужен коммунизм.
     
     
  • 2.64, hfgsd (?), 23:23, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Коммунизм - это рай. Никто его не видел, но все знают, что там хорошо.
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 04:49, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Коммунизм - это рай. Никто >его не видел, но все знают, >что там хорошо

    Коммунизм это рай для народа, который товарищ генеральный секретарь и цк :)

     
  • 2.70, Ключевский (?), 23:59, 25/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, мы при власти коммунистов уже пожили. Помним и как наши деды сидели в концлагерях, и как нашим дедам в спины стреляли из пулеметов, и как мы стояли по 8 часов в очередях за талонами, а потом с этими талонами по 8 часов в надежде их отоварить, часть талонов за 83-87 года так и валяются неотоваренными, так как продуктов не было.
    А ты больше слушай пропаганды всяких гоблинов.
     
     
  • 3.75, конь в пальто (?), 01:05, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    школоло, угомонись
     

  • 1.62, Kuromi (ok), 23:13, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не могу поверить что тот же Мейл.ру не может найти больше "5-20 тысяч у.е" в год на LiFo. Компания явно ворочает куда большими суммами.
     
  • 1.65, borbacuca (ok), 23:24, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    маилру - просто какшка на торте
     
  • 1.69, Onon (?), 23:49, 25/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Требую от модератора раскрыть нить первого оратора.
     
  • 1.71, Аноним (71), 00:09, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Mail.ru закрывшая линуксовые майл агенты идёт лесом.
     
  • 1.74, Аноним (74), 00:52, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слава богу они жадные и поэтому только серебро
     
  • 1.76, конь в пальто (?), 01:07, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    рак с хабра поражает опеннет?
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 01:24, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь отродясь ничего кроме рака не было
     

  • 1.78, Аноним (78), 01:49, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем маил ру хуже микрософта? пусть платят
     
  • 1.79, хотел спросить (?), 02:13, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Mail.Ru
    > Какая мерзость.

    И почему скрыто модератором?
    Для некоторых это всё еще новость.

     
  • 1.80, eraserkry (?), 02:41, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    HSBC вошли еще.
     

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