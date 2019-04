Релиз nginx 1.16.0

2.8 , Ключевский ( ? ), 20:48, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Игорь всегда говорил, что если ты используешь в конфиге nginx'а if, то значит что-то не так с твоим конфигом и так делать не надо.

3.10 , Аноним ( 5 ), 20:57, 23/04/2019 Предложи более удобный способ блокировок по заголовкам запроса.

4.11 , xXxSPYxXx ( ok ), 21:07, 23/04/2019 map

5.12 , Аноним ( 6 ), 21:31, 23/04/2019 ииииии потом IF да ?

6.13 , xXxSPYxXx ( ok ), 21:36, 23/04/2019 Там if используется уже в другом контексте, обычно с return, что законно.

7.16 , Аноним ( 16 ), 22:25, 23/04/2019 Ну началось.. Речь идет о замене if на map, а не о "тут if можно, а тут нельзя".

map позволяет неудобный список регулярок оформить в одной легко читаемой конструкции и сэкономить ресурсы на обработке запроса. Заменой if'у он не является, увы и ах.