Релиз nginx 1.16.0

|
|
|
|1.1, Аноним (1), 19:35, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Нормально так сысоев начал клепать версии, после того как заработал
|
|
|
|2.2, имя (?), 20:13, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да если бы:
$ hg log -r 'tag(release-1.15.0)::tag(release-1.16.0)' -T '{author}\n' | sort | uniq -c | sort -nr
111 Maxim Dounin <mdounin@mdounin.ru>
20 Ruslan Ermilov <ru@nginx.com>
17 Sergey Kandaurov <pluknet@nginx.com>
13 Vladimir Homutov <vl@nginx.com>
13 Roman Arutyunyan <arut@nginx.com>
2 Valentin Bartenev <vbart@nginx.com>
2 Maxim Konovalov <maxim@nginx.com>
2 Gena Makhomed <gmm@csdoc.com>
1 Nova DasSarma <nova@novalinium.com>
1 Nikolay Morozov <n.morozov@securitycode.ru>
1 chronolaw <chronolaw@gmail.com>
1 Chanhun Jeong <chanhun.jeong@navercorp.com>
|
|2.3, Аноним (3), 20:21, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ты ещё наверно в Санта-Клауса веришь? Это всё копирасты наклепали и зондов понаставили. А то что тебе это пытаются теперь втюхать и так радостно это поедаешь означает что они всё правильно сделали.
|
|
|
|3.15, Oleg (??), 22:23, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Т.е. то, что код выложен в рид онли моде, тебя все еще не устраивает?
|
|2.18, Ключевский (?), 23:02, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Нормально так сысоев начал клепать версии, после того как заработал
Начиная с выхода 1.0 и разделения веток на mainline и stable, то есть с 12 Apr 2011 каждый год в апреле выходит релиз стабильной ветки, это началось еще до создание конторы и никак не меняется. Так что выход 1.16 это совершенно запланированное на апрель 2019 года еще в 2011 году событие. А ты, как любой русский, несешь чушь.
|
|1.5, Аноним (5), 20:38, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Добавили бы поддержку логических операторов в if, и цены бы не было.
|
|
|
|2.8, Ключевский (?), 20:48, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Игорь всегда говорил, что если ты используешь в конфиге nginx'а if, то значит что-то не так с твоим конфигом и так делать не надо.
|
|
|
|3.10, Аноним (5), 20:57, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Предложи более удобный способ блокировок по заголовкам запроса.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.16, Аноним (16), 22:25, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну началось.. Речь идет о замене if на map, а не о "тут if можно, а тут нельзя".
map позволяет неудобный список регулярок оформить в одной легко читаемой конструкции и сэкономить ресурсы на обработке запроса. Заменой if'у он не является, увы и ах.
|
|1.17, Аноним (17), 22:37, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Объявлена устаревшей директива "ssl", на смену которой пришёл параметр "ssl"
посоны-то и не в курсе, что сам SSL давно взломан и устарел.
|